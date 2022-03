Meilleurs Mini PC 2022 : faites de la place sur votre bureau

Included in this guide:

Si vous recherchez une alternative à un grand boîtier PC, la première configuration matérielle vous venant en tête est généralement celle d'un ordinateur portable ou d'un PC tout-en-un. Mais à la longue, vous risquez d'être déçu par cette conception d'écran rattaché à la machine, car elle limite vos options. Si vous voulez éviter un PC de grande taille, si vous vous sentez contraint par un ordinateur portable ou un tout-en-un et si vous souhaitez en même temps garder votre liberté de choix en matière d'écran, que faire ? Vous pouvez vous orienter vers un mini-PC ou un Mac mini.



Les mini-PC (également appelés clients légers) peuvent être utilisées avec le moniteur de votre choix et des périphériques classiques tels qu'une webcam. Ils sont discrets, se dissimulent sous votre bureau ou derrière un écran. Malgré leur petite taille, les mini-PC sont aussi fonctionnels et compatibles avec n'importe quel logiciel que les PC traditionnels.

L'absence de normes peut être une bonne chose

S'il y a une règle constante dans l'électronique, c'est que tout rétrécit, tout le temps, et les PC ne font pas exception. Des tâches qui, il y a quelques années, nécessitaient une tour encombrante, peuvent être accomplies aujourd'hui avec un boîtier PC standard Mini-ITX dont la taille est d'un tiers à un quart de celle des boîtiers beiges du passé. Pourtant, même le Mini-ITX se fait vieux par rapport aux normes actuelles et vous pouvez obtenir des mini-PC prêts à l'emploi qui tiennent dans votre poche ou dans la paume de votre main.

Il existe une grande variété de mini-PC : différentes tailles sont disponibles et ils sont conçus pour différents cas d'utilisation. Certains mini-PC sont conçus pour être posés à plat sous un bureau, tandis que d'autres ont un design vertical unique qui leur permet d'être placés sur le dessus de votre bureau, à côté de votre écran et à portée de main. Vous pouvez également les dissimuler complètement derrière votre écran s'ils sont équipés de trous de fixation VESA.

La gamme actuelle de mini-PC constitue une excellente alternative aux ordinateurs de bureau encombrants et aux systèmes tout-en-un pour toutes sortes d'utilisations : des employés administratifs chargés de la saisie de données aux spécialistes du service clientèle et aux bureaux des centres d'appels, en passant par les professionnels de la création et les étudiants apprenant à la maison.

Nous vous présentons ici une sélection des meilleurs mini-PC de toutes les tailles et de tous les designs, pour tous les scénarios d'utilisation. Vous trouverez des entrées de grandes marques de PC comme Dell, Intel, Lenovo, ainsi que Zotac, l'un des pionniers dans cette catégorie. Enfin, vous découvrirez des étoiles montantes comme MinisForum et Beelink, ainsi que des marques de niche moins connues dans ce segment de marché très disputé.

(Image credit: MinisForum)

1. MinisForum UM700 Le meilleur mini-PC actuel Caractéristiques techniques CPU: AMD Ryzen 7 3750H (Quadricœur) RAM: 16 Go Stockage: 512 Go (SSD PCIe 2.5”) Ports et connectivité: 1x USB-C (avant), 1x USB 3.1 Gen-1 (avant), 1x USB 3.1 Gen-2 (avant), 1x DisplayPort, 1x HDMI, 2x USB 3.1 Gen-2, 1x RJ45 Gigabit Ethernet Poids: 1,18 kg Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + CPU rapide et ventilateurs silencieux + Baie interne pour un disque dur ou un disque SSD de 2,5". + Peut piloter jusqu'à trois écrans en 4K + Installation Windows sans marque + Version avec Manjaro Linux disponible Pourquoi attendre - Nécessité d'utiliser trois normes différentes pour trois écrans - Pas pour les jeux haut de gamme

Ce puissant mini-PC est carré et plus petit qu'un tapis de souris, ce qui le rend parfait pour les employés de bureau, les étudiants et les professionnels créatifs qui travaillent à domicile. Il a fière allure sur votre bureau, mais grâce à sa plaque de montage, vous pouvez le dissimuler si nécessaire. De plus, sa petite taille le rend facile à transporter : il suffit de débrancher les câbles et de mettre le cheval de trait avec son adaptateur d'alimentation dans un sac à dos pour l'emporter partout où vous allez.

Grâce au rapide processeur quadricœur Ryzen 7 d'AMD et à son SSD à bus PCI, Windows 10 démarre en moins de 10 secondes. Il comprend 16 Go de RAM, ce qui est plus que suffisant pour 2022 et au-delà. Si vous souhaitez mettre à niveau votre mémoire ou votre stockage, sa plaque supérieure se retire facilement par pression et glissement, sans tournevis. Il utilise des SO-DIMM standard comme les ordinateurs portables et dispose d'une baie de 2,5 pouces pour un SSD ou un disque dur interne.

L'appareil dispose d'un port USB-C en façade ainsi que de deux ports USB 3.2 Type-A, d'une prise casque de 3,5 mm et d'un bouton d'alimentation. Il y a également d'autres ports USB à l'arrière, ainsi que des ports HDMI et DisplayPort pour brancher un moniteur. Avec cette minuscule machine, vous pouvez piloter trois écrans 4K en toute simplicité, mais vous devrez utiliser trois types de câbles différents pour chacun : USB-C, HDMI et DisplayPort. Le Wi-Fi bi-bande et le port Gigabit Ethernet en configuration de base offrent une excellente connectivité.

