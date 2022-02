Prise en main du Samsung Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S22 est un peu plus compact que son prédécesseur, et les caméras sont légèrement modifiées, mais les changements commencent et s'arrêtent là. Il plaira principalement aux amateurs de petits smartphones faciles à transporter. En dehors de cette particularité, il est difficile de s'enthousiasmer pour cet appareil mobile.

La gamme Samsung Galaxy S22 est arrivée, et le S22 - en tant que modèle standard - a la lourde charge de représenter l’ultime génération de smartphones haut de gamme du géant sud-coréen.

Les Samsung Galaxy S édition 2022 sont pour la plupart des mises à niveau itératives, et le Galaxy S22 ne diffère pas vraiment du S21, si ce n'est qu'il se compose d’un écran et d’une batterie légèrement plus petits. Ce n'est pas le cas pour le S22 Ultra et du S22 Plus, mais nous nous concentrerons ici sur la proposition standard de Samsung.

La principale distinction entre le S22 et son prédécesseur réside sans doute à l’intérieur du module photo situé à l’arrière - il ne s'agit pas tant d'une amélioration que d'un remaniement, avec un téléobjectif de plus faible résolution mais une caméra principale de plus haut standing. Pour autant, cela ne fait pas une grande différence dans l'expérience photographique globale.

(Image credit: Future)

Le Samsung Galaxy S22 sera mis en vente le vendredi 25 février. Il a été révélé le 9 février, qui est aussi le moment où les précommandes ont ouvert dans la plupart des pays.

Vous pouvez vous procurer le Samsung Galaxy S22 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 859 €. Une seconde variante proposant 256 Go de stockage est vendue au prix conseillé de 909 €.

Nous retrouvons ici les mêmes tarifs que ceux pratiqués pour le Samsung Galaxy S21 au moment de sa sortie. Samsung a clairement considéré que réhausser le coût final de son smartphone phare s’avérait un pari risqué.

Design et écran

Le Samsung Galaxy S22 est doté d'un écran de 6,1 pouces - soit 0,1 pouce de moins que son prédécesseur, une différence si minime que vous ne la remarquerez pas sans comparer les appareils côte à côte. L'écran AMOLED affiche une résolution FHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de saisie tactile de 240 Hz.

Si vous avez l’habitude d’utiliser des smartphones Samsung, vous savez qu'ils disposent de beaux écrans - et celui du S22 ne fait pas exception, avec des couleurs vives et audacieuses, des noirs sombres ainsi qu’une luminosité maximale élevée.

(Image credit: Future)

En termes de design, le S22 est le sosie du S21, jusqu'au panneau Contour Cut qui englobe les caméras à l’arrière, l'absence de prise jack 3,5 mm et une façade plate. Petit changement toutefois : le dos du téléphone se veut en verre, et non en plastique comme auparavant, ce qui donne au S22 une esthétique un peu plus premium, mais aussi un poids un peu plus certain en main.

Quatre coloris variés sont disponibles : noir fantôme, blanc fantôme, rose ou vert.

C'est un appareil mobile relativement petit par rapport à ses aînés, aux autres membres de la famille S22, mais aussi à ses concurrents Android. Et cela en fait un bon choix pour les personnes qui aiment manipuler leur téléphone dans une seule paume. Nous avons trouvé qu'il s'agissait d'une alternative confortable aux smartphones imposants qui remplissent bien trop largement les rayons téléphonie de nos jours.

Caméras et autonomie

(Image credit: Future)

Si le Samsung Galaxy S22 possède le même appareil photo frontal de 10 Mpx et le même ultra grand angle de 12 Mpx que son prédécesseur, son capteur principal et son téléobjectif apparaissent... différents. Pas meilleurs, pas pires, juste différents.

Le capteur principal est passé de 12 à 50 mégapixels, avec une conception supérieure qui devrait rendre les photos classiques plus lumineuses et plus audacieuses. Le téléobjectif régresse en revanche de 64 à 10 Mpx, mais avec un meilleur zoom optique de 3x - le S21 se contentait d'un zoom optique de 1,1x.

