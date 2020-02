Le Samsung Galaxy S20 sera indéniablement le premier smartphone 5G pour de nombreux utilisateurs en France. Au-delà de vitesses de connexion très prometteuses, il est équipé d'un appareil photo 64 Mpx, d'un zoom optique 3x et d’un zoom numérique 30x qui taperont dans l’œil des photographes amateurs. Le nouveau fleuron de la marque sud-coréenne apporte une réelle avancée sur le S10. Son prix, en revanche, pourrait en rebuter plus d’un. D’autant que pour quelques centaines d’euros supplémentaires, il est surclassé par les deux autres modèles de la gamme : le S20 Plus et le S20 Ultra.

Le Samsung Galaxy S20 en deux minutes chrono

Le Galaxy S20 est le smartphone le moins cher de la nouvelle gamme Samsung. Et ce n’est pas pour autant l’appareil mobile le plus abordable que la marque ait lancé à ce jour. Il apporte néanmoins des améliorations significatives en termes de photographie, d’autonomie et surtout de vitesses de connexion. Car le S20 se présente comme un smartphone 5G à part entière - même si une version 4G est proposée.

L'écran de 6,2 pouces délivre un affichage plus lumineux et plus fluide, de par son taux de rafraîchissement revu à la hausse. Sur la qualité de l’image, nous retiendrons encore un triple objectif photo à l’arrière de l’appareil, combiné à une fonction d’enregistrement vidéo en 8K (actuellement inutile sur un smartphone mais passons ce fait sous silence).

Caractéristiques techniques du Galaxy S20 Poids : 163 g

Dimensions : 151,7 x 69,1 x 7,9mm

Système d'exploitation : Android 10

Taille d'écran : 6,2 pouces

Résolution : QHD+ (563 ppi)

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

RAM : 8 Go / 12 Go

Stockage : 128 Go + micro SD

Batterie : 4 000 mAh

Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 64 Mpx

Caméra frontale : 10 Mpx

Nous avons testé l’appareil photo du Galaxy S20 pendant une heure et avons été bluffés par trois éléments. Premièrement, Samsung a augmenté la taille des pixels individuels depuis le S10 (+0,4 micron exactement). Ensuite, le mode Nuit a subi la plus nette amélioration enregistrée sur une passation de génération. Depuis le lancement des Galaxy S7 en 2016. Enfin, le téléobjectif passe de 12 Mpx à 64 Mpx et fournit un zoom optique 3x ainsi qu’un zoom numérique 30x, très utiles pour prendre des photos de paysage. A l’inverse, l'objectif ultra grand angle rétrograde de 16 à 12 Mpx mais la taille du capteur augmentant, il s’avère moins sensible au bruit numérique en basse lumière.

Le nouveau smartphone Samsung est piloté par un nouveau chipset 7 nm, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. Contrairement au Note 10, le S20 dispose d'un emplacement pour carte Micro SD pour optimiser votre espace. Sa batterie de 4 000 mAh semble assez puissante, mais nous attendons des tests complémentaires pour contrôler l’incidence du modem 5G sur l’autonomie de l’appareil.

(Image credit: Future)

Cette mise à niveau de l’hardware a déjà eu une conséquence négative : la prise jack est supprimée. Même drame sur les S20 Plus et S20 Ultra, une première pour la famille Galaxy S.

Malgré ses atouts convaincants, le plus gros danger visant la popularité du Galaxy S20 reste sa hausse de prix conséquente. Un véritable frein pour beaucoup de fidèles des smartphones Android, alors que les plus aisés se tourneront vers le S20 Plus et l’Ultra exhibant des performances photo et 5G supérieures.

(Image credit: Future)

Préparez-vous à une facture salée donc : en France, il faudra débourser 909 € pour le modèle 4G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Comptez 100 € de plus pour la version 5G embarquant la même capacité de stockage mais 4 Go de RAM ajoutés (soit 12 Go au total).

Le S20 4G hérite du prix de lancement du Samsung Galaxy S10 Plus. Il enregistre une différence de 50 € avec la version iPhone 11 Pro incluant 128 Go de stockage et facturé à 859 €. A la défense de Samsung, l’écran du S20 dépasse de quelques pouces le fleuron d’Apple (6,2’’ contre 5,8’’).

Le Samsung Galaxy S20 sera disponible en précommande à partir du 21 février et en magasin dès le 6 mars. Comme les deux autres smartphones de la gamme, le S20 Plus et le S20 Ultra.

Un écran plus grand mais qui tient toujours dans une main

(Image credit: Future)

Le Galaxy S20 bénéficie d’un écran de 6,2 pouces. Offrant exactement 0,1 pouce de plus que le S10 de l'année dernière. Vous ne changerez radicalement pas de taille. Quant à la résolution maximale (3040 x 1440 px), elle reste similaire à celles des Samsung Galaxy S WQHD+ les plus récents.

