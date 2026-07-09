Sony FX5, le coup dur qui menace Canon sur le marché des caméras cinéma pourrait arriver dès ce mois-ci

La Sony FX3 (ci-dessus) vient d'être ajoutée à la liste des caméras approuvées par Netflix.

Un rapport affirme que le remplaçant de la caméra cinéma Sony FX3 sera lancé plus tard ce mois-ci

La FX5 serait équipée d’un tout nouveau capteur offrant une amélioration attendue

Un viseur électronique optionnel devrait être proposé en complément

Plus de cinq ans se sont écoulés depuis le lancement de la FX3 par Sony, et depuis, elle s’est imposée comme l’une des petites caméras cinéma les plus appréciées. Mais un manque revient souvent dans les critiques des professionnels : l’absence d’enregistrement en open gate.

Selon un nouveau rapport de SonyAlphaRumors, cela pourrait bientôt changer. Un article du site indique que Sony annoncerait officiellement la FX5 le 22 juillet à 15h (heure BST), avec parmi les caractéristiques évoquées un enregistrement Open Gate 5K au format 3:2.

Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, l’open gate signifie simplement que la caméra utilise toute la surface du capteur pour enregistrer, au lieu de la recadrer au format standard 16:9. Cette hauteur supplémentaire offre aux monteurs beaucoup plus de liberté pour recadrer, zoomer ou adapter une même prise en formats carré, vertical ou large en post-production. Un avantage important pour celles et ceux qui produisent des vidéos destinées à plusieurs plateformes à partir d’un seul tournage.

L'absence de fonction d'enregistrement « open gate » sur le FX3 a été source de frustration pour certains utilisateurs, mais le FX5 devrait remédier à ce problème. (Image credit: Sony)

C’est exactement ce que Pete Sheath de TechRadar réclamait dès 2025, en même temps qu’une hausse de la résolution, dans sa liste de souhaits pour une FX3 de nouvelle génération.

Cette augmentation de la résolution serait également au programme de la FX5, avec un nouveau capteur empilé de 16,6 MP. Sur le papier, 16 MP peuvent sembler modestes pour une caméra cinéma en 2026. Mais pour un appareil conçu avant tout pour la vidéo, un nombre de pixels plus faible peut jouer en sa faveur : meilleure plage dynamique, performances accrues en basse lumière et possibilités accrues en matière de fréquence d’images (une 4K à 240 i/s ne serait pas surprenante dans la fiche technique).

En contrepartie, l’enregistrement en 8K ne semble pas prévu, ce qui pourrait décevoir ceux qui espéraient voir la FX5 franchir ce cap.

La Sony FX3 est très appréciée des cinéastes, mais elle présente toutefois des points à améliorer dans plusieurs domaines. (Image credit: Sony)

De la place pour un viseur

Bonne nouvelle également pour ceux qui regrettent l’absence de viseur sur la série FX de Sony. Le rapport évoque un nouveau viseur électronique externe inclinable, qui pourrait faire une réelle différence pour les tournages en extérieur sous forte luminosité ou dans des environnements sombres et sensibles à la lumière, comme les concerts ou les théâtres, où un écran arrière lumineux n’est pas toujours adapté. Il serait proposé en option plutôt qu’intégrée, ce qui pourrait représenter un compromis intéressant : s’en passer pour conserver une FX5 aussi compacte que la FX3, ou l’ajouter selon les besoins.

Parmi les autres ajouts évoqués figurent le processeur BIONZ XR2 avec autofocus basé sur l’IA (hérité du Sony A7R VI), un système ISO à triple base, des outils d’exposition en false color et une refonte des menus inspirée de la gamme Venice.

Rien n’est encore officiel et Sony n’a confirmé aucune de ces caractéristiques. Mais si ces informations se vérifient, la Sony FX5 semble prête à répondre en une seule fois à plusieurs des principales attentes des utilisateurs de la FX3. Une confirmation devrait intervenir dans les prochaines semaines.