Sur le plan fonctionnel, ces modifications ne signifient pas grand-chose pour la plupart des utilisateurs. Les photos sont toujours aussi lumineuses et éclatantes - on pourrait même dire qu'elles s’avèrent parfois sursaturées - et vous disposez d'une polyvalence utile entre l'ultra grand angle et le téléobjectif.

L'application caméra propose à nouveau les modes qui se sont avérés si pratiques pour les fans de photographie, comme la prise unique et la double vue. Néanmoins, l'absence de nouveaux modes sur les smartphones Galaxy S de l’édition 2022 illustre une sensation de déjà-vu.

Nous n'avons pu tester que brièvement les appareils photo du Galaxy S22, mais nous ne manquerons pas de les mettre à l'épreuve dans notre test complet, à venir prochainement.

(Image credit: Future)

La capacité de la batterie est étonnamment faible puisqu’elle est portée à 3 700 mAh, ce qui représente une baisse de 300 mAh par rapport au modèle de l'année dernière. Nous devons espérer que Samsung a introduit quelques optimisations pour s'assurer que le niveau d’autonomie n'en prenne pas un coup - nous n'avons pas été en mesure d'évaluer les performances de la batterie pendant notre brève prise en main du smartphone.

La vitesse de charge est de 25W, ce qui se révèle moins rapide que l’offre de certains concurrents premium. Mais grâce à sa petite batterie, la charge devrait se montrer plus réactive que sur le S21. Il y a aussi le chargement sans fil et le chargement sans fil inversé, mais ils apparaissent aux mêmes vitesses que sur la version précédente du mobile - de 15W et 4,5W respectivement.

Performances et interface

Samsung s'en tient à sa politique de double puce pour la série S22 : si vous vivez aux États-Unis ou en Asie, vous recevrez un téléphone équipé d’une unité Snapdragon 8 Gen 1, tandis que les acheteurs européens (et le reste du monde en général) recevront l'Exynos 2200 de Samsung.

La puce Exynos est légèrement moins puissante que son équivalence Snapdragon, cependant la plupart des utilisateurs ne remarqueront pas vraiment la différence. Les deux constituent des processeurs haut de gamme qui vous donneront une puissance considérable pour exécuter vos jeux, éditer des vidéos ou solliciter certaines tâches incluant l’IA.

(Image credit: Future)

Ces deux puces sont associées à 8 Go de RAM et à un espace de stockage de 128 ou 256 Go, selon la version choisie, tous les modèles se veulent compatibles avec la 5G.

Le Galaxy S22 récupère l’interface maison de Samsung, One UI, avec laquelle les fidèles de la marque sont désormais familiers. Cette dernière repose sur Android 12.

La navigation dans le système d'exploitation s’avère assez rapide, bien que nous n'ayons utilisé le téléphone qu'avec les applications préinstallées. Nous devrons voir comment il se comporte avec des plateformes sociales ou des services de streaming, ainsi que sur de multiples jeux casual ou énergivores. Rendez-vous dans notre prochaine évaluation intégrale.

Pour conclure...

Le Samsung Galaxy S22 offre très peu d'améliorations par rapport au modèle de l'année dernière, il ne va donc pas vous épater si vous recherchez aujourd’hui le smartphone Samsung le plus innovant. Si vous utilisez encore le Galaxy S9 ou un modèle plus ancien, cependant, les mises à niveau de l’édition 2022 pourraient vous intéresser.

Nous hésitons à recommander le S22 alors que le Galaxy S21 bénéficie désormais de belles réductions de prix, mais peut-être que certaines offres promotionnelles sur le Galaxy S le plus récent pourraient en faire une option tentante.

Cela dit, de nombreux autres fleurons du début de l'année 2022, comme le Xiaomi 12, le OnePlus 10, l'Oppo Find X5 et le Realme GT 2, pourraient donner du fil à retordre à la dernière itération Galaxy.