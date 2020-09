Nous entendons de nombreuses rumeurs sur le Samsung Galaxy S20 Fan Edition depuis un certain temps déjà. Le constructeur vient enfin d’officialiser le benjamin de la famille « 20 », lancé juste après les puissants Note 20… et en amont du Galaxy S21 / S30 que nous attendons pour l’année prochaine.

Le Galaxy S20 Fan Edition, tel que Samsung semble le concevoir, est en fait une version « allégée » du Galaxy S20 sorti en février, avec un design et des caractéristiques similaires, moins quelques retraits pour proposer un prix inférieur aux consommateurs. C'est aussi le successeur du Galaxy S10 à certains égards - du moins, c'est l'impression que nous donne Samsung, en citant régulièrement le modèle de l’année dernière comme point de comparaison récurrent.

Nous pensons que le Samsung Galaxy S20 Fan Edition sera une perspective intéressante pour les amateurs de la marque disposant d'un budget limité, et qui ont tendance à acheter des smartphones plus anciens de la société plutôt que ses fleurons récents. Bien qu'il ne soit pas catégorisé comme « flagship », il possède de nombreuses caractéristiques haut de gamme. D’ailleurs, si vous optez pour la variante 5G, vous prenez de l’avance sur le futur en adoptant d’ores et déjà les technologies mobiles de cinquième génération - sachant que celle-ci sera pleinement effective d’ici 2025 en France.

Le maître-mot ici, c’est « économie ». Cet ultime modèle peut attirer tout acheteur qui envisagerait de se procurer le Galaxy S20 dans un an ou deux. Une anticipation qui peut être bienvenue alors que l’Amazon Prime Day et le Black Friday approche.

Les quatre coloris disponibles du Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Image credit: Future)

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition existe en version 4G et 5G, avec des différences essentielles entre les deux, autres que la connectivité : la puce intégrée… et le prix. Le Galaxy S20 Fan Edition 4G coûtera 659 €, contre 759€ pour le modèle 5G. Les deux disposent de 128 Go de stockage. Si vous souhaitez doubler cette capacité jusqu’à 256 Go, vous devrez débourser 729 € pour l’édition 4G et 829 € pour celle 5G.

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S20 5G a été introduit au prix de 1 009 €. La valeur de ce téléphone premium a légèrement diminué depuis - vous pouvez apercevoir les meilleurs prix actuels pour ce modèle ci-dessous, vous aidant ainsi à décider si le S20 Fan Edition représente une véritable bonne affaire.

Design et écran du Samsung Galaxy S20 Fan Edition

La caractéristique la plus populaire du Samsung Galaxy S20 Fan Edition pourrait s'avérer être le choix des coloris qu'il propose : vous pouvez choisir parmi six couleurs vives pour personnaliser votre téléphone, à noter qu’il n'y a pas d'option noire ou gris foncée dans le lot. Ces coloris sont le bleu marine, le rouge vif, le blanc, l'orange pâle, le lavande et le vert menthe - il devrait donc y en avoir pour tous les goûts.

Image 1 sur 6 Samsung Galaxy S20 Fan Edition Lavande (Image credit: Future) Image 2 sur 6 Samsung Galaxy S20 Fan Edition Orange (Image credit: Future) Image 3 sur 6 Samsung Galaxy S20 Fan Edition Rouge (Image credit: Future) Image 4 sur 6 Samsung Galaxy S20 Fan Edition Vert Menthe (Image credit: Future) Image 5 sur 6 Samsung Galaxy S20 Fan Edition Blanc (Image credit: Future) Image 6 sur 6 Samsung Galaxy S20 Fan Edition Bleu Marine (Image credit: Future)

La première chose que nous avons remarquée en prenant le S20 Fan Edition, c'est sa légéreté - en fait, à 190 g, il semblait presque en apesanteur. Cela est partiellement dû à son matériau de base : alors que le téléphone possède une armature métallique, le dos est en « glasstic » ou verre-plastique, un composé de Samsung que nous avons déjà croisé dans le Galaxy Note 20. En conséquence, nous nous retrouvons avec une sensation de manipuler du plastique, ce qui n’est pas vraiment premium comme approche.

