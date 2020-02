Le plus grand modèle de la gamme de smartphones Samsung Galaxy S20 a tout pour plaire. Un débit incroyable en 5G, des photos de 108 millions de pixels, un zoom optique 100x et un écran de 6,9 pouces qui ont de quoi faire tourner toutes les têtes. Sans surprise, compte tenu de ses caractéristiques techniques digne d’un ordinateur portable premium, le S20 Ultra affiche un prix très élevé. Et pourtant, malgré ses qualités indiscutables, il ne s’agit pas d’un smartphone pliable.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra en deux minutes chrono

Le S20 Ultra est le plus gros smartphone de Samsung en circulation. A ce stade, nous pourrions presque le cataloguer dans la section « Appareils photo ». C’est aussi le téléphone mobile 5G le plus avancé au monde. Et une telle innovation présente forcément une facture conséquente.

L'Ultra se compose de trois éléments : un écran géant de 6,9 pouces à 120 Hz, une caméra arrière dissimulant quatre objectifs photo avec des niveaux de zoom bluffants et un mode d’enregistrement vidéo 8K, enfin un modem 5G qui garantit le débit mobile le plus rapide du moment.

Nous avons testé l’impressionnant capteur 108 Mpx du S20 Ultra pendant une heure, et nous l’avons définitivement adopté pour plusieurs raisons. La principale : sa capacité à capturer les moindres détails sous une bonne lumière, nous permettant de recadrer chaque image sans perte de qualité. Une expérience qui nous fait définitivement oublier le même exercice pratiqué avec les Galaxy S10 et S10 Plus l’an dernier.

Le téléobjectif de 48 Mpx nous a permis d’immortaliser des sujets ou des scènes d’action à longue distance. Ce grâce à un zoom optique 10x et à un zoom numérique 100x. Contextuellement, il surpasse de loin le zoom optique 2x et le zoom numérique 10x des précédents smartphones Samsung. Ainsi que le zoom numérique limité à 6x de l'iPhone 11 Pro. Pour vous donner une idée du rendu : à 100x, nous avons pu examiner les narines de votre testeur serviteur à une distance de 15 mètres.

Ne vous laissez pas berner par le jeu de celui qui a le plus gros objectif. Les S20 et S20 Plus embarquent un téléobjectif de 64 mégapixels et délivrent des pixels individuels plus grands. Mais l'objectif principal et le téléobjectif de l'Ultra utilisent des capteurs plus grands, absorbant pour le coup plus de lumière. Même son de cloche pour l’ultra grand angle de 12 Mpx qui reste nette que le téléobjectif 16 Mpx du Galaxy S10.

Samsung continue de proposer l'application photo la plus riche de toutes les grandes marques de photophones. Son nouveau mode de prise unique permet d’enregistrer simultanément des scènes grand angle, des portraits, une vidéo en hyperlapse ainsi qu’une vidéo standard… pendant 15 secondes chrono. Le tout sans réglage prédéfini.

Au-delà de la photo, les caractéristiques techniques du S20 Ultra rivalisent avec celles des ordinateurs portables les plus récents. Vous obtenez bien plus que ce dont vous avez actuellement besoin dans un smartphone : jusqu'à 16 Go de RAM, un chipset de 7 nm et jusqu'à 512 Go de stockage interne. Le S20 Ultra est également équipé d'une batterie de 5 000 mAh capable de supporter le modem 5G, très gourmand en batterie. Cerise sur le gâteau : il conserve le capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran des générations Galaxy S précédentes. Mais contrairement à elles, la série S20 a aussi fait le choix douteux d’éliminer la prise jack.

Il est impossible de justifier le prix du Galaxy S20 Ultra. Y compris pour les utilisateurs d’un S9 Plus ou d’un S10 Plus qui ne jurent que par les gros formats de Samsung. Il va sans dire que le S20 Plus représente une mise à jour conséquente du S10 Plus. Mais avec une telle différence de prix, nous nous serions attendus à une véritable révolution. A l’instar des smartphones pliables.

Le S20 Ultra ne joue pas dans la même cour que le Galaxy Fold. C’est davantage la version Tesla luxueuse de la famille Galaxy, avec des appareils photo qui passent très rapidement d'un zoom de 0,5x à 100x.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra sera disponible dans toute bonne enseigne marchande à partir du vendredi 6 mars 2020. Son lancement sera conjoint à celui des S20 et S20 Plus. Il vous reste donc quelques semaines pour remplir votre tirelire avant de la casser. A moins que vous ne vous jetiez sur les pré-commandes, accessibles dès le vendredi 21 février. Quelques jours avant l’ouverture du Mobile World Congress.

