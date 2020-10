Meilleures tablettes tactiles : quels modèles Apple, Android ou Windows choisir en 2020 ?

Vous trouvez les ordinateurs portables trop encombrants ? Vous vous abîmez beaucoup trop les yeux à fixer l’écran de votre smartphone ? Optez pour l’une des meilleures tablettes tactiles du moment. Nous avons testé, comparé puis sélectionné les 10 meilleurs modèles disponibles aujourd’hui. Pour vous garantir un achat plaisant et serein, parmi une vaste gamme de choix.

Choisir la meilleure tablette est un travail de longue haleine. Il vous faut un appareil mobile puissant capable de remplacer un ordinateur portable pour travailler, vous divertir ou communiquer avec vos proches. Il est nécessaire que la tablette de vos rêves soit également facile à transporter. C’est en quelque sorte votre smartphone version XL.

Nous avons pris en compte de nombreux facteurs pour vous garantir de trouver les meilleures tablettes du marché. Notamment la qualité d’image, l’autonomie, la rapidité d’utilisation et la présence d’un clavier simple à prendre en main. Chaque tablette, présente dans ce top, possède enfin le meilleur rapport qualité / prix que nous avons pu observer.

Nous mettons régulièrement ce classement à jour. Vous remarquerez d’ailleurs que, même si les tablettes les mieux classées sont des iPad, les tablettes Samsung et Windows sont également présentes dans ce guide d’achat. Ce grâce à leur ratio performances / prix des plus convaincants.

Les meilleures tablettes en un coup d’œil :

Apple iPad Pro 11 (2018) Apple iPad Pro 12.9 (2018) iPad 10.2 (2019) iPad Air (2019) Samsung Galaxy Tab S7 Plus iPad Mini (2019) iPad Pro 10.5 (2017) Samsung Galaxy Tab S6 Lite Microsoft Surface Pro Samsung Galaxy Tab S6

(Image credit: Apple)

1. iPad Pro 11 (2018) Une puissance insensée… pour une tablette ! Poids : 468 g | Système d’exploitation : iOS 12 | Taille d'écran : 11 pouces | Résolution : 2388 x 1668 pixels | Processeur : A12X Bionic | Stockage : 64 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To | Emplacement Micro SD : non | Batterie : 7812 mAh | Caméra : 12 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx 649 € Voir à Asgoodasnew FR Processeur digne d’un ordinateur portable Superbe qualité audio Son stylet précis Le design ne plaira pas à tout le monde Clavier et stylet ne sont pas livrés avec

L'iPad Pro 11 est la meilleure tablette Apple à ce jour mais aussi la meilleure tablette tout OS confondu que vous puissiez acheter aujourd'hui. Elle est onéreuse, c’est certain, particulièrement si vous craquez pour le pack optionnel avec stylet et clavier. Sauf qu’à ce prix-là, vous est offert un véritable ordinateur portable 2-en-1.

Si son clavier est confortable à l’usage et son stylet d’une précision qui séduira les créatifs, c’est avant tout la qualité de l’affichage comme du son qui fait la différence avec l’iPad Pro 11 nouvelle version. L’écran offre en effet une large variété de couleurs et peut lire des contenus HDR en toute fluidité. Les haut-parleurs, enfin, diffusent un son stéréo envoûtant avec des basses riches et des voix bien audibles.

Comme son nom l’indique, la tablette d’Apple s’avère aussi une assistante puissante pour les professionnels. Elle est capable de réaliser efficacement et rapidement vos tâches bureautiques quotidiennes. Tant que vous n’en juxtaposez pas trop en même temps, iOS 12 se montrant parfois un peu capricieux. L’iPad Pro 11 n’est pas un MacBook mais une tablette remarquable.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad Pro 11

(Image credit: Apple)

2. iPad Pro 12.9 (2018) Difficile de quitter son écran des yeux. Poids : 632 g | Système d’exploitation : iOS 12 | Taille d’écran : 12,9 pouces | Résolution : 2048 x 2732 pixels | Processeur : A12X Bionic | Stockage : 64 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To | Emplacement Micro SD : non | Batterie : 9 720 mAh | Caméra : 12 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx 1 215,99 € Voir à Cdiscount FR Un écran énorme… … tout comme sa puissance de traitement La durée de vie de la batterie pourrait être plus longue Pas de prise jack pour votre casque audio

