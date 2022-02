Prise en main des Samsung Galaxy Tab S8 et Tab S8 Plus

Les Samsung Galaxy Tab S8 et Tab S8 Plus sont des mises à niveau remarquablement limitées par rapport aux Galaxy Tab S7 et Tab S7 Plus de 2020. Si vous êtes à la recherche d'une tablette Android, celles-ci s’illustreront probablement comme deux des meilleurs choix possibles en 2022 - nous le saurons au moment de leur évaluation complète. Mais si vous possédez déjà une Galaxy Tab S7, nul besoin d’investir dans ces nouveaux fleurons.

Les Samsung Galaxy Tab S8 et Tab S8 Plus font partie des derniers développements de l'entreprise en matière de tablettes haut de gamme. Elles ont été dévoilées aux côtés des Galaxy S22, Galaxy S22 Ultra et de la nouvelle Galaxy Tab S8 Ultra.

Les Tab S8 et S8 Plus, examinées ici, représentent les modèles les plus “abordables” de cette nouvelle génération. Ces deux tablettes apparaissent remarquablement similaires, c'est pourquoi nous avons combiné deux prises en main en une pour couvrir l’ensemble de leurs possibilités.

Faut-il précommander les Samsung Galaxy Tab S8 et Tab S8 Plus ? L’analyse de leurs spécifications matérielles et des fonctionnalités logicielles vous permettra d’avoir un début de réponse. Si vous désirez plus de certitude, nous vous conseillons d’attendre notre test complet.

La Samsung Galaxy Tab S8 est le membre le moins cher de la nouvelle famille de tablettes Android, avec un prix de départ de 769 €. Celui-ci vous donne droit à la version Wi-Fi basique intégrant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elle peut grimper à 969 €, si vous choisissez le modèle 5G doublant la capacité de stockage.

La Samsung Galaxy S8 Plus commence, elle, à 999 € avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et la connectivité Wi-Fi. Contre 1 219 € pour son alternative 5G incluant 256 Go de stockage.

Entre ces quatre options, il existe une multitude d’éditions distinctes avec une fourchette tarifaire assez large. Voici notre tableau comparatif pour vous y retrouver.

Prix des tablettes Samsung Galaxy Tab S8 RAM / Stockage Connectivité Prix 8/128 Go Wi-Fi 769 € 8/128 Go 5G 919 € 8/256 Go Wi-Fi 819 € 8/256 Go 5G 969 €

Prix des tablettes Samsung Galaxy Tab S8 Plus RAM / Stockage Connectivité Prix 8/128 Go Wi-Fi 999 € 8/128 Go 5G 1 159 € 8/256 Go Wi-Fi 1 059 € 8/256 Go 5G 1 219 €

Les précommandes ont démarré le 9 février, les Samsung Galaxy Tab S8 et S8 Plus seront expédiés dès le 25 février.

Design et écran

Il s'agit de deux tablettes haut de gamme dont le design peut rivaliser avec celui des iPads et d'autres tablettes Android haut de gamme. Avec une conception métallique et des bords carrés, la ligne esthétique de la nouvelle génération Samsung n’a rien à envier aux meilleurs élèves de la concurrence.

Le dos de ces tablettes est relativement dépourvu de fonctionnalités, la caméra et le support de recharge du stylet S Pen attirant toute l'attention requise des acheteurs potentiels. En France, les deux tablettes sont pour l’instant limitées à deux coloris : anthracite et argent. Sur d’autres marchés, une variante rose est proposée.

Le bord inférieur de la tablette comporte un port de charge et des haut-parleurs - qui s’avèrent également présents sur le sommet de la tablette. Ce bord supérieur comprend de même le bouton d'alimentation et les boutons liés au contrôle du volume.

L'écran de la Tab S8 est une dalle de 11 pouces, d'une résolution de 2560 x 1600 pixels qui offre 276 pixels par pouce. Lors de nos tests, nous avons trouvé que l'écran demeurait clair et lumineux. Il présente un taux de rafraîchissement élevé allant jusqu'à 120 Hz, ce qui signifie que vos images paraissent fluides lorsque vous faites défiler une page web ou lancer un jeu vidéo.

Samsung Galaxy Tab S8 (à gauche) et Tab S8 Plus (à droite) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La Tab S8 Plus embarque un écran de 12,4 pouces qui affiche une résolution plus élevée de 2800 x 1752 pixels. L'amélioration de la qualité d’image n'est pas instantanément perceptible ici, mais nous avons apprécié l'expérience de visionnage sur cet écran également.

Ces dalles ne semblent pas si grandes que cela, étant donné que la Tab S8 Ultra dispose d'un écran de 14,6 pouces. Mais tout est relatif, vous pouvez opter pour un écran plus grand, ou préférer transporter un appareil plus petit.

