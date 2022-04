Les meilleurs écrans pour travailler à domicile en 2022

Included in this guide:

Certaines entreprises fournissent des ordinateurs portables à leurs employés car ils sont plus petits et portables. Cependant, comme de plus en plus de personnes travaillent à domicile, beaucoup utilisent leur ordinateur portable professionnel à la maison ou même leur ordinateur portable personnel. Dans un cas comme dans l'autre, ils ont commencé à remarquer les limites de ce type d'équipement - car travailler sur un petit écran de 13 à 15 pouces peut s'avérer fatigant pour les yeux et faciliter les migraines comme le mal de dos sur des sessions prolongées.

L'ergonomie liée au fait de se pencher et de regarder un ordinateur portable toute la journée peut entraîner des problèmes de cou et de dos, tandis que les utilisateurs d'ordinateurs portables perdent également de la surface d'écran par rapport aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau.

Bonne nouvelle : la plupart des ordinateurs portables modernes sont capables de se connecter à un moniteur externe. Un moniteur externe connecté à votre ordinateur portable améliorera à la fois votre ergonomie et votre productivité. Grâce à sa taille d'écran plus grande, vous verrez mieux et grâce à son support ou son bras de moniteur, si vous en ajoutez un, les moniteurs de bureau sont non seulement plus agréables pour les yeux, mais ils vous aident également à maintenir une posture saine pendant que vous travaillez.

Vous pouvez choisir de faire de votre moniteur externe le seul écran de votre ordinateur portable ou d'en faire une configuration à double affichage. Lorsque vous branchez un moniteur externe sur votre ordinateur portable, il fonctionne en mode miroir, affichant la même image sur les deux écrans. Cependant, avec un écran plus grand et une résolution plus élevée, vous pouvez visualiser plus d'informations à la fois.

La façon d'être le plus productif est d'utiliser deux écrans simultanément en étendant votre bureau à deux écrans. Cela vous permet d'exécuter deux applications en plein écran en même temps. Ainsi, le deuxième écran externe vous permettra d'organiser les fenêtres de vos programmes et de travailler de manière plus fluide.

Que vous ayez une seule application en cours d'exécution étendue pour remplir les deux écrans ou deux applications en plein écran (une sur chaque écran), les gains de productivité sont importants : vous n'aurez pas à faire défiler les pages pour trouver des informations et vous n'aurez pas à passer d'une application à l'autre. L'utilisation de deux écrans est également idéale si vous souhaitez modifier un document dans un traitement de texte ou un tableur tout en recherchant des informations dans une autre application, comme un navigateur Web, un client de messagerie ou un lecteur de PDF.

Lorsque vous utilisez ce scénario à double écran, vous devez maintenir le moniteur et l'ordinateur portable à la même hauteur. Il est par ailleurs recommander d'utiliser un support pour ordinateur portable qui incline le clavier de l'ordinateur à 45 degrés. Une fois que vous vous serez habitué à avoir un écran externe avec votre ordinateur portable, vous ne voudrez plus jamais revenir à un seul écran.

Une fois que vous avez branché un moniteur externe, voici ce que vous devez faire pour étendre correctement votre bureau avec un moniteur externe :

Comment configurer votre moniteur externe sous Windows :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau, choisissez "Paramètres d'affichage", puis faites défiler l'écran jusqu'à "Affichages multiples" et sélectionnez "Étendre le bureau".

Dans cet écran, vous pouvez modifier l'emplacement de votre moniteur par rapport à celui de votre ordinateur portable en déplaçant les cases. Une fois cette configuration terminée, vous pouvez déplacer le curseur de votre souris entre les moniteurs, et votre espace de travail sera effectivement doublé. Vous pouvez maintenant utiliser votre navigateur web en plein écran et vos applications de productivité ou vos appels vidéo sur l'autre écran.