Minisforum propose des versions de ce modèle dans différentes configurations de RAM et de stockage, et certaines disposent de deux ports Ethernet Gigabit, tandis que la version préchargée pour Linux dispose d'un port Ethernet de 2,5 Gbps. Tenez-en compte lors de votre commande et vérifiez le type et le nombre de ports Ethernet inclus si le réseau câblé est important pour vous.

Le meilleur mini-PC professionnel est, sans surprise, celui de Dell. (Image credit: Dell)

2. Dell Optiplex 3090 Micro Le meilleur mini-PC pour les petits bureaux Caractéristiques techniques CPU: Intel Core i5-1145G7 (Quatre cœurs) RAM: 8 Go DDR4 (plusieurs configurations disponibles. Mémoire maximale : 64 Go) Stockage: 256 Go (SSD M.2 PCIe) Ports et connectivité: DisplayPort (x2), USB 3.1 x4 (arrière), USB 3.2 (avant), Prise casque, Prise microphone Pois: 1,28 kg Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Convient pour un placement vertical ou à plat + Ventilateurs silencieux + Garantie de trois ans Pourquoi attendre - Aucune sortie HDMI ou USB-C n'est incluse - Le Wi-Fi interne est une option payante - Un seul port USB en façade

Dell est présent dans le secteur des mini-PC depuis des années. Depuis le lancement de sa série Optiplex il y a de nombreuses années, la société l'a développée en PC de taille normale, en SFF (Small Form Factor) et en offres "Micro". L'Optiplex 3090 Micro est sorti fin 2021, remplaçant le 3080 d'il y a un an, avec pour principales différences sa capacité à prendre en charge 64 Go de mémoire sur ses deux emplacements mémoire, et tous ses ports USB sont 3.2 Gen 1.

Cette unité est conçue pour être placée verticalement à côté d'un moniteur, laissant le port USB frontal et le bouton d'alimentation à portée de main. Avec ses ports micro et casque, il constitue un excellent outil de vidéoconférence. Windows 10 est préchargé, mais il est possible d'installer Windows 11 Pro en option.

Le processeur inclus est un Intel Core i5-1145G7 de 11e génération avec quatre cœurs dont la vitesse peut atteindre 4,40 GHz - il est donc parfait pour les applications de bureau. La carte graphique partagée Intel Irix Xe fonctionne bien pour regarder des vidéos HD, travailler dans des applications de bureautique et éditer des graphiques. Les ports vidéo DisplayPort à l'arrière vous permettent de brancher deux moniteurs à une résolution allant jusqu'à 4K (60 Hz). Le refroidisseur fait peu de bruit malgré la puissance du processeur.

Il y a un emplacement de stockage de 2,5 pouces pour un disque dur ou un disque SSD SATA, ainsi que deux emplacements M.2 : l'un pour le disque SSD PCI fourni, et l'autre pour la carte Wi-Fi et Bluetooth.

En façade, on trouve un port USB 3.2 et à l'arrière, quatre ports USB 3.2, tous capables d'atteindre une vitesse de 5 Gbps, ainsi que deux sorties vidéo et un port Gigabit Ethernet RJ45. Un emplacement Kensington Lock permet de fixer l'appareil sur un bureau et, si vous passez commande directement auprès de Dell, vous pouvez ajouter un port vidéo supplémentaire, qui peut être VGA, DisplayPort 1.4 ou HDMI.

Le système peut être affiné si vous le commandez directement auprès de Dell, avec des options allant d'un Intel i3 à quatre cœurs à un Intel i7 à huit cœurs, plus de RAM ou le remplacement du SSD par un disque autochiffré certifié FIPS. Dell offre un clavier filaire dans le cadre du prix de base si vous commandez directement auprès de l'entreprise. Ce rapport qualité-prix exceptionnel est encore amélioré par la garantie de trois ans offerte par la société.

Prenant en charge jusqu'à trois écrans, l'USB-C et des fonctions de sécurité, ce mini-PC est fait pour le bureau de l'entreprise. (Image credit: Lenovo)

3. Lenovo ThinkCentre Tiny M720q Le meilleur mini-PC pour les petites et moyennes entreprises Caractéristiques techniques CPU: Intel Core i5 8400T (six cœurs) RAM: 8 Go Stockage: 256 Go (SSD PCIe M.2) Ports et connectivité: USB-C (avant), USB 3.1 Gen 1 Type A (avant), USB 3.1 Gen 1 Type A (x2, arrière), USB 3.1 Gen 2 Type A (x2, arrière), DisplayPort (arrière), HDMI 2.0 (arrière), Gigabit Ethernet, Prise microphone, Prise casque Poids: 1,32 kg Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Mise à niveau facile + Boîtier métallique robuste + Port USB-C à l'avant + Prise en charge de trois moniteurs + Bonnes fonctions de sécurité + Wi-Fi double bande avec antenne externe + Garantie de trois ans Pourquoi attendre - Peu d'options d'extension - Pas de GPU discret

Avec son M720q, Lenovo affiche "professionnel" sous tous les angles. Cette unité a un faible encombrement, peut être utilisée horizontalement ou verticalement, et mesure un impressionnant 7 pouces par 1,35 pouces. Il est doté de patins pour l'empêcher de glisser sur le bureau, et un support peut être utilisé pour le positionner verticalement. Il peut également être monté derrière un moniteur si vous achetez le support de montage VESA, optionnel mais peu coûteux.

Ce boîtier métallique robuste abrite un processeur Intel i5-9400T à six cœurs pouvant atteindre 3,4 GHz. Le mini PC utilise un processeur de qualité bureautique au lieu d'un processeur mobile moins puissant, et les graphismes sont gérés par une carte graphique intégrée Intel UHD 630. Les grandes bouches d'aération situées à l'arrière permettent de maintenir le processeur et le système au frais sans créer de bruit.

