ChatGPT expliqué - tout ce que vous devez savoir sur le chatbot d'IA

ChatGPT d'OpenAI ouvre la voie à la révolution de l'IA générative, attirant rapidement des millions d'utilisateurs et promettant de changer notre façon de créer et de travailler. À bien des égards, cela ressemble à un épisode de l'iPhone, lorsqu'un nouveau produit change radicalement le paysage technologique.

Le robot d'IA, développé par OpenAI et basé sur un grand modèle de langage (ou LLM), continue de croître en termes de portée et d'intelligence. Nous allons ici couvrir tout ce que vous devez savoir sur ChatGPT, de son fonctionnement à la question de savoir s'il vaut la peine de payer pour la version premium.

Si vous vous demandez ce qu'est ChatGPT et ce qu'il peut faire pour vous, vous êtes au bon endroit.

Vous aurez remarqué que ChatGPT a déclenché une sorte de course à l'armement en matière d'IA : Microsoft a créé Copilot en utilisant une technologie similaire, Google a lancé ses propres applications Google Gemini, les applications de médias sociaux ont introduit leurs propres chatbots d'IA, et X (anciennement Twitter) s'est également lancé dans l'aventure.

Qu'est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un chatbot d'IA qui a été initialement construit sur une famille de grands modèles de langage (ou LLM), collectivement connus sous le nom de GPT-3. L'OpenAI a depuis lancé ses modèles GPT-4 de nouvelle génération, des modèles qui peuvent comprendre et générer des réponses semblables à celles d'un humain à des invites textuelles, parce qu'ils ont été entraînés sur d'énormes quantités de données.

Par exemple, le modèle GPT-3.5 le plus original de ChatGPT a été entraîné sur 570 Go de données textuelles provenant d'Internet, qui, selon OpenAI, comprenaient des livres, des articles, des sites web et même des médias sociaux. Parce qu'il a été entraîné sur des centaines de milliards de mots, ChatGPT peut créer des réponses qui le font ressembler, selon ses propres termes, à "un robot amical et intelligent".

ChatGPT peut répondre à des questions sur presque tout (Image credit: ChatGPT)

Cette capacité à produire des réponses semblables à celles des humains, et souvent précises, à un large éventail de questions est la raison pour laquelle ChatGPT est devenue l'application qui a connu la croissance la plus rapide de tous les temps, atteignant 100 millions d'utilisateurs en seulement deux mois. Le fait qu'il puisse également générer des essais, des articles et de la poésie n'a fait qu'accroître son attrait (et la controverse, dans des domaines tels que l'éducation).

Mais les premiers utilisateurs ont également révélé certaines des limites de ChatGPT. OpenAI indique que ses réponses "peuvent parfois être inexactes, mensongères et trompeuses". Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a également admis en décembre 2022 que le chatbot d'IA est "incroyablement limité" et que "c'est une erreur de s'y fier pour quoi que ce soit d'important à l'heure actuelle".

Quoi qu'il en soit, le monde s'amuse actuellement à explorer ChatGPT et, malgré l'arrivée d'une version payante de ChatGPT Plus pour 20 $ (environ 18,5 €) par mois, vous pouvez toujours l'utiliser gratuitement.

Que signifie ChatGPT ?

ChatGPT signifie "Chat Generative Pre-trained Transformer", ce qui n'est pas une mince affaire. Examinons chacun de ces mots tour à tour.

Le mot "chat" fait naturellement référence à l'interface de chatbot qu'OpenAI a construite pour son modèle linguistique GPT. Les deuxième et troisième mots indiquent que ce modèle a été créé à l'aide d'un "pré-entraînement génératif", ce qui signifie qu'il a été entraîné sur d'énormes quantités de données textuelles afin de prédire le mot suivant dans une séquence donnée.

Illustration tirée du document de recherche de Google de 2017 sur l'architecture Transformer, sur laquelle est basé ChatGPT. (Image credit: Google)

Enfin, il y a l'architecture "transformateur", le type de réseau neuronal sur lequel ChatGPT est basé. Il est intéressant de noter que cette architecture transformatrice a été développée par les chercheurs de Google en 2017 et qu'elle est particulièrement adaptée aux tâches de traitement du langage naturel, comme répondre à des questions ou générer du texte.

