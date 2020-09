Black Friday 2020 : faut-il attendre le 27 novembre prochain pour faire ses gros achats tech ?

Le Black Friday 2020 aura lieu le 27 novembre, mais les meilleures offres promotionnelles commenceront à être communiquées bien avant le week-end de Thanksgiving aux États-Unis. Ainsi, bien que nous ne sommes qu’en septembre, nous pouvons d’ores et déjà avancer quelques prévisions sur les bonnes affaires de la future édition. En nous basant sur celles de l’an dernier.

Certaines différences sont toutefois à envisager concernant le Black Friday 2020. Il est en effet fort probable que plusieurs enseignes physiques ferment leurs portes pendant ce week-end exceptionnel. Ce afin d’éviter des débordements de foule en pleine période de pandémie mondiale. Les plus gros détaillants pourraient même étendre leurs promotions sur toute l’année plutôt que de se limiter à un seul week-end.

Qu'est-ce que cela signifie pour vos prochains achats d’AirPods ou d'ordinateurs portables ? Si ces conditions restrictives se confirment, le trafic sur les boutiques en ligne sera potentiellement beaucoup plus important. Des ruptures ou des limitations de stocks sont donc à craindre.

Cela ne signifie pas pour autant que tous les équipementiers classiques seront indisponibles. La plupart resteront probablement ouverts comme d'habitude, et il est presque certain que la distanciation sociale s’avérera de rigueur. De sorte que les files d'attente et les bousculades ne feront pas partie de la tradition cette année.

A prendre en compte également : l'Amazon Prime Day 2020. Ce dernier a été retardé de trois mois et se tiendra au début du mois d'octobre. Le rendez-vous d’Amazon fera donc certainement un peu plus d’ombre à celui du Black Friday, avec des remises conséquentes sur les produits high-tech et l’électroménager. Le Black Friday 2020 devrait tout de même réussir à monopoliser les achats préparatifs de Noël.

En 2019, le Black Friday a battu un nouveau record de ventes en ligne avec 7,4 milliards de dollars générés (environ 6,2 milliards d’euros) et presque 20% de transactions supplémentaires réalisées sur le Web, versus 2018. Une augmentation qui se poursuivrait en 2020, malgré la pandémie ? C’est presque une évidence si l’on considère que les jouets sont le premier secteur de dépenses pendant cet événement… et que sortent cette année la PS5 et la Xbox Series X.

Un lancement qui devraient également réviser les prix des consoles PS4 et Xbox One à la baisse. En sera-t-il de même pour les Switch et Switch Lite de Nintendo ? Peu probable car il n’y a aucune nouvelle génération à venir chez le géant japonais mais des remises exceptionnelles peuvent toutefois aligner ces consoles familiales sur le tarif de leurs concurrentes. A suivre.

Les autres gagnants de l’édition 2019 ont été les produits Apple. Nous avons bénéficié de belles réductions sur les iPhone 11, AirPods, Apple Watch et les MacBook/iPad. Les consommateurs se sont rués sur le catalogue Apple, moins cher que jamais. Aujourd’hui, les AirPods Pro d'Apple sont arrivés à maturité sur le marché, donc nous nous attendons à de grosses remises. Alors que les AirPods classiques pourraient même se rapprocher de la barre symbolique des 100 euros, ce qui serait une économie considérable et permettrait à Apple d’écouler ses stocks. En attendant l’introduction très attendue des AirPods 3.

Ce mois de novembre, il ne faudrait pas non plus faire l’impasse sur les téléviseurs et les ordinateurs portables, ainsi que les meilleurs produits Amazon, comme les liseuses Kindle, qui devraient s’accompagner de réductions très attrayantes.

Les meilleures promos du Black Friday 2019

Nintendo Switch | 199 € (au lieu de 299 €)

La console de jeu préférée des Français se montre relativement avare en offres promotionnelles. Et pour cause, elle se vend très bien sans. Le Black Friday est l’un des rares moments de l’année où on peut sauter sur le produit phare de Nintendo à moindre coût.

