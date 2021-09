Les meilleurs éditeurs PDF gratuits en 2021

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

Les meilleurs éditeurs PDF gratuits simplifient considérablement l'édition des fichiers PDF, et sans avoir à débourser un seul centime.

L'édition d'un PDF n'est pas aussi simple que son ouverture dans Microsoft Word ou Apple Pages, elle nécessite une application distincte afin de pouvoir apporter les transformations souhaitées.

Un éditeur PDF gratuit vous permettra de modifier les images et le texte des fichiers PDF sans avoir à les convertir dans un autre format ou à payer un logiciel dédié. Nous avons rassemblé ici les cinq meilleures options actuelles.

Que vous les utilisiez à des fins professionnelles, scolaires ou personnelles, les fichiers PDF restent un moyen fantastique de partager des informations. L'avantage des documents PDF est que leur contenu ne change pas, quel que soit le programme ou l'appareil que vous utilisez pour les lire. Le partage de documents PDF restent donc privilégiés, car ils ne sont jamais formatés de l'expéditeur au destinataire.

Le seul problème est qu'il n'existe pas beaucoup d'éditeurs de PDF gratuits. En effet, Adobe, le créateur original du format PDF, est toujours propriétaire de certaines technologies associées à ce format. Adobe fait payer les concepteurs de logiciels pour exploiter le format PDF, ce qui explique pourquoi la plupart des programmes peuvent enregistrer des documents au format PDF mais ne peuvent pas les modifier.

Bien qu'il existe des services intégrés que vous pouvez utiliser, comme Markup sous iOS et macOS, une application dédiée à l'édition de vos documents PDF est certainement le meilleur moyen de commenter et d'éditer vos documents sans multiplier les applications nécessaires.

Il peut être difficile de savoir quel éditeur PDF choisir. C'est pourquoi nous avons établi une liste des meilleurs éditeurs PDF gratuits, que vous trouverez ci-dessous.

Le meilleur éditeur PDF à l'heure actuelle est : Adobe Acrobat Pro DC

Il n'est pas gratuit, mais si vous avez besoin de modifier et de créer des PDF de manière professionnelle, Adobe Acrobat Pro DC est le logiciel qu'il vous faut. Il vous offre une liberté totale pour créer de nouveaux PDF et modifier des documents existants sans difficulté - il est disponible sur ordinateur et sur mobile.

(Image credit: SmallPDF)

1. Smallpdf Un éditeur PDF gratuit et pratique qui fonctionne intégralement sur le cloud. LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visit site Pourquoi l’acheter + Gamme d'outils puissante + Tout se passe sur le cloud + Convertisseur rapide PDF vers Word Pourquoi attendre - Essai gratuit limité

Avec l'outil Edit PDF de Smallpdf, vous disposez d'une interface utilisateur simple qui vous permet d'ajouter du texte et des images à vos fichiers PDF. Cette plateforme offre également une signature électronique simple à utiliser et la possibilité d'ajouter des commentaires sur les contenus (texte et images) déjà stockées dans vos PDF.

Smallpdf propose également de nombreux autres outils de modification de PDF. En plus de la fonction d'édition, il y a une variété d'options pour convertir les PDF en formats plus standards comme les fichiers Word et Powerpoint. Vous pouvez de même économiser de l'espace en fusionnant des documents PDF individuels en un fichier unique.

Mais le meilleur atout de Smallpdf est sa plateforme totalement basée sur le cloud. En d'autres termes, vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel appareil pris en charge, simplement en visitant le site Web de Smallpdf et en glissant-déposant un PDF via votre navigateur.

Ne vous laissez pas déconcerter par les invitations à commencer un "essai gratuit" - vous ne devez le faire que si vous voulez installer le programme Smallpdf Desktop pour procéder à de l'édition hors ligne.

(Image credit: Tracker Software)

2. PDF-XChange Editor Un superbe outil pour éditer du texte dans les PDF, avec OCR intégré. LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR visit site Pourquoi l’acheter + Reconnaissance optique de caractères (OCR) + Édition de texte + Séparation et extraction de pages Pourquoi attendre - Filigranes ajoutés sur vos documents

PDF-XChange Editor est un logiciel gratuit d'édition PDF, conçu pour les ordinateurs Windows par Tracker Software. L'interface est un peu plus complexe que celle de la suite d'édition Smallpdf, mais elle vous permet d'accéder facilement à de nombreuses fonctions utiles, comme par exemple un tampon virtuel marquant les documents comme "rejetés" ou "approuvés".

