MacBook Pro tactile : le secret du retour du logo Apple lumineux enfin dévoilé

Pour les fans d'Apple, l'écran OLED tandem PROLED XDR du nouveau MacBook Pro tactile pourrait bien réserver encore des surprises. Sa technologie de détection intégrée permet évidemment l'utilisation tactile. Mais l'extrême finesse de la dalle a également rendu possible le retour d'une fonction emblématique des anciens MacBook.

Le MacBook Pro tactile est le premier ordinateur portable Apple depuis près de dix ans à retrouver un logo lumineux à l'arrière. Lors de notre prise en main, le résultat s'est révélé assez étonnant. Lorsque l'ordinateur est fermé, le logo semble constitué de métal poli. À l'ouverture, il s'illumine d'un blanc éclatant.

Le retour du logo lumineux est directement lié à la technologie de l'écran PROLED XDR. Sur une dalle OLED, chaque pixel produit sa propre lumière. Aucun rétroéclairage général n'est donc nécessaire. Même après avoir aminci le capot de l'ordinateur, Apple disposait encore d'un peu d'espace. Et cet espace s'est révélé suffisant pour intégrer un éclairage spécialement réservé au logo.

Aussi improbable que cela puisse paraître, le logo bénéficie désormais de sa propre source lumineuse, contrairement au reste de l'écran. Le tout sans occuper davantage de place ni entraîner de consommation énergétique mesurable.

Un cadeau pour les fans

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Pourquoi Apple a-t-elle choisi de réintroduire cette fonction ? La marque ne fournit pas véritablement d'explication, mais il s'agit manifestement d'un clin d'œil à ses fans.

John Ternus avait tenté de préparer le terrain avec une courte vidéo publiée sur X. On y voyait de la lumière se refléter sur un logo Apple posé sur une surface plane. Ce teaser pouvait simplement passer pour une nouvelle façon de mettre en avant l'identité visuelle de la marque avant ses annonces. L'ancien logo lumineux n'avait d'ailleurs pas nécessairement marqué tous les utilisateurs avec la même intensité.

L'un des souvenirs les plus marquants concernant les logos Apple des MacBook remonte plutôt à une conversation avec John Ternus, lorsqu'il dirigeait encore l'ingénierie matérielle. Il avait alors expliqué comment Apple fabriquait, par usinage, un logo ultrafin en acier inoxydable brillant pour le MacBook 12 pouces. Le reste du châssis était en aluminium brossé. Cette réalisation avait représenté une véritable prouesse technique à l'époque, même si le logo ne s'illuminait pas.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Lorsque Ternus a annoncé le retour du logo lumineux pendant la présentation du nouveau MacBook Pro, avec ces mots simples, « le logo est de retour », le public a littéralement explosé de joie. Ce détail possède manifestement une importance considérable pour les amateurs de la marque.

Le logo lumineux remplit également une autre fonction. Il permet de reconnaître immédiatement un MacBook Pro particulier, puisqu'il s'agit de la première génération équipée d'un écran tactile.

Apple garde toutefois un secret qui mérite d'être étudié plus en détail. Comment le constructeur a-t-il réussi à donner au logo l'apparence de métal poli lorsque l'ordinateur est fermé, tout en le faisant briller à l'ouverture ? Cette prouesse d'ingénierie pourrait rester confidentielle, même après l'inévitable démontage de la machine.