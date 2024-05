Google Search fait l'objet d'une mise à jour massive - faites vos recherches à l'aide de vidéos

La totalité des deux heures de la keynote de Google I/O 2024 a été consacrée à Gemini. Pas un mot n'a été prononcé pour le Pixel 8a récemment lancé ou pour ce qu'Android 15 apportera à sa sortie. Les seules fois où un smartphone ou Android ont été mentionnés, c'est pour expliquer comment ils sont améliorés par Gemini.

Le géant de la tech mise clairement sur l'IA, à tel point que le stream se conclut en affichant hardiment les mots « Welcome to the Gemini era » (Bienvenue dans l'ère Gemini).

Parmi toutes les mises à jour présentées lors de l'événement, Google Search devrait bénéficier de certains des changements les plus impressionnants. On peut même affirmer que le moteur de recherche bénéficiera en 2024 de l'une des mises à jour les plus importantes qu'il ait jamais reçues au cours de ses 25 années d'existence en tant que plateforme technologique majeure. Gemini donne à Google Search un énorme coup de pouce en termes de performances, et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif rapide de toutes les nouvelles fonctionnalités que Google Search recevra cette année.

1. Aperçus de l'IA

La plus grande amélioration apportée au moteur de recherche est AI Overviews, qui semble être la version de lancement de SGE (Search Generative Experience). Il s'agit d'une version qui fournit des réponses détaillées, générées par l'IA, aux demandes de renseignements. Les réponses sont accompagnées d'un texte contextuel pertinent, de liens vers des sources et de suggestions pour des questions complémentaires.

À partir d'aujourd'hui, AI Overviews quitte Google Labs et devient une fonctionnalité à part entière pour tous les utilisateurs aux États-Unis. Pour tous ceux qui ont utilisé le SGE, il semble qu'il soit identique.

Les réponses sont présentées de la même manière et des liens vers les produits sont également disponibles. Google a vraisemblablement réglé tous les problèmes pour que le système fonctionne de manière optimale. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'IA générative, le risque d'hallucinations est toujours présent.

Il est prévu d'étendre AI Overviews à d'autres pays, l'objectif étant de toucher plus d'un milliard de personnes d'ici à la fin de 2024. Google a indiqué que l'extension se ferait « bientôt », mais aucune date précise n'a été communiquée.

2. Recherche vidéo

AI Overviews apporte à Google Search bien plus que des résultats détaillés. L'une des nouvelles fonctionnalités permet aux utilisateurs de télécharger des vidéos dans le moteur de recherche en même temps qu'une requête textuelle. Lors de la conférence I/O 2024, le présentateur a donné l'exemple de l'achat d'un tourne-disque dont certaines pièces sont défectueuses.

Vous pouvez télécharger un clip et demander à l'IA ce qui ne va pas avec votre tourne-disque, et elle vous fournira une réponse détaillée mentionnant la pièce exacte qui doit être remplacée, ainsi que des instructions sur la manière de résoudre le problème. Vous pouvez avoir besoin d'un nouveau bras de lecture ou d'un levier de repérage, mais vous n'aurez pas besoin de taper une question sur Google pour obtenir une réponse. Au lieu de cela, vous pourrez parler directement dans la vidéo et l'envoyer.

Searching With Video sera bientôt lancé pour les « utilisateurs de Search Labs en anglais aux États-Unis », et il est prévu de l'étendre à d'autres régions au fil du temps.

3. Une IA plus intelligente

Ensuite, Google introduit plusieurs améliorations de performance ; cependant, aucune d'entre elles n'est disponible pour le moment. Elles seront bientôt déployées dans le cadre du programme Search Labs, exclusivement aux États-Unis et en anglais.

Tout d'abord, vous pourrez cliquer sur l'un des deux boutons situés en haut de l'écran pour simplifier la réponse de l'IA Overview ou demander plus de détails. Vous pouvez également choisir de revenir à la réponse initiale à tout moment.

Deuxièmement, les aperçus AI pourront mieux comprendre les questions complexes qu'auparavant. Les utilisateurs n'auront plus à poser plusieurs questions courtes au moteur de recherche. Par exemple, un utilisateur peut lui demander de trouver un studio de yoga spécifique proposant des forfaits d'initiation à proximité.

Enfin, Google Search peut créer des « plans » pour vous. Il peut s'agir d'un plan de repas de trois jours facile à préparer ou d'un itinéraire de vacances pour votre prochain voyage. Il fournit des liens vers les recettes et offre la possibilité de remplacer les plats que vous n'aimez pas. Plus tard, l'outil de planification englobera d'autres sujets tels que les films, la musique et les hôtels.

Tout savoir sur Gemini

Voilà, en quelques mots, tous les changements qui vont être apportés à Google Search. Si vous souhaitez les tester et que vous vivez aux États-Unis, rendez-vous sur le site web Search Labs, inscrivez-vous au programme et essayez les fonctions d'IA expérimentales. Vous les trouverez en haut de la page.

La conférence Google I/O 2024 a permis de recueillir une foule d'informations sur les prochaines initiatives du géant de la technologie en matière d'IA. Le projet Astra, en particulier, semble très intéressant, car il peut identifier des objets, du code sur un écran et même localiser la ville dans laquelle vous vous trouvez simplement en regardant par la fenêtre.

Ask Photos était également très intéressant, bien qu'un peu bizarre. Il s'agit d'un futur outil Google Photos capable de trouver des images spécifiques dans votre compte beaucoup plus rapidement qu'auparavant et de « traiter des requêtes plus approfondies » avec une précision étonnante.