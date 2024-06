MacBook Pro 2024 d'Apple : les dernières rumeurs et tout ce que nous savons à ce jour

L'arrivée de l'iPad Pro avec la puce M4 a été une véritable surprise de la part d'Apple. Depuis cet événement, beaucoup se demandent quand ce nouveau processeur puissant arrivera sur un MacBook.

Bien que la réponse exacte ne soit pas encore connue, si l'on en croit les rumeurs, le premier ordinateur portable d'Apple à bénéficier d'une mise à jour avec la puce M4 serait le MacBook Pro.

Il est logique que ce modèle de MacBook soit le premier à recevoir la puce M4, étant donné que c'est l'ordinateur portable d'Apple qui nécessite le plus de puissance. Le MacBook Pro avait également été le premier à intégrer la puce M3, aux côtés de l'iMac.

Pour ceux qui se demandent à quoi pourrait ressembler ce MacBook Pro M4 en termes de design, de spécifications, de prix et de date de sortie, voici toutes les informations essentielles à connaître, en commençant par la très attendue date de sortie.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le MacBook Pro nouvelle génération

? Le MacBook Pro nouvelle génération Quand sortira-t-il ? Les rumeurs annoncent la fin de l'année 2024

Les rumeurs annoncent la fin de l'année 2024 Combien coûtera-t-il ? Pas encore de rumeurs, mais les prix devraient rester stables

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Les attentes concernant le prochain MacBook Pro équipé de la puce M4 sont que ces ordinateurs portables arriveront vers la fin de l'année 2024, ou du moins certains modèles initiaux.

Le leaker respecté Ross Young, analyste dans l'industrie des écrans, pense que les livraisons d'écrans pour les modèles MacBook Pro - à la fois de 14 et de 16 pouces - commenceront au troisième trimestre 2024, ce qui signifie que ces ordinateurs portables seront prêts à être commercialisés vers la fin de l'année.

Ce calendrier est soutenu par un autre leaker bien connu d'Apple, Mark Gurman (de Bloomberg), qui croit également que les modèles MacBook Pro M4 arriveront « plus tard » en 2024 (ainsi que les Mac mini et iMac équipés de la puce M4).

Cependant, Gurman émet des doutes sur le fait que toutes les versions du MacBook Pro seront disponibles en 2024. Il est important de noter que le leaker croit que le MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme sera le seul ordinateur portable à recevoir la puce M4 standard - les modèles 14 pouces de niveau supérieur, ainsi que toutes les variantes de 16 pouces, seront équipés de puces M4 Pro et M4 Max plus puissantes.

Gurman a indiqué que nous pourrions seulement obtenir le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M4 de base cette année, et que les autres modèles pourraient ne pas être lancés avant le début de 2025, ou du moins certains d'entre eux. Étant donné qu'Apple a lancé toutes les puces M3 (vanilla, Pro, Max) ensemble la dernière fois, il ne faut pas exclure le même scénario plus tard cette année - mais un lancement échelonné des MacBook Pro pourrait bien être le plan, s'étalant de la fin de 2024 au début de 2025.

(Image credit: Future)

Alors que les rumeurs sur la date de sortie semblent globalement concordantes, indiquant un lancement initial fin 2024, il est regrettable que nous n'ayons pas encore entendu parler des prix attendus pour les nouveaux MacBook Pro équipés de la puce M4.

Comme nous le verrons ensuite, les changements ne devraient pas être majeurs avec le MacBook Pro de nouvelle génération en 2024, sauf pour la mise à niveau vers la puce M4. De ce fait, on peut s'attendre à ce que les prix restent à un niveau similaire à ceux actuels.

Pour mémoire, le MacBook Pro 14 pouces actuel commence à 1 999,00 € et le MacBook Pro 16 pouces commence à 2 999 € (encore une fois, à un niveau similaire à celui du modèle précédent).