Il existe un large éventail de configurations de CPU, de RAM et de stockage pour ce modèle, la version la plus haut de gamme étant actuellement un Intel i7-8700T avec un SSD d'un téraoctet et 32 Go de RAM pour 2,5 fois le prix de cette configuration de milieu de gamme.

Après avoir retiré une vis à l'arrière, vous pouvez faire glisser le dessus et l'avant pour accéder à l'intérieur. Après avoir retiré le couvercle, vous verrez la baie de stockage vide de 2,5 pouces où vous pourrez ajouter un SSD ou un disque dur SATA. Le panneau inférieur révèle deux emplacements de RAM utilisant de la mémoire SODIMM ainsi que le SSD connecté via un emplacement PCI express M.2.

Comme il s'agit d'un appareil professionnel, il est livré avec de nombreux avantages que les responsables informatiques apprécieront, comme le logiciel Lenovo Vantage qui leur permet de tout faire, de l'analyse du matériel à la mise à jour des logiciels et à la vérification de l'état de la garantie. La sécurité est un autre point fort qui le rend adapté aux environnements professionnels : sa "protection USB intelligente" permet aux administrateurs réseau de contrôler les périphériques USB (outre une souris et un clavier) autorisés à se connecter à ses ports USB.

Ce petit monstre peut piloter jusqu'à quatre moniteurs externes et possède un lecteur d'empreintes digitales sur le dessus pour une connexion sécurisée. (Image credit: Beelink)

4. Beelink GTR-7 Le meilleur mini-PC pour les configurations multi-écrans Caractéristiques techniques CPU: AMD Ryzen 7 3750H (Quadricœur) RAM: 16 Go DDR4 (2x 8 Go SODIMM) Stockage: 512 Go (SSD M.2) Ports et connectivité: DisplayPort, HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x6), Gigabit Ethernet RJ45 x2, lecteur d'empreintes digitales, prise casque et micro combinés, micros internes intégrés poids: 1,37 kg Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Prise en charge de quatre moniteurs + Lecteur d'empreintes digitales + Double Gigabit Ethernet + Deux emplacements M.2 + Boîtier métallique de belle apparence Pourquoi attendre - Pas une option pour les joueurs

Avec le mini-PC Beelink GTR7, Beelink a produit un ordinateur de bureau de classe station de travail dans un petit boîtier brillant qui en fait un concurrent solide du Mac Mini, avec quelques avantages et fonctionnalités supplémentaires qui font sourciller.

Son lecteur d'empreintes digitales situé sur le dessus du boîtier est l'un de ses plus grands avantages par rapport à presque tous les autres mini-PC, ce qui en fait un bon choix pour les personnes soucieuses de la sécurité et qui convient aussi bien aux entreprises qu'à votre espace de travail à domicile. Ses deux ports Gigabit Ethernet en font également un excellent pare-feu, pour l'exécution d'un système de détection d'intrusion (IDS) comme Suricata, ou pour d'autres fonctions en périphérie du réseau.

Sa connectivité est l'un de ses points forts, grâce à ses six ports USB 3.0 et son port USB Type C qui prend en charge la vidéo. Avec l'USB-C en plus des ports DisplayPort et HDMI, vous pouvez utiliser quatre moniteurs à la fois si vous avez besoin d'une surface de travail étonnamment grande. L'appareil prend en charge la dernière norme Wi-Fi 6, ainsi que l'Ethernet Gigabit et le Bluetooth 5.0.

À l'intérieur, vous trouverez un processeur AMD Ryzen 7 3750H, qui tourne jusqu'à 4 GHz, et 16 Go de mémoire DDR4 (huit gigaoctets par emplacement mémoire), qui peut être étendue à 64 Go avec deux modules de 32 Go. En raison du Radeon Vega 10 inclus, ne vous attendez pas aux mêmes performances graphiques qu'un GPU discret, mais il peut tout de même piloter plusieurs moniteurs en pleine résolution.

Avec sa prise en charge de jusqu'à quatre écrans, il est idéal pour l'édition d'images, la surveillance vidéo, la signalisation numérique, ou tout simplement pour les accros de l'information qui veulent regarder les journaux télévisés en direct sur un écran et travailler sur trois autres. Le Mac Mini 2020, qui ne peut prendre en charge que deux écrans, ne peut pas rivaliser avec ce niveau de flexibilité.

Même si vous ignorez les avantages supplémentaires, tels que l'Ethernet double gigabit et le lecteur d'empreintes digitales, il peut également être un très bon système de divertissement relié à un téléviseur de salon. De plus, grâce à sa baie interne de 2,5 pouces pour disques durs SATA ou SSD, son stockage peut être étendu, ce qui en fait une bonne machine à long terme. Il vaut vraiment la peine d'être acheté.

Le Mac Mini M1 a été lancé en octobre 2020 et reste le meilleur Mac Mini en circulation. (Image credit: Apple)

5. Mac Mini M1 (2020) Le meilleur mini-ordinateur pour les utilisateurs de macOS Caractéristiques techniques CPU: Apple M1 (8 cœurs) RAM: Mémoire unifiée de 16 Go (non évolutive). Une version de 8 Go est également disponible. Storage: 512 Go (SSD mSATA) Ports et connectivité: Thunderbolt USB 3.1 Gen 2 USB-C (x2), USB 3.1 Type-A Gen1 (x2), HDMI, Prise casque, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 Poids: 1,2 kg Les meilleures offres du jour Low Stock Voir à Asgoodasnew FR Voir à Cdiscount FR Low Stock Voir à Macway FR Pourquoi l’acheter + Processeur M1 rapide + Peut exécuter la dernière version de Mac OS Pourquoi attendre - La RAM ne peut pas être mise à niveau - Une version actualisée est prévue cette année

Dans l'ensemble, la version 2020 du Mac mini avec son processeur M1 est toujours impressionnante et vous offre une option portable pour emmener votre informatique partout sans sacrifier votre système d'exploitation et votre écosystème logiciel Apple préférés.

