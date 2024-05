Apple M4 : tout ce que l'on sait à ce jour sur la nouvelle puce d'Apple

Apple a officiellement annoncé sa dernière puce, l'Apple M4, lors de son événement « Let Loose » de mai. C'est la première fois que la société annonce une nouvelle puce dans une tablette sans d'abord l'apporter à ses ordinateurs de bureau et portables Mac.

Cette annonce nous a permis d'obtenir de nombreux détails sur l'Apple M4, sur ce que l'on peut attendre de la nouvelle puce et sur la date à laquelle elle sera disponible dans le reste de l'écosystème Apple.

Nous allons donc nous pencher sur ce matériel passionnant et parler de tout ce qu'Apple a révélé jusqu'à présent.

Apple M4 : L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine génération de processeurs internes d'Apple.

La prochaine génération de processeurs internes d'Apple. Quel est son prix ? La puce ne sera pas vendue seule, mais sera installée dans divers appareils Apple.

La puce ne sera pas vendue seule, mais sera installée dans divers appareils Apple. Quand puis-je l'obtenir ? Annoncée le 7 mai 2024

Apple M4 : Dernières actualités

(Image credit: Apple)

La puce Apple M4 a été annoncée lors de l'événement iPad « Let Loose » du 7 mai 2024 et sera disponible à partir de la semaine du 13 mai 2024.

Apple M4 : Spécifications et performances

L'Apple M4 est construit sur le nœud de processus 3nm de TSMC, le même que celui de l'Apple M3, bien qu'Apple le qualifie de « deuxième génération ». Elle est dotée d'un CPU et d'un GPU à 10 cœurs, contre un CPU et un GPU à 8 cœurs pour la puce M3 de base, et prend en charge jusqu'à 38 billions d'opérations par seconde dans son moteur neuronal (la version d'Apple d'un NPU). Il contient 28 milliards de transistors, contre 25 milliards pour le M3, et peut prendre en charge jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée.

Comme le M3, l'Apple M4 prend également en charge le ray tracing accéléré au niveau matériel, la mise en cache dynamique et le mesh shading.

En termes de performances, nous n'en aurons pas la certitude tant que nous ne l'aurons pas testé nous-mêmes, mais Apple affirme que les performances du processeur sont supérieures de 50 % à celles de l'Apple M2 et que les performances du GPU sont jusqu'à 400 % plus rapides que celles du GPU de l'Apple M2. Apple a également affirmé que, au moins sur l'iPad Pro, vous pourrez obtenir des performances de niveau M3 en consommant beaucoup moins d'énergie.