Android 15 : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que nous savons à ce jour

Android 15 - ou Vanilla Ice Cream, son nom de code - ne sera probablement pas lancé sous sa forme définitive avant un bon moment, mais les premiers aperçus et bêtas pourraient arriver très bientôt, nous donnant un avant-goût de la prochaine grande mise à jour d'Android de Google.

Avant même cela, de nombreuses fonctionnalités et améliorations possibles ont fuité, ce qui nous donne déjà une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations et rumeurs concernant Android 15, y compris les fonctionnalités possibles, ainsi que la date de sortie prévue et les téléphones qui seront compatibles. Revenez bientôt ici, car nous mettrons cet article à jour dès que nous aurons de nouvelles informations sur Android 15.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine version majeure d'Android

La prochaine version majeure d'Android Quand sortira-t-elle ? La version finale est attendue entre août et octobre.

La version finale est attendue entre août et octobre. Combien coûtera-t-elle ? Il s'agira d'une mise à jour gratuite.

La première version pour développeurs d'Android 15 pourrait être disponible à partir d'aujourd'hui, le 15 février.

Cette date a été avancée par un développeur de Google sur l'Android Open Source Project, et repérée par 9to5Google. Ils affirment que la première version préliminaire d'Android 15 pour les développeurs est "prévue" pour le 15 février, et on peut supposer qu'ils sont au courant.

Ainsi, bien que nous ne puissions pas considérer cela comme une confirmation, le 15 février est probablement la date, puisque la première version développeur d'Android 14 a été lancée le 8 février de l'année dernière.

Le premier aperçu d'Android 14 a été publié en février dernier (Image credit: Google)

Cela dit, comme son nom l'indique, il s'agit d'une version préliminaire d'Android 15 destinée spécifiquement aux développeurs. Cela signifie qu'elle sera probablement très buggée et qu'elle ne contiendra certainement pas toutes les fonctionnalités d'Android 15.

Elle n'est donc pas destinée à la plupart des gens et, à moins d'être un développeur, nous ne recommandons pas de la télécharger, mais elle donnera un premier aperçu de ce que l'on peut attendre d'Android 15.

Par la suite, si l'on se réfère au passé, nous verrons probablement la première version bêta publique en avril ou en mai, et c'est à ce moment-là qu'il faudra envisager de monter à bord. La version finale d'Android 15 arrivera probablement entre août et octobre.

Encore une fois, cela est basé sur le passé. À titre de référence, Android 14 a été lancé le 4 octobre 2023, mais Android 13 a été lancé le 15 août 2022. Quoi qu'il en soit, il est à espérer que Google dévoilera bientôt une feuille de route qui nous donnera une idée plus claire de la date à laquelle il faut s'attendre à recevoir les bêtas publiques et la version finale.

Android 15 : compatibilité

Comme d'habitude avec Android, ce sont les téléphones Pixel qui auront probablement accès aux premiers aperçus et bêtas, et qui seront parmi les premiers à recevoir la mise à jour finale d'Android 15. Mais de nombreux autres appareils bénéficieront également d'Android 15.

La plupart des fabricants s'engageant à respecter un certain nombre de mises à jour, nous avons une bonne idée des téléphones qui recevront Android 15.

Du côté de Google, tous les appareils à partir des Pixel 6 et Pixel 6 Pro devraient recevoir Android 15, y compris les Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Il y a une chance que le Pixel 5a 5G reçoive également Android 15, car il est garanti d'avoir des mises à jour jusqu'en août de cette année.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra devrait recevoir Android 15 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Pour Samsung, les Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus, Samsung Galaxy S24 Ultra, la gamme Galaxy S23, la gamme Galaxy S22 et la gamme Galaxy S21 devraient tous recevoir Android 15. Il en va de même pour les téléphones pliables de Samsung à partir des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, y compris le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6, qui n'ont pas encore été commercialisés.

De nombreux modèles Galaxy A recevront également Android 15, comme les Galaxy A24, A33, A34, A53 5G, A54 5G et A73, entre autres.