Il a un design compact et attrayant, et la capacité d'exécuter le dernier grand système d'exploitation tout en faisant fonctionner les applications Intel et iOS. En octobre de l'année dernière, de nombreux fans espéraient qu'Apple présenterait un nouveau Mac mini équipé des puces M1 Pro ou M1 Max lors de son événement Unleashed, mais cela ne s'est pas concrétisé deux fois l'année dernière.

L'un de ses inconvénients est que la mémoire ne va pas au-delà de 16 Go, et qu'il n'est pas possible de la faire passer à 16 Go sur le modèle de 8 Go. Ceux qui viennent de Mac Mini basés sur Intel seront désespérés de découvrir qu'ils ne peuvent plus utiliser de cartes graphiques externes (eGPU). En dehors de cela, c'est une bonne alternative pour entrer dans le monde Apple avec un minimum d'espace sur le bureau.

Si vous voulez choisir les composants internes et monter votre propre système, c'est une excellente affaire pour un prix très abordable. (Image credit: Zotac)

6. Zotac ZBOX CI329 Le meilleur mini-PC pour les budgets limités Caractéristiques techniques CPU: Intel Celeron N4100 (Quadricœur) 1,1 GHz RAM: Jusqu'à 32 Go SODIMM DDR4-2400 (2 emplacements) Stockage: SSD SATA 6.0 2,5'' Ports et connectivité: HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2, VGA, lecteur de cartes 3-en-1, USB 3.0 Type-C (avant), USB 3.0 Type A (avant), USB 3.0 (x2, arrière), USB 2.0 (x1,arrière), Gigabit Ethernet (RJ45) (x2) (arrière), Antenne Wi-Fi externe, (Wi-Fi AC double bande inclus)HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2, VGA, lecteur de cartes 3-en-1, USB 3.0 Type-C (avant), USB 3.0 Type A (avant), USB 3.0 (x2, arrière), USB 2.0 (x1,arrière), Gigabit Ethernet (RJ45) (x2) (arrière), Antenne Wi-Fi externe, (Wi-Fi AC double bande inclus) Poids: 1,70 kg Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Refroidissement passif + Excellent flux d'air + Livré avec CPU, il suffit d'ajouter de la mémoire et un SSD Pourquoi attendre - Chauffe régulièrement - Vous devrez peut-être accéder aux paramètres du BIOS

En fonction de l'argent que vous souhaitez dépenser pour un mini-PC, il est parfois préférable de "construire son propre PC", car vous pouvez réutiliser des composants que vous avez peut-être déjà, comme le disque dur 2,5" ou le disque dur SSD d'un vieil ordinateur portable, ou acheter de la mémoire SODIMM en ligne à bon prix.

Les boîtiers et les cartes mères sont difficiles à assortir dans ce facteur de forme, de sorte que certaines entreprises offrent juste le boîtier nu avec la carte mère. Zotac vous propose ce modèle avec le processeur déjà installé, il ne vous reste plus qu'à ajouter la mémoire vive et le stockage.

Cette société a été un pionnier sur le marché des mini-PC avec le premier Mini PC créé en 2008 et la série Zbox un an plus tard. Il n'est donc pas surprenant qu'elle propose aujourd'hui ce kit prêt à assembler qui peut être décrit comme "il suffit d'ajouter de la RAM et un disque". Il présente un facteur de forme petit et carré avec suffisamment de ports pour répondre aux demandes des utilisateurs les plus exigeants et vous pouvez le connecter à des moniteurs anciens ou nouveaux.

Alimenté par un processeur Intel Celeron N4100 à quatre cœurs avec refroidissement passif, le système est totalement silencieux et convient à la lecture de médias, à la navigation sur Internet et au travail de bureau. La carte graphique Intel UHD 600 offre une sortie 4K avec décodage vidéo H.265 et H.264, ce qui en fait un choix parfait pour devenir votre petit centre multimédia ou votre centre de travail à domicile.

Outre le bouton d'alimentation, un lecteur de cartes SDHC/SDXC, un port USB 3.0 de type A et un autre de type C, et un voyant d'activité du disque dur/SSD, ce boîtier dispose également de deux ports Ethernet RJ45 pour la mise en réseau filaire. Il est doté de ports pour moniteur avec les trois normes populaires : HDMI 2.0, DisplayPort et VGA. Un support VESA est également inclus si vous souhaitez fixer cette unité à l'arrière d'un moniteur.

Dès que vous avez acheté la mémoire et le stockage nécessaires, vous pouvez ouvrir son design sans outil et installer la mémoire DDR4 requise et le disque dur ou le disque SSD SATA de 2,5 pouces sans effort. Certains utilisateurs ont trouvé qu'ils devaient entrer dans l'écran du BIOS pour activer le démarrage "legacy" et pour activer le son afin d'éviter les maux de tête de l'installation et de la configuration.

Le WiFi 802.11ac à double bande, avec une antenne externe de qualité, ainsi que ses deux ports Gigabit Ethernet, en font également un routeur ou un pare-feu périphérique, si vous avez les connaissances et l'expertise nécessaires pour le configurer. Ce produit est réservé aux techniciens, mais il est fortement recommandé.

