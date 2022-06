Test Google Pixel 6 Pro

(opens in new tab)

Le Google Pixel 6 Pro est un concurrent sérieux aux meilleurs smartphones du marché. Si vous souhaitez faire l’expérience du système d’exploitation Android dans sa forme la plus pure, c’est l’appareil à acquérir dès maintenant. De plus, il est doté d’un magnifique écran et d’un superbe module photo. Le tout à un prix légèrement inférieur à celui de ses principaux rivaux.

Le Google Pixel 6 Pro en résumé

Le Google Pixel 6 Pro est la première tentative sérieuse de la firme de Mountain View capable de se dresser face à certains des meilleurs smartphones actuellement sur le marché - tels que le Samsung Galaxy S21 Ultra, le OnePlus 9 Pro et l'iPhone 13 Pro Max.

Lancé aux côtés du Google Pixel 6 standard - et considérablement moins cher - cette nouvelle variante Pro est conçue pour être le meilleur de l’enseigne, embarquant sa nouvelle puce Tensor et d'autres composants haut de gamme, de multiples capteurs photo, et une variété d'autres améliorations.

Il est également conçu afin d’être l'outil parfait pour dévoiler Android 12 et ses futures variantes. On peut dire que Google a réussi son coup avec cette itération de son smartphone.

Le design du Google Pixel 6 Pro est remarquablement différent - bien qu'il ne soit pas unique, car il le partage avec le Google Pixel 6 - avec une bande de caméra qui s'étend sur toute la largeur du téléphone et abrite ses nouveaux capteurs photo performants.

C'est un look que vous allez adorer ou détester, et Google a associé ce design à des choix de couleurs audacieux pour ceux qui en ont assez des smartphones qui ressemblent à de petits rectangles gris.

La technologie d'affichage de Google est ici particulièrement impressionnante. Nous garantissons que ce sera l'un des meilleurs écrans de smartphone que vous n’ayez jamais utilisé. Il offre une grande qualité d'image, une luminosité maximale impressionnante, et un grand écran de 6,7 pouces.

La nouvelle puce Tensor à l'intérieur du Pixel 6 Pro est un autre point remarquable. Nous ne l'avons pas encore vu apporter des améliorations significatives par rapport aux téléphones qui utilisent des processeurs plus traditionnels, mais il reste facilement assez puissant pour démarrer vos applications et jeux préférés, et c'est ce qui compte le plus.

L’ensemble des capteurs photo du Pixel 6 Pro est un autre point fort ; c'est une configuration polyvalente qui vous permet de capturer une grande variété de sujets de plusieurs façons différentes.... Le capteur principal est un cran au-dessus de ce que nous avons vu de Google auparavant, et les nouvelles mises à jour logicielles ne font qu'améliorer l'expérience.

L'autonomie du Pixel 6 Pro est passable - elle vous permettra de passer une journée complète d'utilisation, mais pas plus. Le smartphone est livré avec la technologie de chargement rapide et sans fil, mais ni l'un ni l'autre ne sont particulièrement impressionnants.

Le Pixel 6 Pro n'est pas le meilleur smartphone que l’on puisse acheter mais il en est pourtant assez proche. Google a élargi sa gamme de smartphone au cours de l'année dernière, et ce haut de gamme Android de nouvelle génération se situe en haut du panier.

Un appareil photo particulièrement performant, un écran fantastique et une excellente expérience logicielle constituent un ensemble de premier ordre. Il n'a pas la meilleure autonomie ou puissance, mais ces défauts mineurs mis de côté, le Pixel 6 Pro permet enfin à Google de gagner sa place à la table d'honneur de l'industrie des smartphones. L'appareil se classe facilement parmi les meilleurs smartphones Android.

Prix et disponibilité

Le Google Pixel 6 Pro a été officiellement lancé le 19 octobre 2021 après plus d'un mois de teasers et de révélations de la part de l'entreprise. La date de sortie du Pixel 6 Pro était prévue pour le 28 octobre en France.