Pour vous procurer ce bijou mobile, il vous faudra tout de même avancer la somme astronomique de 1 359 €. Et ce, uniquement si vous vous limitez à version incluant 128 Go de stockage et 12 Go de RAM. La version portée à 512 Go de stockage et 16 Go de RAM, elle, monte à 1 559 €.

Une bonne nouvelle cependant : vous n'aurez pas besoin d’augmenter la capacité de stockage via une carte micro SD, même si un emplacement est prévu pour cette dernière. L’adoption de la 5G vous donnant la possibilité de sauvegarder et d’accéder ultra-rapidement à l’ensemble de vos fichiers, sur le cloud.

Écran et taille du Samsung Galaxy S20 Ultra

L'écran de 6,9 pouces du S20 Ultra va mettre à rude épreuve la portée de vos doigts et la dextérité de votre pouce. Toutefois, il n’est pas beaucoup plus grand que le S10 Plus. Il s’avère d’ailleurs légèrement moins large que le Note 10 Plus de 6,8 pouces et que le S10 5G de 6,7 pouces. Ainsi malgré son ratio d’écran de 20:9, le S20 Ultra peut tenir dans une seule main et se glisser dans la poche de votre jean si elle est suffisamment profonde.

En plus de son ratio appréciable, nous avons trouvé l'écran Super AMOLED lumineux et dense en pixels. Avec sa résolution de 3200 x 1440 px, il supporte parfaitement et par défaut la définition Full HD 1080p. Il est probable que ce mode restreint permet d'économiser la batterie et, spoiler, c'est la seule façon de profiter du nouveau taux de rafraîchissement de l'écran boosté à 120 Hz.

En outre, le S20 Ultra n'est pas un smartphone gaming à proprement parlé. Mais il peut rivaliser avec l’Asus ROG 2 et le Razer Phone 2 avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz, doublant la plupart des modèles actuels limités à 60 Hz. Samsung souligne au passage que la fréquence d’échantillonnage tactile peut même atteindre 240 Hz en pleine partie. Ce qui devrait assurer une plus grande réactivité sur les jeux mobiles « AAA ».

Nous apprécions enfin le fait que Samsung ait opté pour une encoche plus petite, destinée à la caméra frontale, en haut au centre de l'écran. Finie la bande large du S10 Plus qui défigurait partiellement la façade de l’appareil mobile.

Nous n'avons pas eu le Galaxy S20 Ultra suffisamment longtemps entre les mains. Et nous le regrettons car il procure clairement une sensation de confort, tactile comme oculaire. Le ratio 20:9, le niveau de luminosité et la prise en charge de nouvelles normes d'affichage telles que le HDR10+ en font l’écran mobile le plus abouti.

Design du Samsung Galaxy S20 Ultra

Le revêtement du S20 Ultra se compose de verre et d'aluminium. Le modèle maxi de Samsung est disponible en quatre coloris seulement : rose nuage, bleu nuage, gris cosmique et noir cosmique. Les bords de l’écran demeurent incurvés, bien que la courbe soit moins prononcée que sur la génération S10. De ce fait, l’écran serait moins sujet aux accidents et aux pressions critiques.

Nous avons évoqué des dimensions conséquentes (166,9 mm x 76 mm), parlons maintenant de sa profondeur et de son poids. Avec 8,8 mm, le S20 Ultra est sensiblement plus épais que les autres smartphones S20 et que les S10 antérieurs (enregistrant des profondeurs de 7,8 mm à 7,9 mm). La faute à la bosse arrière - mais tout à fait acceptable - de la caméra dorsale.

Il est également le plus lourd des Galaxy S modernes avec 220 grammes à la pesée. C’est tout de même plus léger que le Galaxy Fold qui atteint 276 grammes. Là encore, nous validons ce « prix à payer » pour profiter d’un modem 5G mmWave, un capteur photo de 108 Mpx et d’une batterie 5 000 mAh, des composants écrasants qui ont été intégrés avec subtilité.

Le Galaxy S20 Ultra a choisi de ne pas sacrifier pas la qualité de son appareil photo au bénéfice d’un look plus chic. Nous en remercions l’équipe conceptrice. C’est un grand smartphone, assez élégant. Moins que certaines alternatives certes. Mais, de toute façon, le monde se penchera davantage sur vos photos époustouflantes de 108 mégapixels que sur la conception de votre téléphone.