Pour une puissance CPU ultime, ce kit vous permet d'ajouter un GPU discret de votre choix et offre une connectivité de pointe et une superbe capacité d'extension. (Image credit: Intel)

7. Intel NUC 11 Extreme Kit Le meilleur mini-PC évolutif Caractéristiques techniques CPU: Intel Core i9 11900KB (8 Coeurs) RAM: DDR4-3200 (deux emplacements) Stockage: Aucun Ports et connectivité: HDMI 2.0, USB 3.1 Type-A Gen-2 (x8), USB 2.0 Type A (x2), USB-C / Thunderbolt 4 (x2), 2.5 Gigabit Ethernet Poids: 5,05 kg Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Supporte les GPU discrets + Grandes possibilités d'extension + Ports Thunderbolt 4 + Dernier Wi-Fi 6E et Ethernet 2.5G + Garantie de trois ans Pourquoi attendre - Coûteux - Vous pourriez monter un PC de taille similaire - Ses vibrations ne conviennent pas à tout le monde

Il s'agit plus d'un Small Form Factor (SFF) que d'un Mini PC, mais nous l'avons inclus dans cette gamme pour deux raisons : tout d'abord, il est toujours petit, de la taille d'un grille-pain, juste un peu plus long. Ensuite, parce qu'il s'agit de l'une des rares façons dont un "mini" PC peut également être doté d'un système graphique complet, et qu'il convient donc aux professionnels créatifs qui montent des vidéos, font de la CAO ou du rendu 3D.

Vendu dans un kit de bricolage, vous obtenez le boîtier inspiré des joueurs avec un éclairage RGB et un crâne à l'avant, le module de calcul avec un CPU Intel i9, mais sans RAM, sans disque dur ou SSD, et sans OS. Il n'y a aucune contrainte sur les composants que vous choisissez.

En ce qui concerne le boîtier, nous admettons que ses vibrations de jeu avec son crâne lumineux pourraient ne pas être pour tous, et Intel pense apparemment la même chose, puisqu'il est sur une plaque amovible. Si vous considérez la puissance brute et l'extensibilité, il ne fait aucun doute que le kit NUC 11 Extreme est un gagnant. Cependant, il s'agit d'une option coûteuse.

Il dispose d'un lecteur de cartes et de deux ports USB 3.1 Gen 2 à l'avant. À l'arrière se trouvent six ports USB 3.2 Gen 2 et deux ports Thunderbolt 4 Type-C. La cerise sur le gâteau est un port Ethernet à 2,5 Gbps. L'appareil offre les dernières fonctionnalités sans fil Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Même si nous avons sélectionné un kit coûteux, il n'est livré qu'avec un processeur Core i9-11900KB de 11e génération à huit cœurs et un gros bloc d'alimentation pouvant accueillir une carte graphique de taille normale. Les versions avec RAM et SSD sont disponibles à des prix variables au détail. Tout dépend de la quantité de bricolage que vous voulez faire.

Un PC Windows 10 abordable dans votre salon, idéal pour lire des vidéos en streaming sur votre téléviseur. (Image credit: Chuwi)

8. Chuwi Herobox Le meilleur mini-PC pour le streaming Caractéristiques techniques CPU: Intel N4500 (Dual-Core) RAM: 8 Go LPDDR4 Stockage: 256 Go (SSD) Ports et connectivité: USB Type-C, USB 3.0 (x2), USB 2.0 (x2), HDMI 2.0, VGA, Gigabit Ethernet , WiFi 802.11ac Dual-Band Poids: 1,12 kg Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Vraiment abordable + Châssis en alliage d'aluminium + Baie interne pour un SSD ou un disque dur de 2,5". + Le SSD M.2 peut être mis à niveau + Sorties HDMI et VGA + Windows 10 64 bits préchargé Pourquoi attendre - Processeur Celeron à bas prix

Vous pourriez confondre cette minuscule boîte avec l'un de ces boîtiers TV Android, mais à l'intérieur de son châssis en aluminium noir se trouve un processeur Intel Celeron à double cœur exécutant Windows 10. Sa puce N4500 utilise une faible quantité d'énergie, ce qui se traduit par un très faible dégagement de chaleur et une très faible consommation de courant, ce qui en fait un appareil idéal à laisser brancher sur la télévision de votre salon pour le streaming, la lecture de fichiers vidéo téléchargés et la navigation décontractée sur le Web. Ses graphiques intégrés Intel UHD 600 sont également suffisamment puissants pour lire des vidéos 4K.

Un boîtier séparé est un moyen bon marché pour les enfants de jouer à Minecraft sur un téléviseur grand écran à 60FPS, ou de regarder des films sur de vieux téléviseurs qui ne sont pas intelligents ou dont les capacités sont dépassées. Puisque ce mini-PC fonctionne sous Windows 10, il n'y a aucune restriction sur ce que vous pouvez regarder : Netflix, Hulu, YouTube, etc. Vous pouvez regarder sur un téléviseur presque tout ce qui se charge sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, y compris les applications Microsoft Store.

Vous souhaitez utiliser un autre navigateur ? Vous pouvez utiliser Edge ou installer Firefox, Opera, Vivaldi, Brave, etc. Avez-vous besoin d'un VPN ? Installez n'importe quel logiciel VPN pour PC et diffusez en continu des contenus limités à d'autres pays. Autre avantage, vous recevrez des mises à jour de sécurité tant que Microsoft prendra en charge Windows 10, soit, à l'heure où nous écrivons ces lignes, en octobre 2025.

Ce boîtier vous permet de mettre à niveau son stockage à tout moment, contrairement à la plupart des boîtiers TV Android qui ne peuvent pas être mis à niveau. Avec un simple tournevis, n'importe qui peut retirer les six vis à l'arrière et avoir accès aux internes. Vous trouverez une baie vide de 2,5 pouces où vous pourrez brancher le disque SATA de votre choix. Un jeu de quatre vis est fourni avec l'unité pour fixer un disque dur ou un disque SSD. Le stockage SSD est également évolutif, puisqu'il s'agit d'un SSD M.2 standard. Le port USB-C à l'avant de l'appareil est un ajout intéressant pour suivre les lecteurs flash modernes pour les appareils mobiles.

