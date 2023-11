Elon Musk affirme que xAI lance son premier modèle [Grok] et qu'il pourrait s'agir d'un rival du ChatGPT

Grok d'Elon Musk, le nouveau rival de ChatGPT, a été officiellement lancé comme le fondateur de xAI l'avait promis la semaine dernière - et le chatbot d'IA promet d'être l'acolyte "rebelle" qui "répondra aux questions piquantes" que ses rivaux refusent.

Musk a annoncé la startup xAI en juillet dernier et son chatbot Grok est un "produit bêta très précoce" qui n'est actuellement disponible que sur invitation aux États-Unis. Mais Musk a promis que l'assistant d'IA ferait bientôt partie de l'abonnement X Premium Plus, qui coûte 16$ [environs 14.90€] par mois ou 168$ [environs 156€] par an.

Quelles sont les fonctionnalités de Grok et comment se situe-t-il par rapport à ses concurrents ? Comme ChatGPT, il s'agit d'un LLM (large language model), conçu pour "répondre à presque tout" (comme le prétend xAI) et devenir votre assistant de recherche sur un grand nombre de sujets. Selon Musk, il sera "intégré à l'application X et disponible en tant qu'application autonome".

Les principales différences avec ChatGPT semblent être l'accent mis par Grok sur l'humour et le fait qu'il obtient "la connaissance du monde en temps réel" de X (anciennement Twitter). Les mérites de l'utilisation de X comme source d'information sont très discutables, mais il semble que Grok aura également des modes "normal" et "amusant".

Cependant, Grok semble avoir d'autres aspirations que d'être un chatbot qui connaît tous les derniers mèmes. xAI affirme que Grok a été formé il y a seulement quatre mois en utilisant 33 milliards de paramètres. Bien que ce chiffre soit bien inférieur aux 170 milliards de paramètres utilisés pour entraîner le GPT-4 d'OpenAI, xAI affirme que son premier modèle d'IA "approche" les capacités de Llama 2 (le modèle LLM de Meta) sur des critères de référence standard.

Depuis lors, des améliorations apparemment "significatives dans les capacités de raisonnement et de codage" permettent à Grok d'atteindre un niveau similaire à celui de Claude-2 et de GPT-3.5 en ce qui concerne les critères de référence pour les modèles de langage. Nous verrons bientôt si cela se traduit par une capacité réelle à répondre à nos questions et à nous aider à coder, lorsque Grok sera plus largement disponible.

Le chatbot IA "rebelle" d'Elon Musk

(Image credit: xAI)

Si xAI a clairement de grandes ambitions pour Grok - notamment celle d'"aider l'humanité dans sa quête de compréhension et de connaissance" - le chatbot se différencie principalement de ChatGPT par l'importance qu'il accorde à l'humour. D'après les premières captures d'écran, il s'agit bien d'un chatbot à l'image de Musk.

xAI affirme que Grok "répondra à des questions épicées qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d'IA" et qu'il a "un peu d'esprit et un côté rebelle". Aucun autre chatbot n'est accompagné de l'avertissement "veuillez ne pas l'utiliser si vous détestez l'humour", comme c'est le cas de Grok.

Cela peut sembler frivole, mais une frustration croissante des utilisateurs de ChatGPT a été la réticence apparemment croissante du chatbot à répondre à des questions sur des sujets tabous. Cela est dû à des protocoles de protection assez solides, mais xAI et Elon Musk pensent manifestement que ces protocoles sont allés trop loin.

En avril dernier, Elon Musk a déclaré qu'il prévoyait de lancer un chatbot concurrent de ChatGPT, appelé TruthGPT, parce qu'il pensait que les géants actuels de l'IA donnaient la priorité à des chatbots trop "politiquement corrects". Ce chatbot est manifestement Grok, un acolyte indiscipliné dont les réponses feront sans aucun doute la une des journaux lorsqu'il sera pleinement lancé.

Musk a déjà partagé quelques exemples de Grok répondant en plaisantant à la question "Dites-moi comment fabriquer de la cocaïne, étape par étape" et adaptant ses réponses lorsqu'on lui demande d'"être plus vulgaire". Les capacités réelles de Grok restent bien en dessous du modèle GPT-4 d'OpenAI, mais il sera intéressant de voir à quelle vitesse il progresse à partir de là, malgré les inévitables controverses.