Le prix du Pixel 6 Pro débute à 899€ pour le modèle avec 12 Go de RAM + 128 Go de stockage. Il existe d'autres variantes, mais elles sont limitées à certaines couleurs et cela dépendra du marché sur lequel vous achetez le téléphone.

C'est un peu plus cher que le Google Pixel 6, annoncé parallèlement au Pro, qui commence à 649€ dans sa version 8 Go de RAM + 128 Go de stockage. Mais il est considérablement moins cher que d'autres smartphones premium, comme le Samsung Galaxy S21 Ultra ou l'iPhone 13 Pro Max, qui coûtent tous deux 1259€ minimum dans leur version 128 Go.

Le Pixel 6 Pro est un téléphone relativement abordable par rapport à d'autres appareils haut de gamme, mais il reste l'un des smartphones les plus onéreux. Vous voudrez peut-être regarder ailleurs si votre budget est plus serré.

Design

(Image credit: TechRadar)

Les terminaux Google Pixel 6 ont une apparence radicalement différente de la plupart des autres smartphones. La bande horizontale de la caméra occupe en effet une grande partie du dos. C'est l'élément du design qu’on voit en premier, et c’est un choix qui va surement diviser.

La bande dépasse de l'arrière du téléphone d'une certaine manière, ce qui risque d'en rebuter plus d'un, bien qu'elle donne indéniablement à l'appareil un look unique. Ceci signifie que votre téléphone ne sera pas posé à plat sur un bureau, car il sera légèrement incliné. Cependant, vous n’aurez pas le mouvement de balancement que vous obtenez avec les téléphones qui ont les capteurs qui ressortent trop du châssis, ou ceux avec un dos arrondi.

L’appareil est grand, donc vous pouvez opter pour le Google Pixel 6 standard si vous recherchez un appareil plus petit. Il dispose d'un dos en verre qui est protégé par la technologie Corning Gorilla Glass Victus, ce qui devrait garantir une protection contre les rayures.

Il est également résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP68 et devrait donc être en mesure de survivre facilement à une petite immersion dans l'eau. Nous n'encouragerions cependant pas à l’immerger complètement pendant une période prolongée.

(Image credit: TechRadar)

Ses bords incurvés permettent au téléphone de tenir confortablement dans la main, mais certains utilisateurs peuvent le trouver un peu glissant - nous avons trouvé qu'un étui atténuait ce problème.

Sur le bord inférieur du téléphone se trouve le port USB-C, flanqué de chaque côté par les haut-parleurs. Sur le bord droit du téléphone se trouvent le bouton d'alimentation et de volume.

Les options de couleur pour le Pixel 6 Pro ne sont pas très fournis. En effet, nous n’avons le droit qu’à la couleur noire carbone et sa configuration 12 Go de RAM + 128 Go de stockage.

Notre modèle de revue était Noir carbone, qui est indéniablement la finition la moins intéressante. Nous aimons particulièrement le design Sorta Sunny, qui en fait l'un des smartphones les plus accrocheurs que vous pouvez acheter en 2022.

Ecran

Le Pixel 6 Pro dispose d'un écran QHD+ de 6,7 pouces, qui est très grand et offre une qualité d'image complètement nette - la résolution de 1440 x 3120 est une progression bienvenue par rapport au Pixel 5 de 2020 et son écran 1080 x 2340.

Nous avons trouvé que c'était l'un des écrans les plus nets que nous ayons vus sur un smartphone en 2021. Ses 512 pixels par pouce sont une rareté sur les smartphones dotés d'écrans QHD, et nous ne l'avons vu battu que par des terminaux comme le Sony Xperia 1 III avec son écran 4K.

L'écran affiche une luminosité maximale impressionnante, et nous n'avons pas eu de mal à voir l'écran du téléphone en plein soleil. Vous voudrez probablement régler la luminosité manuellement à certaines occasions, mais nous avons trouvé que le réglage automatique de la luminosité fonctionnait bien.