De nombreux téléphones des autres marques devraient également recevoir Android 15, notamment le OnePlus 12, le OnePlus 11, le OnePlus Open, le Sony Xperia 1 V, le Sony Xperia 5 V, le Xiaomi 13 et le Motorola Razr Plus 2023.

Il ne s'agit en aucun cas de tous les téléphones qui devraient recevoir Android 15. En règle générale, si votre téléphone est de milieu de gamme ou supérieur et qu'il n'aura pas plus de deux ans au moment du lancement d'Android 15, il recevra probablement la mise à jour. De nombreux téléphones plus anciens et moins chers le seront également.

Vous pouvez également vous attendre à voir Android 15 sur de nombreuses tablettes Android, telles que la tablette Pixel et la série Samsung Galaxy Tab S9.

Android 15 : fonctionnalités supposées

Bien que nous ne sachions pas encore avec certitude ce qu'offrira Android 15, un certain nombre de fonctionnalités possibles ont fait l'objet de fuites. Vous les trouverez ci-dessous.

Pourcentage de l'état de la batterie

L'écran de contrôle de la batterie caché dans Android 14 QPR2 beta 2 (Image credit: Android Authority / Mishaal Rahman)

Une nouvelle fonctionnalité, petite mais extrêmement utile, pourrait voir le jour dans Android 15 : un pourcentage de santé de la batterie. Cela vous permettrait de voir le pourcentage estimé de charge que la batterie peut actuellement tenir par rapport à ce qu'elle était lorsqu'elle était neuve, afin d'avoir une indication claire de l'état d'usure de la batterie de votre téléphone.

Cela peut s'avérer particulièrement utile pour déterminer si l'épuisement de la batterie est dû à une batterie usée ou à un logiciel qui ne fonctionne pas correctement.

C'est une fonctionnalité que vous trouverez déjà dans iOS, et une version inactive a été trouvée cachée dans une mise à jour d'Android 14 par Android Authority et Nail Sadykov (l'éditeur du groupe Telegram Google News). Il s'agit donc bien d'une fonctionnalité sur laquelle Google travaille, et c'est un candidat probable pour Android 15.

Widgets de l'écran de verrouillage

(Image credit: Android Authority / Mishaal Rahman)

Android ne prend plus en charge les widgets sur l'écran de verrouillage depuis Android 4.2, mais il se pourrait qu'ils reviennent avec Android 15, car une fonction cachée "Communal Space" a été découverte dans une récente version bêta d'Android. Repérée par Android Authority, cette fonctionnalité inachevée vous permettrait d'ajouter des widgets à un espace commun sur l'écran de verrouillage.

Cependant, il y a quelques mises en garde importantes à ce sujet. Tout d'abord, seuls Google Calendar, Google Clock et l'application Google sont actuellement pris en charge, même s'il est probable que d'autres applications seront prises en charge à temps pour le lancement.

Deuxièmement, il semble que cette fonctionnalité ne soit conçue que pour les appareils dotés du mode Hub, ce qui signifie pour l'instant la Pixel Tablet. Cela pourrait donc être assez limité.

Espace Privé

(Image credit: Android Police / Google)

Android 15 pourrait également inclure une version native de la fonction Dossier Sécurisé de Samsung, donnant aux téléphones non-Samsung la possibilité de cacher les applications sensibles dans une zone séparée et cachée appelée Espace Privé.

Repéré sous une forme inachevée dans une récente version bêta d'Android par Android Police, l'Espace Privé nécessiterait un code PIN, un motif, un mot de passe ou des données biométriques pour y accéder, et contiendrait sa propre version du Google Play Store, que vous pourriez utiliser pour télécharger des applications que vous ne voulez pas que les autres utilisateurs de votre téléphone sachent que vous possédez ou qu'ils soient en mesure de les ouvrir.

Ces applications n'apparaîtraient que dans l'espace privé, ce qui en fait une fonctionnalité pratique si vous transmettez votre téléphone à quelqu'un d'autre.

