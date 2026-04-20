Fuite du premier appareil hybride Insta360 : innovation ou faux pas ?

L'Insta360 Go Ultra (ci-dessus) est une caméra d'action compacte déjà commercialisée, mais de nouvelles fuites laissent entendre que la société prévoit de lancer un appareil photo hybride Micro Four Thirds plus classique, doté d'un capteur plus grand

Une nouvelle caméra Insta360 intrigante vient de fuiter

Elle ressemble à un modèle hybride Micro Four Thirds traditionnel

La caméra avait déjà été aperçue une première fois

Quelques jours seulement après que GoPro a présenté une nouvelle caméra d’action dotée d’une monture d’objectif Micro Four Thirds — la rendant compatible avec des centaines d’objectifs externes — une nouvelle caméra signée Insta360 a fuité et semble vouloir prolonger la tendance Micro Four Thirds.

La fuite provient de Reddit (via 4/3 Rumors) et permet d’avoir un aperçu assez clair du design de l’appareil. Il n’y a pas de viseur ici, mais Insta360 semble avoir conservé un format relativement compact, avec cette finition blanche que la marque affectionne pour ses caméras.

Une fuite concernant ce modèle était déjà apparue en janvier, lorsque le PDG d’Insta360, Jingkang Liu, avait publié une photo énigmatique sur les réseaux sociaux : on y voyait la caméra en action, avec l’écran arrière allumé pendant le cadrage d’une photo.

Cette fuite précédente évoquait une capture photo de 20 MP et un objectif f/1.8 fixe ou interchangeable, mais il semble désormais qu’une monture Micro Four Thirds puisse être intégrée. L’interface logicielle paraît similaire à celle déjà connue sur la caméra d’action Insta360 Ace Pro.

Soit « hideuse », soit « rafraîchissante »

De nombreuses questions demeurent autour de cette caméra — notamment concernant la présence éventuelle de l’autofocus et du contrôle d’ouverture pour les objectifs MFT existants — mais elle devrait intéresser ceux qui attendaient de nouveaux modèles dans cette catégorie spécifique.

Les réactions en ligne sont partagées : certains la décrivent comme « hideuse », d’autres comme « rafraîchissante » ou « infiniment plus utile… que ce que GoPro vient de sortir ». Un commentaire plus enthousiaste affirme : « c’est incroyable pour le mft [Micro Four Thirds] », avançant qu’elle pourrait combler un vide laissé par OM System et Panasonic dans le segment des hybrides vraiment compacts. Il faudra attendre l’officialisation du produit avant de se prononcer.

Au vu de l’historique d’Insta360, ce modèle devrait rester accessible aux débutants tout en proposant suffisamment d’arguments pour séduire un public plus expérimenté. Les vloggers devraient s’y intéresser, tout comme à la future Insta360 Luna déjà présentée en avant-première.

Alors que les lancements de caméras Micro Four Thirds se font rares ces dernières années, il est intéressant de voir GoPro et Insta360 investir à nouveau dans cette technologie — reste à savoir quelle sera la demande pour ces modèles.