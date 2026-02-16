DJI n’est plus seul : l’Insta360 Luna veut détrôner le roi du vlog

Le PDG d’Insta360 dévoile la caméra de vlogging Luna lors de la conférence annuelle en Chine

« Luna » dispose de deux objectifs et d’un design apparemment modulaire

Son lancement est prévu au premier semestre 2026, pour un prix compris entre 499 et 699 dollars

Le PDG d’Insta360, Liu Jingkang, a créé la surprise cette semaine lors de la conférence annuelle de l’entreprise en dévoilant l’Insta360 Luna, première caméra de poche sur stabilisateur de la marque. Liu a insisté sur le fait qu’il ne s’agit « absolument pas d’une simple caméra de poche », ce qui indique clairement la cible d’Insta360 : la très populaire série Osmo Pocket de DJI, dédiée au vlogging avec stabilisation intégrée.

Attendue pour le premier semestre 2026, la Luna arrive sur un marché dominé depuis des années par DJI. Mais plutôt que de reproduire la formule qui a fait le succès de l’Osmo Pocket 3, Insta360 semble adopter une approche différente, centrée sur une configuration à double caméra.

Deux caméras valent mieux qu’une

Oui, la différence la plus évidente entre la Luna et la DJI Osmo Pocket 3 saute aux yeux : la première embarque deux caméras au lieu d’une. Cette conception à double objectif ouvre des perspectives intéressantes en matière de performances. Le terme « intéressantes » est employé à dessein, car le fonctionnement précis de cette configuration à deux caméras reste inconnu.

Insta360 n’a pas encore communiqué les spécifications complètes, mais une configuration à double objectif laisse envisager une meilleure gestion de la profondeur, un suivi des sujets plus performant et des modes créatifs impossibles avec une seule caméra. À noter que des rumeurs concernant la future DJI Osmo Pocket 4 évoquent un lancement avec un module photo unique, tandis qu’une version « Pro » à double caméra pourrait arriver ultérieurement.

Si la Luna arrive la première sur le marché avec deux caméras intégrées d’emblée, cela représenterait une avance notable en matière de fonctionnalités, susceptible d’attirer les créateurs de contenu en quête d’une alternative aux caméras de vlogging traditionnelles.

Au-delà des deux caméras, la Luna semble adopter une philosophie modulaire qui contraste avec l’approche plus intégrée et rigide de DJI. De précédentes fuites relayées par The New Camera évoquent des composants et batteries interchangeables, ce qui pourrait rendre la Luna plus évolutive dans le temps, même si seule la version finale permettra d’évaluer si cela apporte une réelle valeur ajoutée ou simplement davantage de complexité. Le microphone sans fil Insta360 Mic Air devrait également être entièrement compatible avec la Luna, à l’image de la série DJI Mic avec les modèles Pocket.

Insta360 peut-elle rivaliser avec l’empire DJI ?

Insta360 s’attaque à un marché où DJI règne sans partage. La série Pocket est appréciée des vloggers et créateurs de contenu pour de bonnes raisons : une stabilisation aboutie, une excellente qualité d’image et un écosystème d’accessoires mature.

Attendue à un tarif compris entre 499 et 699 dollars (environ 420 à 590 euros), la Luna devrait se positionner de manière compétitive face à la Pocket 3 et à la future Pocket 4 évoquée par les rumeurs. Mais le prix ne suffira pas à remporter la bataille. Insta360 devra également proposer une stabilisation performante, une qualité d’image au rendez-vous et un logiciel soigné, des domaines dans lesquels les années d’expérience de DJI font la différence.

Le DJI Osmo Pocket 3 est un excellent appareil photo compact pour vlogging, mais un peu de concurrence ne ferait pas de mal. (Image credit: Tim Coleman)

Cela dit, Insta360 ne manque pas d’atouts. L’entreprise a déjà prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec DJI sur des marchés similaires et propose déjà d’excellentes caméras stabilisées montées sur gimbal, même si celles-ci sont destinées au web plutôt qu’à une utilisation à main levée. Par ailleurs, les difficultés réglementaires rencontrées par DJI aux États-Unis ont introduit une certaine incertitude pour certains acheteurs. Si la Luna tient ses promesses en matière de fonctionnalités liées à la double caméra et s’intègre harmonieusement à l’écosystème Insta360, elle pourrait séduire aussi bien les nouveaux utilisateurs que les créateurs en quête d’une alternative à la série DJI Pocket.

La concurrence est saine, et les consommateurs ne peuvent qu’en bénéficier si Insta360 dynamise une catégorie restée relativement calme depuis l’arrivée de la Pocket 3. Reste à savoir si les deux caméras constitueront une véritable révolution ou un simple argument marketing, ce qui ne pourra être déterminé qu’à la prise en main d’un exemplaire de test.

Pour l’instant, vloggers et créateurs de contenu se retrouvent face à un choix intéressant : rester fidèles à la formule éprouvée de la DJI Pocket, attendre de découvrir ce que proposera la Pocket 4, ou tenter l’expérience avec le nouveau modèle à double objectif d’Insta360.