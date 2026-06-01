Insta360 ne veut pas casser les prix face à DJI, et c’est peut-être justement ce qui peut faire la différence

Insta360 nous a conviés à une prise en main de ses prochaines caméras de vlog Luna Pro et Luna Ultra. L’occasion de tester la version Ultra à double objectif et d’échanger avec Max Richter, cofondateur du fabricant de caméras 360.

Max a été interrogé sur plusieurs sujets, de l’arrivée d’Insta360 sur un nouveau marché dominé par DJI à ses avantages concurrentiels, en passant par le nombre étonnant de fans d’Insta360 qui utilisent leurs action cams pour la photo.

Il reste encore beaucoup d’inconnues autour des caméras Luna avant leur présentation complète. Certaines informations ne peuvent pas encore être partagées, en raison d’un embargo progressif. Malgré tout, cet échange avec Max donne un aperçu de la direction prise par ce fabricant de caméras innovant.

Concurrencer DJI

Insta360 et DJI lancent de nouvelles action cams et caméras vidéo compactes à un rythme effréné. À côté, GoPro semble presque distancé sur le terrain de l’innovation, même si la marque a récemment annoncé son trio de caméras Mission 1.

Le marché des caméras 360 reste largement dominé par Insta360, qui revendique près de 70 % de parts de marché, malgré l’annonce de l’Osmo 360 par DJI et de la Max 2 par GoPro.

Même constat du côté de DJI sur les caméras compactes de vlog. Sa gamme Pocket s’est vendue en masse depuis des années, avec le Pocket 4 comme dernier modèle en date, sans concurrence vraiment évidente. Jusqu’à l’arrivée de la Luna.

Le marché des caméras de vlog risque d’être difficile à percer pour Insta360. Mais la marque semble disposer des logiciels nécessaires pour tenter sa chance, et désormais, enfin, du matériel avec les nouvelles Luna Pro et Luna Ultra.

La caméra de vlogging à double objectif Luna Ultra (Image credit: Future / Tim Coleman)

« Luna est un nouveau territoire pour nous, parce que ce sera la première fois que nous aurons un véritable outil de vlog sur le marché », explique Max.

« Elle sera sérieusement considérée par les prosumers ou les créateurs professionnels. Cette catégorie de marché est déjà assez importante, n’est-ce pas ? Mais nous pensons qu’il y a de la place pour y apporter de nouvelles choses. Et aussi un peu de concurrence.

« En revanche, ce que nous n’allons pas faire, c’est nous battre sur le prix. La concurrence se jouera vraiment davantage sur le produit lui-même. C’est une solution plus haut de gamme. Ce n’est pas une guerre des prix, nous voulons vraiment rivaliser sur le produit. »

Et comment Insta360 compte-t-il rivaliser sur le produit ? D’abord, la Luna semble s’aligner sur les dernières caméras DJI Pocket, au moins sur les principales caractéristiques mises en avant.

La Luna Pro à objectif unique vient concurrencer le Pocket 4, tandis que la Luna Ultra à double objectif, actuellement testée, se positionne face au futur Pocket 4P.

Comme chez DJI, les deux caméras Luna utilisent un capteur 1 pouce et l’enregistrement vidéo 10 bits. L’Ultra ajoute un second module 3x, comme le fera le Pocket 4P. Toutes ces caméras profitent aussi d’une stabilisation par nacelle 3 axes.

Et même si Insta360 arrive sur ce segment plusieurs années après DJI, la marque dispose désormais de son excellent micro sans fil Mic Pro, noté cinq étoiles, pour rivaliser avec le DJI Mic 3. Pour l’instant, les deux marques de Shenzhen semblent au coude-à-coude.

Ce module d'écran permet de visualiser et de contrôler à distance la caméra Luna. Il est également équipé d'un micro intégré et prend en charge le suivi des sujets. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Se contenter d’égaler DJI sans se battre sur le prix ne suffira évidemment pas, surtout pour un produit de première génération encore jamais éprouvé. C’est là que l’écran modulaire bien pensé de la Luna lui donne un avantage matériel.

Cette fonction unique a été testée, et elle se révèle vraiment brillante. L’écran tactile rotatif fait partie d’un module amovible qui intègre aussi les principales commandes de la caméra, à savoir le levier de zoom, le joystick de la nacelle et le bouton d’enregistrement.

L’écran permet de visualiser et de contrôler la caméra à distance, avec suivi du sujet, ce qui donne presque l’impression d’avoir un cadreur. Mieux encore, le module embarque un microphone. Il devient donc possible de cadrer, enregistrer, suivre les sujets et parler face caméra.

Voilà ce que signifie « rivaliser sur le produit ». À lui seul, ce changement majeur pourrait suffire à convaincre de nouveaux utilisateurs, voire des fans de DJI, de changer de camp.

L'Insta360 X5 reste notre caméra à 360° préférée, notamment parce qu'elle est accompagnée d'un logiciel performant qui simplifie les montages complexes (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Donner de la puissance au matériel

Insta360 arrive fraîchement sur ce segment. Mais en coulisses, la marque fait depuis longtemps de ses logiciels de pointe la base de sa technologie caméra. Un point crucial, surtout dans l’univers des caméras 360.

« La nouvelle génération de créateurs de contenus veut de la praticité, une utilisation simple, un partage facile sur TikTok, Instagram et ainsi de suite. C’est là qu’Insta360 excelle grâce à la qualité de ses logiciels », explique Max.

« Le logiciel est la principale raison de choisir nos produits. Tout le monde n’a pas le temps d’ouvrir l’application mobile, de monter ses vidéos, de recadrer le moment. C’est une étape supplémentaire dans le flux de travail, et beaucoup de personnes ne veulent pas y consacrer du temps. Nous pensons que l’IA finira par apporter une solution à cela.

« Le logiciel ou l’IA peut choisir le meilleur moment ou le meilleur plan, voire être entraîné pour connaître vos préférences de montage. Cela devient de mieux en mieux. Récemment, [l’application Insta360] a été utilisée pour des vidéos de plongée, sans avoir le temps de faire beaucoup de recadrage. Elle a pourtant parfaitement trouvé le bon cadre sur les requins, les tortues et le sujet principal. Il aurait été difficile de faire mieux en si peu de temps.

« Côté matériel, il n’est pas possible d’itérer aussi vite. Mais côté logiciel, nous pouvons vraiment faire jouer notre avantage. Nous pouvons avancer très vite.

« Pour être honnête, c’est dans cette direction que semble aller la technologie des caméras. À l’avenir, il sera difficile de se différencier uniquement sur le matériel. Il faudra aussi investir dans le logiciel, parce que le logiciel peut aussi compenser beaucoup de limites matérielles. »

L’application Insta360 a déjà fait ses preuves avec les vidéos tournées sur ses caméras 360, comme la X5, en simplifiant fortement le montage. Le même logiciel sera utilisé avec les caméras de vlog Luna et pourrait bien supprimer plusieurs points de friction dans le montage de contenus vlog.

Max a beaucoup insisté sur les forces logicielles d’Insta360. Mais d’une certaine manière, cela minimise aussi la Luna elle-même. Les premières impressions autour de la caméra sont très positives, et il est agréable de voir enfin une vraie concurrence face à la gamme DJI Pocket.

La grande inconnue reste aujourd’hui le prix. À quel point la Luna refusera-t-elle de se battre sur ce terrain ? La réponse ne devrait plus tarder.