PS4 Pro 1 To + Red Dead Redemption 2 | 279 € (au lieu de 469 €)

Tout ce que la PlayStation 4 peut faire, la PlayStation 4 Pro le reproduit en (légèrement) mieux. Si vous avez investi dans un téléviseur 4K et que les contenus HDR hypnotisent déjà vos rétines, c'est la console Sony qui est faite pour vous. Comme la PS4 standard, cette console dispose d'une excellente bibliothèque de jeux, ainsi que de la prise en charge de la réalité virtuelle via le casque Playstation VR.

iPad Pro 11 64 Go | 985 € (au lieu de 1119 €)

L'iPad Pro 11 est la meilleure tablette Apple à ce jour mais aussi la meilleure tablette tout OS confondu que vous puissiez acheter. Elle est onéreuse, c’est certain, particulièrement si vous craquez pour le pack optionnel avec stylet et clavier. Sauf qu’à ce prix-là, vous est offert un véritable ordinateur 2-en-1.

MacBook Pro 15 (2019) avec 512 Go | 2474 € (au lieu de 3299 €)

Si vous souhaitez obtenir le maximum de performances dans un MacBook sans avoir à faire un casse, vous désirerez vous tourner vers le MacBook Pro 15 pouces de l’année dernière. Doté de processeurs hexa-core de 9e génération et de 32 Go de RAM, il bénéficie aussi d’une amélioration considérable avec l’ajout des cartes graphiques Radeon Pro Vega 20. Pratique pour vous concentrer sur quelques retouches photos ou de l’édition vidéo.

iPhone 11 Pro 64 Go | 1039 € (au lieu de 1155 €)

L’iPhone 11 Pro appartient à la génération de smartphones la plus parfaite d’Apple, avec un affichage bluffant, des haut-parleurs puissants, un processeur qui traite les tâches les plus poussées (jeux vidéo 3D, édition photo et vidéo). Et surtout des améliorations immenses apportées sur l’appareil photo avec un triple objectif, un mode nuit extrêmement poussé et l’enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde - de quoi tourner des films en slow-motion admirables.

Apple AirPods (2019) | 139 € (au lieu de 179 €)

Les Airpods 2 bénéficient d’une nouvelle option de recharge sans fil et d’un appairage plus fluide. Si vous souhaitez passer des casques ou écouteurs Bluetooth à la technologie True Wireless, alors la mise à jour de 2019 est un achat intéressant. Surtout au prix réduit actuel.

Bose 700 | 319 € (au lieu de 399,95 €)

Le casque anti-bruit Bose 700 s’avère toujours un choix royal si vous avez le budget pour vous le permettre. Il applique une suppression du bruit totale. La qualité sonore est indéniablement bonne, avec un caractère vif et une scène sonore bien équilibrée.

Surface Pro 7 128 Go | 799 € (au lieu de 1069 €)

La tablette 2-en-1 de Microsoft, destinée aux professionnels, enregistre des gains de performances considérables comparés au Pro 6, avec l’intégration d’un nouveau processeur Intel Core i5 gravé en 10 nm. Attendez-vous à une tablette beaucoup plus rapide pour exécuter à la fois des tâches bureautiques courantes comme des applications et des jeux nécessitant un moteur graphique plus élevé. Cerise sur le gâteau : la présence de la carte vidéo Iris Plus G4 adaptée pour le streaming vidéo en définition Full HD.

Enceinte connectée Echo Dot (3e génération) | 22 € (au lieu de 59,99 €)

La troisième génération Echo Dot était en vente pour moins de 25 € pendant le Black Friday 2019. C'est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour une enceinte intelligente qui joue de la musique, répond aux questions, vérifie le temps, et plus encore sous les directives de votre voix.

Liseuse Kindle Paperwhite | 89,99 € (au lieu de 129,99 €)

Amazon a mis à jour la Kindle Paperwhite en 2018 pour y ajouter l’étanchéité IPX8 et la prise en charge des livres audio Audible. L'écran est toujours aussi fantastique avec une magnifique résolution HD sur 6 pouces. Ses 8 Go disponibles permettent de doubler la capacité de la Kindle classique, soit de transporter jusqu’à 2 400 ebooks.

QUAND A LIEU LE BLACK FRIDAY 2020 ? ET QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le Black Friday, pour le petit nombre de personnes qui ne voient pas à quoi correspond cette expression, est le vendredi qui suit immédiatement la fête américaine de Thanksgiving, cérémonie qui marque le début de la saison des achats de Noël. Ce jour de « soldes » s’articule autour de remises si impressionnantes que les clients avides d'aubaines tentent généralement de défoncer les portes avant l'ouverture d’un magasin. Rassurez-vous : nous ne devrions pas subir ces bains de foule hallucinants cette année, rapport à la distanciation sociale imposée pour contrer l’épidémie de Covid-19.