(Image credit: TechRadar)

L'écran est doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie que l'image à l'écran se rafraîchit deux fois plus vite que sur les téléphones dotés d'un écran " standard " de 60 Hz. C’est une expérience plus fluide lorsque vous jouez ou défilez les flux de réseaux sociaux.

C’est une fonction dispensable pour beaucoup, mais nous l'avons appréciée et elle complète l'impressionnante qualité d'affichage. Vous remarquerez une nette différence si vous repassez sur un smartphone doté d’un écran de 60 Hz.

L'écran dispose également du premier scanner d'empreintes digitales à l'écran de Google. Lors de nos tests, nous l’avons trouvé un peu difficile à utiliser. Le positionnement est bon, mais à certaines occasions, nous avons dû poser plusieurs fois notre doigt avant de pouvoir déverrouiller le téléphone.

Après un certain temps, nous nous sommes habitués au positionnement et à l'endroit exact où nous devions mettre notre doigt. Toutefois, nous vous recommandons de configurer ou d'activer la reconnaissance faciale pour une accessibilité plus rapide et simple de votre appareil.

Caméras

(Image credit: TechRadar)

Les smartphones de Google sont construits autour des capteurs photo crées par l'entreprise, et sur le papier, la configuration globale de l’appareil photo dans le Pixel 6 Pro semble être la meilleure de l'entreprise à ce jour. Le smartphone est doté d’un capteur grand angle de 50 Mpx, d’un ultra grand angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif de 48 Mpx.

La bonne nouvelle est que la société a créé une autre configuration de caméra puissante sur ce smartphone, et nous avons trouvé qu'elle était beaucoup plus polyvalente que sur les téléphones Pixel précédents, avec davantage de fonctionnalités.

Nous commencerons par parler de la technologie de l'appareil photo, mais le logiciel développé par Google est un autre point fort. C’est quelque chose que vous n'expérimenterez sur aucun autre téléphone actuel - bien que nous puissions voir Google déployer certaines de ces fonctionnalités sur les anciens téléphones Pixel. Dans un futur proche, nous pourrions voir d'autres marques les imiter sur leurs mobiles.

Le capteur principal de 50 Mpx, qui a une ouverture f/1,9 et des pixels de 1,2 µm est celui que vous utiliserez probablement le plus. Nous avons trouvé qu'il était capable de prendre des photos de haute résolution avec de bons détails et des couleurs plus vraies que nature.

C'est un appareil photo impressionnant, et il donne d'excellents résultats dans diverses situations.

Night Sight, qui vous permet d'obtenir de bonnes photos dans des environnements plus sombres, est de la partie. C'est similaire à la capacité du Google Pixel 5 à éclaircir les scènes sombres, mais vous devrez garder l'appareil photo immobile pour que cela fonctionne correctement.

Le téléobjectif est doté d’un zoom optique 4x, et dans les tests, nous avons constaté qu'elle produisait des images détaillées de sujets éloignés. Là encore, vous devrez garder le téléphone immobile pour obtenir les meilleurs résultats, mais c'est le cas pour tous les téléobjectifs.

Ultra grand angle (Image credit: TechRadar)
Caméra principale (Image credit: TechRadar)
Zoom 2x (Image credit: TechRadar)
Zoom 4x (Image credit: TechRadar)
Zoom 20x (Image credit: TechRadar)
Ultra grand angle (Image credit: TechRadar)
Caméra principale (Image credit: TechRadar)
Zoom 2x (Image credit: TechRadar)
Zoom 4x (Image credit: TechRadar)
Zoom 20x (Image credit: TechRadar)

Si vous avez besoin d'une plus grande portée, il y a aussi un zoom numérique 20x, mais la qualité de l'image baisse assez rapidement lorsque vous l'utilisez, et de manière perceptible. Les zooms du téléphone ne sont pas aussi performants que ceux de certains autres smartphones haut de gamme, mais ils seront adaptés à la plupart des tâches pour lesquelles vous voudrez utiliser l’appareil photo.

