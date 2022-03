Test Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra en résumé

Dans le jeu constant de surenchère entre Samsung et Apple, l'iPad Pro de 12,9 pouces détient le titre de "plus grande tablette" depuis quelques années maintenant. Mais la Tab S8 Ultra prouve que Samsung peut aller plus loin en termes de gigantisme, avec un écran géant de 14,6 pouces.

C'est une tablette peu discrète, qui plaira aux consommateurs des plateformes de streaming, comme aux télétravailleurs. Nous n'avons jamais vu de tablette aussi grande auparavant ; même les ordinateurs portables n'atteignent pas toujours cette taille. C'est un léviathan.

L'énorme surface de l'écran est idéale pour prendre des notes et dessiner des croquis avec le stylet S Pen inclus. Il est possible de consulter plusieurs documents en simultané, y compris des tableurs ou des présentations par slides détaillées.

Cependant, la Galaxy Tab S8 Ultra semble aussi plus difficile à transporter, et assez fragile en raison de cette même taille. La bande magnétique du stylet S Pen est placée à un endroit délicat et vous devrez probablement acheter un étui pour protéger la tablette dans son intégralité. Sans compter le prix, tout aussi volumineux que la diagonale de son écran.

Nous ne serions pas surpris que les amateurs de tablette optent pour les Galaxy Tab S8 ou S8 Plus à la place, conservant plus ou moins les mêmes caractéristiques - avec des dalles respectives de 11 pouces et 12,4 pouces, plus faciles à gérer.

Pour autant, les plus exigeants se tourneront vers ce monstre de puissance équipé de la puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1, d’un affichage AMOLED très appréciable et de la prise en charge de la 5G.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra est la tablette la plus chère de la marque aujourd’hui. Il existe toutefois un certain nombre d’options qui feront évoluer son prix - selon la capacité de stockage ou de RAM et de la connectivité que vous choisirez (les éditions 5G ne sont pas disponibles actuellement).

Prix des différentes options Samsung Galaxy Tab S8 Ultra RAM / Stockage Connectivité Prix 8/128 Go Wi-Fi 1 219 € 12/256 Go Wi-Fi 1 319 € 16/512 Go Wi-Fi 1 549 €

En comparaison, l'iPad Pro (2021) 12,9 pouces présente des tarifs relativement similaires - si ce n’est les alternatives de 1 et 2 To bien plus chères - Samsung ne proposant pas un volume aussi conséquent au sein de sa tablette premium.



Celle-ci a été dévoilée le 9 février 2022 et mise en vente le 25 février 2022.

Design

(Image credit: Future)

C'est une tablette énorme. Sérieusement, n'envisagez même pas de la transporter avec vous - à moins de vous équiper d’un sac à dos pour ordinateur portable et de lui faire une place certaine sur votre bureau professionnel.

Avec des dimensions de 326 x 208 x 5,5 mm, cette tablette se veut longue et large, mais étonnamment fine. Ce qui ajoute à sa fragilité. On a l'impression qu'il serait facile de briser la tablette en deux, à mains nues. Nous n'avons pas essayé.

C'est aussi une tablette assez lourde, qui pèse 726 g (728 g si vous optez pour le modèle cellulaire 5G). La Galaxy Tab S8 Ultra n'existe qu'en une seule couleur : graphite, ou gris terne.

Lorsque la tablette est en mode paysage, le port USB-C se trouve sur le bord droit, tandis que le bouton d'alimentation, la bascule de volume et le plateau SIM se trouvent au sommet, à l'extrême gauche. Il y a également un connecteur à trois broches en bas utilisé pour accueillir divers accessoires.

Le dos de la tablette est revêtu de verre. Deux choses intéressantes à noter ici sont la petite bosse du module photo, qui abrite deux objectifs et une strie magnétique à laquelle vous connectez le stylet S Pen.

Ecran

(Image credit: Future)

La caractéristique phare de la Galaxy Tab S8 Ultra est son écran géant de 14,6 pouces - c'est plus grand que l’iPad Pro le plus imposant (12,9 pouces), voire que bon nombre de PC portables professionnels.

Cette taille s’avère idéale pour regarder des films, dessiner des croquis, travailler, jouer. Nous avons trouvé l'appareil utile à la fois comme centrale de divertissement et comme second écran accompagnant notre ordinateur portable.

