Les meilleurs moniteurs pour une configuration double écran en 2022

Chaque année, les moniteurs deviennent plus grands. Devriez-vous vous contenter d'acheter le plus grand moniteur possible, ou bien deux moniteurs seraient-ils préférables à un moniteur géant tel qu'un ultra-large ? Dans ce guide, nous allons explorer la seconde possibilité, en mettant en avant les modèles les plus performants pour la soutenir.



Le principal avantage d'une configuration à deux écrans est la productivité. Les écrans multiples vous permettent de visualiser une plus grande zone de travail, ce qui élimine les retards causés par le changement de fenêtre et d'application. Le fait d'avoir un seul grand moniteur présente un inconvénient : vous ne pouvez pas exécuter aisément plusieurs applications en mode plein écran. Lorsque vous utilisez deux moniteurs, vous pouvez exécuter une application en plein écran, ou supporter un appel vidéo, sur un écran tout en travaillant sur l'autre.

Est-il recommandé de préférer une configuration double écran ? La science dit oui

L'utilisation de deux écrans n'est pas une tendance esthétique, les avantages sont réels et mesurables. Ce qui était une évidence anecdotique est désormais soutenue par la recherche scientifique. Des études de recherche comportementale ont révélé une réduction du temps nécessaire à l'accomplissement des tâches et une augmentation significative de la productivité par ce biais.

Jon Peddie, analyste high-tech influent, mentionne une augmentation de la productivité de plus de 40% : "Nous avons constaté que les utilisateurs disposant de plusieurs moniteurs ont une augmentation moyenne de leur productivité de 42%".

D'autres experts ont validé cette hypothèse : des chercheurs du Software Usability Research Laboratory de l'université d'État de Wichita ont constaté que 91% des utilisateurs préfèrent les doubles moniteurs aux moniteurs uniques lors d'une étude réalisée en 2011. Des ordinateurs équipés d'un et de deux écrans ont été utilisés pour observer les participants pendant qu'ils effectuaient des tâches professionnelles. Les personnes disposant de deux écrans ont accompli leurs tâches 18% plus rapidement. Beaucoup ont même déclaré qu'une paire de petits écrans serait préférable à un seul grand écran.

Le passage au double écran est plus facile que jamais

À une époque où les écrans étaient de gros tubes cathodiques, la seule solution était de les placer l'un à côté de l'autre, mais les écrans d'aujourd'hui sont fins et ne pèsent plus une tonne. Grâce à des options de montage flexibles et à des supports pour moniteur, vous pouvez facilement positionner les écrans à votre convenance et même empiler les écrans les uns sur les autres si vous le souhaitez. Certains moniteurs prennent même en charge la rotation de l'écran en mode "portrait".

Vous constaterez également que deux moniteurs plus petits donnent de meilleurs résultats et coûtent souvent moins cher que l'achat d'un seul moniteur de très grande taille. Enfin, il n'est pas nécessaire d'avoir un bureau immense pour tirer parti du double affichage : il existe une nouvelle gamme de petits moniteurs portables de 15 pouces qui offrent la densité d'information élevée de la 4K Ultra HD sans l'encombrement. Ils sont livrés avec leur propre support pliable et peuvent être facilement glissés dans un sac à dos, pour emmener votre configuration à double écran pratiquement partout.

Avant de passer au double écran 4K, vérifiez la compatibilité de votre carte graphique

Lorsque vous choisissez une paire de moniteurs 4K, assurez-vous que votre carte graphique est capable de les gérer. Pour piloter deux moniteurs en 4K, vous aurez besoin de cartes capables de gérer deux écrans ou plus. Pour n'en citer que quelques-unes : la Gigabyte Geforce RTX 2060 ou la MSI GeForce GTX 1660 peuvent prendre en charge jusqu'à trois écrans 4K et sont équipées de trois ports de taille normale.

Si vous avez un budget serré, vous pourriez avoir une carte comme la EVGA GeForce GTX 1080 capable de gérer deux moniteurs en 4K à un prix raisonnable. Vous trouverez de nombreuses options dans nos guides de cartes graphiques pour AMD et Nvidia.

Deux moniteurs ou un seul moniteur ultra-large ? Le pour et le contre

Nous ne sommes pas très enclins à inclure les prix dans les guides d'achat, mais pour comparer, il est plus facile d'afficher les prix actuels. Une paire d'écrans 4K de 27 pouces de notre choix des meilleurs pour la productivité coûte moins de 600 euros à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il y a 16 millions de pixels sur une surface d'affichage combinée de 46,98 pouces horizontalement par 14 pouces verticalement, et une taille diagonale de 49 pouces.