La définition par défaut demeure le Full HD+ (2220 x 1080 px), qui semble plus que suffisante pour la plupart des usages courants et qui permet d'économiser la batterie. Une autre raison de garder l'écran verrouillé à 1080p est l’apport du nouveau taux de rafraîchissement de 120 Hz. Celui-ci n’est pas compatible avec la norme WQHD+, or il serait dommage de se priver d’une expérience de jeu et de navigation plus fluide pour une résolution supérieure. Le S20 améliore également la sensibilité tactile, poussée à 240 Hz pour rendre vos jeux mobiles bien plus réactifs, y compris les plus récents.

(Image credit: Future)

Nous savons qu'une augmentation de la taille d’écran peut inquiéter certains utilisateurs aux paumes légèrement moins affirmées. La bonne nouvelle pour ces derniers, c’est que le Galaxy S20 est plus fin que le S10. Plus grand au lieu d'être plus large, il jouit d’un excellent ratio à 20:9. C’est aussi le plus petit des smartphones S20, avec une caméra frontale plus petite.

Le Samsung Galaxy S20 arbore un look familier : deux façades de verre qui prennent en sandwich une structure en aluminium. Les bords incurvés existent toujours mais sont moins prononcés que sur le S10, avec un risque réduit d’accidents et de casse.

Image 1 sur 4 (Image credit: Future) Image 2 sur 4 (Image credit: Future) Image 3 sur 4 (Image credit: Future) Image 4 sur 4 (Image credit: Future)

Trois couleurs sont disponibles : bleu nuage, rose nuage et gris cosmique. Une quatrième couleur, noir cosmique, est réservée aux S20 Plus et S20 Ultra.

La plus grande amélioration apportée sur un appareil photo

(Image credit: Future)

Samsung le scande haut et fort : le passage du S10 au S20 est la plus importante mise à niveau réalisée sur un photophone depuis la transition du S6 au S7. Le facteur matériel majeur est sans aucun doute l’agrandissement des capteurs photo sur la caméra arrière comme sur la frontale.

L’objectif principal se maintient à 12 Mpx, avec une ouverture f/1,8. C'est théoriquement inférieur à la double ouverture f/1,5 + f/2,4 du S10, sauf que Samsung a augmenté la taille des pixels individuels de 1,4 microns à 1,8 microns. Combiné avec le capteur plus grand, vous pourrez capturer plus de détails et de lumière via le Galaxy S20.

(Image credit: Future)

Il en va de même pour le nouveau téléobjectif de 64 Mpx, un gain considérable par rapport au téléobjectif de 12 Mpx proposé l'année dernière. Ici les pixels individuels sont plus petits, tandis que l'ouverture est plus large (f/2.0 au lieu de f/2.4). Encore une fois, c'est un plus dans l'ensemble, avec un zoom optique 3x et un zoom numérique 10x fort utiles.

L'objectif ultra grand angle de 12 mégapixels est celui qui a le moins changé. Il inclut aussi un capteur plus grand, des pixels plus grands (1,4 micron par rapport à 1 micron sur la génération précédente) et la même ouverture f/2,2. Cela devrait rendre vos panoramas bien plus riches en détails, même si le S10 offrait un ultra grand angle de 16 Mpx.

Le Galaxy S20 innove aussi avec l'introduction de l'enregistrement vidéo 8K et de la stabilisation Super Steady. Ne vous attendez pas à pouvoir utiliser simultanément les deux, le Super Steady restant limité à une résolution 1080p. Il ne fonctionne pas, non plus, en 4K.



L'enregistrement vidéo 8K, limité à 24 images par seconde, présente un gros avantage : vous pourrez recadrer et monter des vidéos sans sacrifier la qualité si vous exportez en 4K ou en 1080p. Mais l’option n’existe pas encore sur la plupart des smartphones et nous imaginons que les utilisateurs tourneront naturellement en 4K (les vidéos 8K pesant environ 600 Mo par minute au format HEVC).

(Image credit: Future)

L'application photo de Samsung reste la meilleure du marché, avec de multiples fonctionnalités avancées et une simplicité d’utilisation inégalable. Vous pouvez, par exemple, swiper n'importe où sur l'écran pour passer du capteur photo avant à celui situé en face arrière, faire un geste de la main pour déclencher la minuterie de l'appareil photo ou encore appuyer deux fois sur le bouton marche/arrêt pour lancer l'application photo sans avoir à regarder l'écran.