Il y a une chose qui ne peut pas être mise à niveau sur cet appareil - la RAM, qui est LPDDR4 soudée à la carte mère - mais les huit Go inclus sont conformes à ce que vous obtenez aujourd'hui avec les ordinateurs portables, donc cela devrait être plus que suffisant pour la navigation et la lecture de médias. Il n'y a pas de télécommande incluse avec ce produit. Vous pouvez brancher un clavier et une souris filaires standard, mais vous obtiendrez de meilleurs résultats en achetant des claviers et des souris sans fil 2,4 GHz avec un dongle USB qui imite une souris KB filaire, ou en choisissant des versions Bluetooth.

Si vous possédez un smartphone Android, une perle inconnue consiste à utiliser l'application "Serverless Bluetooth Keyboard & Mouse for PC/Phone" disponible sur le Play Store qui transforme votre téléphone en un clavier et un trackpad Bluetooth virtuels pour votre PC ou, dans ce cas, votre Chuwi Hero Box. Vous la trouverez ici.

La meilleure option compacte pour les joueurs. (Image credit: Intel)

9. Intel NUC 11 Enthusiast Kit (NUC11PHKi7C) Le meilleur mini-PC pour les gamers Caractéristiques techniques CPU: Intel Core i7-1165G (Quadricœur, jusqu'à 4,70 Ghz) RAM: 16 Go DDR4 (2x 8 Go DDR4-3200) Stockage: 512 Go (SSD PCIe) Ports et connectivité: USB Type C (avant), USB Type C (arrière), (support Thunderbolt 4), USB 3.2 Type A (avant) x2, USB 3.2 Type A (arrière) x4, HDMI 2.0b, Mini DisplayPort 1.4, 2.5Gbps Ethernet, Intel Wi-Fi 6E, Lecteur de cartes, Port IR (avant) Poids: 1,59 kg Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + GPU discret Nvidia + Nombreux ports + Ethernet rapide 2.5G + Dernier WiFi 6E + Support Thunderbolt 4 Pourquoi attendre - GPU interne non évolutif - Ne remplace pas une console de jeu

Dans le kit NUC 11 Enthusiast, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour satisfaire le joueur en vous. Outre un GPU Nvidia discret, il inclut la prise en charge de plusieurs écrans, la prise en charge de Thunderbolt 4, Ethernet 2,5 Gbps et le dernier Intel Wi-Fi 6E.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez choisir le kit NUC 11 Extreme, qui vous permet d'installer la carte graphique de votre choix, mais cette machine est plus un Small Form Factor qu'un mini PC, tandis que le kit Enthusiast reste dans un style "mini PC". Verticalement sur son socle, il ne fait que 1,6 pouces d'épaisseur.

À l'intérieur, vous trouverez un processeur Intel i7-1165G à quatre cœurs et 16 Go de RAM DDR4. Nous avons choisi la version avec un SSD de 256 Go, mais il est également disponible avec un SSD de 512 Go. Cette configuration lui permet de faire tourner des jeux comme Far Cry 5 à 60 images par seconde.

Sa connectivité est excellente, avec notamment des ports HDMI et mini-DisplayPort pour brancher deux moniteurs, deux ports USB-C/Thunderbolt 4, un lecteur de cartes SD, deux ports USB-A à l'avant, quatre ports USB 3 plus un port Type-C à l'arrière.

En résumé, si vous êtes à la recherche d'un PC à petit facteur de forme qui joue bien aux jeux AAA grand public, alors ce PC est peut-être fait pour vous. Cependant, il ne s'agit pas d'un remplacement d'une console de jeux ou d'une plate-forme de jeu complète, où vous pouvez installer la carte graphique de votre choix pour répondre aux exigences des jeux plus récents.

Un mini PC avec refroidissement passif conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour protéger votre réseau. (Image credit: Protectli)

10. Protectli Vault FW4B Le mini-PC le plus sécurisé Caractéristiques techniques CPU: Intel Celeron J3160 (64 bit, jusqu'à 2,2 GHz) RAM: 8 Go DDR3 Stockage: 120 Go (SSD mSATA) Ports et connectivité: Gigabit Ethernet (x4), USB 3.0 Type A (x2), RJ-45 COM, HDMI (x2) Poids: 1,06 kg Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Support matériel AES-NI + Pas de ventilateur : 100% silencieux + Faible consommation d'énergie : 10W + Testé avec pfSense, untangle, OPNsense + BIOS Coreboot en option Pourquoi attendre - Pas de système d'exploitation préinstallé

Les administrateurs de réseau apprécieront la flexibilité de ce mini-PC lors de la configuration des appareils de sécurité en périphérie du réseau. Comme il n'y a pas de système d'exploitation préchargé, vous pouvez installer votre solution préférée tout en connectant un moniteur externe via HDMI. Vous pouvez retirer le moniteur et accrocher le mini-PC à n'importe quel endroit et l'oublier : sur un mur, sous un bureau, etc. Le fabricant l'a testé avec les pares-feux et les solutions de sécurité réseau les plus populaires, tels que pfSense, untangle et OPNsense.

Les composants internes de l'appareil sont soigneusement sélectionnés pour offrir des performances optimales. Par exemple, les ports Ethernet Gigabit Intel i210 assurent une compatibilité totale avec la plupart des installations Linux, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de chercher des pilotes. De plus, le processeur prend en charge le chiffrage matériel assisté AES-NI pour de meilleures performances, et son BIOS peut être remplacé par le logiciel libre Coreboot, mais vous devrez le remplacer vous-même. Heureusement, le fabricant fournit un bon support technique.