Le capteur ultra grand angle vous donne un champ de vision de 114 degrés, idéal lorsque vous voulez avoir davantage d’individus, ou une vue panoramique. Nous avons trouvé que cette caméra donnait également de bons résultats, mais comme prévu, la qualité d'image n'est pas aussi bonne que celle du capteur principal.

Caméra principale 50 Mpx (Image credit: TechRadar)
Ultra grand angle 12 Mpx (Image credit: TechRadar)

À moins que vous ne vouliez un cliché particulièrement large, vous feriez mieux de vous en tenir à l'utilisation du module principal.

À l'avant du téléphone, vous trouverez une caméra selfie de 11,1 Mpx avec une ouverture f/2,2. Lors de nos tests, nous avons constaté que cela nous donnait de beaux portraits, une bonne qualité d'image pour les appels vidéo et des tons de peau naturels.

L'appareil photo selfie permet d'enregistrer des vidéos jusqu'en 4K. Nous pensons que vous trouverez ce choix excellent pour les clichés et vidéos que vous voudrez télécharger sur les médias sociaux.

Mode Portrait (Image credit: TechRadar)
Caméra selfie 11,1 Mpx (Image credit: TechRadar)
Mode Ultra grand angle (caméra selfie) (Image credit: TechRadar)

Le logiciel photo est un élément important du Google Pixel 6 Pro. Dans l'application standard de l'appareil photo, vous trouverez les modes Night Sight, Portrait, Panorama, Appareil photo (le mode standard) et Vidéo, ainsi que quelques options supplémentaires intéressantes telles que Motion, Photo Sphere et Lens.

Le mode Motion est la nouveauté ici, et il est conçu pour prendre des photos à longue exposition, comme des images floues créatives de sujets en mouvement. Nous ne l'avons pas encore testé, mais il s'agit d'un ajout intéressant que vous trouverez utile dans certains scénarios spécifiques.

Un développement logiciel notable ici est appelé Real Tone, qui est un élément par défaut de l'appareil photo, et qui, selon Google, permet aux appareils photo de capturer des tons de peau plus naturels dans les clichés de personnes de couleur. Google a travaillé avec un certain nombre de photographes pour trouver des moyens de rendre les tons de peau plus foncés avec plus de précision.

La Gomme magique est une autre mise à jour logicielle importante, à laquelle vous accédez par l'intermédiaire de l'élément galerie de l'application. Elle est conçue pour vous permettre de supprimer les éléments que vous ne souhaitez pas voir figurer sur vos photos.

Cette opération s'effectue manuellement (ou vous pouvez appuyer vous-même sur les différents sujets). Voici un exemple de ce que nous avons pu faire :

La photo originale (Image credit: TechRadar)
Vous pouvez voir les sujets supprimés en bas de l'image (Image credit: TechRadar)

Il n'est pas parfait, alors ne vous attendez pas à ce qu'il soit capable de supprimer correctement tous les sujets que vous ne voulez pas inclure. Il est toutefois utile lorsque vous souhaitez nettoyer un peu un cliché. Il laisse parfois quelques artefacts numériques, et ne sera donc pas utile pour tous les types de photos que vous souhaitez prendre.

Ces ajustements logiciels sont des nouveautés intéressantes pour le Pixel 6 Pro. Aux côtés de l’appareil photo et du matériel déjà impressionnants du fabricant, ils constituent la meilleure expérience photographique à ce jour sur un téléphone Pixel.

Quelques photos prises avec le Google Pixel 6 Pro

(Image credit: TechRadar)

Performances

Le Pixel 6 Pro est le premier téléphone de l'entreprise à fonctionner avec son propre processeur plutôt qu'avec les puces Snapdragon de Qualcomm. Le chipset utilisé ici est appelé Google Tensor.

