ChatGPT profite d'une amélioration majeure avec GPT-4

OpenAI a officiellement annoncé GPT-4, la dernière version de son modèle de langage incroyablement populaire qui alimente les chatbots d'intelligence artificielle (IA), entre autres choses intéressantes.

Si vous avez entendu parler de ChatGPT (peut-être lors d'une soirée incroyablement branchée ou d'une réunion de travail), vous connaissez peut-être un peu GPT-3 (et GPT-3.5, sa version améliorée la plus récente). GPT est l'acronyme de Generative Pre-trained Transformer, une technologie d'apprentissage automatique qui utilise des réseaux neuronaux pour faire rebondir des informations brutes comme des balles de ping-pong et les transformer en quelque chose de compréhensible et de convaincant pour les êtres humains. OpenAI affirme que la nouvelle version GPT-4 est son "système d'IA le plus avancé" qui a été "formé en utilisant le feedback humain, pour produire des résultats encore plus sûrs et plus utiles en langage naturel et en code".

GPT-3 et GPT-3.5 sont de grands modèles de langage (LLM), un type de modèle d'apprentissage automatique, provenant du laboratoire de recherche en IA d'OpenAI et ils constituent la technologie sur laquelle ChatGPT est construit. Si vous avez suivi les récents développements dans le domaine des chatbots IA, vous n'avez probablement pas manqué l'enthousiasme suscité par cette technologie et la popularité explosive de ChatGPT. Aujourd'hui, le successeur de cette technologie, et peut-être même de ChatGPT lui-même, vient d'être lancé.

Aller à l'essentiel

Qu'est-ce que c'est ? GPT-4 est la dernière version du grand modèle linguistique utilisé dans les chatbots d'IA les plus populaires.

Quand ChatGPT-4 sera-t-il disponible ? GPT-4 a été officiellement révélée le 14 mars, bien que cela n'ait pas été une grande surprise, puisque le directeur technique de Microsoft Allemagne, Andreas Braun, qui s'exprimait lors de l'événement AI in Focus - Digital Kickoff, a laissé entendre que la sortie de GPT-4 était imminente. Les spéculations prévoyaient que GPT-4 serait multimodal, ce que Braun a également confirmé. GPT-3 est déjà l'un des modèles de traitement du langage naturel (NLP) les plus impressionnants de l'histoire, c'est-à-dire des modèles construits dans le but de produire une parole semblable à celle de l'homme. GPT-4 sera le modèle de traitement du langage naturel le plus ambitieux que nous ayons jamais vu, puisqu'il s'agira du plus grand modèle de langage existant.

ChatGPT est sur le point de devenir plus fort. (Image credit: Shutterstock)

Quelle est la différence entre GPT-3 et GPT-4 ? Le type d'entrée traité par Chat GPT (iGPT-3 et GPT-3.5) est du texte brut, et la sortie qu'il peut produire est du texte en langage naturel et du code. La multimodalité de GPT-4 signifie que vous pouvez être en mesure de saisir différents types d'entrées, comme de la vidéo, du son (par exemple de la parole), des images et du texte. À l'instar de ses capacités en matière d'entrée, ces facultés multimodales permettront également de générer des sorties telles que des vidéos, des sons et d'autres types de contenu. L'entrée et la sortie de textes et de contenus visuels pourraient donner un coup de fouet à la puissance et aux capacités des chatbots IA reposant sur ChatGPT-4. En outre, de la même manière que GPT-3.5 a permis d'améliorer les capacités de chat de GPT-3 grâce à une meilleure adaptation au dialogue naturel, à la capacité de traiter et de produire du code et à l'exécution de tâches traditionnelles, GPT-4 devrait permettre d'améliorer les capacités de compréhension de GPT-3.5. L'un des principaux atouts de GPT-3/GPT-3.5 est qu'ils sont formés sur une immense quantité de données textuelles provenant d'Internet.

(Image credit: Rokas Tenys via Shutterstock)

Que peut faire GPT-4 ? GPT-4 est formé à un large éventail d'informations multimodales. Cela signifie que ce système sera, en théorie, capable de comprendre et de produire un langage plus susceptible d'être précis et pertinent par rapport à ce qui lui est demandé. Il s'agira d'une autre amélioration notable de la série GPT pour comprendre et interpréter non seulement les données d'entrée, mais aussi le contexte dans lequel elles s'inscrivent. En outre, GPT-4 aura une capacité accrue à effectuer plusieurs tâches à la fois. OpenAI affirme également que GPT-4 est 40 % plus susceptible de fournir des réponses factuelles, ce qui est encourageant puisque des entreprises comme Microsoft prévoient d'utiliser GPT-4 dans les moteurs de recherche et d'autres outils sur lesquels nous comptons pour obtenir des informations factuelles. OpenAI a également déclaré qu'il est 82 % moins susceptible de répondre à des demandes de contenu "interdit". La sécurité est une caractéristique importante de GPT-4, OpenAI ayant travaillé pendant plus de six mois pour s'assurer qu'il est sûr. Pour ce faire, la société a mis en place un cadre de surveillance amélioré et a collaboré avec des experts dans divers domaines sensibles, tels que la médecine et la géopolitique, afin de s'assurer que les réponses fournies sont exactes et sûres. Ces nouvelles fonctionnalités promettent une plus grande capacité et un plus large éventail de tâches, une plus grande efficacité des ressources de traitement, la possibilité d'effectuer plusieurs tâches simultanément et une plus grande précision, ce qui est une préoccupation pour les ingénieurs des moteurs de recherche et des robots d'IA actuels. La manière dont GPT-4 sera présenté n'a pas encore été confirmée, car OpenAI a encore beaucoup de choses à révéler. Nous savons toutefois que Microsoft détient les droits exclusifs sur la technologie de modèle linguistique GPT-3 d'OpenAI et qu'elle a déjà commencé le déploiement complet de son intégration de ChatGPT dans Bing. Cela conduit de nombreux acteurs de l'industrie à prédire que GPT-4 finira également par être intégré dans les produits Microsoft (y compris Bing).

Nous avons déjà vu les vagues causées par GPT-3/GPT-3.5 et ChatGPT dans de nombreux domaines de notre vie, y compris, mais sans s'y limiter, aux technologies telles que la création de contenu, l'éducation, la productivité et l'activité commerciale. Si l'on ajoute d'autres dimensions au type de données qui peuvent être à la fois soumises et générées, il est difficile de prédire l'ampleur du prochain bouleversement.

Les discussions éthiques autour du contenu généré par l'IA se sont multipliées aussi rapidement que la capacité de la technologie à générer du contenu, et ce développement ne fait pas exception.

GPT-4 est loin d'être parfait, comme l'admet OpenAI. Il présente encore des limites concernant les préjugés sociaux - l'entreprise prévient qu'il pourrait refléter des stéréotypes nuisibles, et il présente encore ce que l'entreprise appelle des "hallucinations", où le modèle crée des informations inventées qui sont "incorrectes, mais qui semblent plausibles".

Malgré tout, il s'agit d'une étape importante pour GPT en particulier et l'IA en général, et le rythme auquel GPT évolue depuis son lancement l'année dernière est incroyablement impressionnant.