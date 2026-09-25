Vivo lance un écran tactile magnétique ultraléger qui pourrait devenir l’accessoire mobile de l’année

Vivo a lancé sa nouvelle série haut de gamme X500, composée de trois modèles

Un nouvel écran de monitoring accompagne le kit photo du X500 Pro Max et peut également être acheté séparément

Au lancement, les smartphones et leurs accessoires restent réservés à la Chine, sans calendrier confirmé pour une commercialisation plus large

Vivo a discrètement lancé un accessoire particulièrement intéressant aux côtés de sa nouvelle série de smartphones haut de gamme X500 : un écran de monitoring tactile Bluetooth extrêmement fin et léger. Associé au nouveau X500 Pro Max, il donne rapidement envie de voir cette solution devenir compatible avec davantage de smartphones.

Cet écran de monitoring, qui peut aussi être décrit comme un écran selfie, reproduit l’interface de l’application photo du smartphone et permet de contrôler tactilement plusieurs réglages essentiels ainsi que le suivi du sujet. Il peut se fixer magnétiquement au téléphone ou être utilisé comme moniteur distant tant que la connexion Bluetooth reste active.

Pourquoi ne pas simplement utiliser la caméra selfie du smartphone ? Parce qu’elle offre généralement une qualité d’image et des réglages plus limités que les principaux appareils photo placés au dos.

Un écran selfie permet au contraire d’exploiter les meilleurs modules photo du téléphone. Dans le cas du Vivo X500 Pro Max, cela signifie notamment profiter d’un ensemble de trois appareils photo comprenant un capteur principal de 50 Mpx et un téléobjectif de 200 Mpx avec zoom 3,5x.

Ce type de technologie existe déjà. L’Insta360 Snap Selfie Screen constitue notamment une solution comparable. Il nécessite toutefois un câble pour se connecter au téléphone, dispose d’une protection assez encombrante qui pend lorsque l’écran est utilisé et possède une dalle plus petite et moins facile à consulter. L’accessoire de Vivo apparaît plus abouti sur chacun de ces points.

Image 1 of 5 L'écran pour selfies sans son étui magnétique en caoutchouc (Image credit: Tim Coleman) (Image credit: Tim Coleman) (Image credit: Tim Coleman) (Image credit: Tim Coleman) La coque spécialement conçue par Vivo pour fixer par aimant des accessoires tels que l'écran pour selfies (Image credit: Tim Coleman) Image 1 of 5 View Original Image 2 of 5 View Original Image 3 of 5 View Original Image 4 of 5 View Original Image 5 of 5 View Original

Le meilleur accessoire mobile de 2026 jusqu’ici ?

Les vloggers devraient particulièrement s’intéresser au nouvel écran selfie de Vivo. Il peut se fixer magnétiquement à l’appareil ou simplement être conservé en main, tant que la liaison Bluetooth reste possible. Aucun câble n’est nécessaire.

Utilisé comme moniteur distant, il permet par exemple de placer le smartphone sur un trépied, de se positionner ensuite devant l’objectif et de voir directement ce que filme le téléphone, sans cadreur. La même configuration peut évidemment servir pour des photos de groupe.

Cette approche commence clairement à devenir une tendance. La caméra de vlogging Insta360 Luna Ultra dispose elle aussi d’un module tactile amovible faisant office de contrôleur — avec également un microphone intégré — tandis que DJI propose une télécommande équipée d’un écran pour sa série Pocket 4.

Qu’il soit utilisé à distance ou fixé magnétiquement au smartphone, l’écran AMOLED de 3,92 pouces de Vivo affiche 419 pixels par pouce et se montre net et lisible. Il est également particulièrement fin et léger : seulement 5,65 mm d’épaisseur pour 68 g, ce qui limite fortement son impact une fois installé au dos du téléphone.

L’accessoire possède un port USB-C pour la recharge ainsi que trois boutons latéraux, dont une commande d’enregistrement et un bouton permettant de modifier la luminosité de l’écran. L’ensemble reste volontairement simple.

Une inconnue demeure cependant : Vivo n’a pas encore clairement précisé quels appareils seront compatibles en dehors de la série X500, si d’autres modèles doivent effectivement être pris en charge.

Un inconvénient important apparaît également avec le X500 Pro Max : ni le smartphone ni l’écran ne reposent nativement sur un système MagSafe. Une coque dédiée au téléphone est donc nécessaire pour permettre la fixation magnétique des deux éléments.

Vivo vend cette coque et l’écran séparément. Ils figurent aussi dans un kit destiné aux photographes, accompagné de deux téléconvertisseurs. Le moniteur lui-même est livré avec une protection magnétique en caoutchouc fonctionnant sur un principe proche de MagSafe.

En Chine, Vivo affiche cet écran à 699 yuans. Aucun tarif ni lancement officiel en France n’a été annoncé à ce stade, la série X500 et ses accessoires restant réservés au marché chinois au moment de la publication.

Face aux autres accessoires comparables passés au banc d’essai, le moniteur Vivo se montre plus léger, propose un affichage plus lisible et profite surtout d’une connexion sans fil particulièrement pratique, aussi bien pour une utilisation à distance que fixé directement au smartphone.

Pour les créateurs qui se filment régulièrement et souhaiteraient exploiter plus facilement les meilleurs appareils photo de leur téléphone, ce type d’écran constitue une solution très intéressante. Vivo semble avoir conçu l’une des versions les plus convaincantes du concept. Si la compatibilité s’étend à davantage de smartphones, cet écran pourrait facilement compter parmi les meilleurs accessoires mobiles de l’année.

Cette page sera mise à jour lorsque davantage d’informations seront disponibles concernant sa compatibilité et sa commercialisation internationale.