On aurait pu croire qu’inclure un écran de 12,9’’ déformerait son design mais c’est mal connaître Apple. Avec son allure minimaliste et ses bords arrondis, l’iPad Pro 12,9’’ brille par son élégance. Qui se ressent aussi à l’affichage avec son nouvel écran Liquid Retina presque aussi lumineux et coloré qu’un OLED. Seule la profondeur des noirs est parfois en dessous. Un défaut pardonné par sa capacité à modifier subtilement la balance des blancs. Plus besoin de régler le contraste et la luminosité à chaque fois que vous changez de pièce !

Les photographes apprécieront également les multiples filtres et angles de vue proposés avec la fonction appareil photo. Un vrai studio mis à disposition et rendre vos selfies et vos panoramas extrêmement flatteurs.

Comme l’iPad Pro 11, ce modèle vous accompagne dans toutes vos missions bureautiques, avec une puissance de traitement impressionnante. Hélas, la durée de vie de sa batterie en fait les frais et il est compliqué de tenir une journée complète sans recharge. Vu son coût élevé, c’est un (et un seul) défaut imposant. Mais moins que son écran.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad Pro 12.9 (2018)

(Image credit: Apple)

3. iPad 10.2 (2019) Des améliorations majeures pour un prix de plus en plus abordable. Poids : 483 g | Système d’exploitation : iPadOS | Taille d'écran : 10,2 pouces | Résolution : 1620 x 2160 pixels | Processeur : A10 Fusion | RAM : 3 Go | Stockage : 32/128 Go | Emplacement Micro SD : non | Autonomie : jusqu'à 10 heures | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 1,2 Mpx 339,99 € Voir à EBAY-FR Un écran plus grand que les modèles précédents Clavier intelligent amélioré Les anciens iPads sont moins chers L’iPad Air est plus efficace pour dessiner

L'iPad 10.2 remplace l'iPad 9.7 de 2018 qui était doté d'un écran légèrement plus petit mais qui présente des caractéristiques relativement similaires pour un prix abordable. Cette mise à niveau ne se veut pas aussi high-tech que les modèles iPad Pro ci-dessus, mais c'est tout de même une tablette remarquablement utile. Pourvu d’un revêtement métallique luxueux, partagé avec le reste de la gamme iPad, elle se révèle plus épais sans que son design ne déstabilise pour autant.

L’iPad 10.2 Apple est livré avec iPadOS par défaut, ce qui vous donne droit à toutes les dernières fonctionnalités que vous attendez d'une tablette Apple, en plus de fonctionner avec Apple Pencil. Pour les utilisateurs les plus méticuleux et avides de productivité, il est possible d’ajouter le Smart Keyboard extrêmement fluide et agréable à la frappe.

L'autonomie de cet iPad est importante, il ne coûte pas autant que beaucoup d'autres produits de cette liste et pour autant, il n’a pas à rougir de son chipset performant. L’iPad 10.2 s’avère un choix des plus évidents si vous recherchez une tablette qui vous accompagne au quotidien, avec un rapport qualité-prix accessible.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad 10.2 (2019)

(Image credit: Apple)

4. iPad Air (2019) Une tablette peut en cacher une autre. Poids : 456 g | Système d’exploitation : iOS 12 | Taille d'écran : 10,5 pouces | Résolution : 1668 x 2224 pixels | Processeur : A12 Bionic | Stockage : 64 Go / 256 Go | Emplacement Micro SD : non | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx Low Stock 459 € Voir à Asgoodasnew FR Écran Retina extrêmement fin Se recharge très rapidement Smart Keyboard compatible Design trop classique Deux haut-parleurs au lieu de quatre

Si vous recherchez le meilleur compromis entre les nouvelles tablettes Pro d'Apple et l'iPad 9,7’’, vous ne pouvez pas mieux tomber. L’iPad Air met ainsi à disposition les gadgets indispensables des iPad Pro, à un prix vraiment négligeable. Vous bénéficiez ainsi du confortable clavier Smart Keyboard et de l’Apple Pencil sans vous ruiner.