Google n'a d'ailleurs pas manqué de souligner son rôle dans le développement de cette technologie lors de l'annonce de Google Bard. Mais c'est le chatbot d'IA ChatGPT qui a généralisé le concept, lui valant un nouvel investissement de plusieurs milliards de dollars de la part de Microsoft, qui a déclaré qu'il était aussi important que l'invention du PC et de l'internet.

Quand ChatGPT a-t-il été lancé ?

ChatGPT a été lancé en tant que "research preview" le 30 novembre 2022. Un article de blog a présenté le chatbot d'IA au monde entier, OpenAI déclarant que "nous avons entraîné un modèle appelé ChatGPT qui interagit de manière conversationnelle".

L'interface était, comme aujourd'hui, une simple zone de texte qui permettait aux utilisateurs de répondre à des questions complémentaires. OpenAI a déclaré que le format de dialogue, que l'on peut désormais voir dans le moteur de recherche Bing et dans de nombreux autres endroits, permet à ChatGPT "d'admettre ses erreurs, de contester les prémisses incorrectes et de rejeter les demandes inappropriées".

Un abonnement payant à ChatGPT Plus est disponible. (Image credit: OpenAI)

ChatGPT est basé sur un modèle de langage de la série GPT-3.5, qui, selon OpenAI, a terminé sa formation au début de l'année 2022. Un modèle GPT-4 plus avancé est maintenant disponible pour les abonnés de ChatGPT Plus. OpenAI a également publié précédemment des modèles GPT antérieurs sous une forme limitée - son modèle de langage GPT-2, par exemple, a été annoncé en février 2019, mais la société a déclaré qu'elle ne publierait pas le modèle entièrement formé "en raison de nos préoccupations concernant les applications malveillantes de la technologie".

OpenAI a également publié un modèle plus grand et plus performant, appelé GPT-3, en juin 2020. Mais c'est avec l'arrivée complète de ChatGPT en novembre 2022 que la technologie a fait irruption dans le grand public. Au cours de l'année 2023, plusieurs mises à jour importantes lui ont été apportées, dont nous reparlerons prochainement.

Combien coûte ChatGPT ?

ChatGPT est toujours disponible gratuitement, mais il existe désormais une version payante. Après des rumeurs de plus en plus insistantes sur l'existence d'un niveau professionnel de ChatGPT, OpenAI a déclaré en février qu'elle introduisait un "plan d'abonnement pilote" appelé ChatGPT Plus aux États-Unis. Une semaine plus tard, l'entreprise a rendu le niveau d'abonnement accessible au reste du monde.

ChatGPT Plus coûte 20 dollars par mois (environ 18,50 euros) et offre de nombreux avantages par rapport à la version gratuite. Il promet de vous donner un accès complet à ChatGPT même pendant les heures de pointe, ce qui est le cas lorsque vous voyez souvent des messages "ChatGPT is at capacity right now" (ChatGPT est à pleine capacité en ce moment) pendant les périodes d'inactivité.

ChatGPT Plus vous coûtera 20 $ par mois. (Image credit: OpenAI)

Selon OpenAI, les abonnés à ChatGPT Plus bénéficient également de "temps de réponse plus rapides", ce qui signifie que vous devriez obtenir des réponses environ trois fois plus vite que dans la version gratuite (même si celle-ci n'est pas en reste). Enfin, les abonnés bénéficient d'un "accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations", comme le mode expérimental "Turbo", qui améliore encore les temps de réponse.

On ne sait pas encore combien de temps OpenAI conservera sa version gratuite de ChatGPT, mais les signes actuels sont prometteurs. La société déclare : "Nous aimons nos utilisateurs gratuits et nous continuerons à offrir un accès gratuit à ChatGPT". À l'heure actuelle, l'abonnement contribue apparemment à soutenir l'accès gratuit à ChatGPT. La question de savoir si cela se poursuivra à long terme est une autre question.

Il semble en tout cas que ChatGPT Plus se soit avéré être une option populaire - les nouvelles inscriptions ont été brièvement interrompues en novembre 2023 afin qu'OpenAI puisse faire face à l'augmentation de la demande qu'elle constatait.

ChatGPT a été créé avec un objectif principal : prédire le mot suivant dans une phrase, en se basant sur ce qui s'est passé dans les gigaoctets de données textuelles sur lesquelles il a été entraîné. Il s'agit en quelque sorte d'un correcteur automatique ultra-performant.

