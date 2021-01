Test du Samsung Galaxy S21 Ultra

La gamme Samsung Galaxy S21 est pleine de surprises. En plus de nous parvenir un mois plus tôt que prévu, elle nous délivre le Galaxy S21 Ultra, le colosse nec plus ultra de sa génération. Avec son écran géant, ses cinq objectifs photo et le meilleur zoom existant sur un smartphone Android, il marque d’ores et déjà 2021 de son sceau. Attention : bien qu'il soit moins cher que le téléphone Ultra de l'année dernière, il reste l’un des plus onéreux du marché - et il n'est équipé ni d'une entrée pour carte Micro SD, ni d'un chargeur.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra en résumé

Le nouveau Galaxy S21 Ultra est le nouveau « smartphone all inclusive » de Samsung, avec plus d'objectifs photo, des spécifications techniques plus étoffées et même la compatibilité avec le stylet S Pen - soit de quoi éclipser le très populaire Note 20 Ultra.

Samsung repousse les limites avec ce smartphone next-gen : cinq capteurs photo dominés par un objectif principal de 108 Mpx, deux téléobjectifs, un zoom 100x et une caméra frontale de 40 Mpx, la connectivité 5G, une autonomie capable de supporter votre utilisation sur toute une journée et jusqu'à 16 Go de RAM. Et puis, il y a cet écran Quad HD de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz ainsi qu’un capteur d'empreintes digitales dissimulé dessous (et dont la surface est 1,7x plus grande que celle du modèle de l’an dernier).

C'est le premier nouveau smartphone que nous avons testé en 2021, avec le Samsung Galaxy S21 et le Samsung Galaxy S21 Plus, et il place la barre très haut. Samsung a équipé son capteur photo principal de lasers, pour remédier aux problèmes d'autofocus du Galaxy S20 Ultra, et a également mis à jour son logiciel de traitement photo pour répondre aux exigences d’une définition à 108 Mpx. De même, il est désormais beaucoup plus facile d'utiliser le « zoom spatial » 100x.

Ce sont les niveaux de zoom optique 3x et 10x du S21 Ultra qui nous ont permis de prendre des clichés sublimes, plus que tout autre téléobjectif mobile testé jusqu’ici. Notre comparaison avec l'iPhone 12 Pro Max, qui possède un zoom optique 2,5x, le confirme. Le capteur principal d'Apple prend des photos plus nettes dans certaines situations de faible luminosité, mais le mode nuit de Samsung s'est suffisamment amélioré pour combler pratiquement cet écart après le coucher du soleil ou lorsque vous prenez des photos à l'intérieur. Son application photo par est plus riche en fonctionnalités et plus facile à utiliser que celle d'Apple.

La photographie ne représente ici que les deux tiers des nouvelles performances du S21 Ultra. C'est une véritable démonstration de style, avec un écran bord à bord légèrement incurvé, une bosse assez fine à l'arrière et une finition mate absolument élégante. Le Galaxy S21 Ultra est le plus beau smartphone de Samsung.

Mieux encore : vous ne constaterez aucune augmentation de prix par rapport au S20 Ultra de l'année dernière. Certes, nous avions l'impression que le premier téléphone Ultra était hors de prix, mais Samsung vous en donne ici bien plus pour le même tarif : un écran incurvé plus grand, plus lumineux et plus performant, un zoom optique 10x (contre 2,5x sur l'iPhone 12 Pro Max) et la prise en charge du stylet - ce qu'Apple n'a encore proposé sur aucun iPhone.

Où est le piège ? Fini l’emplacement pour carte Micro SD, et dites adieu à l’usage de Samsung Pay. Vous ne trouverez pas non plus de chargeur inclus dans la boîte ; comme Apple, Samsung invoque la réduction des déchets électroniques comme raison évidente de cette nouvelle politique.

Si vous venez à peine de vous remettre de l'absence de la prise jack de 3,5 mm au sein des smartphones Samsung, préparez-vous à plus de bouleversements. Le solde est tout de même globalement positif.