Comme les iPad Pro également, la version Air dispose d’une charge rapide grâce au support du câble Lightning vers USB-C. Il vous faudra moins d’une demi-heure pour recharger plus d’un tiers de votre batterie. Sachant que celle-ci affiche une bonne durée de vie avec 10 heures d’autonomie garanties.

Si l’iPad 9,7’’ vous parait peu puissant, sachez que l’iPad Air double ses performances grâce au chipset A12, présent également dans les iPhone XS et XS Max. Une excellente passerelle pour atteindre la gamme supérieure à moindre frais.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad Air (2019)

(Image credit: Samsung)

5. Samsung Galaxy Tab S7 Plus La meilleure tablette de Samsung à ce jour. Poids : 575 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 12,4 pouces | Résolution : 1752 x 2800 pixels | Processeur : Snapdragon 865 Plus | Stockage : 128 Go / 256 Go | Emplacement Micro SD : Oui | Batterie : 10 090 mAh | Caméra : 13 Mpx + 5 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx 946,97 € Voir à Amazon Superbe écran OLED Design haut de gamme Manque d'applications premium Prix élevé

La Samsung Galaxy Tab S7 Plus est la meilleure tablette que Samsung ait jamais fabriquée, et un sérieux rival pour la gamme iPad Pro. Son écran passe à un stade supérieur en termes de définition, puisqu'il s'agit d'une tablette Super AMOLED de 12,4 pouces avec une résolution de 2800 x 1752 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La gamme iPad Pro peut répondre à la plupart de ces exigences, mais ces modèles sont dotées d'écrans LCD, qui ne sont pas aussi performants.



L'écran de la Tab S7 Plus affiche également un rapport hauteur / largeur de 16:10, ce qui rend la forme générale de la tablette plus haute et plus étroite qu'un iPad, et lui confère un aspect plus fin et plus léger que l' iPad Pro 12.9 . La qualité de fabrication est de premier ordre, et la Tab S7 Plus brille avant tout par son élégance haut de gamme.

Samsung n'a pas non plus lésiné sur le reste des spécifications. La Galaxy Tab S7 Plus est alimenté par le chipset Snapdragon 865 Plus de Qualcomm, soit le processeur Android le plus rapide du marché. Il existe un modèle 5G pour obtenir des transferts de données mobiles plus rapides, tandis que le stylet S Pen de Samsung est fourni avec l'appareil. Ajoutez un clavier (vendu séparément) et vous obtenez une machine des plus productives. Ainsi qu’un lecteur multimédia indispensable.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy Tab S7 Plus

(Image credit: Apple)

6. iPad Mini (2019) Petite par la taille, grande par ses caractéristiques techniques. Poids: 304 g | Système d’exploitation : iOS 12 | Taille d'écran : 7,9 pouces | Résolution : 1536 x 2048 pixels | Processeur : A12 Bionic | Stockage : 64 Go / 256 Go | Emplacement Micro SD : non | Batterie : 5124 mAh | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx 410 € Voir à Cdiscount FR Facilement transportable Spécifications étonnamment puissantes Le design n’a pas évolué L’Apple Pencil non plus

Apple n'a pas encore développé de téléphone pliable. Si un modèle voit le jour dans un futur plus ou moins proche, il pourrait ressembler au nouvel iPad Mini, sorti en 2019. En quatre ans, la taille de ce dernier n’a pas pris un pouce. Et pour une fois, c’est même préférable : le petit écran de l’iPad Mini en fait la tablette idéale pour voyager. Dans les transports ou à l’autre bout du monde.

Sous cette infime structure, se cache un processeur qui envoie du lourd : le A12 Bionic. Avec lui aux commandes, il est possible d’exécuter des jeux 3D sans ralentissement. Mais aussi des applications réputées lourdes telles que Procreate, Adobe Lightroom ou encore Adobe Premier Rush, pour l’édition photo et vidéo. Le tout sublimé par l’affichage de son formidable écran Retina.

