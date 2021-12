Pourquoi la prochaine puce mobile haut de gamme de Qualcomm ne s'appelle pas Snapdragon 898 ?

Le cerveau en silicium qui pourrait animer votre futur smartphone vient d'être dévoilé, et contrairement à ce que les rumeurs laissaient entendre jusqu’ici, il ne s'appellera pas Qualcomm Snapdragon 898.

Il s'agit d'un nouveau chipset que nous nous attendons à voir dans les prochains smartphones haut de gamme comme le Samsung Galaxy S22, le OnePlus 10, le Xiaomi 12 et plus encore. Un trésor que nous nommerons désormais Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Mais pourquoi ce nouveau nom ? Ce changement de nomenclature peut en effet prêter à confusion, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un produit de première génération - car Qualcomm fabrique les puces qui alimentent certains des smartphones les plus populaires depuis 2012.

La société s’explique sur cette décision, qui vise avant tout à clarifier le classement de ces puces mobiles tant auprès du grand public que des analystes. Si Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 est le nom du nouveau chipset haut de gamme, les futures séries de puces Qualcomm plus abordables verront aussi leurs noms évoluer pour suivre cette convention - par exemple, nous mentionnerons le Snapdragon 4 Gen 1 et le Snapdragon 7 Gen 1.

Ce changement de nomenclature sera adopté pour toutes les variantes de puces Snapdragon, à partir de 2022.

Ziad Asghar, vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm, va plus loin dans le propos : "Le public sait déjà que le 8 est essentiellement le niveau de puce le plus élevé que nous produisons aujourd’hui. Nous avons donc pensé qu'il fallait simplifier les choses et appeler notre produit ‘Snapdragon 8’. Plus exactement Snapdragon 8 Gen 1, qui sera suivi par une Gen 2 puis une Gen 3 et ainsi de suite. Je pense que cela simplifie vraiment notre historique. Vous n’aurez plus à vous souvenir des trois chiffres composant la nomenclature de nos puces mobiles".

Un choix fortement plébiscité

Selon une enquête de Qualcomm auprès des utilisateurs de smartphones intégrant leurs chipsets, ceux-ci préfèrent largement cette nouvelle nomenclature. Pour la marque, le consommateur moyen cerne beaucoup plus rapidement quelle puce Snapdragon se cache dans son smartphone, et surtout il peut déterminer ainsi si elle est datée ou novatrice.



Debra Marich, directrice marketing principale chez Qualcomm, ajoute : "Nous renforçons Snapdragon en tant que marque autonome, et nous allons tirer parti de cette nouvelle nomenclature sur l’ensemble de nos produits".

Ce n'est pas seulement le nom global des puces Snapdragon qui change. M. Asghar a confirmé à TechRadar que l'entreprise modifiera également les noms de ses autres composants techniques.

Attendez-vous à voir cette nouvelle nomenclature s’affirmer sur tous les produits Qualcomm dans un avenir proche. Nous n'aurons pas de Snapdragon 898, mais il s'agit du même chipset, à l'exception de son nom, et nous avons déjà hâte de faire face au Snapdragon 8 Gen 2 à la fin de l’année 2022.

(Image credit: Raj N)

Quelles sont les innovations du Snapdragon 8 Gen 1 ?

Suite directe du Snapdragon 888, le Snapdragon 8 Gen 1 pilotera les smartphones Android les plus chers de 2022. Il sera 20% plus rapide que la génération précédente et offrira 30% d’économie d’énergie supplémentaire. L’IA devient ici une priorité avec l’introduction de la recherche d'architecture neuronale Cloud Vertex AI, en partenariat avec Google.

Côté photo, vous bénéficierez d’une plage dynamique améliorée avec un FAI passant de 14 à 18 bits, mais aussi de l’adoption du mode rafale. Vous pourrez enregistrer vos vidéos en résolution 8K et obtenir des séquences HDR 10 et HDR 10 Plus.



Pour les gamers, le GPU Adreno est annoncé comme 30% plus rapide que le chipset de dernière génération, tandis que le GPU Vulkan est 60% plus rapide. Cela signifie essentiellement que vous accéderez plus instantanément à vos jeux et que ces derniers devraient fonctionner de manière plus optimale que sur vos précédents smartphones. Une nouvelle fonctionnalité appelée Adreno Frame Motion Engine vous permettra de doubler la fréquence d'images en pleine partie multijoueur, tout en conservant les mêmes niveaux de puissance.