Une nouvelle fuite sur l’Insta360 Luna Ultra révèle la fonction qui pourrait faire vaciller le DJI Osmo Pocket 4

Nouvel aperçu de l’Insta360 Luna Ultra

Elle devrait proposer un module de télécommande amovible

Le lancement officiel de la caméra ne semble plus très loin

Nous savons que l’Insta360 Luna Ultra est en préparation, puisqu’elle a été officiellement teasée en février. Les détails autour de cette caméra pensée pour le vlogging restent toutefois rares. Une nouvelle fuite permet aujourd’hui de mieux voir l’appareil, de découvrir certaines de ses caractéristiques et de repérer l’une de ses fonctions les plus malignes.

Cette fuite vient de Notebookcheck et montre l’emballage de la caméra, ainsi que quelques photos de prise en main. L’appareil apparaît en blanc et en noir, et il semble qu’il n’existera qu’un seul modèle Luna Ultra, donc pas de Luna standard.

Deux informations importantes ressortent de ces images. La prochaine caméra proposera bien un système à double objectif et prendra en charge la vidéo jusqu’à une définition 8K, deux éléments qui avaient déjà été attendus ou évoqués dans de précédentes fuites.

Quant à sa principale astuce, elle repose sur un module de télécommande détachable, que l’on peut retirer de la caméra et utiliser sans fil. Il sera donc possible de gérer l’enregistrement et de voir ce qui entre dans le cadre sans se trouver juste derrière l’appareil.

Insta360 vs DJI

Да, это была одна из фишек Luna) https://t.co/jjIqouY2zfMay 9, 2026

Ce module détachable pourrait justement aider l’Insta360 Luna Ultra à se démarquer du DJI Osmo Pocket 4, lancé récemment et déjà testé ici. La caméra de DJI est un appareil très convaincant, mais elle plafonne à l’enregistrement vidéo en 4K.

Le modèle en préparation chez Insta360 ferait grimper cette définition à 8K, tout en offrant la possibilité de poser la caméra à un endroit, puis de la contrôler à distance. Cette fonction a aussi été mentionnée précisément par le leaker bien connu Igor Bogdanov.

Beaucoup d’éléments restent toutefois inconnus au sujet de l’Insta360 Luna Ultra, à commencer par son prix, un point évidemment essentiel. Il est donc encore trop tôt pour se prononcer. À titre de comparaison, le DJI Osmo Pocket 4 démarre à 499 €.

Selon Notebookcheck, des testeurs disposent déjà de leurs exemplaires de l’Insta360 Luna Ultra. De nouvelles informations devraient donc arriver bientôt. En parallèle, la présentation d’une version Pro du DJI Osmo Pocket 4 serait elle aussi imminente, d’après les rumeurs.