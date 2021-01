Le Galaxy S21 est le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung et il est bien parti pour magnifier 2021 - une année qui en a besoin. Il se compose d'un grand écran de 6,2 pouces, d'une nouvelle configuration photo et d’un processeur dernier cri qui marque sa différence avec le reste du parc mobile Android. La résolution est ici revue à la baisse, la structure en verre cède sa place au polycarbonate et le stockage extensible par carte Micro SD se voit abandonné… des sacrifices nécessaires pour faire chuter massivement le prix du Galaxy next-gen.

Surprise ! Le Samsung Galaxy S21 est lancé un mois plus tôt que prévu. Double surprise (encore plus agréable) : son prix est nettement inférieur à celui de son prédécesseur, le Samsung Galaxy S20. Vraiment nettement.

Adapté à ces temps difficiles, le Galaxy S21 se présente en effet avec un prix de départ 150 € moins cher que celui du Galaxy S20 5G - or les deux smartphones n’affiche qu’onze mois d’écart. Et le S21 bénéficie d’une mise à niveau conséquente du logiciel photo, une configuration interne plus puissante, ainsi qu’un capteur d’empreintes sous l’écran 1,7 fois plus grand.

C'est une contre-attaque innovante pour Samsung qui rivalise ici avec l’iPhone 12 mini d'Apple. Bien sûr, l’avantage revient sans conteste au constructeur sud-coréen qui, avec le S21, propose un écran plus grand de 6,2 pouces, un zoom 3x (il n'y a pas de zoom du tout sur l’iPhone 12 mini et même sur l’iPhone 12), ou encore une batterie presque 80% plus grande. La bataille du meilleur rapport qualité-prix de 2021 serait-elle déjà gagnée ?

« Everything Epic » (« tout est épique ») est le slogan marketing de la nouvelle génération de smartphones Samsung, qui comprend également le Galaxy S21 Plus de 6,7 pouces et le Galaxy S21 Ultra de 6,8 pouces. Le S21 s’avère le modèle le moins perfectionné de cette famille, pour autant il a de grandes chances de dominer prochainement le haut de notre classement évolutif des meilleurs smartphones de 2021.

En contrepartie, la société souhaite que vous laissiez tomber des éléments jugés obsolètes, à l’instar de l’emplacement pour carte Micro SD, le chargeur à l'intérieur de la boîte (manquant) et un dos en verre (remplacé par un remplacement mi-plastique, mi-verre, appelé polycarbonate).

Si vous venez à peine de vous remettre de la disparition de la prise jack de 3,5 mm, vous aurez peut-être des difficultés à accepter avec entrain ces multiples changements, même si cela vous fait économiser une belle somme. Reste que Samsung, comme Apple auparavant, a décidé de réduire son impact écologique et c’est louable. D’autant que le polycarbonate est déjà présent sur le Note 20 sans que cela ne pose le moindre problème.

Le Galaxy S10e n'a connu aucune suite lorsque la série S20 a été lancée l'an dernier, et il a manqué aux consommateurs un véritable smartphone phare 5G à prix abordable. La gamme S20 a pu compter, elle, sur le Galaxy S20 Fan Edition pour remédier au prix très élevé de cette génération. Le S21 pourrait définitivement transformer la donne avec un tarif des plus généreux. A condition que les performances de ce dernier soient réellement à la hauteur. Réponse dans quelques jours lorsque nous publierons notre test complet de l’appareil mobile.

(Image credit: Samsung)

La date de sortie du Samsung Galaxy S21 est arrêtée au vendredi 29 janvier 2021 pour la plupart des pays, y compris la France. Le smartphone a officiellement été dévoilé le 14 janvier, jour à partir duquel les précommandes se retrouvent ouvertes.

Le prix de lancement du Samsung Galaxy S21 est remarquablement inférieur à celui du S20, même si la firme a décidé de lester quelques spécifications techniques, notamment l'écran et le support Micro SD, afin d’assurer pleinement cette remise.

Ainsi, le Galaxy S21 peut être acquis au tarif de départ de 859 € pour l’édition comprenant 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Il existe également une variante avec 256 Go et toujours 8 Go de RAM, facturée à 909 € - soit le prix initial du Galaxy S20 4G / 128 Go de 2020. En comparaison, le Galaxy S20 5G / 128 Go était vendu 1 009 €.

Si vous recherchez la version premium du S21, le Galaxy S21 Ultra, lui, sera disponible à partir de 1 259 €, avec un écran WQHD+, une mémoire extensible, un capteur photo principal de 108 Mpx et 12 Go de RAM.

Design et écran du Samsung Galaxy S21

(Image credit: Future)

Le Galaxy S21 possède un écran AMOLED de 6,2 pouces et une finition mate en quatre couleurs : Phantom Gray (gris), Phantom White (blanc), Phantom Violet (violet) et Phantom Pink (rose). Peu d’évolutions donc par rapport au S20, si ce n'est que la finition brillante disparaît cette année.

Pourtant, en y regardant de plus près, nous pouvons constater quelques changements. Le nouveau fleuron de Samsung dispose en effet d’un écran plat au lieu d'un écran incurvé, tandis que la résolution Full HD+ devient dorénavant votre seule option (versus la proposition Quad HD de 2020). Vous n'aurez pas non plus à choisir entre le taux de rafraîchissement de 120 Hz et la résolution Quad HD ici - comme c'était le cas avec le S20. Beaucoup d’utilisateurs ne remarqueront pas l’absence du QHD, le 1080p s’avérant une résolution plus qu'adéquate pour la plupart des observateurs sur un téléphone de cette taille.