Pour la plupart des utilisateurs, la principale raison d'utiliser PDF-XChange Editor est le fait qu'il est livré avec une reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée. Cela signifie que si votre document PDF original est une photocopie, PDF-XChange reconnaîtra quand même le texte et vous permettra de le modifier. De plus, PDF-XChange Editor est capable de reformater le texte, et même de le convertir en polices non chargées sur votre ordinateur.

Comme Smallpdf, vous pouvez utiliser cette plateforme pour fusionner ou diviser des fichiers PDF individuels. Le seul inconvénient majeur de cet éditeur est que, si vous n'avez pas souscrit à la version Pro, un petit filigrane "Créé avec PDF-XChange Editor" s'insérera en bas de page sur tous les fichiers PDF que vous décidez d'exporter.

(Image credit: PDFescape)

3. PDFescape Idéal pour éditer les petits fichiers PDF. LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visit site Pourquoi l’acheter + Pas de compte nécessaire + Fusion de documents facilitée Pourquoi attendre - Import de fichiers limité - La version bureau est payante

Avec PDFescape, vous pouvez éditer vos PDF en ligne ou via une application de bureau. Cette dernière reste la plus puissante des deux propositions, car elle prend en charge les modifications du contenu PDF préexistant et vous permet de numériser des documents papier. Toutefois, seule la version en ligne de PDFescape est gratuite.

Pour autant, PDFescape en ligne vous offre de nombreuses options d'édition PDF utiles, telles que la possibilité de prendre des notes à main levée et un outil permettant d'ajouter des liens URL cliquables sur vos documents. Vous constaterez également qu'il est très facile d'ajouter, de faire pivoter et d'annoter des pages avec la version en ligne de PDFescape.

Le seul défaut majeur de cet éditeur PDF gratuit est que vous ne pouvez pas télécharger des documents de plus de 10 Mo. Une page PDF ordinaire au format A4 ne prend qu'environ 100 Ko de données, ce qui ne devrait pas poser de problème, à moins que vous ne modifiiez un document volumineux.

(Image credit: Sejda)

4. Sejda Un éditeur PDF avec une interface élégante. LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visit site Pourquoi l’acheter + Pas de compte nécessaire + Interface simple Pourquoi attendre - Une utilisitation limitée dans le temps - L'abonnement premium est très cher

Les fichiers PDF sont un bon moyen de stocker des informations professionnelles ou financières, ce qui signifie que leur contenu est souvent sensible. Sejda se présente comme un éditeur PDF en ligne gratuit auquel vous pouvez confier vos documents importants, car tous les fichiers téléchargés sont effacés de ses serveurs au bout de cinq heures.

Outre son offre sécuritaire appréciable, Sejda se révèle un bon choix si vous recherchez un éditeur PDF gratuit doté d'une interface très facile à utiliser. La barre de menu de Sejda permet de trouver facilement toutes les options d'édition nécessaires pour ajouter du texte, des liens, des images et des signatures aux documents PDF.

Lorsque vous avez terminé de modifier un document sous Sejda, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Appliquer les modifications" et d'enregistrer le produit fini sur vos comptes Google Drive, Dropbox ou en local.

Sejda comporte tout de même quelques limites, mais elles ne sont pas assez restrictives pour poser problème aux utilisateurs occasionnels. Vous ne pouvez effectuer que trois tâches et télécharger 50 Mo, ou 200 pages d'informations sur la plateforme Sejda à chaque heure.

(Image credit: PDFsam)

5. PDFSam Basic Si vos besoins sont simples, PDFSam Basic représente tout ce dont vous avez besoin. LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visit site Pourquoi l’acheter + Simplicité d'utilisation + Téléchargement inutile + Pas de publicité Pourquoi attendre - Ensemble des fonctionnalités limitées

Souvent, la seule chose que vous avez besoin de faire est de morceler un PDF en plusieurs documents, de fusionner plusieurs pages ensemble ou de changer l'orientation des pages. C'est souvent le cas si vous travaillez avec des documents papier qui ont été numérisés. Si cela vous semble familier, PDFsam Basic est l'outil idéal pour ces tâches. Il s'agit d'une application de bureau légère qui vaut la peine d'être installée pour ce genre de situations.

Contrairement à certains logiciels présentés ici, il ne vous permettra pas de modifier le contenu réel des PDF, mais de diviser et de rassembler des documents PDF assez rapidement. Il suffit de sélectionner la plage de pages et c'est parti. Il n'y a pas d'ajout de filigrane à craindre, et vous n'avez pas à confier vos documents (potentiellement sensibles) à des tiers inconnus.

Lors de l'installation, il vous sera demandé si vous souhaitez privilégier la version d'essai PDFsam Enhanced (un produit payant), vous pouvez refuser si vous n'êtes pas intéressé en décochant la case prévue à cet effet.