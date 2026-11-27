OpenAI reconnaît avoir commis une erreur de facturation lors du lancement de ses nouveaux modèles GPT-6.2

Les utilisateurs atteindront désormais leurs limites d'utilisation jusqu'à 40 % plus rapidement

OpenAI propose une réinitialisation exceptionnelle du quota pour compenser cette erreur

Si vous appréciez les nouveaux modèles GPT-6.2 d'OpenAI depuis une semaine, j'ai une mauvaise nouvelle. D'autant qu'ils fonctionnent désormais aussi dans le mode Chat. OpenAI vient de reconnaître une erreur de facturation lors de leur lancement. Et maintenant que le problème est corrigé, vous atteindrez vos limites d'utilisation beaucoup plus rapidement.

Dans une publication sur X, Thibault Sottiaux, d'OpenAI, explique que l'entreprise avait appliqué par erreur une réduction à la consommation des modèles GPT-6.2 Astra et Sol pour la plupart des utilisateurs. Depuis la correction du problème, les abonnés atteindront leurs limites 40 % plus rapidement avec Astra et 25 % plus rapidement avec Sol, par rapport à la semaine dernière.

OpenAI assure qu'aucune facturation rétroactive ne sera appliquée pour compenser cette différence de consommation. En guise d'excuses, l'entreprise offre également une réinitialisation exceptionnelle du quota aux abonnés Go, Plus, Pro et Business.

We made a billing mistake at launch of GPT-6.2 that incorrectly discounted GPT-6.2 Astra and Sol usage for most users. We’ve fixed this now, so the same work will use more of your plan’s usage allowance. Comparing to last week, you will reach your limits 40% faster on GPT-6.2 Astra and 25% faster on Sol. You should still see these go further in usage compared to 6 Astra and 6.1 Sol. Other models weren’t affected, and we won’t charge you for the difference on past usage. As a small token to apologize for the mistake, we’ll be adding one banked reset for everyone on Go, Plus, Pro, and Business.November 26, 2026

Des limites atteintes plus rapidement

Lors du lancement de ses nouveaux modèles GPT-6.2, Sol et Astra, OpenAI avait particulièrement insisté sur leurs gains d'efficacité. L'entreprise affirmait notamment que « les deux modèles obtiennent de meilleurs résultats sur les tâches exigeantes avec moins de tokens en sortie, ce qui permet d'en faire davantage dans les limites d'utilisation ».

Sottiaux maintient que cette affirmation reste valable lorsque GPT-6.2 est comparé aux générations précédentes. Mais si vous avez passé la dernière semaine à vous habituer aux nouveaux modèles et à la quantité de travail réalisable avec votre quota, vous allez devoir revoir vos attentes.

La réinitialisation exceptionnelle du quota est un geste appréciable. Mais elle ne changera rien à la situation sur le long terme.

Il faut également préciser qu'atteindre ses limites 40 % plus rapidement ne revient pas, mathématiquement, à réduire ces limites de 40 %. D'après mon expérience avec GPT-6.2, il me semble très peu probable d'épuiser son quota en discutant simplement avec ChatGPT. En revanche, si vous utilisez intensivement Codex pour programmer, vous risquez beaucoup plus souvent de rencontrer ces restrictions.

La réaction des utilisateurs

Sur Reddit, les réactions à cette annonce témoignent d'un scepticisme compréhensible concernant les motivations d'OpenAI. Un internaute estime que « l'entreprise essaie activement de faire fuir les utilisateurs, car elle ne dispose pas d'une puissance de calcul suffisante, même pour les abonnés payants ». Un autre considère qu'« une seule réinitialisation du quota en guise d'excuses, alors qu'Astra va désormais l'épuiser 40 % plus vite, c'est franchement léger ».

Une critique revient régulièrement dans les discussions de la communauté Reddit. Les abonnés ne savent plus exactement à quelle quantité d'utilisation leur abonnement leur donne droit.

Un utilisateur résume cette frustration :

« Ce que je déteste avec l'IA, c'est à quel point il est compliqué de savoir ce qu'on obtient réellement avec son abonnement. Impossible de connaître la quantité de quota consommée par une requête. Et il existe à la fois des limites sur cinq heures et des limites hebdomadaires. Tout est conçu pour être déroutant, afin qu'ils puissent réduire ce qu'ils proposent chaque mois sans que les utilisateurs s'en rendent compte. »

Je pense que ce dernier commentaire touche au cœur du problème. Lorsque je paie un abonnement à un service de streaming, je sais assez précisément ce que j'obtiens en échange. Avec un abonnement à une IA, il est beaucoup plus difficile de savoir quelle utilisation réelle je pourrai en faire. C'est particulièrement vrai lorsque les différents modèles et les différentes tâches consomment des quantités variables de mon quota.

OpenAI a peut-être simplement commis une erreur de facturation involontaire. Mais cet épisode montre surtout à quel point il reste difficile, pour les utilisateurs, de déterminer si un abonnement à une IA offre réellement un bon rapport qualité-prix.