Comment télécharger la mise à jour Android 11 sur votre smartphone ?

Il est aujourd’hui possible de télécharger et d’installer Android 11… pour certains utilisateurs seulement. La dernière mise à jour de la bêta - qui correspond peu ou prou à l'interface finale - sera ouverte à un public plus large au fil des prochaines semaines, jusqu’à la mise en ligne de la version définitive du nouveau système d’exploitation, et ce vers la fin de l’année 2020.

Les personnes pouvant d’ores et déjà télécharger cette mise à jour vers Android 11 doivent posséder, dans l’idéal, l'un des nouveaux smartphones Google Pixel (et non le Google Pixel d'origine) ou l'un des nouveaux modèles de la série Xiaomi Mi 10. Autrement dit, si vous utilisez quotidiennement un Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Xiaomi Mi 10 ou Xiaomi Mi 10 Pro, alors il vous sera possible d’installer la nouvelle version Android et de l’évaluer avant les autres. Si tel n’est pas le cas, patientez un peu : la liste des bêta-testeurs s’allonge progressivement.

Il est important de souligner qu'il s'agit d'une version préliminaire d’Android 11, et qu'il peut s’avérer plus ou moins risqué de la télécharger, aussi assurez-vous de sauvegarder vos données d'abord. Après tout, le but d’un bêta-test est d’améliorer le produit logiciel, pas vraiment de l’obtenir en fraîche primeur.

Rejoignez le programme bêta d'Android ici Inscrivez votre smartphone compatible Suivez les instructions affichées sur votre smartphone pour télécharger Android 11 Redémarrez votre smartphone

Le Google Pixel 4 est compatible avec la bêta d'Android 11 (Image credit: Future)

Tout d'abord, si vous avez un smartphone compatible, commencez par vous inscrire au programme bêta d'Android. Il n’y a rien de plus simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien.

Notez bien l’avertissement de Google indiquant que la version bêta d'Android 11 « peut contenir des erreurs et des défauts susceptibles d'affecter le fonctionnement normal de votre appareil ». Dès lors, la seule façon de revenir sous Android 10, en cas de problème, est de réinitialiser votre smartphone aux valeurs d’usine. C’est pourquoi, il est impératif de sauvegarder toutes vos données mobiles en premier lieu.

Si vous avez déjà participé à des bêta-tests Android dans le passé, l’inscription reste obligatoire pour pouvoir tester Android 11.

Lorsque vous avez rejoint le programme Android 11 Beta, tapez sur l’option « S'inscrire » depuis votre téléphone, afin que ce dernier soit défini comme appareil de test d’Android 11.

C’est fait ? Vous devriez recevoir une notification vous invitant à télécharger et à installer Android 11. Si elle ne vous parvient pas immédiatement, attendez quelques minutes. Nous avons en effet constaté qu'elle pouvait prendre un certain temps avant d'arriver sur votre appareil.

Si vous souhaitez installer Android 11 manuellement, au lieu d'attendre une notification, allez dans le menu « Paramètres « de votre téléphone. Sélectionnez ensuite « Système », puis « Mise à jour du système » et enfin « Rechercher les mises à jour ».

Dès que votre smartphone est prêt à recevoir Android 11, une nouvelle notification s’affichera. Néanmoins, cette étape ne se fait pas toujours immédiatement, en fonction des modèles.

Que vous ayez téléchargé Android 11 automatiquement ou manuellement, sachez que l’installation en elle-même prend plusieurs minutes. Il vous faudra ensuite redémarrer votre téléphone, avant de tester Android 11 et découvrir ses fonctionnalités inédites.