Cinq capteurs photos sinon rien !

Nous pourrions écrire un test à part entière sur les cinq appareils photo du Samsung Galaxy S20 Ultra. C’est sans nul doute la fonctionnalité la plus admirable de ce modèle, bien que ça ne soit pas la seule et qu’il serait injuste de passer toutes les autres sous silence. Nous synthétiserons donc l’essentiel des améliorations apportées par Samsung sur les capteurs photo. Après tout, il s'agit de la plus grande mise à niveau des photophones Samsung, depuis les Galaxy S7 et S7 Edge.

Le S20 Ultra possède un objectif photo principal de 108 Mpx f/1.8 (avec des pixels de 0,8 micron), un téléobjectif de 48 Mpx f/3.5 (0,8 micron aussi) et un appareil photo ultra grand angle de 12 Mpx f/2.2 (1,4 micron). Il y a également une caméra ToF à l'arrière pour gérer la profondeur des portraits et des scans de documents. Sans oublier la caméra frontale de 40 Mpx délivrant des selfies plus beaux que jamais.

Le capteur photo de 108 mégapixels facilite le recadrage de vos photos, sans sacrifier les plus petits détails. Cela vous procure une plus grande latitude pour éditer vos créations. Même si au final, vous les publierez en version allégée de 12 Mpx.

Il y a cependant un inconvénient à gonfler le nombre de mégapixels : les pixels individuels sont souvent plus petits. C’est un argument marketing qui fonctionne pour vendre de nombreux smartphones Android de type flagship, avec des capteurs principaux de 48 Mpx ou 64 Mpx. Malheureusement, ça fragilise aussi la sensibilité de l’appareil photo en basse lumière.

Le S20 Ultra présente ainsi des pixels plus petits de 0,8 micron, alors que les S20 et S20 Plus portent la taille des pixels à 1,8 micron (contre 1,4 micron pour la série S10). Deux éléments compensent néanmoins la réduction des microns chez l'Ultra.

Tout d'abord, Samsung utilise une technologie appelée « nona-binning ». Celle-ci permet de combiner neuf pixels en un seul pour augmenter la taille desdits pixels à 2,4 microns dans des situations de faible luminosité. Au final, vous vous retrouvez avec des photos de 12 mégapixels émettant un niveau de détails extrêmement élevé.

Deuxièmement, le S20 Ultra a une chance de nous épater avec des capteurs photo physiquement plus grands. Avec au-dessus de la mêlée, le capteur principal de 1/1,33 pouce et le téléobjectif de 1/2 pouce. Ces derniers prennent davantage la lumière et réduisent considérablement le bruit numérique sur les photos de nuit. Nous évaluerons plus en profondeur le mode nocturne dans la réactualisation (à venir) de ce test complet du Samsung Galaxy S20 Ultra.

La vidéo 8K et le mode "single-take" de Samsung

La caméra du Samsung Galaxy S20 Ultra intègre l'enregistrement vidéo en résolution 8K, et sa stabilisation Super Steady intègre désormais une correction antiroulis (jusqu'à 60 degrés). Mais, comme nous l'avons découvert, il est impossible d’obtenir à la fois la résolution 8K et la stabilisation Super Steady. D’ailleurs, le Super Steady ne fonctionnait pas non plus en 4K.

Le 8K va vous permettre de recadrer et d'éditer la vidéo sans sacrifier la qualité, tandis que le 4K vous donnera plus de souplesse en termes de fréquence d'images et de zoom (vous obtenez un zoom vidéo 20x, alors que vous êtes bloqué à 6x en 8K). Attention, les besoins en stockage sont nettement revus à la hausse : les fichiers vidéo 8K consomment environ 600 Mo par minute au format HEIC (et tous les 8 Go, un nouveau fichier est créé). Une info à connaitre au cas où vous hésiteriez entre les versions 128 Go et 512 Go de ce téléphone.

L'application photo de Samsung reste, d’après nous, la meilleure du marché, avec un bon équilibre entre des fonctionnalités avancées et une grande facilité d'utilisation. Vous pouvez, par exemple, swiper n'importe où sur l'écran pour passer du capteur photo avant à celui situé en face arrière, faire un geste de la main pour déclencher la minuterie de l'appareil photo ou encore appuyer deux fois sur le bouton marche/arrêt pour lancer l'application photo sans avoir à regarder l'écran.

