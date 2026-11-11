« L'autonomie de nos montres OLED continue de progresser » : Garmin évoque la fin possible des écrans MIP

Garmin a réalisé des progrès remarquables dans plusieurs domaines technologiques liés à ses montres ces dernières années. Les communications par satellite se sont multipliées sur les meilleures montres Garmin, notamment la Garmin Fenix 9 Pro. La résistance à l'eau adaptée à la plongée et les boîtiers en titane nano-moulé ont également connu des avancées impressionnantes. Mais la grande tendance technologique de ces dernières années reste l'OLED.

La première montre Garmin dotée d'un écran OLED était la Garmin Venu, lancée en 2019. La gamme Venu a toujours servi de terrain d'expérimentation, permettant de tester les fonctionnalités qui pourraient ensuite rejoindre les autres grandes familles de montres. Elle fait souvent figure de pionnière sous-estimée.

L'adoption de l'OLED s'est accélérée en 2023 avec la Garmin Forerunner 965, peut-être la meilleure montre Garmin polyvalente de cette génération. Elle introduisait cette technologie dans la gamme Forerunner, quelques mois seulement après l'arrivée de la Garmin Epix Gen 2 OLED, fin 2022. Depuis, la progression de l'OLED ne s'est pas arrêtée.

Le MIP et Garmin étaient autrefois indissociables

En 2026, il est facile d'oublier qu'il y a encore quelques années, toutes les grandes montres Garmin possédaient un écran MIP (memory-in-pixel) peu spectaculaire, mais pratique. Avant les Forerunner OLED, avant l'IA générative, avant la crise de la RAM, l'année 2022 semblait plus simple sur le plan technologique.

Aujourd'hui, l'OLED est omniprésent. À chaque lancement d'une nouvelle gamme importante, la question se pose de savoir si Garmin a finalement décidé d'abandonner complètement le MIP. Pourtant, ce n'est pas arrivé avec la Fenix 9, ce qui signifie que les écrans transflectifs resteront présents pendant au moins quelques années.

Mais qu'est-ce qui pourrait pousser Garmin à abandonner le MIP ?

MIP vs OLED

(Image credit: Future)

Brad Trenkle, dirigeant de Garmin, explique que les écrans MIP couleur transflectifs apportent encore certains avantages aux utilisateurs. Le plus important actuellement reste l'autonomie.

Il cite notamment les montres de type Enduro. Un modèle équipé d'un écran MIP bénéficie d'avantages par rapport à une version OLED, dont la consommation électrique est naturellement supérieure. L'OLED émet de la lumière, tandis que le MIP fonctionne par réflexion.

Lorsqu'une montre OLED est utilisée à l'extérieur, sa luminosité doit augmenter considérablement pour compenser la lumière ambiante. À l'inverse, l'écran MIP devient plus lisible, sans effort supplémentaire et avec une consommation d'énergie presque nulle.

Comme le montre la Fenix 9 Pro OLED illustrée plus haut, sa luminosité peut atteindre 3 000 nits. Cela nécessite forcément une quantité d'énergie importante, quelles que soient les améliorations apportées à l'efficacité des dalles OLED.

La puissance de l'endurance

(Image credit: Garmin)

Pour les utilisateurs Garmin qui effectuent régulièrement des courses ou des sorties à vélo près de chez eux, en ville ou en périphérie, cette différence n'est pas très importante. Mais pour les véritables aventuriers qui partent en randonnée pendant plusieurs jours ?

L'intérêt du MIP reste évident, particulièrement lorsque le mode d'affichage permanent des montres Garmin OLED réduit considérablement leur autonomie. Consulter une montre simplement pour lire l'heure peut devenir étonnamment gourmand en énergie lors d'une journée ensoleillée passée dehors.

Cet argument ne restera toutefois pas nécessairement valable éternellement. Brad Trenkle explique que l'écart se réduit. Il a déjà beaucoup diminué, ce qui explique pourquoi l'autonomie des produits OLED de Garmin continue d'augmenter d'une génération à l'autre. Mais cette différence n'a pas encore totalement disparu. Tant qu'elle existera, Garmin ne pense pas que le MIP disparaîtra complètement.

La transition a néanmoins déjà commencé. Il suffit d'observer les Forerunner de milieu de gamme. Aucun des modèles nouveaux ou relativement récents, de la Garmin Forerunner 70 à la 970, ne propose d'option MIP. Finalement, cette technologie semble désormais presque indissociable de la recharge solaire. Elle reste présente sur des modèles spécialisés comme la Fenix 9 Pro Solar et la Garmin Instinct 3 Solar. Ces montres peuvent revendiquer une autonomie allant jusqu'à être « illimitée », à condition de passer suffisamment de temps au soleil.

Où est passé l'OLED solaire ?

Le véritable tournant, celui qui pourrait conduire à la disparition du MIP, ne dépendra peut-être pas uniquement d'une amélioration supplémentaire de l'autonomie des montres OLED. Il pourrait également arriver lorsque cette technologie sera associée avec succès à la recharge solaire. Pour le moment, Garmin n'a pas encore commercialisé une telle combinaison.

La technologie de recharge solaire intégrée à l'écran de la Fenix 9 Pro Solar semble largement incompatible avec l'OLED. Elle capte en effet une partie de la lumière pour la transformer en électricité, ce qui risque d'affecter la qualité de l'image. Brad Trenkle a donc été interrogé sur un point précis : la recharge solaire dégradera-t-elle toujours la qualité d'un écran OLED ?

Pour Trenkle, pas nécessairement, du moins dans le cadre de cette hypothèse.

Tout dépend de la technologie solaire utilisée. Au fil des années, Garmin a exploité deux types de technologies : le silicium amorphe et le silicium cristallin. Le silicium amorphe est qualifié de transparent, mais ressemble presque à des lunettes de soleil polarisantes.

C'est précisément la technologie solaire évoquée précédemment, celle qui recouvre l'écran.

Trenkle explique que des lignes extrêmement fines sont gravées dans le silicium amorphe. Celui-ci est ensuite placé au-dessus du matériau organique, ce qui peut naturellement entraîner une dégradation.

Mais certains produits Garmin plus récents utilisent du silicium cristallin. Ce matériau n'est pas transparent. À la place, Garmin transforme essentiellement l'anneau entourant l'écran en surface solaire. La recharge s'effectue donc sur le pourtour, sans rien superposer à la zone active de l'affichage.

Un avenir encore incertain

Le silicium cristallin est le matériau utilisé dans les panneaux solaires traditionnels. La Garmin Instinct 3 Solar en offre un excellent exemple sur une montre : une surface relativement importante autour de l'écran est consacrée à la recharge solaire. Brad Trenkle semble suggérer que cette approche pourrait tout à fait permettre d'apporter la recharge solaire à une montre OLED.

Selon lui, il s'agit toujours de trouver la bonne technologie pour le bon usage. Dans ce cas précis, la recharge solaire n'entraîne aucune dégradation ni perte de réflectivité ou de qualité d'image. Cette méthode pourrait donc permettre de contourner le problème.

Ces propos sont encore loin de confirmer l'arrivée d'une montre Garmin OLED équipée d'une recharge solaire au silicium cristallin. Mais l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'OLED a déjà favorisé son adoption plus large chez Garmin. Un nouveau progrès dans le rendement de la recharge solaire pourrait peut-être suffire à concrétiser cette idée.