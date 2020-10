Meilleures liseuses Amazon Kindle : laquelle vous correspond le mieux ?

Lorsque vous observez le catalogue des liseuses Amazon Kindle, vous vous dites expressément que, pour une fois, vous n’aurez pas l’embarras du choix. Et que vous pourrez épargner plusieurs minutes plus utiles à la sélection de vos lectures de plage. Après tout, il n’existe que trois modèles en vente : la Kindle, la Kindle Paperwhite et la Kindle Oasis. Peut-on faire plus évident ?

Et bien, détrompez-vous. Acheter une Kindle se révèle bien plus compliqué qu’il n’y parait. Vous avez accès à des modes d’affichage et des capacités de stockage variés, mais aussi des connexions Wi-Fi ou cellulaire pour des prix pouvant grimper rapidement.

Toutes les Kindle disposent maintenant d’un écran rétro-éclairé, mais toutes ne sont pas étanches. Et vous devrez dépenser plus pour une édition 3G/4G si vous ne voulez pas vous soucier de localiser les points d’accès Wi-Fi en vacances, pour télécharger le nouveau roman de Stephen King.

La Kindle standard est la liseuse Amazon la moins chère. Mais la Paperwhite possède un écran plus net et se veut totalement étanche. Si vous aimez les gadgets tech au design premium, vous pourriez même envisager de faire une folie avec l'Oasis. Bien que cela puisse constituer une dépense inutile, même pour les rats de bibliothèque les plus passionnés.

Acheter une liseuse Kindle pendant l'Amazon Prime Day ou le Black Friday

L'Amazon Prime Day et le Black Friday sont presque là. Et ils sont vos meilleures chances d'acquérir une nouvelle liseuse Kindle à un prix très avantageux. Amazon profite en effet de ces deux dates pour descendre le tarif de ses liseuses, jusqu'à 40 € plus bas (pour les Kindle Paperwhite Wi-Fi).

Que vous achetiez l'une des meilleures liseuses pour vous-même ou que vous prévoyiez d'en offrir une pour Noël, il reste toujours très sage d'attendre l'un de ces événements promotionnels. Mais au cas où, jetez toujours un œil sur nos prix les plus récents et les plus bas, recensés ci-dessous.

Quelle liseuse Kindle acheter en 2020 ?

(Image credit: Amazon)

Amazon Kindle La meilleure liseuse Kindle à petit prix. Taille de l'écran : 6 pouces | Type d'écran : Papier électronique Pearl | Stockage : 4 Go | Résolution : 167 ppp | Poids : 161 g | Rétro-éclairage : Oui | Ecran tactile : Oui | Wi-Fi : Oui | 3G : Non | Durée de vie de la batterie : jusqu'à quatre semaines 89,99 € Voir à Amazon Tarif abordable Conception améliorée avec rétro-éclairage La qualité d'affichage tout juste décente Non étanche

L'Amazon Kindle d'entrée de gamme est la meilleure liseuse que vous puissiez trouver actuellement, avec un excellent équilibre entre les fonctionnalités et le prix. La dernière édition a été lancée en mars 2019 et supporte un écran rétro-éclairé pour obtenir un confort de lecture optimal.

Vous bénéficiez toujours des avantages du modèle précédent, avec un écran tactile décent bien qu’affichant une résolution limitée, une batterie longue durée… et beaucoup d'espace pour stocker de nouveaux romans, des classiques ou même des magazines numériques. L’interface, totalement intuitive, facilite la navigation entre les publications.

La liseuse s’avère fine et légère, pesant moins qu’un livre de poche - alors que vous avez la possibilité d’en compiler 1 200 - sur une moyenne de 350 pages par livre, sans image - grâce à son espace disponible de 4 Go.

Pourquoi devriez-vous l'acheter ? Parce que vous désirez faire une bonne affaire et que vous pouvez lire loin de l’eau, à l’abri de toute éclaboussure potentielle.

(Image credit: Amazon)

Amazon Kindle Paperwhite La sensation de lire un ouvrage papier. Taille de l'écran : 6 pouces | Type d'écran : Encre électronique Carta | Stockage : 8 Go | Résolution : 300 ppp | Poids : 209 g | Rétro-éclairage : Oui | Ecran tactile : Oui | Wi-Fi : Oui | 3G : Oui | Durée de vie de la batterie : jusqu'à six semaines 129,99 € Voir à Amazon 3 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Écran ultra-brillant Typographie améliorée Design personnalisable Batterie plus faible que sur l’édition précédente

Amazon a mis à jour la Kindle Paperwhite en 2018 pour y ajouter plusieurs caractéristiques des gammes Voyage et Oasis, notamment l'étanchéité IPX8 et la prise en charge des livres audio Audible.

L'écran est toujours aussi fantastique avec une magnifique résolution HD sur 6 pouces, soit une densité de pixels bien plus agréable pour vos yeux. Ses 8 Go disponibles vous permettent de doubler la capacité de la Kindle classique, soit de transporter jusqu’à 2 400 ebooks. La Paperwhite vous donne également accès au service d’abonnement Kindle qui met à votre disposition une bibliothèque d’un million de titres. Pour 9,99 € par mois.

La Kindle Paperwhite est la liseuse qui se rapproche le plus de la qualité d’affichage papier, avec en plus la possibilité de choisir la taille et la police de caractères. Lumineux et anti-reflet, vous pourrez « feuilleter » votre liseuse sous le soleil ou dans la pénombre. La batterie n'est pas aussi bonne que celle de la dernière version car elle ne dure qu'entre quatre et six semaines. Mais cela dit, c'est tout de même un très bon niveau d’autonomie pour finir plusieurs ebooks en cours.

Pourquoi devriez-vous l'acheter ? Si votre vision est sensible, l’Amazon Paperwhite a l’avantage de reposer toute tension oculaire en s’adaptant à tous types de vue.

(Image credit: Amazon)

Amazon Kindle Oasis Le tout nouveau dispositif Kindle possède toutes les caractéristiques de pointe. Taille de l'écran : 7 pouces | Type d'écran : Encre électronique Carta | Stockage : 8 Go / 32 Go | Résolution : 300 ppp | Poids : 188 g | Rétro-éclairage : Oui | Ecran tactile : Oui | Wi-Fi : Oui | 4G : Oui | Durée de vie de la batterie : jusqu'à six semaines 249,99 € Voir à Amazon 31 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Expérience de lecture premium Design luxueux Très chère Prise en main moins pratique

Si vous voulez une expérience de lecture de qualité supérieure, alors la toute nouvelle Amazon Kindle Oasis est ce que vous pourriez trouver de mieux - à condition de pouvoir supporter son prix tout aussi élevé.

La Kindle Oasis 2019 est dotée de spécifications haut de gamme, comme un éclairage ajustable pour réduire la fatigue oculaire, une structure plus légère et la technologie e-ink qui délivre une lecture plus fluide. Certains utilisateurs considèrent toutefois des différences moindres entre la Paperwhite et l’Oasis.

Nous ne serons pas aussi sévère avec ce modèle qui offre tout de même un plus grand écran HD et une ergonomie qui vous permet de le poser sous divers angles, avec une rotation de l’écran à 180°. Parfait pour les petites paumes qui auront un peu de mal à manipuler ce « colosse » élégant. Sa capacité de stockage pousse enfin jusqu’à 32 Go / 9 600 livres.

Pourquoi devriez-vous l'acheter ? Si vous êtes prêt à vous offrir la liseuse Amazon la plus avancée, possédant les dernières innovations technologiques du marché, vous ferez sensation avec l’édition Oasis. A condition d’y mettre le prix.