La date de sortie du Samsung Galaxy S21 Ultra est prévue pour le vendredi 29 janvier, avec des précommandes ouvertes depuis le 14 janvier - date de présentation anticipée du smartphone. Samsung va ici à l'encontre de son calendrier standard en 2021.

Le prix du Galaxy S21 Ultra est également nettement moins onéreux que celui du S20 Ultra au lancement, même s'il vous coûtera encore une somme considérable. Il commence à 1 259 € pour une version avec 128 Go de stockage interne et 12 Go de RAM.

Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas d’emplacement pour carte Micro SD, donc si vous souhaitez plus d’espace disponible pour héberger vos photos et vidéos 4K/60fps ou 8K/24fps, il faudra vous tourner vers les versions 256Go ou 512Go - cette dernière incluant 16 Go de RAM -, respectivement à 1 309 € et 1 439 €.

Design et écran du Samsung Galaxy S21 Ultra

Les deux couleurs principales du Galaxy S21 Ultra (Image credit: Future)

Le Galaxy S21 Ultra est un smartphone à l'allure magnifique. En plus du noir profond Phantom Black, il y a aussi une couleur Phantom Silver (argent) en vente partout, tandis que la boutique en ligne de Samsung propose trois autres options : Phantom Titanium, Phantom Navy et Phantom Brown. Quelle que soit la couleur que vous choisissez, la finition mate de chacune d'entre elles est une amélioration significative par rapport à la série S20 de l'année dernière, dont la conception paraissait quelque peu plastifié et bon marché.

Les Galaxy S21 Ultra et S21 Plus ont tous deux un dos en verre Gorilla Glass, tandis que le Galaxy S21 est doté d'un dos en polycarbonate (lire : plastique) qui est moins lisse au toucher.

Son grand écran s'étend sur 6,8 pouces, mais ses bords incurvés rendent le cadre presque inexistant, et la caméra frontale de 40 mégapixels se cache derrière un minuscule trou qui est facile à ignorer après quelques minutes de visionnage d'une vidéo.

(Image credit: Future)

L'écran du Galaxy S21 Ultra est le premier de Samsung à pouvoir fonctionner à un taux de rafraîchissement de 120 Hz tout en offrant une résolution Quad HD riche en pixels. Toute la série S20 et le Note 20 Ultra vous ont obligé à choisir entre 120Hz/60Hz et Quad HD/Full HD, tandis que les nouveaux S21 et S21 Plus sont bloqués en Full HD+, avec le mode 120Hz activé par défaut.

Il est certain que c'est un gros progrès de pouvoir cumuler les deux, même si vous ne verrez pas beaucoup de différence entre le 1080p et le Quad HD sur un écran de cette taille, et que le Quad HD videra votre batterie plus rapidement.

Nous avons constaté que le corps de 6,8 pouces était plus facile à saisir que celui de l'iPhone 12 Pro Max, et cela est dû en grande partie à l'écran incurvé et à la taille réduite de l'appareil de Samsung. Les bords incurvés sont subtils sur le S21 Ultra, et pas aussi prononcés que sur les appareils Samsung précédents, ce qui signifie moins de mauvaises manipulations.

Nous avons également testé la luminosité de l'écran du Galaxy S21 Ultra en plein air, et il augmente automatiquement la puissance jusqu'à 1 500 nits lorsque cela est nécessaire.

Le nouveau capteur d'empreintes digitales de Samsung, qui utilise la technologie ultrasonique de Qualcomm, fait ses débuts sur la série Galaxy S21. La surface de ce pad biométrique invisible a été multipliée par 1,7, et nous avons constaté qu'il adoptait plus facilement la forme du pouce, quelle que soit sa position. C'est un soulagement étant donné que la reconnaissance faciale est rendue compliquée en cette période de port du masque obligatoire.

Image 1 sur 4 (Image credit: Future) Image 2 sur 4 (Image credit: Future) Image 3 sur 4 (Image credit: Future) Image 4 sur 4 (Image credit: Future)

Compatibilité entre le Samsung S21 Ultra et le stylet S-Pen

Le Galaxy S21 Ultra est le premier smartphone Samsung non-Note compatible avec son stylet S-Pen, et c'est une tendance qui nous réjouit. Cependant, les choses fonctionnent un peu différemment ici : il n'y a pas de S-Pen fourni avec le téléphone et, même lorsque vous faites l'achat séparément, il n'y a aucun moyen d'intégrer le stylet sur la structure du téléphone.