Vous pouvez l'installer en tant que pare-feu PFsense en téléchargeant le système d'exploitation sur le site Web de Pfsense et en le démarrant à partir d'une clé USB. Les évaluateurs ont averti que dans ce cas, l'option de démarrage par défaut est héritée et que vous devez la changer en UEFI. Vous pouvez également l'utiliser comme système de détection d'intrusion (IDS) si vous installez le populaire logiciel Suricata. Avec l'unité de 8 Go, la mémoire sera utilisée à 25% et le CPU à moins de 20%. Dans ce cas, le Celeron sera votre goulot d'étranglement et le débit sera limité à 300 à 500 Mbps. Une version à six ports équipée d'un Intel Core i5 est également disponible. Elle est mieux adaptée à une utilisation IDS avec des débits plus élevés.

Ce dispositif est également compatible avec le pare-feu commercial Untangle NG Firewall. Ainsi, avec un simple abonnement au logiciel, il peut fonctionner comme un équilibreur de réseau étendu, un basculement de réseau étendu, un filtre du trafic Internet et un scanner de virus. Cependant, le caractère bricolé de ce mini-PC le rend plus adapté aux bricoleurs et aux administrateurs système.

Un mini-PC qui tient dans la paume de votre main est un exploit d'ingénierie. (Image credit: Chuwi)

11. Chuwi LarkBox Pro Mini PC Le mini-PC le plus léger Caractéristiques techniques CPU: Intel Celeron J4125 (Quadricœur) RAM: 6 Go LPDDR4 (2133 MHz) Stockage: 128Go (eMMC 5.1) Ports et connectivité: 2x USB 3, HDMI, USB-C (alimentation uniquement), emplacement Micro SD, prise casque Poids: 127 g Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Support VESA + S'adapte partout + Parfait pour les voyages Pourquoi attendre - Le ventilateur peut être bruyant - Problèmes de mise à jour Windows

Il ne s'agit pas d'un mini PC, mais d'un nano PC, qui est à peine plus grand qu'une brique de chargeur de téléphone, ce qui vous permet de l'emporter facilement où vous voulez. Vous pouvez l'utiliser pour une utilisation typique d'un PC domestique, y compris la navigation web occasionnelle, Word et YouTube, et il prend en charge le Wi-Fi et le Bluetooth. Lorsque vous regardez sa taille, vous pouvez dire qu'il est le résultat d'une incroyable prouesse d'ingénierie. Cependant, le fait d'intégrer autant de fonctionnalités dans un si petit espace n'est pas sans inconvénient.

Parmi les spécifications, on trouve un processeur Intel Celeron à quatre cœurs, 6 Go de RAM soudés, 128 Go de stockage interne et vous pouvez utiliser une carte microSD comme extension de stockage. Il comprend une installation complète de Windows 10. Il est équipé de deux ports USB 3.0, d'un connecteur HDMI et d'un connecteur USB-C pour l'alimentation. Il dispose également d'un emplacement microSD et d'une prise casque sur son côté.

Le système est très bien si vous laissez son système d'exploitation tranquille. Lorsque vous remplacez le système d'exploitation, par exemple par Linux, les utilisateurs signalent que le système devient inutilisable car le ventilateur de refroidissement ne tourne pas dans Linux, jamais, de sorte que le système surchauffe et se bloque. Nous espérons que Chuwi pourra surmonter ce petit bug en soumettant des correctifs logiciels aux distros Linux.

Les utilisateurs de Windows 10 qui essaient de mettre à niveau vers une version plus récente signalent le même problème : le ventilateur ne tourne pas pendant le processus de mise à niveau, ce qui entraîne un BSOD. Selon d'autres, vous pouvez mettre à niveau Windows si vous faites une installation propre avec une build plus récente. Votre kilométrage peut varier. Si vous cherchez le plus petit PC que vous pouvez trouver, c'est celui-là. Si vous voulez éviter les problèmes, laissez le système d'exploitation tranquille.

Si votre budget est plus que limité, voici le meilleur mini-PC économique. Il prend même en charge les doubles écrans grâce à ses deux sorties HDMI. (Image credit: Beelink)

12. Beelink T4 Pro Le meilleur rapport qualité-prix Caractéristiques techniques CPU: Intel Celeron N3350 (Dual Core, jusqu'à 2,40 GHz) RAM: 4 Go Stockage: 64 Go (eMMC) Ports et connectivité: HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 Type A (x4), RJ-45 Gigabit Ethernet, Prise audio 3.5mm (Casque + Micro)HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 Type A (x4), RJ-45 Gigabit Ethernet, Prise audio 3.5mm (Casque + Micro) Poids: 0,23 kg Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Très bon marché + Wi-Fi bi-bande + Gigabit Ethernet + Prise en charge des doubles moniteurs grâce à ses deux ports HDMI Pourquoi attendre - Stockage interne très réduit - CPU à double cœur seulement

Ne cherchez pas plus loin si vous voulez le prix le plus bas possible pour un Mini PC. Cette machine, dotée d'un processeur Celeron double cœur et de quatre gigaoctets de RAM, a bénéficié d'une remise si importante qu'elle coûte désormais moins cher qu'un simple disque dur. Avec ce prix étonnamment bas, vous obtenez une machine neuve avec l'expérience complète d'un PC sous Windows 10, simplement en connectant un moniteur (ou deux) par HDMI et en branchant l'adaptateur secteur.

Grâce à ses deux ports HDMI, il prend effectivement en charge le fonctionnement sur deux écrans. L'appareil est doté de quatre ports USB 3.0 pour connecter votre clavier, votre souris, votre webcam et un périphérique de stockage externe tel qu'une clé USB ou un disque dur externe.