Caméras et autonomie

À l'arrière de chaque tablette se trouve un capteur principal de 13 Mpx, avec une option ultra grand angle de 6 Mpx qui vous permet de capturer des photos plus détaillées. Nous avons expérimenté différentes prises de vue pendant notre temps d’examen - et les résultats correspondent à ce que vous attendez d’un produit de ce type.

Les performances photo et vidéo n'égaleront pas celles des photophones Samsung, mais elles demeurent tout de même assez conséquentes pour que vous puissiez partager avec enthousiasme vos créations sur les réseaux sociaux. Ou pour profiter pleinement d’applications AR (réalité augmentée).



En façade, on trouve un ultra grand angle de 12 Mpx, qui, là encore, s’avère assez bon pour garantir des appels vidéo de qualité. Toutefois, il ne peut pas se comparer aux caméras selfie que nous avons découvertes sur la série Galaxy S22.

La Samsung Galaxy Tab S8 avec clavier (Image credit: Future)

Nous n'avons pas encore testé en profondeur la durée de vie de la batterie au sein de ces tablettes. La Tab S8 dispose d'une cellule de 8 000 mAh qui devrait bien fonctionner. Cela correspond à la Galaxy Tab S7 de 2020, donc nous nous attendons à environ huit heures de lecture vidéo supportée par une seule charge.

Vous obtiendrez légèrement moins si vous optez pour un usage multitâche, mais cela reste un résultat respectable pour une tablette de cet acabit.

La Tab S8 Plus repose sur une batterie plus importante car elle alimente un écran plus grand. Il s'agit d'une cellule de 10 090 mAh qui délivre une journée complète d'autonomie, il nous faut toutefois l’éprouver avec de nombreux tests pour affiner une durée de vie concrète.

Vous pouvez aussi compter sur la charge rapide, qui grimpe maintenant jusqu'à 45W - ce qui devrait signifier une réalimentation globalement rapide.

Performances et interface

Samsung Galaxy Tab S8 Plus avec stylet S Pen (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il est intéressant de noter que toute la gamme Galaxy Tab S8 est livrée avec un stylet S Pen inclus dans la boîte. Apple facture 135 € pour son Apple Pencil 2, s’ajoutant au prix de départ de l'iPad Air 4e génération de 669 € (correspondant à la version de 64 Go).

La Samsung Galaxy Tab S8 Plus démarre à 999 € pour 128 Go et le S Pen. Grâce à son emplacement micro SD, sa capacité de stockage est extensible à 1 To.

Alors, oui, Samsung a le mérite d'inclure un joli stylet S Pen dans chaque emballage de la Tab S8, mais les économies réalisées par rapport à un iPad comparable, avec Apple Pencil pris en charge, sont essentiellement nulles.

Comme la nouvelle gamme Galaxy S22, toutes les tablettes Samsung Galaxy Tab S8 sont équipées du même processeur Octa Core 4 nm (Qualcomm Snapdragon ou Exynos, selon le marché concerné).

Les Tab S8 et S8 Plus proposent 8 Go de RAM (seule l’édition Ultra concède jusqu'à 16 Go de RAM). Les Tab S8 et S8 Plus prennent également en charge les standards Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6E.

Bien que nous n'ayons pas eu beaucoup de temps pour tester l'une ou l'autre des tablettes, il est clair qu'il s'agit d'un écran de haute qualité et réactif. Nous avons passé un peu de temps à dessiner sur la Tab S8 Plus. Le temps de réponse entre l’interaction S Pen / dalle et l’apparition d’un trait à l’écran se révèle impressionnant. L'encre numérique semble presque couler directement de la pointe du S Pen sur l'écran Super AMOLED.

Le S Pen, qui est conçu pour fonctionner avec la famille Tab S8, se veut confortable à tenir et à utiliser. Soutenu par la technologie de numérisation de Wacom, le S Pen a reconnu chaque pression et inclinaison pour une expérience de dessin vraiment agréable.

Chaque tablette est livrée avec le dernier système d’exploitation Android 12, et les garanties de Samsung suggèrent que ce produit sera mis à jour pendant les quatre prochaines années. C'est mieux que les précédentes tablettes Samsung et cela devrait prolonger durablement la vie de ces appareils mobiles.

Pour conclure…

(Image credit: Future)

Ce sont deux tablettes légères, belles et réactives. Les fans de l'iPad devront peut-être s'habituer au format grand écran, mais ce sont deux appareils Android haut de gamme avec lesquels il faudra désormais compter.

Si vous recherchez une tablette premium avec un écran géant, vous préférerez sûrement la Galaxy Tab S8 Ultra. Si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à consulter notre test complet qui sera bientôt disponible.