Une fois que vous avez posé une question à ChatGPT, celle-ci passe par le modèle d'IA et le chatbot produit une réponse basée sur les informations que vous avez fournies et sur la manière dont elles s'intègrent dans sa vaste quantité de données d'entraînement. C'est au cours de cette formation que ChatGPT a appris quel mot, ou quelle séquence de mots, suit généralement le dernier dans un contexte donné.

Pour approfondir ce processus, nous vous recommandons de consacrer quelques heures à la lecture de cet article de blog de Stephen Wolfram (créateur du moteur de recherche Wolfram Alpha), qui passe sous le capot des "grands modèles de langage" tels que ChatGPT afin d'en découvrir les rouages.

En bref ? ChatGPT fonctionne grâce à une combinaison d'algorithmes d'apprentissage profond, d'un soupçon de traitement du langage naturel et d'une généreuse dose de pré-entraînement génératif, qui se combinent pour l'aider à produire des réponses aux questions textuelles d'une ressemblance désarmante avec les humains. Même si, en fin de compte, tout ce qu'il a été entraîné à faire, c'est remplir le mot suivant, en se basant sur son expérience de lecteur le plus vorace du monde.

Il arrive qu'il devienne un peu fou, et OpenAI a été honnête sur les "hallucinations" que ChatGPT peut avoir, et les problèmes inhérents à ces LLM. Ne vous fiez pas complètement à ce que dit ChatGPT.

A quoi peut servir ChatGPT ?

ChatGPT a été entraîné sur une grande quantité de textes couvrant un large éventail de sujets, si bien que ses possibilités sont presque infinies. Mais dès les premiers jours, les utilisateurs ont découvert plusieurs façons particulièrement utiles d'utiliser l'aide de l'IA.

D'une manière générale, on peut les diviser en deux catégories : les tâches en langage naturel et l'aide au codage. Vous pouvez l'utiliser pour rédiger des lettres, écrire de la poésie et créer (ou adapter) des œuvres de fiction. Cela dit, il a encore ses limites, comme nous l'avons constaté lorsque ChatGPT nous a montré à quel point il était loin d'écrire un film à grand succès.

Cela n'a pas empêché les auteurs qui s'autoéditent d'adopter cette technologie. Les forums YouTube et Reddit regorgent de tutoriels sur la manière d'écrire un roman à l'aide de la technologie d'IA, et la boutique Kindle d'Amazon est déjà sur le point d'être envahie par des livres écrits par ChatGPT.

Un plug-in ChatGPT pour Google Slides a été développé. (Image credit: MagicSlides)

D'autres tâches linguistiques que ChatGPT apprécie sont les traductions, l'aide à l'apprentissage de nouvelles langues (attention, Duolingo), la création de descriptions de postes et l'élaboration de plans de repas. Il suffit de lui indiquer les ingrédients dont vous disposez et le nombre de personnes que vous devez servir pour qu'il vous propose des idées impressionnantes.

Mais ChatGPT est aussi doué pour le codage et les tâches de productivité. Dans le premier cas, sa capacité à créer du code à partir de la parole naturelle en fait un allié puissant pour les codeurs, qu'ils soient nouveaux ou expérimentés, qui ne sont pas familiarisés avec un langage particulier ou qui souhaitent dépanner un code existant. Malheureusement, il est également possible de l'utiliser à mauvais escient pour créer des courriels malveillants et des logiciels malveillants.

Si vous regardez au-delà de la fonction de chat basée sur le navigateur vers l'API, les capacités de ChatGPT deviennent encore plus intéressantes. Nous avons appris à utiliser ChatGPT avec Siri et à remanier l'assistant vocal d'Apple, qui pourrait bien menacer le logiciel d'assistance du géant de la technologie, autrefois leader sur le marché.

Nous sommes également impatients de voir ChatGPT intégré à certains de nos logiciels de cloud computing préférés et aux meilleurs outils de productivité. ChatGPT pourrait transformer Microsoft Office de plusieurs façons, et quelqu'un a déjà créé un plug-in ChatGPT pour Google Slides. Microsoft a également annoncé que la technologie d'IA sera intégrée à Skype, où elle pourra produire des résumés de réunions ou faire des suggestions basées sur les questions qui surgissent dans les discussions de groupe.