Ce matériau a tout de même son utilité, puisqu’il permet de repousser les traces d’empreintes digitales, et cela se révèle effectivement efficace - l'arrière de l'appareil est resté propre pendant toute la durée du test.

En plus de son corps « en verre », un autre élément qui peut s’avérer source de division est l’absence d’un écran non incurvé sur les bords, soit la signature de la série Galaxy S20. Le cadre du S20 Fan Edition reste assez arrondi, de sorte que le téléphone se montre confortable dans la paume, mais pas autant que si l'écran avait conservé cette douce conicité.

L'arrière du téléphone comprend un bloc photo rectangulaire, inséré dans le coin supérieur gauche, qui ressemble beaucoup à celui du Galaxy S20. Le bouton d'allumage et les commandes de volume se trouvent sur le bord latéral droit. A la base du téléphone, vous disposerez d’un port USB-C, mais pas de prise jack de 3,5 mm. L’appareil mobile est protégé par la norme IP68, ce qui signifie qu'il est étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à 1,5 mètre - pendant 30 minutes d’immersion.

(Image credit: Future)

À l'avant, la caméra frontale est logée dans une impressionnante petite encoche en haut au centre de l'écran - sa taille minuscule évitera de trop perturber votre expérience visuelle. Cette disposition s’affiche même plus seyante que celle pratiquée par les anciens Galaxy S ou que celle des modèles Galaxy A.

L'écran de 6,5 pouces offre une résolution FHD+. Il se situe donc entre les écrans du Galaxy S20 et du S20 Plus en termes de taille, mais il ne correspond pas à leur résolution WQHD+ supérieure. Il utilise la technologie d'écran Super AMOLED X2 de Samsung - c'est du jargon marketing, mais cela se traduit essentiellement par des couleurs percutantes et audacieuses.

Le Galaxy S20 Fan Edition annonce un taux de rafraîchissement à 120 Hz, ce qui donne un mouvement très fluide. Les autres téléphones Galaxy S20 en sont dotés aussi, mais l’utilisent rarement (car amoindrissant leurs performances). De nombreux appareils haut de gamme sont d’ailleurs toujours limités à 90 Hz, ce qui fait du Galaxy S20 Fan Edition l'une des rares propositions de cette technologie à un « moindre coût ».

Il convient de souligner que les téléphones Samsung Galaxy S20 ne permettent pas l’activation des modes 120 Hz ou WQHD+ simultanément, de sorte que si vous souhaitez utiliser la technologie 120 Hz, vous devez réduire la résolution de l'écran à FHD+. Ainsi, si vous privilégiez un taux de rafraîchissement rapide par rapport à la résolution de votre écran, vous pouvez effectivement profiter des mêmes performances sur le S20 Fan Edition que sur ses frères de gamme.

Appareil photo du Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition propose trois obectifs photo à l’arrière : un capteur principal 12 Mpx f/1.8, un ultra grand angle 12 Mpx f/2.2 et un téléobjectif 8 Mpx f/2.4.

(Image credit: Future)

Sur le papier, ces caractéristiques peuvent sembler inférieures à celles des smartphones Galaxy S20, mais en raison de l'absence de capteur haute résolution sur le téléobjectif, nous n'avons pas trouvé les spécifications photo du Fan Edition trop en-deçà. L'objectif principal a un capteur plus grand que celui du Galaxy S10, donc on peut supposer que l'appareil fonctionne bien dans des conditions de faible luminosité, même si nous n’avons pas encore eu l'occasion de le tester dans de telles conditions.