Ne vous attendez pas à ce que des miracles se produisent avec son processeur interne Celeron à double cœur et ses quatre gigaoctets de RAM. L'espace de stockage est également limité à 64 Go, mais vous en avez pour votre argent. C'est un petit PC très pratique à avoir dans un tiroir comme dispositif de sécurité : au cas où votre PC principal tomberait en panne ou commencerait à faire des siennes, il vous suffirait de sortir cette petite boîte du tiroir, de brancher quelques fils, et vous seriez de retour aux affaires en un rien de temps.

Ce dongle HDMI permet de transformer votre moniteur ou votre téléviseur en un PC Windows 10 tout-en-un de base. (Image credit: Ouvislite)

13. Ouvislite Fanless Mini PC Stick Le meilleur PC dongle Caractéristiques techniques CPU: Intel Atom X5-Z8350 (Quadricoeur, 1,4 GHz) RAM: 8 Go DDR3L Stockage: 128 Go (eMMC) Ports et connectivité: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x HDMI, Micro-SD card slot Poids: 125 g Pourquoi l’acheter + Silencieux + Peut se glisser dans votre poche + Wi-Fi double bande + Se connecte directement sur votre écran / TV Pourquoi attendre - Ports USB limités - Pas d'Ethernet - Non évolutif - Ne peut exécuter Windows 11

Il y a quelques années, Intel a stupéfié le monde avec son Compute Stick. La taille résultante d'un PC est à peine plus grande qu'une clé USB, ce qui présente certaines limites, comme la dissipation de la chaleur et le bruit des ventilateurs associés. Il s'agit d'une solution idéale qui permet de tenir la promesse initiale du Compute Stick lorsque les constructeurs de systèmes indépendants se passent de ventilateur.

Sortez ce dispositif de la poche de votre chemise, branchez-le sur le connecteur HDMI arrière de n'importe quel écran de PC et vous avez votre PC partout. Vous pouvez également le connecter au connecteur HDMI latéral de n'importe quel téléviseur pour en faire un téléviseur intelligent. Le Wi-Fi double bande et le Bluetooth garantissent une connectivité sans faille. La meilleure façon de l'utiliser est d'utiliser un clavier et une souris Bluetooth, bien qu'un clavier et une souris sans fil 2,4Ghz avec un dongle USB sans fil mâle puissent également fonctionner.

Ce mini-PC dispose de huit gigaoctets de RAM, ce qui devrait être suffisant pour les programmes gourmands en RAM comme Chrome. Cet ordinateur est équipé d'un processeur Intel Atom à quatre cœurs, ne vous attendez donc pas à des miracles. Cependant, il devrait suffire pour les tâches PC occasionnelles comme l'utilisation de Google Docs, la navigation sur le Web et la lecture de fichiers multimédia. Il est doté d'une mémoire flash eMMC de 128 Go, ce qui est suffisant pour Windows 10 et quelques applications. Il dispose également d'un emplacement MicroSD pour vous permettre d'étendre votre espace de stockage.

Il n'y a que deux ports USB, un USB 3.0 et un USB 2.0. Si vous prévoyez d'utiliser l'appareil pendant une longue période, il serait bon d'investir dans un hub USB 3.0.

Avant d'aborder nos critères de sélection, nous devons décrire le vaste éventail de configurations que recouvre l'appellation "mini PC" : Le plus grand mini PC a à peu près la taille d'un grille-pain électrique. Mais la majorité d'entre eux ont la taille d'une pile de quelques CD - si vous vous souvenez encore de ce que c'était. En outre, il existe le type appareil, qui est généralement une boîte rectangulaire fine sans ventilateur.

Les mini-PC de type appliance ont souvent un boîtier métallique pour faciliter le refroidissement passif, ainsi que plusieurs ports Gigabit Ethernet câblés. Les mini-PC sont parfaits pour être laissés sans surveillance dans une petite armoire réseau, un rack ou un casier, où ils peuvent être utilisés comme mini-serveurs à fonction fixe, comme un pare-feu pour un réseau de bureau ou un stockage de fichiers pour un petit atelier.

Il existe également une catégorie de mini-PC qui sont vraiment, vraiment petits. Ils vont de la taille de la paume de la main à un peu plus grand qu'une clé USB, et sont souvent équipés d'un connecteur mâle HDMI et conçus pour être fixés à l'arrière d'un téléviseur ou d'un moniteur pour le divertissement ou la navigation sur Internet sur un grand écran.

Ainsi, choisir un "Mini PC" n'est pas une tâche facile, nous avons d'abord dû les filtrer en fonction de leur taille. Nous avons commencé par les plus petits, les PC de la taille d'une clé USB, les appareils de la taille d'une paume de main, puis les machines de la taille d'un boîtier de télévision. Pour chaque saut de taille, nous avons recherché les scénarios d'utilisation basés sur les capacités du processeur, la quantité de RAM et les ports inclus, puis nous avons éliminé ceux dont les spécifications étaient insuffisantes, ce qui a permis de supprimer plusieurs dizaines d'entrées avec les mêmes processeurs Celeron et une faible quantité de RAM.

Une fois que nous sommes arrivés aux entrées de spécifications plus élevées, c'est là que les gagnants ont commencé à apparaître, soit par les capacités d'expansion, les caractéristiques uniques et l'adéquation à l'objectif. Un dernier filtrage en fonction de la marque et des considérations de support nous a permis d'aboutir à notre sélection des meilleurs mini-PC pour le petit bureau, le bureau d'entreprise, le meilleur mini-PC pour une utilisation multi-écrans, le meilleur pour les jeux et le meilleur mini-PC pour l'utilisation de pare-feu. Plus le prix est élevé, plus vous devez faire attention à la question du support après-vente.