Avec une résolution de 1848 x 2960 pixels, les images apparaissent nettes, même si nous devons souligner que le nombre de pixels par pouce reste inférieur aux autres tablettes de la série Tab S8 (avec "seulement" 240 ppp. Le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz, ce qui donne l'impression de mouvements fluides. Un plus particulièrement utile pour les joueurs car de nombreux titres populaires proposent aujourd’hui des modes 120 Hz.

L'écran repose sur la technologie d’affichage AMOLED, de sorte que les couleurs se montrent vives et le contraste marqué. Les créatifs apprécieront de visionner et d’éditer des fichiers multimédia aux définitions agréablement fidèles.

Il y a un élément de l'écran qui se veut presque inconnu ici, et c'est une encoche qui abrite les deux caméras frontales. Elle casse un peu l'écran, au sommet, mais la dalle demeure si imposante dans l'ensemble que nous avons à peine remarqué cette intrusion.

Performances et caméras

(Image credit: Future)

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra est équipée du chipset Snapdragon 8 Gen 1 - la puce haut de gamme utilisée par les tous derniers smartphones Android haut de gamme, au moment de la sortie de la tablette. Un composant que l’on retrouve par ailleurs dans les éditions Tab S8 standard et Plus.

Lorsque nous avons soumis la tablette à un test multicœur Geekbench 5, elle a obtenu un score de 3 279 points - ce qui s’avère assez louable, bien que nous ayons vu des scores plus élevés sur des smartphones Android. Néanmoins, tout résultat supérieur à 3 000 points représente un excellent résultat qui la rendra autant adaptée aux jeux qu’aux applications énergivores.

Nous avons testé la tablette avec quelques jeux et nous avons constaté qu'elle s'en sortait toujours efficacement, même s'il est vrai qu'il est difficile d'utiliser les commandes tactiles sur un écran aussi massif. Les performances graphiques sont appréciables, notamment parce que nous pouvions choisir la définition supérieure lorsqu'elle était disponible.

Lors de l'événement de lancement de la Tab S8, Samsung a annoncé que l'application de montage vidéo Lumafusion, auparavant exclusive à iOS, serait un jour proposée sur les tablettes Android - ce qui nécessitera certainement toute la puissance de traitement de l'Ultra.

Le chipset est associé à 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM. Ce dernier palier sera certainement pratique si votre flux de travail implique l’ouverture de nombreuses applications. Le stockage est limité à 512 Go, mais un emplacement pour carte microSD vous permet d'obtenir un espace supplémentaire de 1 To si vous le souhaitez.

Ce que nous avons apprécié dans cette tablette, ce sont ses haut-parleurs - il y en a quatre, avec des basses et des aigus de qualité. Ils ont permis de visionner des vidéos ou écouter une playlist avec une scène sonore généreuse.

(Image credit: Future)

Le système d’exploitation utilisé ici est Android 12, avec la surcouche OneUI de Samsung en complément. Dans la plus pure tradition d'Android, cela offre des tas de widgets avec lesquels vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil comme bon vous semble.



L'apparence de OneUI diffère de celle d'Android : certaines personnes l'apprécieront, d'autres non. Jetez un coup d'œil aux images du menu pour déterminer dans quel camp vous vous rangez.

Nous avons déjà trouvé qu’iPadOS constituait un meilleur système d'exploitation pour tablette qu'Android, et il n'y a pas de bouleversement ici - il manque un centre de contrôle distinct de la liste des notifications, l'écran partagé est plus difficile à activer et la navigation semble un peu plus lente. Néanmoins, ces problèmes ne sont pas forcément perceptibles pour les personnes qui n'ont jamais utilisé un iPad.

Le Galaxy Tab S8 Ultra est équipé de quatre caméras, deux en façade et deux à l'arrière.

Les deux caméras frontales offrent toutes deux une résolution de 12 Mpx : l'une a un objectif grand angle tandis que l'autre est ultra grand angle. Vous utiliserez la première pour prendre des selfies tandis que la seconde est utile pour mener des appels vidéo avec plusieurs personnes dans votre champ de vision - la caméra, elle, peut vous suivre dans n’importe quelle zone définie si vous effectuez une présentation.

(Image credit: Future)

À l'arrière, on trouve un capteur principal de 13 Mpx et un capteur ultra grand angle de 6 Mpx, que vous n'exploiterez certainement pas pour la photographie (même un téléphone bon marché garantit de bien plus belles photos). Ils restent pratiques pour numériser des documents ou lancer des applications AR.

Quelques modes photo/vidéo sont disponibles dans l'application, comme Prise unique (qui vous permet d'enregistrer une courte vidéo d'un sujet, à partir de laquelle l'appareil choisit la meilleure photo), Photographie pro, Portrait et le Mode Nuit qu’on ne présente plus.

