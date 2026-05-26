L’Insta360 Luna s’attaque au DJI Pocket 4, et la bataille des caméras vlog pourrait vite changer de ton

Insta360 domine peut-être le marché des caméras 360, mais la marque vient clairement de sortir de son terrain de jeu habituel. Et pas à moitié. Avec sa première caméra de vlogging, la Luna, elle vient marcher sur les plates-bandes de DJI.

La Luna vient concurrencer la gamme Pocket de DJI, ces caméras de vlogging 4K stabilisées par nacelle, au format assez unique. Faute de vraie concurrence, cette gamme s’est vendue par palettes pendant des années. Mais avec les fonctionnalités propres à Insta360, DJI pourrait-il enfin faire face à une vraie rivale ?

Nous avons pu tester la Luna avant son lancement officiel. Tout ne peut pas encore être dévoilé à son sujet, et aucune vidéo de test ne peut être partagée pour l’instant, mais quelques détails peuvent déjà être révélés. D’abord, la Luna existe en deux versions : la Luna Pro, à un seul objectif, et la Luna Ultra, à deux objectifs. Elles semblent clairement pensées pour rivaliser respectivement avec la DJI Osmo Pocket 4 et la Pocket 4P, récemment teasée et attendue prochainement. Les deux versions de la Luna seront disponibles en noir ou en blanc, mais leur prix n’a pas encore été confirmé.

C’est la version Ultra, à double objectif, qui a été testée. Comme la version Pro, elle embarque un objectif principal grand-angle 1x ouvrant à f/1.8, associé à un capteur 1 pouce. Il s’agit du plus grand capteur jamais intégré par Insta360, au même niveau que DJI. Mais la Luna Ultra ajoute aussi une caméra téléobjectif 3x.

Wall-E, c'est toi ? (Image credit: Future / Tim Coleman)

Les utilisateurs peuvent se rapprocher du sujet grâce à ce téléobjectif, avec un zoom 6x sans perte. En clair, l’image ne devrait pas subir de dégradation visible. Le zoom numérique peut ensuite monter jusqu’à 12x, avec cinq paliers de zoom au total.

Les détails concrets de la DJI Osmo Pocket 4P ne sont pas encore connus. Mais d’après les premiers teasers, DJI semble adopter la même approche à double objectif que la Luna Ultra. La rivalité s’annonce donc sérieuse. Pour savoir qui lancera en premier la première caméra de vlogging à double objectif au monde, il faudra encore patienter.

Naturellement, les caméras Luna profitent d’une stabilisation mécanique sur 3 axes, comme les caméras Pocket. Autre première pour Insta360, elles proposent une profondeur de couleur 10 bits et un profil colorimétrique I-Log. Là encore, les caractéristiques rejoignent celles de la DJI Pocket, même si la question du meilleur rendu vidéo reste ouverte.

Tout cela laisse penser qu’Insta360 est prêt à affronter DJI frontalement. Mais ce n’est même pas l’aspect le plus intéressant de la Luna.

La fonction que DJI aurait aimé avoir

La Luna possède un atout modulaire que DJI aurait sans doute aimé proposer : un écran amovible multifonction. Et il est vraiment réussi. Il suffit d’appuyer sur les boutons situés de chaque côté de l’écran pour le détacher du boîtier. On peut alors voir à distance ce que voit la caméra, avec les commandes d’enregistrement, de zoom et le joystick.

C’est là que le concept devient vraiment malin : l’écran amovible de la Luna intègre un microphone. Il permet donc de se filmer à distance, de cadrer correctement l’image et de parler face caméra.

(Image credit: Future / Tim Coleman)

La Luna propose aussi le suivi du sujet. Un double appui sur l’écran, sur le sujet voulu, permet à la caméra de le suivre et de le garder centré dans le cadre pendant ses déplacements.

En combinant ces fonctions (écran amovible avec microphone et suivi du sujet), on peut vraiment tout gérer seul. La caméra donne presque l’impression qu’une personne suit le sujet en mouvement dans la scène. Il faudra évidemment trouver une surface adaptée pour poser le boîtier ou le fixer sur un support.

Cet écran amovible est une excellente idée, surtout pour les créateurs qui travaillent seuls. Il peut aussi se révéler très pratique en voyage, entre amis ou en famille, pour prendre des selfies.

L'Insta360 Mic Pro, avec son écran E-ink personnalisable unique et ses performances supérieures en matière de réduction du bruit (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Ce qui rend la Luna encore plus crédible comme alternative à la DJI Pocket, c’est qu’Insta360 a récemment lancé de nouveaux accessoires. Parmi eux, le micro sans fil Mic Pro, auquel nous avons attribué la note maximale de 5 sur 5 dans notre test. Ces excellents accessoires permettent d’obtenir une très bonne qualité vidéo et audio sans mélanger les marques. Insta360 dispose désormais de son propre écosystème complet pour le vlogging.

Oui, DJI fabrique des caméras de vlogging depuis plus longtemps qu’Insta360, et il devrait continuer à dominer ce marché pendant un certain temps. D’après certaines données, la Pocket 4 aurait représenté 72,5 % des ventes totales de caméras vidéo au Japon le mois dernier, alors même qu’elle n’a été lancée que dans la troisième semaine du mois. C’est un peu la même logique que pour l’Osmo 360 de DJI, venu concurrencer Insta360 : malgré cela, Insta360 détient encore près de 70 % de part de marché totale. Mais la Luna pourrait proposer une approche suffisamment différente pour convaincre de nouveaux utilisateurs, voire des fans de DJI, de changer de camp.

D’autres détails sur la Luna pourront être partagés une fois l’embargo entièrement levé. En attendant, que penser des fonctions déjà dévoilées : vraie révolution ou simple gadget ? Comment la Luna se positionne-t-elle face à la Pocket 4 ? Donnez votre avis dans les commentaires.