Sony frappe fort avec la FX5, une évolution majeure de sa caméra cinéma compacte la plus incontournable

Nouvelle Sony FX5, successeur de la caméra cinéma compacte FX3

Une série d’améliorations comprend un nouveau capteur, un nouveau processeur, une nouvelle batterie et l’enregistrement open gate

Le prix débute à 5 400 € et la disponibilité est prévue en août

La caméra cinéma compacte la plus populaire du marché, la Sony FX3 lancée en 2021, bénéficie d’une mise à jour majeure. Après avoir tourné plusieurs productions avec ce modèle, une chose ressort clairement. Son successeur, la nouvelle FX5, devrait rencontrer un grand succès.

L’an dernier, un réalisateur professionnel, déjà sollicité sur de nombreux tournages, a été invité à partager les cinq améliorations attendues sur une FX3 Mark II. Ce modèle, désormais connu sous le nom de FX5, répond à presque toutes ces attentes, avec d’autres évolutions en complément.

Sony intègre enfin l’enregistrement vidéo open gate pour la première fois. Les utilisateurs peuvent ainsi exploiter toute la hauteur et la largeur du nouveau capteur plein format empilé de 16,6 MP au ratio 3:2, au lieu d’être limités au 16:9 ou à des formats plus étroits comme auparavant.

Ce nouveau capteur apporte une hausse bienvenue de définition par rapport aux 12 MP de la FX3. L’open gate permet aussi de passer d’une résolution vidéo 4K à 5K. Les fréquences d’image évoluent également avec 120 i/s en 5K et jusqu’à 240 i/s en 4K, ce qui répond pleinement aux besoins en ralenti.

L’enregistrement RAW 16 bits est désormais possible en interne, sans moniteur externe pour ce format haute qualité. S’ajoutent un triple ISO natif et une stabilisation interne au niveau de celle de l’A7R VI.

Dans les faits, chaque fonctionnalité majeure progresse par rapport à la FX3. La FX5 embarque aussi le double processeur Bionz XR2 et la puce IA de la Sony A7R VI, avec un autofocus amélioré pour le suivi des sujets et, selon Sony, de meilleures performances en basse lumière.

Le FX3 d'origine (Image credit: Sony)

Le format de la FX5 reste globalement proche de celui de la FX3, avec un poids de 750 g, soit seulement 35 g de plus. Plusieurs points de fixation et boutons personnalisables sont toujours présents. Une poignée plus imposante apparaît toutefois. Elle intègre la nouvelle batterie NP-SA100 de Sony, plus capacitaire, introduite avec l’A7R VI, et qui augmente l’autonomie d’environ 30 %, soit environ 170 minutes d’enregistrement en 5K.

La FX5 reprend aussi l’interface vidéo dédiée des caméras cinéma haut de gamme de Sony, comme les Venice, Burano et FX6. Plusieurs ajustements de design sont ajoutés, dont une molette multifonction comme sur la Venice, un joystick de sélection et un témoin d’enregistrement.

Les outils de monitoring vidéo false color, waveform, vector et focus map font leur apparition, une première à ce niveau chez Sony, en complément des histogrammes, zébras et peaking déjà présents.

(Image credit: Sony)

Tout cela paraît impressionnant, mais où est le compromis ?

Tout n’est pas parfait. Les doubles emplacements pour cartes restent compatibles avec les cartes SD et les CFexpress Type A propriétaires de Sony, et non les Type B. Un point à noter. Les cartes Type A coûtent très cher si elles ne sont pas déjà disponibles.

Concernant le prix, la FX5 dédiée à la vidéo débute à 5 400 €. Ce tarif correspond au boîtier seul. Le pack avec la nouvelle poignée supérieure atteint 6 000 €.

La plupart des utilisateurs prêts à investir devraient choisir ce pack avec poignée, qui permet d’obtenir l’enregistrement audio en 32 bits flottants.

Un nouveau viseur OLED inclinable de 7,07 millions de points est également proposé. Il présente un design soigné, même si son prix de 650 € s’ajoute et qu’il ne peut pas être utilisé en même temps que la poignée supérieure, malgré un port dédié à côté de la griffe porte-accessoires.

La caméra et ses accessoires seront disponibles en août, avec la possibilité de désactiver de manière irréversible la stabilisation interne avant l’achat.

Toutes les fonctionnalités annoncées ne seront pas disponibles immédiatement. Sony indique que certaines arriveront avec une mise à jour firmware V2. Sont concernés le 4K240p, le 5K120p, l’interface verticale, la capture d’écran et l’open gate en codec XAVC. La date de cette mise à jour reste à confirmer.

Malgré ces points, la Sony FX5 devrait s’imposer sur de nombreuses productions à budget limité. Elle apporte les évolutions attendues par les utilisateurs de la FX3 et davantage. Des essais en conditions réelles sont attendus avec intérêt.