L’option la plus innovante reste le nouveau mode « prise unique » (ou single-take). L’utilisateur prend une photo pendant 15 secondes en tournant lentement son smartphone. Pendant ce temps le smartphone distille quelques messages du type « restez stable » ou encore « vous vous débrouillez bien ». Le Samsung Galaxy Ultra passe alors en revue les résultats obtenus à l’aide du triple objectif photo présent à l’arrière de l’appareil et de certains des 13 modes disponibles, puis sélectionne les meilleures photos. D’après nos premières impressions, cette fonction est bien plus qu’un gadget et nous espérons que d'autres fabricants adopteront quelque chose de similaire.

Nous aurons beaucoup plus à dire sur les appareils photo Samsung Galaxy S20, lorsque nous publierons nos tests complets.

La 5G est le nouveau standard

(Image credit: Future)

Le Galaxy S20 est bien parti pour devenir le premier smartphone 5G haut de gamme d’un grand nombre de consommateurs français. Seulement 1 % des smartphones vendus en 2019 étaient des modèles 5G, et la plupart se contentaient d’être des variantes onéreuses de téléphones mobiles 4G.

Le S20 sera disponible en 4G bien entendu. Le smartphone 5G, lui, offrira des vitesses de téléchargement atteignant 200 Mb/s en moyenne. Soit 6 fois plus que la 4G dans certaines régions du monde. La France compte actuellement 500 antennes expérimentale et devrait optimiser le réseau tout au long de l’année 2020. La gamme S20 tombe donc à point nommé.

Attention cependant : il existe une distinction importante entre le S20 et les S20 Plus et Ultra, concernant la prise en charge de la 5G. Si les trois modèles adoptent la technologie sub-6, seuls les S20 Plus et Ultra sont également équipées d’antennes mmWave. Quelle est la différence entre les deux ? La technologie mmWave est extrêmement rapide (jusqu’à 1,4 Gb/s) mais sa portée est incroyablement limitée, tandis que le sub-6 est plus lent (de 200 à 500 Mb/s) mais dispose d’une portée plus large. Les vitesses du sub-6 devraient donc s’avérer suffisantes pour la plupart des utilisateurs.

Une batterie plus qu’utile pour des spécifications (trop) élevées ?

(Image credit: Future)

Autre chose à savoir sur la 5G : cette nouvelle technologie consomme énormément. Samsung a donc équipé le Galaxy S20 d'une batterie de 4 000 mAh, un joli coup de pouce par rapport à celle de 3 400 mAh, interne au S10. Et la 5G ne constitue pas la seule raison d’être de cette mise à niveau.

Avec une puce Snapdragon 865 de 7 nm (Exynos 990 en Europe), 12 Go de RAM et 128 Go de stockage - vous pouvez pousser jusqu’à 1 To avec une carte micro SD -, le Samsung Galaxy S20 entre fermement dans la catégorie des smartphones ultra-puissants. Bien trop pour des usages mobiles standards comme la consultation de votre messagerie et des réseaux sociaux ou du binge-watching sur Netflix.

En plus d’un chargeur 25W, le smartphone garantit une recharge à induction jusqu’à 15W. Ainsi que la possibilité d’alimenter d’autres appareils connectés, comme les nouveaux écouteurs sans fil True Wireless Samsung Galaxy Buds Plus, en les combinant à la phase arrière du téléphone.

Nous n'avons pas encore bien assimilé toutes les subtilités de l'interface One UI 2.0, mais nous avons remarqué que la nouvelle application permettait de passer des appels vidéo en Full HD et chatter avec huit personnes maximum. A creuser lors de notre prochaine évaluation.

Pour conclure…

(Image credit: Future)

Le Samsung Galaxy S20 fait plus pour promouvoir la nouvelle ère 5G que tout autre smartphone avant lui. Mais cette génération inédite ne se limite pas à l’ajout de vitesses de téléchargement vraiment rapides.

Son appareil photo à triple objectif, avec un téléobjectif de 64 mégapixels et un zoom optique 3x /numérique 10x, est le véritable atout du smartphone premium. C’est le composant qui vous donnera envie d'acheter le S20 si vous utilisez un appareil plus ancien que le S10. Qui, lui, demeure toujours aussi performant. Plus exactement, c’est l’innovation dont Samsung avait besoin pour contrer l'iPhone 11 Pro d'Apple.

Bien entendu, son prix final s’en rapproche en conséquence. Nous aurions apprécié l’existence d’un S20e - sans 5G - qui rende la nouvelle gamme plus abordable. A l’image du Galaxy S10e, un an plus tôt. Au lieu de cela, la série S10 vient de subir une baisse de prix, ce qui signifie que les smartphones de 2019 représentent votre meilleure option si vous avez un budget limité.

A l’autre bout du spectre, se situent les S20 Plus et l'Ultra, avec des débits 5G encore plus rapides, des capteurs photos plus avancés (si c’est possible) et des tarifs vertigineux.