Un étui parfaitement adapté existe pour ce S-Pen de conception nouvelle, légèrement plus grand et plus confortable à tenir que la version qui se glisse à l'intérieur du corps des smartphones Galaxy Note.

Nous avons pu prendre des notes rapides et faire apparaître toutes les options Air Command, qui comprennent diverses fonctions que vous pouvez utiliser sans toucher l'écran du téléphone. Bien que vous puissiez utiliser n'importe quel vieux stylet Note avec votre téléphone, nous avons apprécié le fait que le nouveau S-Pen soit plus grand et plus facile à saisir que le S-pen des Galaxy Note.

Le nouveau S-Pen, que nous avons testé avant son lancement, ne comprend pas les raccourcis Bluetooth permettant de déclencher l'appareil photo et d'autres applications. Vous pouvez personnaliser les actions et commander à distance le Galaxy Note 20 comme un magicien avec une baguette magique. Nous pourrons peut-être à nouveau jouer les Harry Potter devant notre smartphone lorsque le modèle S Pen Pro, encore plus spécial, sera lancé plus tard cette année, mais les détails sur ses fonctions supplémentaires sont rares.

Malgré tout le battage médiatique autour de l'apparition d'un S-Pen sur la gamme Galaxy S, nous nous attendons à voir le Note 21 Ultra dans les six ou sept prochains mois.

(Image credit: Future)

Appareil photo du Samsung Galaxy S21

Prêt pour des gros plans exceptionnels ? Le Samsung Galaxy S21 Ultra, avec ses cinq capteurs photo et son zoom 100x, impressionne, même si les clichés obtenus avec le « Space Zoom » n'atteignent toujours pas notre seuil de qualité pour être publiées sur nos comptes Instagram.

Ce sont les zooms photo 3x, 10x et, parfois dans des conditions bien éclairées, 30x qui assurent une clarté à couper le souffle. Très utile sur les zooms 30x et 100x, la nouvelle fonction de verrouillage du trépied empêche l'image du viseur de sauter - ce qui s’avère en revanche assez gênant pour un zoom aussi serré que celui du S20 Ultra. Au bout d'une seconde, la caméra S21 Ultra se fixe sur un sujet qu'elle délimite en jaune sur le petit réticule, et le tremblement se réduit comme par magie.

Image 1 sur 8 (Image credit: Future) Caméra ultra grand-angle Image 2 sur 8 (Image credit: Future) Caméra principale 1x (pas de zoom) Image 3 sur 8 (Image credit: Future) Zoom téléobjectif 2x Image 4 sur 8 (Image credit: Future) Zoom téléobjectif 3x (optique) Image 5 sur 8 (Image credit: Future) Zoom téléobjectif 4x Image 6 sur 8 (Image credit: Future) Zoom téléobjectif 10x Image 7 sur 8 (Image credit: Future) Zoom téléobjectif 30x Image 8 sur 8 (Image credit: Future) Zoom téléobjectif 100x (numérique max)

De l'ultra grand angle à 0,6x au zoom numérique 30x, Samsung se distingue d'Apple et des capacités photo de l'iPhone 12 Pro Max (plafonné à 2,5x en optique / 12x en numérique), et de celles du Pixel 5 de Google (pas de téléobjectif). Personne (sauf Huawei) ne fait de zoom équivalent sur un photophone en 2021.

Oui, avoir deux téléobjectifs peut paraître ridicule, mais ils offrent des perspectives différentes : 3x et 10x, le tout sans avoir à passer au numérique et à l'hybride entre les deux. La fonction de zoom sur les deux est optique, bien que le logiciel photo de Samsung reste relativement autonome. Nous avons constaté qu'il peut balayer votre décision et choisir l'objectif photo qui sera utilisé (probablement en fonction de leurs différentes ouvertures et de l'éclairage de votre environnement). Il peut donc prendre des photos « zoomées » avec le capteur principal, puis simplement recadrer pour simuler ce zoom. C'est un peu imprévisible, mais la plupart des prises de vue se révèlent correctes.