Si vous préférez un écran incurvé de 49 pouces avec une résolution de 5120x1440 pixels et qu'ils existent, vous devrez payer 1000 € pour un ROG Strix XG49VQ d'entrée de gamme, et 1300 € pour un Samsung Odyssey G9 haut de gamme.

Par conséquent, vous obtenez un écran gigantesque conçu principalement pour les gamers, qui ne peut être utilisé que comme livré. Si vous avez des écrans séparés, vous pouvez les déplacer verticalement ou horizontalement comme vous le souhaitez. Un moniteur unique est également un point de défaillance unique, de sorte que s'il tombe en panne, vous n'avez plus rien à regarder.

Les partisans du moniteur unique peuvent affirmer à juste titre qu'avec un écran unique, il n'y a pas de bordures qui gênent, il n'y a qu'une énorme surface lisse de pixels continus. À vous de décider si le confort visuel ou l'encombrement est plus avantageux pour votre cas d'utilisation. Les partisans d'une double configuration affirment que le cerveau humain est très efficace pour se concentrer sur ce qui est important et ignorer tout le reste. Par conséquent, lorsque vous commencez à utiliser plus d'un écran, en particulier avec plusieurs applications, les bordures centrales disparaissent tout simplement.

1. LG 27QN600 QHD 27 pouces Le meilleur rapport qualité-prix Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 27 pouces Résolution: QHD (2560 x 1440) Luminosité: 350 cd/m2 Ports: 1x DisplayPort, 2x HDMI Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Excellent rapport qualité-prix + Haute densité de pixels + Convient pour le travail ou les jeux classiques Pourquoi attendre - Pas de haut-parleurs - Le support ne peut que s'incliner - 4K non supportée

Ceux qui souhaitent travailler et jouer devraient envisager d'en acquérir une paire. Cet écran se distingue de la concurrence par son prix : c'est l'une des offres 1440p les plus abordables. Sa taille de 27 pouces est idéale et son taux de rafraîchissement va jusqu'à 75 Hz, ce qui le rend adapté aux jeux légers.

Sa dalle IPS 27 pouces de qualité offre des angles de vision de 178°, un revêtement antireflet pour éviter les reflets et offre une fidélité des couleurs exceptionnelle à 99 % de l'espace colorimétrique sRGB. De plus, l'écran est équipé de filtres de réduction de la lumière bleue et du scintillement pour aider à réduire la fatigue oculaire. Il présente également un design attrayant et des bords ultrafins.

Grâce au joystick, vous pouvez naviguer facilement dans les menus à l'écran et personnaliser des fonctions telles que la désactivation du témoin d'alimentation. Le support inclus ne peut qu'être incliné, mais cela est compensé par la disponibilité de supports VESA 100x100 mm qui peuvent être accrochés à l'un des nombreux bras de moniteur disponibles sur le marché secondaire.

Il y a deux ports HDMI 1.4 et un port DisplayPort 1.4, qui permettent de connecter une paire de moniteurs sans adaptateur à la plupart des systèmes modernes. La seule sortie audio est une prise casque, vous aurez donc besoin de haut-parleurs externes ou d'un casque. Il s'agit néanmoins d'une valeur incroyable, puisque vous obtenez deux excellents moniteurs pour le prix d'un seul écran plus cher.

2. Samsung UJ59 Le meilleur moniteur double pour les grandes surfaces Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 32 pouces Résolution: 4K UHD (3840 x 2160) Luminosité : 270 cd/m2 Ports: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x 3.5 mm Audio Jack Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Visiter le site Pourquoi l’acheter + Bon rapport qualité/prix pour un écran 32 pouces 4K + Excellente conversion ascendante des résolutions inférieures + Minimaliste, profil épuré, cadre fin + Haut-parleurs intégrés Pourquoi attendre - Conception à bascule uniquement - Une paire de moniteurs 32" nécessite beaucoup d'espace

Avec son esthétique minimaliste finie en gris bleuté mat, Samsung produit un très bon moniteur 4K de 32 pouces à un prix abordable, idéal pour une configuration à double écran.

Afin d'obtenir son avantage en termes de prix et de fonctionnalités, ce moniteur utilise une dalle VA ou à alignement vertical. Une dalle VA est un type d'écran LED qui offre le meilleur contraste et la meilleure profondeur d'image, mais qui a un temps de réponse plus long que les dalles TN et IPS. En utilisant son mode "économiseur d'yeux" sans scintillement, les travailleurs de longue durée ressentiront moins de fatigue oculaire.

Sa dalle offre une définition UHD, un bon contraste, une luminosité de pointe décente de 270 nits et des angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés.