Le plus surprenant reste le nouveau mode « prise unique » (ou single-take). L’utilisateur prend une photo pendant 15 secondes en tournant lentement son smartphone. Pendant ce temps le smartphone distille quelques messages du type « restez stable » ou encore « vous vous débrouillez bien ». Le Samsung Galaxy Ultra passe alors en revue les résultats obtenus à l’aide des quatre capteurs photo arrières et de certains des 13 modes disponibles, puis sélectionne les meilleures photos. D’après nos premières impressions, cette fonction est bien plus qu’un gadget et nous espérons que d'autres fabricants adopteront quelque chose de similaire.

Nous n'avons pas eu l'occasion de tester l'hyperlapse de nuit (il faisait jour), mais Samsung affirme que ce mode, permettant de capturer les traînées lumineuses, a été amélioré. Nous aurons certainement beaucoup plus à dire sur les appareils photo lors de nos prochains tests du Samsung Galaxy Ultra.

5G, autonomie, caractéristiques techniques et applications

Pour ceux qui achèteront le Galaxy S20 Ultra, il s'agira probablement de leur premier smartphone 5G (à peine 1 % des téléphones vendus en 2019 étaient des appareils 5G). Tout comme le S20 Plus, le Galaxy S20 Ultra combine les technologies sub-6 et mmWave pour offrir des vitesses de téléchargement extrêmement rapides.



Quelle sera donc la vitesse de la 5G sur le S20 Ultra ? Notre test de vitesse 5G sur le Galaxy S10 5G en mai 2019 a donné des vitesses de téléchargement de 1,4 Gb/s - mais nous devions être à l'extérieur et tout près d'un nœud 5G pour que cela se produise. La technologie mmWave est extrêmement rapide mais sa portée est incroyablement limitée, tandis que le sub-6 est plus lent (de 200 à 500 Mb/s) mais dispose d’une portée plus large, offre une connexion plus fiable et fonctionne à l'intérieur.

Le S20 Ultra et le S20 Plus combinent ces deux technologies, ce qui vous assure un accès optimal à la 5G. Le principal avantage en termes de 5G que présente le S20 Ultra est la batterie de 5 000 mAh, contre 4 500 mAh pour le S20 Plus, car la 5G est très gourmande en batterie.

Le reste des spécifications internes sont toutes haut de gamme : un chipset de 7 nm (Snapdragon 865 de Qualcomm aux États-Unis ou Exynos 990 de Samsung en Europe), 12 ou 16 Go de RAM, 128 ou 512 Go de stockage et un emplacement pour une carte micro SD.

Le chargeur "super rapide" de Samsung est disponible sur le S20 Ultra, jusqu'à 45 W avec un chargeur optionnel et 25 W avec le chargeur inclus dans la boîte. Cela correspond à ce que nous avons vu sur le Galaxy Note 10 Plus, comme pour le chargement rapide sans fil de l'Ultra, jusqu'à 15 W.

Nous avons plongé dans le logiciel One UI 2.0 de Samsung assez longtemps pour trouver Google Duo intégré directement dans l'application du téléphone. Vous pourrez passer des appels vidéo en Full HD et discuter avec jusqu'à huit personnes. Nous continuerons à explorer l'interface Android 10 de Samsung lorsque nous en disposerons pour une évaluation complète.

Pour conclure…

Les critiques ne manqueront pas de reprocher au S20 Ultra d'être gros, lourd et cher - et il est tout cela. Mais Samsung a conçu l'Ultra pour qu'il soit un véritable concentré de puissance, sans compromis, et c'est précisément ce qu'il est. S'il est trop grand pour votre main ou si vous ne pouvez simplement pas vous le payer, ce qui risque d’être le cas pour la plupart des gens, n’achetez pas le Galaxy S20 Ultra. Dans le cas contraire, comment ne pas apprécier d’avoir un smartphone que rien ne bride.

Samsung propose quelque chose de nouveau qui repousse les limites de la technologie en termes de photos ou de connectivité. Nous sommes impatients de tester l'appareil photo 108 Mpx pour voir à quel point il fait la différence, et de se gaver de données en 5G en utilisant à la fois les réseaux mmWave et sub-6. En ce début d'année 2020, il est en passe de devenir le meilleur smartphone du moment, du moins en termes de performances, à défaut du meilleur rapport qualité-prix.