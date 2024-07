MacBook Pro M5 : un changement de webcam annoncé par Apple, signe d'une ordinateur plus fin

Apple va remplacer l'appareil photo du MacBook Pro par un nouveau modèle provenant d'un autre fournisseur, c'est en tout cas ce que croit une source réputée, et cela pourrait aider à réduire la taille de l'ordinateur portable.

Il s'agit de l'analyste Ming-Chi Kuo, l'une des sources les plus fiables en matière de spéculation sur Apple, qui a posté sur Medium pour nous informer que le fabricant de MacBook va utiliser le module de caméra compacte de Sunny Optical dans le MacBook Pro M5 (qui devrait faire ses débuts en 2025, après le modèle M4 qui devrait arriver plus tard dans l'année).

MacRumors a repéré le post et nous rappelle que les webcams pour MacBooks sont actuellement fournies par LG InnoTek et Sharp.

On peut s'attendre à ce que Sunny Optical fournisse à la fois le module de caméra et les lentilles dans un seul paquet, et si tout se passe bien avec ce nouveau partenariat (selon les rumeurs), Apple pourrait se tourner vers la société chinoise pour les caméras de l'iPhone et de l'iPad à l'avenir.

A ce stade, il convient d'être prudent et de se rappeler qu'il ne s'agit que d'une rumeur - pour l'instant.

Analyse : La quête d'Apple pour des ordinateurs portables toujours plus fins

Pourquoi une nouvelle webcam est-elle si intéressante ? Eh bien - si cela se produit - cela signifierait probablement une caméra plus fine pour le MacBook Pro (et probablement un modèle de meilleure qualité, en plus - et toute amélioration de composant est toujours bonne à prendre, même si elle est mineure).

Un module caméra plus fin pourrait faire partie du grand projet d'Apple visant à rendre le MacBook « mincepossible » (voir le dernier iPad), puisqu'il est déjà question que le MacBook Pro soit rendu plus mince dans ses futures incarnations.

Alors que le MacBook Pro M4, censé arriver dans le courant de l'année, ne présente que très peu de changements au niveau du design, si l'on en croit les rumeurs (ou plutôt l'absence de rumeurs), son successeur en 2025 - qui devrait embarquer la puce M5 comme indiqué - devrait apporter des modifications plus importantes afin de le propulser au sommet du classement des meilleurs ordinateurs portables du marché. L'amincissement pourrait être l'un des points clés de cette refonte, avec une nouvelle webcam très pratique qui pourrait jouer un rôle modeste mais important.

Cela dit, la véritable cure d'amaigrissement du MacBook Pro ne se produira peut-être pas avant que l'OLED n'entre en jeu - ce qui constituera un atout majeur dans la quête d'ordinateurs portables plus minces - et la rumeur veut que cela se produise au plus tôt en 2026. Quoi qu'il en soit, on ne sait jamais vraiment comment toutes ces rumeurs vont se concrétiser...