Grâce à ses trous de fixation VESA 100x100, ce moniteur peut être fixé au mur ou utilisé avec un bras de fixation. Vous pouvez acheter des bras de moniteur doubles afin d'en placer deux à l'arrière du bureau, ce qui permet de l'utiliser confortablement à une distance de 60 à 90cm. En plus de gagner de l'espace sur votre bureau, vous pourrez aligner les moniteurs de manière à ce que leurs lignes de visée soient alignées avec les vôtres.

Compatible avec les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les Mac et les MacBook, vous bénéficiez de fonctionnalités telles que la fonction Picture-by-Picture (PBP), qui permet de connecter deux appareils en même temps et de conserver la résolution d'origine. L'appareil dispose de trois ports, deux ports HDMI et un DisplayPort, ce qui lui confère de nombreuses options de connectivité. Notez que le port HDMI un est HDMI 1.4 et le port HDMI deux est 2.0. Par conséquent, si vous souhaitez l'utiliser à une résolution 4K de 60 Hz, vous devez utiliser le port HDMI 2. Le port DisplayPort 1.2 prend en charge les taux de rafraîchissement de 60 Hz en 4K. Ce moniteur de 32 pouces est idéal si vous recherchez une paire de grands écrans 4K.

3. Philips 276E8VJSB Le meilleur moniteur double pour les professionnels exigeants Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 32 pouces Résolution: 4K UHD (3840 x 2160) Luminosité : 350 cd/m2 Ports: 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 1x Audio Jack Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Voir à Amazon Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Dalle IPS avec des couleurs vives et précises + Design minimaliste et élégant + Meilleur rapport qualité-prix parmi les écrans IPS 4K Pourquoi attendre - Pas de supports Vesa - Pas de haut-parleurs intégrés - Ne conviendra pas aux joueurs

Doté d'un écran IPS de 27 pouces avec une résolution native de 3 840 x 2 160 pixels et une densité de 163 pixels par pouce, le Philips 276E8VJSB offre de superbes images détaillées et nettes avec une grande surface d'écran. L'écran fonctionne à un taux de rafraîchissement de 60 Hz avec des couleurs vives et précises typiques des panneaux IPS. Le tout est livré dans un design élégant et fin, mesurant 15 mm à son point le plus fin, avec une base de support cylindrique en forme de faucille. Installés par paires, ils ont un look incroyable.

Les moniteurs de ce type sont idéaux pour les bureaux et les espaces de travail à domicile. Les amateurs de jeux vidéo devront cependant se tourner vers un autre modèle, car le Philips 276E8VJSB ne prend pas en charge les solutions Adaptive Sync telles que FreeSync, qui synchronise la fréquence de l'écran avec celle de la carte vidéo, une fonction essentielle pour les joueurs haut de gamme. Il n'y a pas de haut-parleurs intégrés, seulement une prise de sortie audio. Il ne s'agit clairement pas d'un moniteur de jeu, ce qui est exactement la raison pour laquelle nous l'avons sélectionné pour la productivité.

Les couleurs sont précises, cohérentes et éclatantes, comme on peut l'attendre d'une dalle IPS 4K, avec un angle de vision de 178 degrés. La dalle IPS offre une luminosité de 350 cd/m2 (450 cd/m2 Max) avec un rapport de contraste de 1000:1 et un temps de réponse minimum de 4 ms.

Un joystick situé sous le logo permet de naviguer dans les menus à l'écran, dont l'utilisation est intuitive, même si beaucoup se plaignent de l'impossibilité d'éteindre son témoin lumineux d'alimentation. Ce support présente un inconvénient : il ne peut être incliné que de 5 degrés maximum à -20 degrés vers l'avant et l'arrière.

Tous ses ports se trouvent à l'arrière : deux HDMI 2.0, un DP 1.2, une sortie audio de 3,5 mm et un connecteur d'alimentation. La présence de l'alimentation externe contribue à la finesse du moniteur, ce qui facilite son remplacement en cas de panne, sans avoir à faire réparer l'ensemble du moniteur.

4. ASUS VG289Q Le meilleur moniteur double pour les gamers Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 32 pouces Résolution: 4K UHD (3840 x 2160) Luminosité: 350 cd/m2 Ports: 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 1x Audio Jack Les meilleures offres du jour Voir à alternate FR Voir à Amazon Low Stock Voir à EBAY_FR Pourquoi l’acheter + Large gamme de couleurs + AMD FreeSync + Support ergonomique + Haut-parleurs intégrés + Bonne qualité de fabrication + Garantie de trois ans Pourquoi attendre - Boutons de navigation un peu confus - Livré avec un seul câble isplayPort

Avec ce modèle, ASUS livre l'un des premiers moniteurs de jeu 4K dans une taille de 28 pouces alors que les concurrents proposent généralement 27. Grâce à son grand écran, vous obtenez une densité de pixels de 157,35 par pouce lorsque vous utilisez sa résolution UHD complète de 3 840 x 2 160.