Bluetooth Auracast

Les Pixel Buds Pro ne prennent pas en charge Auracast - mais les prochains devraient le faire (Image credit: TechRadar)

Une récente mise à jour d'Android 14 contient beaucoup de code mentionnant le partage audio Bluetooth, ce qui suggère fortement que la prise en charge de Bluetooth Auracast est en préparation.

Il s'agit d'une fonctionnalité qui vous permet de partager l'audio que vous écoutez sur votre téléphone - qu'il s'agisse de musique, d'un podcast ou de toute autre chose - avec d'autres personnes autour de vous via Bluetooth. Elle permet à plusieurs casques ou écouteurs Bluetooth de se brancher sur le même flux audio, ce qui vous permet par exemple d'écouter un album en synchronisation avec un ami.

Le code qui a été repéré mentionne l'utilisation de QR codes pour permettre à d'autres personnes de se brancher sur ce que vous écoutez, afin qu'elles n'aient pas à passer par le processus habituel d'appairage Bluetooth.

Mode Facile

(Image credit: Android Authority / Google)

Si vous lisez ceci, c'est que vous n'avez probablement pas besoin qu'Android soit plus simple, mais certains de vos proches pourraient le penser, et Google semble travailler sur une fonctionnalité pour y remédier.

Une page de paramètres cachée pour une nouvelle fonctionnalité appelée "easy pre-set" a été repérée par Android Authority dans une récente version bêta d'Android, et les chaînes de code expliquent que cette fonctionnalité optimiserait l'interface utilisateur d'Android pour "améliorer la lisibilité et la facilité de navigation", en "agrandissant les icônes et le texte, en ajoutant du contraste et du gras, et en ajoutant des boutons de navigation au bas de l'écran".

Cette fonctionnalité devrait donc profiter non seulement à ceux qui sont moins à l'aise avec la technologie, mais aussi aux personnes souffrant de troubles de la vision ou de la dextérité. La fonction n'est pas encore opérationnelle, mais elle pourrait bien être intégrée à Android 15.

Archivage des applications

(Image credit: Android Authority / Google)

Android 14 dispose déjà d'une fonction d'archivage des applications, qui permet au Google Play Store d'archiver automatiquement les applications que vous n'utilisez pas souvent, afin de récupérer de l'espace de stockage. Mais cette version ne fonctionne que dans le Play Store, et vous ne pouvez pas choisir manuellement d'archiver une application.

Avec Android 15, vous pourrez peut-être choisir les applications à archiver - un processus qui supprime une partie de l'application sans la désinstaller complètement, ce qui vous permet de ne pas perdre l'icône sur votre écran d'accueil et de ne pas avoir à la réinstaller complètement la prochaine fois que vous la lancerez, mais vous pouvez toujours récupérer de l'espace de stockage.

Android Authority a trouvé dans le code d'Android plusieurs indices indiquant que l'archivage manuel des applications est en cours de préparation. Ainsi, bien qu'il n'y ait aucune garantie que cette fonctionnalité sera intégrée à Android 15, il y a de fortes chances qu'elle le soit.

Paires d'applications enregistrées

(Image credit: Android Police / Google)

Si vous utilisez souvent le mode écran partagé sur votre appareil Android, vous avez probablement certaines paires d'applications que vous avez tendance à utiliser ensemble, comme YouTube et Chrome. Avec Android 15, vous pourrez peut-être enregistrer ces paires afin de les lancer automatiquement côte à côte.

Google travaille sans aucun doute sur ce projet, puisque la fonction a été trouvée cachée dans une récente version bêta d'Android par Android Police, et la question est donc de savoir quand elle sera lancée. Le site a même réussi à faire fonctionner cette fonctionnalité, qui est donc presque prête à être lancée, ce qui signifie qu'elle pourrait arriver dans une future version d'Android 14 plutôt que d'Android 15. Mais nous nous attendons certainement à la voir dans Android 15, si ce n'est avant.