Comment envoyer et ouvrir un PDF sur une liseuse Kindle ?

Vous vous demandez s'il est possible d'envoyer des PDF sur une liseuse Amazon Kindle ? Nous avons de bonnes nouvelles pour vous, car la réponse est un grand OUI ! C'est vrai que c'est un processus un peu compliqué, mais nous vous promettons que cela en vaut la peine et nous l'avons décomposé en étapes simples afin de faire de ce processus un jeu d'enfant.

Si vous avez acheté la meilleure liseuse Kindle, vous n'avez pas besoin que nous vous disions à quel point ces petites beautés sont pratiques. Si vous êtes un lecteur vorace comme nous, vous savez qu'il peut être difficile de faire entrer plusieurs romans volumineux dans votre valise ou votre sac lorsque vous partez en voyage, et vous finissez souvent par devoir les laisser derrière vous parce que vous avez besoin de place pour d'autres choses. La Kindle a résolu ce problème lorsque, en 2007, elle a fait irruption sur le marché, en offrant la possibilité de stocker tous ces livres indispensables sur un seul et même appareil.

Et si vous avez acheté votre Amazon Kindle pour acquérir et lire des livres, vous n'avez peut-être pas réalisé que votre liseuse prend également en charge les fichiers PDF. Cela signifie qu'au lieu d'avoir à transporter tout un tas de documents de travail ou de matériel universitaire lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez les enregistrer sur votre Kindle et les lire à votre guise.

D'ailleurs, si vous voyagez souvent avec votre Kindle, nous vous recommandons d'investir dans un étui Amazon Kindle pour protéger votre appareil. La dernière chose que vous voulez est d'avoir pris le temps d'envoyer tous ces PDF sur votre Kindle et de ne pas pouvoir les lire parce que vous l'avez accidentellement laissé tomber. Un bon étui lui permettra de survivre à toute chute.

Pour ce qui est de la conversion et de l'envoi de fichiers PDF vers des appareils Kindle, nous ne vous mentirons pas : c'est un peu laborieux au départ. Mais une fois que vous avez compris, c'est en fait assez facile à faire. De plus, cette méthode fonctionne également pour d'autres types de documents, notamment les documents Word, les JPEG, les PING et les GIF.

Ci-dessous, nous vous expliquons exactement ce que vous devez faire pour envoyer des fichiers PDF aux appareils Amazon Kindle en cinq étapes faciles à suivre. Assurez-vous simplement de vous connecter à Internet ou au réseau Wi-Fi de votre domicile avant de commencer.

Envoyez un PDF vers votre Kindle : les bases

Assurez-vous que votre fichier est bien un PDF Trouvez votre adresse électronique Kindle Faites approuver votre adresse électronique personnelle Envoyez votre fichier PDF sur votre Kindle Synchronisez votre Kindle

Envoyez un PDF vers votre Kindle : les différentes étapes

Fichiers compatibles Documents Word

HTML

RTF

JPEG

Différents formats Kindle

GIF

PNG

BMP

PDF

Avant de vous expliquer comment envoyer un fichier PDF à un appareil Kindle d'Amazon, vous devez vous assurer que le fichier que vous essayez de convertir est compatible avec le Kindle - il doit donc s'agir d'un fichier PDF ou .doc, .html ou similaire - nous vous donnons la liste complète des compatibilités sur le côté, avec l'aimable autorisation d'Amazon.

Si vous n'êtes pas sûr du format de votre fichier, faites un clic droit sur votre ordinateur et sélectionnez "Propriétés" - vous verrez alors le type de fichier, ce qui vous permettra de vérifier s'il est correct ou non.

Les types de fichiers compatibles couvrent la plupart des formats que vous êtes susceptibles d'utiliser, mais si vous constatez que le document que vous voulez sur votre Kindle n'est pas compatible, il existe quelques moyens de le convertir. Dans le programme dans lequel il s'ouvre généralement, comme Microsoft Word pour les fichiers .doc ou une application de retouche d'image pour les fichiers .PNG, sélectionnez "Enregistrer sous", et dans le menu déroulant, voyez si l'une des options compatibles est disponible.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer un outil de conversion PDF. Il existe de nombreuses options payantes et quelques bonnes options gratuites, alors consultez notre liste des meilleurs éditeurs de PDF pour vous guider.

Trouvez votre adresse e-mail Kindle

Pour envoyer des PDF aux appareils Amazon Kindle, vous allez devoir connaître l'adresse électronique de votre Kindle. Si cette dernière clause n'a aucun sens, ne vous inquiétez pas - peu de gens le savent, mais votre Kindle a sa propre adresse électronique personnalisée, que vous pouvez utiliser pour lui envoyer des fichiers.