MacBook Pro 2024 d'Apple : Actualités, rumeurs et spécifications

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Comme mentionné précédemment, ceux qui s'attendent à un tout nouveau MacBook Pro avec une refonte considérable risquent d'être déçus. Tout indique qu'Apple maintiendra principalement sa formule actuelle pour ces ordinateurs portables puissants.

On peut s'attendre aux mêmes modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces, avec en grande partie le même design et les mêmes fonctionnalités, bien que quelques nuances et mises à jour soient prévues ici et là. La seule mise à niveau majeure envisagée est, bien sûr, le passage à la puce M4, qui devrait considérablement améliorer les performances.

La puce M4 apportera également beaucoup plus de puissance pour l'accélération de l'IA, comme on l'a déjà vu avec la puce dans l'iPad Pro. Il est logique d'attendre des performances impressionnantes de la part du MacBook Pro, d'autant plus qu'Apple a mis en avant l'Intelligence Artificielle lors de la WWDC 2024. Apple voudra répondre à tout le battage médiatique que Microsoft a suscité avec les PC Copilot+ et les nouveaux appareils Surface, donc les MacBook Pro vont probablement faire la part belle à l'IA.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pour ce qui est des autres changements, il est possible qu'Apple renforce le MacBook Pro sur le plan de la connectivité. On parle de potentiellement plus de ports Thunderbolt, ou plus probablement, de ports à bande passante plus élevée permettant de connecter des moniteurs à haute résolution avec des taux de rafraîchissement rapides.

Il existe une autre possibilité, à savoir que le MacBook Pro pourrait devenir un peu plus fin à l'avenir. C'est une autre information de Gurman qui pense qu'Apple va rendre tous ses appareils plus minces, suivant la tendance initiée par l'iPad Pro OLED 'thinpossible'.

Gurman mentionne le MacBook Pro parmi les appareils Apple qui devraient devenir plus fins, mais il reste vague sur le calendrier de cette transformation. Tout ce que l'on obtient est une indication que cette philosophie de minceur va "se diffuser à d'autres appareils au cours des prochaines années", y compris le MacBook Pro. En déduisant cela, il semble plus probable que ce mouvement soit réservé au modèle suivant la prochaine génération de MacBook Pro, soit la version 2025 de l'ordinateur portable.

En effet, il se pourrait que ce soit la gamme MacBook Pro 2026 qui adopte la carte 'thinpossible', car la dernière rumeur veut que ce soit le moment où Apple pourrait introduire l'OLED dans les ordinateurs portables, et ces écrans aideraient à rendre les appareils plus fins.

Et oui, pour dissiper tout doute, il est certain que l'OLED ne sera pas introduit cette année (ni l'année prochaine - cela semble se profiler pour 2026 au plus tôt, ou c'est ce que la majorité des spéculations laissent entendre). En bref, l'amincissement du MacBook Pro n'est pas attendu avec la mise à jour de 2024.

(Image credit: Future)

Ce qui suggère également que nous n'aurons que des changements relativement mineurs avec le MacBook Pro 2024, c'est le fait que les rumeurs sur les fonctionnalités et les ajouts pour cet ordinateur portable sont jusqu'à présent assez discrètes. Rappelons que son lancement est théoriquement proche - nous pourrions le voir en octobre ou novembre 2024 - et s'il y avait d'importants changements en cours pour le prochain MacBook Pro, nous en aurions probablement déjà entendu parler.

Il semble donc que ce sera une mise à jour avec la puce M4, et probablement quelques ajustements de design, y compris la réorganisation des ports et autres (bien que la possible amélioration de la bande passante Thunderbolt pourrait être un atout majeur pour les créatifs et autres professionnels, il faut le dire). Ne vous attendez pas à des bouleversements majeurs à ce stade - bien que cela n'empêchera pas le MacBook Pro 2024 d'être un excellent candidat pour figurer sur notre liste des meilleurs Mac, avec la puce M4 et ces avancées en matière d'IA.