Notre précédent téléobjectif préféré de Samsung, le Note 20 Ultra, embarque un zoom optique 5x et un zoom numérique 50x. Le zoom optique 10x du S21 Ultra vous permet de vous rapprocher de sujets éloignés, tandis que le zoom optique 3x est pratique pour se déplacer vers l’arrière-plan sans distorsion numérique.

Image 1 sur 3 (Image credit: Future) Zoom optique 10x sur un sujet en mouvement Image 2 sur 3 (Image credit: Future) Mode nuit désactivé Image 3 sur 3 (Image credit: Future) Mode nuit activé

D'une année sur l'autre, la plus grande mise à niveau d’un photophone s’effectue sur le capteur principal. La résolution de 108 Mpx, qui a fait ses débuts sur le S20 Ultra mais qui a connu des problèmes d'autofocus lors de son lancement, s’intègre parfaitement sur le S21 Ultra. Ce, grâce à l'ajout d'un autofocus à détection de phase assistée par laser. Vous obtenez alors des clichés de 108 Mpx et de 40 Mpx, ce qui facilite la post-production. Sinon, même sans recadrage, vous ne verrez pas une différence énorme sur Twitter et Instagram.

Nous avons remarqué que l'appareil photo du Galaxy S21 Ultra offre une gamme dynamique améliorée pour les photos en extérieur (voir les photos avec un ciel clair et des bâtiments plus sombres) par rapport à ses prédécesseurs, et Samsung propose désormais des fichiers bruts 12 bits pour une plus grande flexibilité lors de l'édition. La série iPhone 12 Pro l'emporte toujours, lorsque le zoom n’est pas utilisé, en particulier pour les prises de vue d'intérieur et de nuit. Sauf que Samsung réduit l’écart, via le S21 Ultra.

Tous les modèles de la famille Galaxy S21 enregistrent désormais des vidéos 4K à 60fps à partir de toutes les caméras, mais aussi à 8K/24fps. Le nouveau mode « Director's View » retient notre attention cette année : vous pouvez réaliser des vidéos avec les caméras avant et arrière simultanément. Les vloggeurs et autres créateurs de contenu vidéo apprécieront le fait qu'ils peuvent enregistrer des plans de réaction d'eux-mêmes, qu'ils pourront ensuite intégrer à leurs séquences principales.

« Director's View » est une idée géniale que l'on ne trouve pas sur la plupart des smartphones (la série iPhone 12 nécessite une application tierce pour arriver à un résultat similaire). Elle s'ajoute aux nouveautés de l'année dernière axées sur la vidéo, comme les microphones à zoom avant pour mieux saisir le sujet que vous zoomez, et un mode « Single Take » amélioré pour enregistrer des vidéos et prendre des photos en même temps.

(Image credit: Future)

Performances du Samsung Galaxy S21 Ultra

La génération Galaxy S21 est plus rapide pour deux raisons : elle marque le début de toutes nouvelles puces. Au cœur des trois téléphones S21 se trouve l'une des deux puces les plus rapides de 2021 : soit le Snapdragon 888 de Qualcomm (aux États-Unis), soit l'Exynos 2100 de Samsung (un peu partout ailleurs). Bien que nous n'ayons pas encore fait de comparaisons approfondies entre les deux appareils, les deux semblent très convaincants.

Vous devrez également prêter attention à la capacité de stockage interne. De nombreuses personnes ont été déçues par le fait que la série S21 ne comporte pas d’emplacement pour carte Micro SD. Un élément qui nous a toujours permis de recommander plus facilement Samsung qu'Apple à performances égales. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.



Le modèle standard de 128 Go de stockage et 12 Go de RAM pourrait ne pas suffire aux utilisateurs les plus exigeants. Il vous faudra soit opter pour la version avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, soit atteindre le maximum de 512 Go de stockage avec 16 Go de RAM. Le volume de mémoire vive n’offrira pas de grande différence, à l’inverse vous remarquerez certainement un manque d’espace libr. Vous devrez donc avoir une idée de l'espace dont vous avez besoin avant d'acheter le S21 Ultra de vos rêves.