Vous devrez vérifier la vôtre, car elle ne vous est pas indiquée lorsque vous configurez votre Kindle, mais ce n'est pas très compliqué. Vous devez d'abord vous rendre sur le site Web d'Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) et vous connecter. Notez que les étapes suivantes sont légèrement différentes selon les versions d'Amazon dans chaque pays.

Maintenant, vous devriez voir une liste des livres que vous avez assignés à votre compte Kindle - mais ce n'est pas ce que nous recherchons pour le moment. Au-dessus de cette liste, dans une barre d'outils, vous devriez trouver quelques options telles que "Contenu", qui devrait être suivi par "Appareils", "Préférences" et "Paramètres de confidentialité". Cliquez sur "Appareils", et dans le menu suivant, sélectionnez l'option correspondant à la Kindle sur laquelle vous voulez placer le document.

Vous serez amené à une page de résumé de l'appareil qui vous indique votre adresse électronique Kindle ainsi que le type d'appareil dont il s'agit, et quelques autres informations. Ce dont vous avez besoin ici, c'est de votre adresse e-mail Kindle - enregistrez-la dans un endroit où vous pourrez la retrouver facilement. Nous vous recommandons de l'enregistrer en tant que contact dans l'application de messagerie de votre choix, afin de pouvoir l'envoyer facilement.

Approuvez votre adresse électronique

(Image credit: Future)

Tout le monde ne peut pas envoyer un e-mail à votre Kindle et faire en sorte que ses PDF soient accessibles sur l'appareil - bien que vous ayez l'adresse e-mail de votre Kindle, vous devez maintenant approuver votre adresse personnelle, de sorte que lorsque la Kindle reçoit votre PDF, elle sache qu'elle doit le télécharger.

Assurez-vous que l'adresse électronique que vous approuvez est celle à partir de laquelle vous prévoyez d'envoyer des documents à votre Kindle, sinon cela ne fonctionnera pas.

Pour approuver votre adresse e-mail, suivez les mêmes étapes que pour trouver votre adresse e-mail Kindle, mais au lieu de sélectionner "Appareils" dans la barre supérieure, cliquez sur "Préférences".

Faites défiler cette liste jusqu'à ce que vous trouviez "Paramètres du document personnel", et sélectionnez cette option pour qu'elle s'étende à d'autres options. À partir de là, faites défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez "Liste d'e-mails de documents personnels approuvés". Cette liste indique les personnes qui peuvent envoyer des documents par courrier électronique à votre Kindle, et vous voulez évidemment faire partie de cette liste VIP.

Sous les e-mails, vous trouverez une option "Ajouter une nouvelle adresse e-mail approuvée", que vous devez bien sûr sélectionner. Saisissez votre adresse électronique et cliquez sur "Ajouter une adresse" pour vous faire approuver. Si vous avez plusieurs adresses électroniques à partir desquelles vous pouvez envoyer des PDF à votre Kindle, vous devriez toutes les ajouter maintenant.

Transférez votre PDF sur votre Kindle

(Image credit: TechRadar)

Maintenant que le travail difficile est terminé, vous êtes prêt à envoyer des fichiers PDF aux appareils Amazon Kindle. Il vous suffit de vous rendre dans la messagerie électronique de votre choix, de joindre le fichier à un courriel et d'envoyer ce courriel à l'adresse électronique de votre Kindle.

Vous êtes en mesure d'envoyer plusieurs documents à la fois, donc si vous avez beaucoup de fichiers à partager sur votre Kindle, inutile d'envoyer des e-mails séparés.

Il est intéressant de noter que si vous envoyez un fichier PDF, vous pouvez demander à Amazon de convertir automatiquement le fichier en fichier Kindle, ce qui vous permet d'annoter les sections et de modifier la taille de la police. Il vous suffit de mettre le mot "convertir" dans l'objet du message et le reste sera géré pour vous.

Une fois que vous avez envoyé le fichier à votre Kindle, vous devriez être en mesure d'y accéder immédiatement. S'il n'apparaît pas tout de suite, vérifiez d'abord que l'e-mail a bien été envoyé et que votre Kindle est connectée à Internet. Si ces deux conditions sont remplies, vous pouvez synchroniser votre Kindle, ce qui devrait vous aider. Pour ce faire, allez sur la page d'accueil de votre Kindle, cliquez sur "Paramètres", puis sur "Synchroniser votre Kindle".