Sa conception et sa construction solides lui confèrent un sentiment de robustesse. Grâce à son support réglable, il est possible d'ajuster la hauteur d'environ 6 pouces, l'inclinaison d'environ 20 degrés et le pivotement d'environ 62 degrés. Il est également utile pour le travail car il prend en charge le mode portrait vertical. Avec son alimentation externe, l'écran est fin et la brique d'alimentation est facilement remplaçable sans avoir à démonter tout le moniteur. Les commandes sont modestes avec trois touches, l'alimentation et un joystick d'affichage à l'écran qui permet de régler finement les visuels manuellement ou de sélectionner parmi les huit modes d'image qu'Asus appelle les modes GameVisual.

Les entrées DisplayPort et HDMI sont prises en charge, ainsi que les taux de rafraîchissement variables entre 40 et 60 Hz. La luminosité est de 370 nits avec un contenu SDR pour des couleurs précises et éclatantes. Grâce à la prise en charge du mode HDR, il est également excellent pour les jeux sur consoles. Tous les contrôles de l'image sont grisés lorsqu'un signal HDR10 est détecté, seuls le "mode cinéma" et le "mode gaming" sont disponibles. Si l'on considère que les moniteurs 4K UHD sont très exigeants pour le jeu sur PC, il faut une carte graphique haut de gamme pour faire fonctionner ce moniteur à pleine résolution, et encore plus lorsqu'il est utilisé à deux.

Les haut-parleurs inclus sont un ajout bienvenu, mais ne vous attendez pas à des miracles en matière de volume sonore, comme cela arrive avec tous les haut-parleurs intégrés. Vous pouvez connecter des casques de jeu ou des haut-parleurs externes à son connecteur jack audio de 3,5 mm. Il dispose de deux ports HDMI 2.0 et d'un port DisplayPort 1.2, ce qui est plus que suffisant pour ceux qui souhaitent en connecter une paire.

5. UPerfect True4K Le meilleur moniteur double pour les fans de portabilité Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 15.6 pouces Résolution: 4K UHD (3840 x 2160) Luminosité: 400 cd/m2 Ports: USB-C Thunderbolt 3, Mini HDMI 2.0 Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Écran 4K très net + Haut-parleurs intégrés + Châssis en aluminium + USB 3.1 et Thunderbolt pris en charge + Mode paysage et portrait Pourquoi attendre - Marque de second plan

Peut-être avez-vous besoin d'un écran secondaire qui ne prenne pas toute la place sur le bureau. Peut-être que votre PC ou votre ordinateur portable est déjà au bureau mais que vous auriez vraiment besoin d'un écran supplémentaire au travail. Vous aimeriez peut-être le ramener à la maison après le travail pour que les enfants puissent jouer sur un écran plus grand en y connectant leur téléphone. Tout cela est possible avec un moniteur portable comme celui-ci. Le seul problème est que nous n'avons jamais entendu parler de cette entreprise auparavant. Cependant, les centaines de critiques qui ont donné près de cinq étoiles sur Amazon nous ont convaincus qu'il ne s'agissait pas d'une opération véreuse. Et malheureusement, les grandes marques comme ASUS sont toujours à la traîne sur ce segment de marché, ne proposant que des modèles inférieur à4K.

Le moniteur 4K de marque UPerfect offre des images nettes et étonnantes en résolution UHD sur un panneau IPS de 15,6 pouces enfermé dans un châssis bien conçu en aluminium. Son étui en cuir PU fait office de support lorsqu'il est replié. Sa dalle offre 100 % de la gamme de couleurs sRGB avec une luminosité de 400 nits, fonctionne à la fréquence de rafraîchissement standard de 60 Hz et offre un angle de vision de 178 degrés. Il est doté d'un mode "Eye Care" à faible intensité de lumière bleue pour ménager vos yeux.

Il est également doté d'une paire de haut-parleurs et d'une prise casque. Il existe également une option de montage compatible VESA (75 * 75mm) afin qu'il puisse être fixé au mur.