La zone du capteur d'empreintes digitales sous l'écran se révèle bien plus large sur la gamme S21, ce qui signifie que votre pouce déverrouillera votre smartphone instantanément, là où il risquait encore quelques tentatives infructueuses sur les deux générations Galaxy précédentes. Il est également censé reconnaître plus rapidement votre empreinte digitale, mais nous aurons besoin de plus de temps pour tester cette fonctionnalité - si c'est le cas, il s’agira d’un énorme soulagement en cette période où la reconnaissance faciale est oubliée (pour cause de port du masque).

La différence majeure entre la conception du S21 et celle des S21 Plus et S21 Ultra, c'est le dos en verre. Le second signe extérieur de richesse du modèle Ultra : son écran Quad HD, plus grand et compatible avec le stylet S Pen.

Appareil photo et autonomie du Samsung Galaxy S21

(Image credit: Future)

La configuration du module photo n'a pas vraiment changé entre le S20 et le S21, car la plus grande mise à niveau matérielle s’est produite entre les générations S10 et S20. Cette année, tout est question de logiciel, et Samsung a même trouvé un moyen d'alléger son appareil photo.

Le Galaxy S21 embarque une autre matrice arrière à triple objectif : un capteur principal de 12 Mpx, un ultra grand angle également de 12 Mpx et un téléobjectif de 64 Mpx avec un zoom optique hybride 3x. Ces trois objectifs se sont révélés capables de prendre d'excellentes photos sur le S20 (qui compte parmi nos meilleurs photophones), tout comme la caméra frontale de 10 Mpx. Le S21 devrait faire mieux encore en proposant une mise à jour conséquente des modes nuit et portrait.

Samsung a également amélioré sa prise de vue simultanée, avec possibilité de capturer des photos et des vidéos en même temps. De même, il prend en charge l’enregistrement de vidéos au ralenti - et le tout nouveau Director's View vous permet de créer des vlogs en utilisant simultanément les appareils photo avant et arrière. Toutes les caméras - frontale comme arrière - sont capables de filmer en 4K à 60 images par seconde, et le capteur arrière principal peut pousser jusqu’à 8K à 24 images par seconde, bien qu'il faudra compter avec un recadrage sévère.

La batterie se révèle également inchangée par rapport à l'année dernière, avec une capacité de 4 000 mAh. Il y a un an, cela suffisait pour tenir toute une journée sur une seule charge. Vous disposiez par ailleurs de deux options phares : le chargement rapide de 25W via USB-C et le chargement rapide sans fil 2.0. Plus le chargement sans fil inversé pour charger tout autre appareil compatible.

La seule chose qui manque cette année, à vrai dire, est la compatibilité avec les chargeurs de 45W. Samsung a déclaré à TechRadar que la société avait dû optimiser les capacités de charge de 25W de ses nouveaux téléphones, de sorte que la charge de 45W ne constituait plus un avantage aussi important.

Performances et interface du Samsung Galaxy S21

Nous ne sommes pas encore en mesure de parler des performances du Galaxy S21. Avançons au moins qu’il s’agit du premier smartphone de 2021 à inclure la dernière génération de puces Snapdragon 888 de Qualcomm (aux Etats-Unis) ou Exynos 2100 de Samsung (dans le reste du monde). Nous n'avons testé aucun des deux processeurs mobiles, et il sera intéressant de voir si les autres smartphones Android composant avec pourront combler l'écart avec les puces A d'Apple, souvent plus rapides.

Le prix plus bas que prévu du S21 est une bonne nouvelle si vous avez besoin de plus de 128 Go de stockage, car il rend le modèle de 256 Go plus accessible. Les deux versions sont associées à 8 Go de RAM, ce qui est certainement suffisant pour exécuter les tâches quotidiennes d'un smartphone. Vous aurez droit en bonus à la technologie Samsung DeX, qui peut coupler votre smartphone à un moniteur ou un téléviseur et le transformer en ordinateur de bureau virtuel.

Le fait qu'il n'y ait plus d’emplacement pour carte Micro SD au sein du S21 signifie que vous devriez probablement opter pour l’édition de 256 Go si vous prévoyez de prendre beaucoup de photos de 64 Mpx et de vidéos en 4K ou 8K.

Le S21 fonctionne sous Android 11 avec la surcouche One UI 3.0 de Samsung, qui fait partie de nos interfaces logicielles préférées. Sachez simplement qu'il faudra peut-être attendre près d'un an avant de voir Android 12 téléchargeable sur ce smartphone Samsung, même si Google publiera la prochaine mise à jour en août.

Pour conclure…

Le Galaxy S21 est le nouveau smartphone phare « d'entrée de gamme » de Samsung, prévu pour dominer le marché mobile de 2021. Il possède un grand écran AMOLED de 6,2 pouces, une nouvelle finition mate en quatre couleurs attrayantes et le dernier chipset de Qualcomm (ou de Samsung).

Vous entendrez dire que l'appareil photo n'est pas révolutionnaire et que la résolution de l'écran est « seulement » en Full HD+ (mais toujours à 120 Hz), pourtant le S21 est une proposition enfin abordable pour tous ceux qui rêvent d’un smartphone Samsung Galaxy dernier cri. Même sans emplacement pour carte Micro SD ou chargeur inclus dans la boîte.