La date effective du Black Friday change chaque année, mais le jour de la semaine reste le même : c'est toujours le vendredi après Thanksgiving. La date officielle du prochain Black Friday est le 27 novembre 2020. Moins d'un mois avant le jour de Noël, ce qui vous laisse amplement le temps de finaliser vos achats en ligne et d’être livré avant l’échéance fatidique. A condition que les entrepôts des détaillants aient prévu des stocks conséquents.

Comme nous l'avons déjà souligné, le week-end du Black Friday n'est pas seulement une affaire de quatre jours. Il peut se poursuivre après, d’autant qu’il n’y a pas vraiment de schéma logique concernant la fluctuation des prix. Vous pouvez obtenir un tarif intéressant le vendredi matin, puis une énorme chute de prix le dimanche entre 13h et 15h, avant un retour au prix de base le dimanche soir. Il appartient alors à chacun de se montrer plus attentif et flexible que jamais. Heureusement, nous serons là pour vous accompagner tout au long de cette période, avec des sélections des meilleures offres en cours.

L'ORIGINE DU BLACK FRIDAY : UNE LEÇON D'HISTOIRE

(Image credit: Shutterstock)

A quand remonte exactement le Black Friday ? La première mention connue de cette expérience de shopping improbable remonte à novembre 1951, lorsque le journal américain Factory Management and Maintenance l'a évoqué pour décrire les personnes qui se faisaient porter malades le lendemain de Thanksgiving… afin de pouvoir prendre un jour de congé supplémentaire.

À la même époque, la police utilisait les expressions « Black Friday » et « Black Saturday » pour décrire l'horrible circulation qui se produisait au début de la saison des achats de Noël.

En 1961, le gouvernement fédéral a lancé un mouvement visant à concentrer ladite saison des achats sur un seul week-end. Ce mouvement ne rencontra aucun plébiscite. Jusqu’à ce que les grands détaillants outre-Atlantique décident de le relancer dans les années 70. Avec le succès qu’on lui connait depuis.

En France, il faut attendre 2013 pour voir quelques enseignes s’en emparer. Avant qu’il ne prenne tout son essor et devienne une référence à partir de l’année 2016.

LE BLACK FRIDAY 2020 SERA-T-IL DIFFÉRENT ?

Le Black Friday 2020 devrait poursuivre la tendance de l'année dernière qui consiste à ne pas se contenter d'offrir des promos au rabais, mais à proposer des réductions sur des articles de réelle nécessité. Particulièrement en cas de reconfinement ou pour accompagner les nouvelles habitudes de consommation que le Covid-19 a fait naître (telles que le télétravail, la surutilisation de plateformes de streaming ou la pratique sportive à domicile).

Plus précisément, si les tendances suivent comme prévu, les gros articles à l’instar des téléviseurs 4K avec support HDR seront moins chers que jamais. De même pour Apple qui proposera sûrement des iPad bon marché. Comme en 2019.

Pour l'essentiel, nous devrions profiter de promotions identiques à celles des dernières éditions. Les produits de beauté et les articles non électriques devraient continuer à gagner en popularité, car de plus en plus de marques et de détaillants cherchent à utiliser la notoriété du Black Friday.

Les AirPods Pro, comme mentionné, pourraient voir les anciens modèles commercialisés à un meilleur prix, alors que les ordinateurs portables, les iPhone et les smartphones Android devraient être à nouveau à leur plus bas niveau en 2020.

Il n'est pas surprenant qu'Apple lance de nouveaux iPhone en octobre pour en réduire le prix (juste un peu) d'ici le Black Friday et le Cyber Monday - bien que cette année, le retard de l'iPhone 12 pourrait poser problème.

FAIT-ON RÉELLEMENT DES ECONOMIES PENDANT LE BLACK FRIDAY ?

En général, oui - bien qu'il y ait deux types de baisses de prix visibles au cours de cette période extraordinaire. Les premières sont convenues à l'avance entre les marques et les détaillants, elles ne s’avèrent donc pas aussi improvisées qu'on pourrait le penser.