Alors certes, le design a pris un coup de vieux et peut paraître grossier pour qui a essayé la gamme iPad Pro. Mais comme l’iPad Mini est vendu deux à trois fois moins cher que celle-ci, pour des performances indiscutables… il vaut la peine d’éveiller votre intérêt. Un minimum.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad mini (2019)

(Image credit: Apple)

7. iPad Pro 10.5 (2017) Moins pro qu’autrefois mais plus divertissante. Poids : 469 g | Système d’exploitation : iOS 11 | Taille d'écran : 10,5 pouces | Résolution : 1668 x 2224 | Processeur : A10X Fusion | RAM : 4 Go | Stockage : 64 Go / 256 Go / 512 Go | Emplacement Micro SD : non | Batterie : 8134 mAh | Caméra : 12 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx Low Stock 449 € Voir à Asgoodasnew FR 53 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Un système audio incroyable La version 512 Go garantit une belle bibliothèque média L’iPad Pro 12,9’’ le rend minuscule Son prix

L'iPad Pro 10,5 pouces est l'une des mises à niveau les plus efficaces d’Apple. Même si la nouvelle version de l’iPad 9,7’’ s’en rapproche, à un prix nettement plus raisonnable.

L'iPad Pro 10.5 d'Apple est toutefois doté d’atouts exceptionnels qui améliorent la productivité de son utilisateur. A l’instar des outils Apple Pencil et Smart Keyboard, compatibles et performants pour les créatifs. Avec iOS 12 aujourd’hui à bord, cette tablette se veut un ordinateur portable d’entrée de gamme qui exécute les tâches quotidiennes les plus sommaires.

Là où cette tablette excelle, c’est dans sa dimension de mediacenter. Avec son écran ProMotion bluffant de fluidité, son système audio diffusant un son plus profond et plus riche et sa capacité de stockage extensible jusqu’à 512 Go… l’iPad Pro se révèle un téléviseur de poche tout à fait correct pour suivre vos Youtubers préférés ou binge-watcher sur Netflix et Amazon Prime Video.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad Pro 10.5

(Image credit: Samsung)

8. Samsung Galaxy Tab S6 Lite Faites connaissance avec l'iPad de Samsung. Poids : 476 g | Système d'exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 10,4 pouces | Résolution : 1200 x 2000 pixels | Processeur : Exynos 9610 | Stockage : 64/128 Go | Emplacement Micro SD : oui | Batterie : 7040 mAh | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 5 Mpx 307,80 € Voir à Cdiscount FR Conception robuste Personnalisable Stylet S Pen inclus Un peu lente à l'usage

Certes, parler de toute nouvelle tablette Android comme concurrente potentielle de l’iPad est désormais devenu un cliché. Pourtant, plus que toute autre, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite semble être la bonne tentative pour briser l’hégémonie d'Apple sur le marché des tablettes.

Sur le papier, il s’agit d’une version abordable de la Tab S6 haut de gamme, mais elle n'a en fait pas grand-chose en commun avec cette tablette et correspond davantage à une mise à jour premium de la série Galaxy Tab A. La tablette présente des bords plus fins que ceux des Galaxy Tab A et un revêtement qui semble assez solide pour résister aux chocs violents. La présence d'une prise jack 3,5 mm, plutôt optionnelle sur les modèles Android, sera également appréciée par beaucoup.

Livrée avec le stylet S Pen, elle est le bloc-notes idéal pour ceux qui aiment dessiner ou annoter quelques remarques sur un document. Bonus : aucune ligne supplémentaire ne viendra se greffer sur la facture totale de votre tablette, contrairement à l’Apple Pencil qui, lui, demeure une option.