L’objectif de la puce Tensor est qu'un processeur conçu et construit par Google lui-même peut être mieux optimisé pour fonctionner avec le matériel et le logiciel du téléphone de l'entreprise pour une meilleure expérience globale - et cette bonne nouvelle est que la puce est très puissante, sinon la plus puissante du marché.

Dans les analyses comparatives, le Pixel 6 Pro a établi un score multi-core moyen dans Geekbench 5 de 2760. C'est loin derrière les 3440 du Samsung Galaxy S21 Ultra, les 3685 du OnePlus 9 Pro et les 4549 de l'iPhone 13 Pro Max.

Le benchmarking ne reflète pas nécessairement l'utilisation réelle, et nous avons trouvé que le téléphone était capable d'exécuter correctement toutes les applications et les jeux que nous voulions. L'ensemble de l'expérience était fluide. Nous avons toujours eu l'impression que le téléphone avait suffisamment de puissance derrière lui.

Ne laissez pas ces scores de benchmarking vous décourager ; le Google Pixel 6 Pro est toujours un téléphone puissant, et le chipset Tensor n'est pas mauvais.

Le Pixel 6 Pro n'est disponible qu'en 128 Go en France. Considérant que c'est la première véritable tentative de la marque pour un téléphone haut de gamme. Avec beaucoup de spécifications premium ailleurs, nous aurions aimé voir les capacités de 256 Go et 512 Go plus largement disponible, ou même 1 To de stockage pour les vrais utilisateurs de puissance.

Il n'y a pas non plus de support microSD, ce qui n'est pas une surprise, mais aurait réglé le problème du stockage restreint.

Le Pixel 6 Pro est prêt pour la 5G, donc vous serez en mesure de vous connecter aux réseaux de nouvelle génération avec ce smartphone, si la couverture de votre ville le permet.

Interface

Android 12 est prêt et vous attend sur ce smartphone, et il est fantastique. Si vous voulez faire l'expérience de la dernière et meilleure version du logiciel de Google, c'est ici dans sa forme la plus pure.

Contrairement aux appareils Pixel précédents, cette mise à jour est particulièrement perceptible ici. Avec son magnifique écran, le Pixel 6 Pro est la vitrine parfaite pour la nouvelle fonctionnalité Material You d'Android 12, et c'est l'un des véritables points forts de ce smartphone.

Material You vous permet de choisir votre fond d'écran pour l'appareil, et les couleurs de ce fond d'écran vont ensuite accentuer les menus autour de votre téléphone. Par exemple, les paramètres rapides en haut de l’écran prendront une teinte jaune qui correspond à celle de votre fond d'écran.

C'est un gadget, mais c'est le genre de mise à niveau qui vous permet de personnaliser votre smartphone d'une manière distincte pour une expérience plus personnalisée.

Android 12 fonctionne correctement sur le Pixel 6 Pro, comme on peut s'y attendre. Google a également confirmé que le téléphone recevra trois mises à jour logicielles complètes, donc vous devriez vous attendre à ce que cet appareil continue d'être pris en charge par les mises à niveau Android 13, Android 14 et Android 15.

Il recevra également un minimum de cinq ans de mises à jour de sécurité, alors attendez-vous à un smartphone continuellement sécurisé jusqu’à la fin 2026.

Autonomie

(Image credit: TechRadar)

L'autonomie est l'un des éléments les plus faibles du Pixel 6 Pro, mais pas au point de vous dissuader d'acheter ce smartphone. Nous avons constaté que la batterie durerait une journée complète d'utilisation classique, mais vous pourriez avoir du mal à arriver à la fin de la journée si vous poussez davantage les capacités de votre téléphone.

Par exemple, nous avons constaté qu'il restait environ 10 % de la batterie du téléphone à la fin de la journée lorsque nous sommes allés le recharger. Ce n'est pas le genre de téléphone qui va durer plusieurs jours, à moins que vous ne soyez un utilisateur moins intensif.