6. LG 24QP500-B L'option la plus économique Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 24 pouces Résolution: 2K QHD (2560 x 1440) Luminosité : 240 cd/m² Ports: HDMI 2.2 (x2), DisplayPort 1.4 Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Visiter le site Pourquoi l’acheter + Meilleur rapport qualité-prix + Panneau IPS 1440p avec support HDR 10 + Cadre fin sur trois côtés + Taux de rafraîchissement de 75 Hz + Adaptateur d'alimentation externe + Supports VESA Pourquoi attendre - Ergonomie limitée - Temps de réponse passable pour les jeux - Si vous avez besoin d'une résolution 4K

Parfois, un moniteur fiable est tout ce dont vous avez besoin, et non la plus haute résolution. C'est exactement ce que vous offre LG avec son 24QP500-B. Malgré sa taille modeste, il affiche une résolution de 2K qui est plus que suffisante pour la navigation sur le Web, le multimédia, le travail de bureau et le codage léger.

Il s'agit de notre meilleure option budgétaire pour une configuration double, car vous ne trouverez pas de moniteur moins cher avec ces caractéristiques. Une paire de moniteurs LG 24QP500B de 24 pouces est disponible pour un peu plus que le prix d'un seul moniteur gaming haut de gamme, ce qui en fait une affaire incroyable.

Il a l'apparence d'un petit frère des modèles LG 27 pouces similaires, avec le même pied semi-circulaire que l'on retrouve dans de nombreux autres modèles de cette marque, jusqu'au même inconvénient : seul le support d'inclinaison est fourni. Toutefois, cet inconvénient peut être atténué par le fait qu'il prend en charge les supports VESA (100x100 mm) pour les bras tiers et les supports de double écran. Je suis toujours heureux de voir des moniteurs équipés d'adaptateurs d'alimentation externes : ils permettent de remplacer facilement l'ensemble de l'alimentation par une nouvelle en cas de composants défectueux, sans avoir à emmener l'ensemble de l'unité chez le réparateur.

Bien sûr, ce n'est pas un moniteur à haut niveau de rafraîchissement pour les jeux compétitifs, les joueurs devront donc chercher ailleurs. Mais son panneau IPS de haute qualité fournit des images nettes avec un rapport de contraste de 1000:1 et une précision de 99 % de la gamme de couleurs sRGB. Son taux de rafraîchissement de 75 Hz le distingue de la plupart des écrans de 60 Hz, et le mode Reader de LG offre un écran dont la température de couleur est similaire à celle du papier, ce qui rend les séances de lecture et d'écriture prolongées plus confortables.

Les détaillants en ligne disposent actuellement d'un large choix de moniteurs 1080P. La raison en est qu'il s'agit d'une ancienne technologie et qu'ils doivent se débarrasser de leurs vieux stocks. Ne tombez pas dans ce piège.

Aujourd'hui, un écran Quad-HD avec une résolution de 2560 x 1440 pixels est le bon minimum pour un poste de travail productif. Bien que la différence de prix entre le 1080P et le QHD soit minime, les résultats sont très différents. Néanmoins, le marché évolue rapidement et les écrans 4K commencent à devenir tout aussi abordables. Si vous pouvez acheter un écran 4K aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire, vous apprécierez l'espace d'écran supplémentaire pour voir et faire plus.

En ce qui concerne les tailles d'écran, les écrans de 27 pouces sont les plus populaires, les écrans de 24 pouces étant une meilleure option si vous avez un bureau plus petit. En revanche, si vous disposez de beaucoup d'espace, une paire d'écrans de 32 pouces constitue également un bon compromis.

Pour finir, les doubles écrans ne sont pas réservés aux ordinateurs de bureau. Les ordinateurs portables d'aujourd'hui sont suffisamment puissants pour faire fonctionner plusieurs écrans. Les moniteurs externes peuvent être utilisés comme écrans secondaires pour effectuer des recherches sur le Web tout en gardant l'écran principal de votre ordinateur portable au centre, ou vous pouvez également mettre en place une configuration 2+1 avec l'ordinateur portable comme troisième écran.

Selon les critères ci-dessus, nous avons choisi le LG Quad-HD pour la meilleure configuration globale à deux moniteurs, car c'est celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Pour les grands bureaux, nous avons choisi une paire de moniteurs Samsung 4K de 32 pouces. Pour la productivité, nous recommandons un Philips 27 pouces 4K UHD, un Asus 28 pouces 4K UHD pour les jeux, et un QHD 24 pouces très abordable pour ceux qui veulent une configuration à double écran mais qui ont un budget limité.

Notre dernier choix est un moniteur portable idéal pour être utilisé à deux. Deux écrans légers et fins que vous pouvez emporter partout avec vous pour étendre instantanément votre poste de travail et être plus productif lorsque vous travaillez de n'importe où.