Les secondes se veulent assez soudaines et sont provoquées par des algorithmes visant à inciter les utilisateurs à l’achat impulsif. C’est le propre de grandes enseignes comme Amazon. Il s’agit parfois d’un simple alignement des prix ou d’une baisse plus conséquente pour écouler les stocks d’un constructeur.

Comme pour toute vente, vous verrez un mélange de bonnes affaires, d’opération de déstockage ou de cours des prix totalement aléatoires. En 2016, le magazine de consommateurs Which ? a ainsi accusé plusieurs détaillants d'adopter un comportement plutôt douteux pendant le week-end du Black Friday.

Vous observerez sans doute, si c’est votre premier Black Friday, que certains articles se révèlent moins chers passé le vendredi, voire dès le Cyber Monday. C’est une fluctuation naturelle en cette période d’achats intensifs. Notre conseil principal est de toujours vous laisser tenter par une promotion… et d’être prêt à l’annuler et vous faire rembourser si vous trouvez moins cher ailleurs ou après.

OÙ PUIS-JE TROUVER LES MEILLEURES OFFRES PENDANT LE BLACK FRIDAY ?

Rendez-vous service : vous trouverez les meilleures options du Black Friday si vous mettez dès à présent cette page dans vos favori - nous remonterons les plus belles offres promotionnelles à partir de début novembre 2020, et nous vous présenterons toutes celles qui affichent de véritables économies sur votre budget initial.

Certains détaillants augmentent leurs prix d'août à octobre afin de pouvoir offrir des réductions prétendument incroyables pendant le Black Friday. Ne vous laissez pas berner par de telles manœuvres.

Elles sont particulièrement fréquentes dans le secteur de l'électronique grand public, comme les téléviseurs ou les ordinateurs portables. Ici, le détaillant publie régulièrement un numéro de produit plutôt qu’un nom, ce qui lui permet de jongler entre le prix de vente conseillé et un vrai prix avantageux pour le consommateur.

Il est donc nécessaire de vous montrer pointilleux. Par exemple, si vous avez envie d'un téléviseur UHD Samsung, il est préférable de penser aux caractéristiques que vous recherchez plutôt qu'à une référence de modèle spécifique. Le BRV553ABD34-82C-9218-X ne sera peut-être pas vendu au rabais au cours du Black Friday 2020, mais un ensemble presque identique, avec des spécifications intéressantes, le sera probablement.

Faites donc vos recherches sur ce qui importe et nous ferons de notre mieux pour vous fournir tous les comparatifs indispensables, via nos guides d’achat.

PUIS-JE CUMULER PLUSIEURS RÉDUCTIONS SUR LES OFFRES DU BLACK FRIDAY ?

Parfois, oui. Quelques plateformes, à l’image d’iGraal, vous permettent de récupérer une partie de votre argent sur vos achats en ligne. Y compris pendant le Black Friday et le Cyber Monday. C’est ce qu’on appelle le cashback. Il suffit de vous inscrire préalablement sur ce type de services, de réaliser vos achats via ces derniers - une partie des montants vous sera alors recréditée sur votre compte bancaire.

PUIS-JE ME FAIRE REMBOURSER MES ACHATS APRES LE BLACK FRIDAY ?

Vous devriez être aussi protégé que lorsque vous faites des achats classiques, à tout autre moment de l'année. Vous devez vérifier les politiques de retour et les périodes de garantie, assurez-vous également de réaliser vos achats chez des détaillants connus et en qui vous avez confiance.

Si de nombreuses offres peuvent sembler trop belles pour être vraies pendant le Black Friday, le fait d'atterrir sur un site web peu connu prétendant avoir un produit moins cher de plusieurs dizaines d’euros est un bon signe que vous vous trompez d'endroit. Surveillez bien les mentions légales de chaque site marchand que vous visitez, le nom d’un gérant et ses coordonnées doivent toujours être indiqués. Afin de pouvoir vous retourner contre quelqu’un en cas de préjudice.

De nombreuses cartes de paiement (comme la Carte Premier) peuvent vous aider à contester les transactions si vous ne recevez jamais un produit. Et certaines offrent même des garanties prolongées sur les produits au-delà de celle incluse par le constructeur ou le détaillant.