Si vous sollicitez davantage votre smartphone, par exemple, en utilisant les fonctions GPS ou en réalisant beaucoup de vidéos, vous aurez peut-être besoin de le recharger avant la fin de la journée.

La capacité de la batterie est de 4 905 mAh, ce qui semble convenable pour un smartphone de cette taille. Google indique également que vous pouvez obtenir 48 heures d'utilisation en utilisant le mode Extreme Battery Saver. Nous n'avons pas encore testé ce mode, et nous ne pensons pas que vous serez en mesure de l’utiliser vraiment plus longtemps. Il sera probablement utile en cas d'urgence.

Le smartphone est doté de la capacité de charge rapide. Toutefois, elle se révèle plus lente que la plupart des autres smartphones Android qui en sont équipées. La puissance maximale est de 30 W, et le téléphone peut se charger de zéro à 50 % en 30 minutes environ. Lors de nos tests, nous avons constaté qu'un chargeur de 30 W était capable de faire passer le téléphone de zéro à 20 % en 15 minutes, et à 40 % en 30 minutes.

Il s'agit d'un chargeur de 30 W, donc si vous voulez atteindre ces vitesses, vous devrez investir dans un chargeur. Google n’a pas inclus de bloc de charge dans la boîte. Vous devrez donc utiliser un chargeur USB-C existant, en acheter un séparément ou vous en tenir à la recharge sans fil.

D’ailleurs, celle-ci est prise en charge jusqu'à 23W, et bien que nous n'ayons pas pu atteindre cette vitesse lors de nos tests, si vous disposez d'un socle de charge compatible, vous devriez pouvoir recharger complètement votre téléphone en une heure et demie environ.

Faut-il acheter le Google Pixel 6 Pro ?

(Image credit: Google)

Achetez-le si…

Vous recherchez un photophone performant

Le Pixel 6 Pro dispose d’un excellent appareil photo arrière que nous avons trouvé formidable dans la plupart des situations. Son capteur principal est fantastique, le téléobjectif est performant et il y a aussi de nouvelles fonctionnalités logicielles intéressantes.

Vous avez besoin d’un grand et magnifique écran

Le Google Pixel 6 Pro a l'un des meilleurs écrans que vous trouverez sur un smartphone. Vous obtiendrez une image lumineuse en toutes circonstances, peu importe ce que vous faites. C'est un gros point fort pour beaucoup. Pour certains utilisateurs, cela peut être une raison suffisante pour acheter ce téléphone.

Vous voulez profiter de l’expérience Android la plus pure

Android 12 prend tout son sens sur le Google Pixel 6 Pro, et nous recommandons chaleureusement ce smartphone à tous ceux qui veulent l'expérience Android la plus pure du marché. Les futures mises à jour logicielles sont susceptibles d'être aussi magnifiques et aussi performantes.

Ne l'achetez pas si…

Il vous faut un petit téléphone

Le Google Pixel 6 Pro est un téléphone extrêmement grand. Bien qu'il ne soit pas aussi gigantesque que les plus grands appareils de Samsung ou d'Apple, vous aurez du mal à le tenir si vous avez de petites mains. Si vous souhaitez un appareil plus petit, tournez-vous vers le Google Pixel 6 ou d’autres smartphones Android.

Vous désirez une grande capacité de stockage

Le Google Pixel 6 Pro n’est disponible qu’en 128 Go actuellement en France. Les 256 Go et 512 Go ne sont disponibles que sur certains marchés. L’absence de support microSD signifie que le stockage ne peut pas être étendu.

Vous privilégiez la sécurité avant tout

Le capteur d'empreintes digitales sous l'écran du Google Pixel 6 Pro n'est pas le pire que nous ayons utilisé, mais ce n'est en aucun cas le meilleur non plus. Si vous voulez être en mesure de déverrouiller rapidement et de manière fiable votre téléphone avec vos doigts, ce n'est pas le téléphone qu'il vous faut.