ChatGPT a-t-il une application ?

Pendant un certain temps, ChatGPT n'était disponible que via son interface web, mais il existe désormais des applications officielles pour Android et iOS qui peuvent être téléchargées gratuitement. La présentation et les fonctionnalités sont similaires à ce que vous verrez sur le web, mais il y a quelques différences que vous devez connaître.

L'une des principales fonctionnalités que vous obtenez sur mobile et que vous n'avez pas sur le site web est la possibilité de tenir une conversation vocale avec ChatGPT, tout comme vous le feriez avec Google Assistant, Siri ou Alexa. Les utilisateurs gratuits et payants peuvent utiliser cette fonctionnalité dans les applications mobiles - il suffit de taper sur l'icône des écouteurs à côté de la zone de saisie de texte.

ChatGPT est désormais disponible dans une application mobile. (Image credit: OpenAI)

L'arrivée d'une nouvelle API ChatGPT pour les entreprises signifie que nous allons bientôt assister à une explosion d'applications construites autour du chatbot d'IA. Shopify (et son application Shop) et Instacart ont déjà prévu des fonctions d'application alimentées par ChatGPT. L'application de rencontres OKCupid a également commencé à poser des questions in-app qui ont été créées par le chatbot d'OpenAI.

Qu'est-ce que ChatGPT 4 ?

Le 14 mars 2023, OpenAI a annoncé que son modèle de langage de nouvelle génération, GPT-4, était disponible pour les développeurs et les abonnés de ChatGPT Plus. Microsoft a confirmé que le nouveau Bing fonctionnait déjà sur GPT-4.

La grande nouveauté par rapport à GPT-3.5 est que le nouveau modèle de langage d'OpenAI est multimodal, ce qui signifie qu'il peut traiter à la fois du texte et des images. Cela signifie que vous pouvez lui montrer des images et qu'il y répondra en même temps qu'un texte. Le New York Times en a donné un premier exemple en montrant à GPT-4 une photo du contenu d'un réfrigérateur et en lui demandant quels plats vous pourriez préparer à partir de ces ingrédients.

Les applications fonctionnant sur GPT-4, comme ChatGPT, ont une meilleure capacité à comprendre le contexte. Le modèle peut, par exemple, produire un langage plus précis et plus pertinent par rapport à votre demande ou à votre requête. GPT-4 est également plus polyvalent que son prédécesseur, grâce à une capacité accrue à effectuer plusieurs tâches simultanément.

OpenAI a travaillé pendant plus de six mois pour le soumettre à un meilleur cadre de contrôle et en collaboration avec des experts dans une série de domaines spécialisés, tels que la médecine et la géopolitique, pour s'assurer que ses réponses sont à la fois précises et sensibles.

Le New York Times a donné un exemple de la capacité d'un modèle GPT-4 à comprendre des commandes basées sur des images (avec des résultats mitigés). (Image credit: The New York Times)

Bien que le GPT-4 ne soit pas révolutionnaire par rapport au GPT-3.5, il s'agit d'une nouvelle étape importante vers des chatbots et des applications basées sur l'IA qui s'en tiennent davantage aux faits et ne s'emballent pas comme nous l'avons vu dans un proche passé.

Plus récemment - en plus d'un certain chaos au niveau de la salle de conférence - nous avons vu d'autres mises à jour pour ChatGPT, en particulier pour les utilisateurs Plus. Il est désormais possible de faire parler le chatbot et de lui faire produire des images, qui peuvent également être utilisées comme messages-guides.

Une autre nouveauté est la possibilité pour les utilisateurs de créer leurs propres bots personnalisés, appelés GPT. Par exemple, vous pouvez créer un robot qui vous donnera des conseils culinaires, un autre qui vous donnera des idées pour votre prochain scénario, ou encore un autre qui vous expliquera des concepts scientifiques complexes. Il existe même une sorte de magasin d'applications pour ces robots.

OpenAI a également présenté récemment son outil de création vidéo Sora, capable de produire des clips vidéo époustouflants à partir d'invites textuelles. Sora n'en est toutefois qu'à sa phase d'aperçu, et il reste à voir s'il sera intégré ou non à l'interface de ChatGPT.