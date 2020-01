Comment localiser votre smartphone Android à distance ?

Si vous avez perdu votre téléphone mobile ou cherchez à en localiser un qui est connecté sur votre compte Google, il existe une fonctionnalité miracle via votre écosystème Google et elle s’appelle Localiser mon appareil. Grâce à cette dernière, non seulement vous pouvez localiser à distance votre smartphone Android, mais aussi de le faire sonner, le verrouiller et effacer ses données. Comme bon vous semble.

Cette bouée de secours lancée par Google peut s’avérer déroutante à l’usage la première fois. Aussi, nous avons mis en place ce guide pratique pour vous aider à retrouver le plus simplement votre téléphone ou même votre tablette Android.

Gardez à l’esprit que cette technique ne fonctionne pas toujours et que le smartphone recherché devra être allumé, avec un minimum de réception, pour que vous puissiez le localiser. Cet avertissement donné, elle reste le moyen le plus efficace de retrouver un smartphone perdu.

La première chose à faire est de vous rendre sur « Localiser mon appareil », la page web de suivi de Google. Recherchez-la dans votre écosystème Google (en haut à droite de votre navigateur Google Chrome) ou cliquez simplement sur le lien ci-dessus pour vous y rendre directement.

Vous devrez ensuite vous connecter à votre compte Google à l’aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe. Cela ne devrait pas être trop difficile, tant que vous vous en souvenez.

Une fois connecté sur cette page, regardez en haut à gauche la liste des différents appareils auxquels vous êtes connecté. Vous n’en aurez probablement qu’un ou deux, il est donc possible que le smartphone perdu soit déjà sélectionné. Sinon cliquez dessus.

Sous la liste des appareils connectés, se présente un second éventail d’options que vous pouvez ignorer pour le moment. La priorité étant de repérer rapidement votre téléphone.

Crédit photo : Google

La majeure partie de la page est occupée par une grande carte géographique. L’épingle plantée sur cette carte indique la zone approximative dans laquelle se situe votre smartphone Android.

Si cette épingle n’apparaît pas, vous pouvez réactiver l’outil de géolocalisation en cliquant sur la flèche ronde à côté de l’image de votre smartphone. Si la seconde tentative ne fonctionne pas, réessayez plus tard. Il se peut que votre smartphone soit éteint ou déconnecté.

Que pouvez-vous faire une fois que vous avez localisé votre téléphone ?

Si vous avez trouvé votre téléphone et que vous pouvez facilement le récupérer, alors vous évitez la crise. Mais vous serez peut être amené à faire des efforts supplémentaires pour protéger votre smartphone d’un éventuel vol.

La première option de l’application, Ecouter le son, joue un son strident sur votre appareil pendant 5 minutes. Si quelqu’un se trouve à proximité, cela l’alertera et il pourra éventuellement l’apporter au poste de gendarmerie le plus proche.

Crédit photo : Google

L’option Verrouiller permet de bloquer votre téléphone et de vous déconnecter de votre compte Google. Vous pouvez aussi laisser un message à la personne qui le trouve, y compris en laissant le numéro de téléphone d’un ami ou d’un proche à contacter.

Vous devrez parfois employer les grands moyens pour sécuriser vos données personnelles. L’option Effacer supprime toutes les données de votre appareil, y compris la déconnexion de votre compte Google. Vous ne pourrez pas revenir en arrière si vous cliquez dessus – c’est une option irréversible. Ne faites cela que si vous savez qu’il n’y a aucun espoir de récupérer votre smartphone.