Les couleurs de nos photos d’évaluation sont vives et percutantes. La qualité des images peut dépendre du post-traitement autant que de la configuration matérielle. Les téléphones Samsung peuvent généralement compter sur une excellente optimisation de l'image, et le S20 Fan Edition ne déroge pas à la règle. L'autofocus demeure rapide et précis, une belle mise à niveau donc en comparaison des générations précédentes.

Le téléobjectif prend en charge un zoom optique 3x et un zoom numérique 30x. Lorsque vous zoomez, vous pouvez voir un petit aperçu de l'image agrandie. Ce qui vous permet de vous ajuster facilement si vous avez zoomé au mauvais endroit. Nous avons trouvé ce mode de prévisualisation assez pratique.

(Image credit: Future)

Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition récupère en outre certains des modes photo introduits avec la gamme S20. Notamment la prise de vue unique qui permet de prendre des photos avec les trois objectifs et de choisir la meilleure, ainsi qu’un mode nuit amélioré reposant sur le grand capteur principal de l'appareil.

Caractéristiques et performances du Samsung Galaxy S20 Fan Edition

La version 4G du Samsung Galaxy S20 Fan Edition est dotée d'un chipset Exynos 990, tandis que la version 5G reçoit le Qualcomm Snapdragon 865. Les téléphones Samsung sont généralement équipés du processeur Exynos en Europe et en Chine, et de l'équivalent Snapdragon ailleurs. La version 5G est donc l'une des rares possibilités pour les acheteurs européens de se procurer un smartphone Samsung enrichi d'un processeur Qualcomm.

Les deux chipsets sont haut de gamme, ils devraient donc permettre d'obtenir de superbes scores benchmark. Ils sont associés à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 To.

(Image credit: Future)

Le smartphone fonctionne sous Android 10, et non la dernière mise à jour d'Android 11, bien qu'aucun téléphone n'ait encore été lancé avec ce système d’exploitation. L'interface utilisateur unique de Samsung est superposée, ce qui modifie l'apparence des icônes applicatives et d'autres éléments de design. Comme pour les autres versions de surcouches d'Android, c'est une question de goût personnel.

Le S20 Fan Edition est alimenté par une batterie de 4 500 mAh, ce qui est une taille assez typique pour un smartphone premium. Nous nous attendons donc à ce que l'appareil accompagne son utilisateur sur toute une journée (minimum) entre chaque charge ; nous allons tester de manière approfondie les performances de la batterie. Nous rajouterons notre analyse détaillée à cette prise en main prochainement.

Le smartphone supporte de même une charge filaire de 25 W, ce qui n'est pas la vitesse la plus rapide du marché, mais elle s’avère décente. Il y a également une alimentation sans fil de 15 W et une charge bilatérale, aussi appelée charge inversée, qui vous permet d'utiliser le combiné comme un bloc de charge sans fil pour alimenter d'autres appareils. Cette fonction n'est pas disponible sur de nombreux modèles à ce prix, et ça en fait un argument convaincant dans la décision d’achat du S20 Fan Edition.

Pour conclure…

(Image credit: Future)

Nos premières impressions sur le Samsung Galaxy S20 Fan Edition sont relativement positives : nous aimons les différentes couleurs vives du téléphone, et nous apprécions la sensation de légèreté qu'il procure, étant donné que de nombreux téléphones commercialisés de nos jours sont assez lourds.

Il est difficile de considérer un téléphone à 659 € (759 € pour la version 5G) comme « une plume ». Et compte tenu de l’existence de multiples smartphones 5G abordables, avec des spécifications similaires sur le marché, le Galaxy S20 Fan Edition fait face à une forte concurrence.

Néanmoins, les fans de Samsung pourraient considérer le S20 Fan Edition comme une alternative séduisante aux modèles haut de gamme de la société. Si vous possédez un ancien téléphone Samsung et que vous souhaitez le mettre à niveau, sans débloquer votre PEL, il pourrait s'agir d'une excellente option.