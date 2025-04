OpenAI booste ChatGPT Plus avec des limites d’usage bien plus généreuses

ChatGPT a mis à jour les limites d’utilisation pour les abonnés Plus, permettant de profiter davantage des derniers modèles, comme ChatGPT-o3 et ChatGPT o4-mini.

Avec un compte ChatGPT Plus, Team ou Enterprise, l’accès est désormais étendu à 100 messages par semaine pour le modèle ChatGPT-o3, et jusqu’à 300 messages par jour pour le modèle o4-mini. Le modèle o4-mini-high, destiné à la programmation, donne droit à 100 messages par jour.

OpenAI décrit ChatGPT-o3 et ChatGPT o4-mini comme les modèles « les plus intelligents et les plus performants à ce jour », avec un accès complet aux outils, ce qui signifie qu’ils peuvent utiliser l’ensemble des fonctionnalités de ChatGPT de manière autonome.