Elle peut faire preuve de lenteur et son chipset n'est pas adapté aux jeux AAA, mais rien de tout cela ne contrevient à la nature première de la Galaxy Tab S6 Lite : être un appareil de divertissement mobile à la hauteur. Son écran est remarquable, avec un ratio bien meilleur que celui de nombreux iPad. Si vous cherchez un lecteur multimédia capable de vous fournir une qualité vidéo convenable pour visionner vos films ou séries préférés en vacances ou au calme, c’est un achat à considérer.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy Tab S6 Lite

(Image credit: Future)

9. Microsoft Surface Pro La plus grande amélioration jamais réalisée sur une Surface. Poids : 768 g / 770 g / 784 g | Système d’exploitation : Windows 10 Pro | Taille d’écran : 12,3 pouces | Résolution : 1824 x 2736 | Processeur : Intel Core m3, i5 ou i7 | RAM : 4 Go / 8 Go / 16 Go | Stockage : 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To | Emplacement Micro SD : Oui | Autonomie : jusqu'à 13,5 heures de lecture vidéo | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 5 Mpx Low Stock 519 € Voir à Asgoodasnew FR 207 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Autonomie rivalisant avec les meilleurs ordinateurs portables Windows 10 Pro Un stylet encore plus précis… … mais qui devient une option payante

Une tablette est-elle suffisamment puissante pour remplacer votre ordinateur portable ou même votre PC Windows ? Cela reste à débattre, mais le concurrent le plus à même de s’en approcher est la Microsoft Surface Pro. Celle qui aurait pu s’appeler Surface Pro 5 a reçu une mise à jour gigantesque. Et son coût s’en ressent, bien qu’elle demeure plus abordable que nombre de tablettes Apple dominant ce top.

Le passage à Windows 10 Pro est largement responsable de ce grand bond en avant. Vous pouvez ouvrir et exécuter plusieurs tâches à la fois ou de nombreux onglets sur votre navigateur web. Sans compromettre les performances.

La sensibilité du stylet Surface Pen a été revue et corrigée, vous offrant une maîtrise magistrale pour tous vos travaux type DAO. La Microsoft Surface Pro s’adresse donc en priorité aux professionnels de la création et aux étudiants. Elle peut aussi combler celles et ceux qui cherchent un ordinateur portable taille mini.

Lire notre test complet (en anglais) : Microsoft Surface Pro

(Image credit: Samsung)

10. Samsung Galaxy Tab S6 Une tablette Android qui plaira encore aux allergiques à iOS). Poids : 420 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 10,5 pouces | Résolution : 1600 x 2560 pixels | Processeur : Snapdragon 855 | Stockage : 128 Go / 256 Go | Emplacement Micro SD : oui | Batterie : 7040 mAh | Caméra : 13 Mpx + 5 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx Low Stock 509 € Voir à Asgoodasnew FR Bel écran AMOLED Le S Pen ultra-réactif L'interface utilisateur ne partage pas la convivialité d’Apple Pas de prise casque

La domination d’Apple sur le marché des tablettes est indéniable. Les meilleurs modèles Android qui s’y frottent ne s’illustrent que comme des jouets électroniques premium pour enfants. Heureusement, la Samsung Galaxy Tab S6 sauve l’honneur et contre-attaque la firme de Cupertino avec des options de pointe.

Son écran AMOLED, déjà, surpasse la quasi intégralité de l’arsenal d’Apple. Avec un niveau de contraste époustouflant et des noirs vraiment profonds qui font défaut sur la gamme Pro d’iPad. Certifiée HDR10+, la tablette de Samsung est incontournable si vous désirez visionner vos vidéos en Ultra HD, avec la qualité d’image la plus élevée sur petit format.

Autre composant utile : le stylet S Pen inclus dans l’offre (contrairement au stylet Apple Pencil vendu séparément). Avec sa prise en main intuitive et l’application PENUP qui vous assiste sur la réalisation des dessins, la Galaxy Tab S6 réveille des âmes d’artiste.

Bien sûr, la tablette de Samsung n’est pas exempte de défauts. Tels que l'absence d’une prise casque ou une interface moins ordonnée que celle de l’iPad. Mais si vous êtes réfractaires aux produits de la Pomme, c'est votre meilleur choix.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy Tab S6