Si le S21 Ultra parait si rapide, c'est en partie parce que Samsung a encore simplifié son interface logicielle. Grâce à OneUI 3.0, les menus vous imposent désormais moins de fenêtres inutiles avant d'exécuter ce que vous voulez faire. L'activation du mode d'économie d'énergie, par exemple, permet d'effectuer immédiatement des réglages.

L'éternel assistant Bixby de Samsung est toujours présent sur la série S21, mais il n'y a heureusement plus de bouton Bixby dédié, afin que vous ne déclenchiez pas accidentellement la voix off. Bixby Today, anciennement le menu le plus à gauche des smartphones Samsung, a également disparu. Il a été remplacé par les cartes Google Assistant (anciennement Google Now) qui ont le mérite de faire apparaître des informations plus pertinentes pour votre journée.

(Image credit: Future)

Autonomie du Samsung Galaxy S21 Ultra

L'autonomie du Galaxy S21 Ultra s’est révélée solide pendant nos essais basiques mais nous avons fait le plein de la batterie beaucoup plus fréquemment lorsque nous avons poussé le taux de rafraîchissement de l'écran à son maximum (120 Hz) et augmenté la résolution.

Sa batterie de 5 000 mAh correspond à la capacité du Galaxy S20 Ultra, et vous allez bénéficier d'une autonomie d’une journée pleine si vous respectez les paramètres par défaut de Samsung. La résolution est réglée sur 1080p dès la sortie de l'emballage.

Le fait que la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz soit variable est également utile. Le logiciel de gestion de Samsung s'ajuste automatiquement entre 11 Hz et 120 Hz, en fonction de votre activité : lire un livre électronique (faible) ou jouer à un jeu en 3D (forte).

Vous n'aurez pas de chargeur avec le Galaxy S21, et Samsung parie que vous en avez un vieux sous la main, ou que vous en achèterez un à prix réduit. Un câble USB-C vers USB est inclus, mais vous aurez besoin d'un des nouveaux chargeurs rapides pour ce téléphone afin de le recharger rapidement à 25W (les téléphones Samsung depuis le S10 5G disposaient d’un chargeur de 25W). Vous pouvez également charger rapidement sans fil jusqu'à 15W, et inversement, charger sans fil les Samsung Galaxy Buds Pro ou tout produit compatible avec la fonction de charge sans fil inversée.

Samsung ne supporte plus le chargeur de 45W sur la série S21, ce qui peut sembler être un pas en arrière - le Note 10 Plus et toute la série S20 étaient compatibles avec ce chargeur optionnel. L'entreprise a déclaré à TechRadar que la puissance de 25W est suffisamment optimisée à ce jour.

Faut-il acheter le Samsung Galaxy S21 Ultra ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous souhaitez faire des photos épiques

Deux téléobjectifs et un zoom 100x, délivrés par le S21 Ultra, impressionneront ici vos amis. Même si la qualité d'image standard n'égale pas celle de l'iPhone 12 Pro Max.

Vous avez besoin du smartphone Android le plus puissant

Le Samsung Galaxy S21 Ultra offre des performances phénoménales, et si vous avez besoin d'un smartphone capable de gérer plusieurs tâches à la fois en mode écran partagé, ou lorsque vous jouez, ce dernier s’avère un compagnon plus qu’idéal.

L’usage du stylet S-Pen vous intéresse

C'est la première fois que la gamme Galaxy S propose de prendre en charge un stylet S-Pen. L’occasion d’adopter de nouvelles fonctions pratiques, comme la traduction instantanée d’un texte ou la prise de notes manuscrites.

Ne l'achetez pas si...

Vous disposez d’un budget limité

Nous recommandons le S21 Ultra par rapport au S21 et au S21 Plus, tout simplement parce qu'il est doté d'un grand nombre d’options premium supplémentaires. Mais si vous ne pouvez pas vous le permettre financièrement, attendez quelques mois les baisses de prix attendues autour de ce fleuron.