Aperçu officiel à Cannes pour le DJI Osmo Pocket 4P, mais l’essentiel manque encore à l’appel

Le lancement du DJI Osmo Pocket 4P se rapproche

DJI a publié des images officielles de la caméra

De nombreux détails clés sur l’appareil restent encore à confirmer

Après le lancement, le mois dernier, de la caméra de vlogging DJI Osmo Pocket 4, la présentation complète de sa déclinaison premium se rapproche de plus en plus. DJI vient d’ailleurs d’offrir le meilleur aperçu à ce jour de l’Osmo Pocket 4P sur les réseaux sociaux.

Des publications sur X et Instagram dévoilent plus ou moins l’intégralité du design de l’appareil. On distingue le double module photo, l’une des principales différences avec le modèle standard, ainsi que des indices évoquant un zoom 3x et un capteur de 1 pouce.

La caméra a été présentée hier lors d’une « avant-première exclusive » au Festival de Cannes, mais de nombreux détails restent encore inconnus. Certains participants du festival ont montré la caméra, sans révéler de caractéristiques techniques ni diffuser d’images capturées avec l’appareil.

Ce qu’il est possible d’affirmer, c’est que ce modèle devrait monter en gamme par rapport au Pocket 4 standard, aussi bien en qualité vidéo qu’en prix. Sa présentation à Cannes montre aussi que DJI veut le positionner comme un équipement sérieux pour les cinéastes.

L’attente continue

New Vision. New Legends. Alongside the world-renowned visual storytellers, witness Osmo Pocket 4P redefine portable cinema in Cannes. #OsmoPocket4P pic.twitter.com/kpWvTtjnOHMay 14, 2026

Il existe désormais un communiqué de presse officiel, mais là encore, il reste avare en caractéristiques précises. On apprend tout de même que la caméra est capable de produire une « narration de qualité professionnelle » et qu’elle propose des performances colorimétriques 10-bit D-Log2, un point que les créatifs du secteur devraient apprécier.

Le communiqué évoque aussi de meilleures performances en portrait, en zoom et en basse lumière. DJI semble donc avoir mis tout ce qu’il pouvait dans le DJI Osmo Pocket 4P. En revanche, les prix et configurations « seront annoncés ultérieurement », précise DJI.

Cette longue montée en pression n’a pas convaincu certains commentateurs sur Reddit, qui ont qualifié la présentation de Cannes de « pur discours marketing » avec « zéro détail concret ». Il faudra donc attendre pour savoir si la caméra mérite vraiment cette attente prolongée.

Pendant ce temps, Insta360 prépare activement le lancement de l’Insta360 Luna Ultra, qui proposerait lui aussi un double module photo, l’enregistrement vidéo en 8K et un tableau de bord détachable utilisable comme télécommande, selon les dernières fuites.