Accessoires

Un accessoire clé est fourni avec la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : le S Pen. C'est un stylet qui fonctionne comme l'Apple Pencil (et vous n'avez pas besoin de l'acheter séparément). Bien qu'il partage le même nom, ce n'est pas le stylet livré avec les smartphones Samsung - il s’avère beaucoup plus grand et plus robuste.

Le S Pen se fixe à l'arrière de la tablette par un système magnétique et se recharge également de cette façon. Cet emplacement est quelque peu ennuyeux, car nous devons prendre ou poser aveuglément le stylet derrière l'écran. Lorsque celui-ci est en charge, vous ne pourrez plus vous servir de la tablette à plat.

(Image credit: Future)

Sur le plan fonctionnel, cependant, nous avons trouvé le S Pen très pratique à utiliser. Il est indispensable pour prendre des notes, naviguer dans les menus et dessiner des croquis. Sa sensibilité à la pression vous permet d'appuyer plus fort pour obtenir des lignes plus épaisses ou plus doucement pour des lignes plus fines, recréant ainsi une véritable sensation de dessin sur toile.

Vous pouvez acheter un étui, une béquille et un clavier folio à utiliser avec la Tab S8 Ultra. Comme le montrent les photos de notre revue, nous ne les avons pas reçus avec notre unité de test.

Si vous achetez la Galaxy Tab S8 Ultra, nous vous recommandons vivement de vous procurer un étui. Elle est si grande qu'il n'est pas sûr de la transporter, ou même de la mettre dans un sac, sans une couche de protection supplémentaire. Nous l'avons gardée dans une pochette à bulles, à l’intérieur de notre sac à dos pour nous assurer qu'elle ne soit pas malmenée.

Nous devons également souligner que, bien que la Galaxy Tab S8 Ultra soit livrée avec un câble de chargement USB-C vers USB-C dans le sac, elle ne dispose pas d'un chargeur mural, vous devrez donc en acheter un ou compter sur des ports USB pour l'alimenter.

Autonomie

(Image credit: Future)

Avec un bloc d'alimentation de 11 200 mAh, la batterie de la Samsung Galaxy S8 Ultra est suffisamment charnue pour fournir à ce gigantesque écran beaucoup de jus. Nous avons été généralement satisfaits de l'endurance de la tablette. En fait, nous avons eu du mal à épuiser l'appareil mobile pour effectuer nos tests de chargement.

Un film de 90 minutes n'a consommé que 16% d'énergie - il faut noter que le film n'avait pas le même rapport hauteur/largeur que l'écran de la tablette, et que toute la surface d’écran n'était donc pas exploitée, mais cela reste une moyenne utile. Vous pourrez passer quelques bonnes heures à regarder vos séries favorites en streaming, à rédiger des documents ou à monter des vidéos sans que la batterie ne se décharge.

La charge est censée se faire à 45W, et Samsung estime que cela remplit la batterie en 82 minutes. Lors de notre test spécifique, l'appareil a mis tout ce temps pour se recharger d'environ 33%. Ce n'est pas rapide du tout. Vous aurez probablement besoin de brancher la tablette toute la nuit pour obtenir une batterie optimale.

Faut-il acheter la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ?

(Image credit: Future)

Achetez-la si...

Vous recherchez un énorme écran portable

Si vous êtes excité à l'idée de visionner cet écran massif de 14,6 pouces, vous allez adorer binge-watcher les derniers programmes originaux de vos services de streaming vidéo, ou lancer un jeu esthétique, voire consulter plusieurs documents en simultané.

Vous aimez manier les stylets

Pour les fans de stylets, il pourrait s'agir de la meilleure tablette du marché, car son écran large fait du dessin et de la prise de notes de véritables plaisirs.

Vous collectionnez les appels vidéo

Les deux caméras frontales de la Tab S8 Ultra sont pratiques pour animer ou suivre des appels vidéo, car vous pouvez présenter un projet et vous déplacer sans quitter le cadre.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget limité

Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une tablette onéreuse, et vous ne devriez envisager de l'acheter que si vous en avez un usage réfléchi et régulier.

Vous détestez vous encombrer

Une tablette comme celle-ci a absolument besoin d'une couche protectrice, et si vous n'êtes pas du genre à habiller vos appareils dans des étuis ou des folios, nous ne sommes pas sûrs que la Tab S8 Ultra vous survivra très longtemps.