Comment configurer votre moniteur externe sur un Mac :

Allez dans les Préférences Système et sélectionnez Affichages, puis cliquez sur l'onglet Disposition. Vous devez décocher la case "Affichages en miroir". Vous pouvez ensuite organiser l'emplacement de l'écran par rapport à l'écran de votre Mac.

Ce robuste ordinateur QHD (2K) de Dell offre le meilleur rapport qualité/prix pour améliorer votre bureau à domicile. (Image credit: Dell)

1. Dell UltraSharp U2518D Le meilleur écran pour télétravailler Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 25 pouces Résolution: 2K Quad-HD (QHD) (2560 x 1440 ) Luminosité: 350 cd/m2 Ports: HDMI 2.0 (x1), DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2 (entrée, Mini), DisplayPort 1.2 (sortie), USB 3.0 (x1, en amont), USB 3.0 (x2), USB 3.0 (x2) en aval, charge 5V 2A, prise audio 3.5mm Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon 308 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Supporte le mode Portrait + Peut être utilisé comme un hub USB + Peut recharger rapidement votre smartphone + Sortie DisplayPort pour connecter un second moniteur en chaîne Pourquoi attendre - HDR pris en charge uniquement via HDMI - Couverture limitée d'Adobe RGB - Alimentation interne non remplaçable par l'utilisateur - Pas de câble HDMI inclus

Cet écran Dell de 25 pouces est doté d'une dalle IPS QHD 2K de qualité et constitue un bon choix pour optimiser votre bureau à domicile, car il complète parfaitement l'écran de votre ordinateur portable.

La dalle est suffisamment lumineuse pour assurer sans fatigue oculaire la plupart de vos tâches quotidiennes. Elle gère bien les reflets et offre de superbes couleurs dès sa sortie de l'emballage. Le moniteur se révèle très ergonomique et vous permet de régler son inclinaison, sa hauteur, son pivotement et son orientation à 90 degrés pour travailler en mode portrait. Si vous souhaitez le fixer à un support mural ou à un bras de bureau, il dispose également de trous de fixation VESA.

L'écran prend en charge l'entrée 10 bits et concède une excellente gamme de couleurs SDR. Le rendu de l'espace colorimétrique sRGB est excellent, mais la couverture Adobe sRGB n'est pas optimale. Les graphistes, en particulier ceux qui travaillent avec des médias imprimés, devraient donc envisager d'autres options.

L'ordinateur Dell U2518D fait office de hub USB 3.0 avec une entrée et quatre ports USB 3.0 en aval, dont deux sont spécifiquement marqués parce qu'ils fournissent jusqu'à 2 AMP de puissance pour recharger rapidement votre tablette ou votre smartphone. Le trou caractéristique de Dell sur le support permet également de gérer facilement les câbles. De plus, le hub continue de fonctionner même lorsque le moniteur n'est pas allumé, vous pourrez donc utiliser des clés USB ou une webcam de surveillance branchées sur son hub même sans moniteur allumé.

Il y a également une entrée et une sortie DisplayPort, ce qui vous permet de connecter deux moniteurs en guirlande tout en utilisant un seul câble DisplayPort pour votre ordinateur portable.

Les paramètres par défaut de l'écran sont excellents et vous pouvez les affiner facilement en utilisant le menu Affichage à l'écran avec les quatre boutons situés en bas. L'un des préréglages fournis, "ComfortView", fournit une faible lumière bleue pour faciliter la vue pendant les longues heures de travail.

Bien qu'il existe des moniteurs plus évolués, ce modèle Dell est une meilleure option pour la plupart des travailleurs à domicile qui recherchent un équilibre entre le prix et les fonctionnalités. Le fait que Dell offre une garantie de trois ans n'est que la cerise sur le gâteau.

Le Dell P3222QE est un vrai centre névralgique pour votre bureau personnel. (Image credit: Dell)

2. Dell P3222QE Le meilleur écran si vous souhaitez un bureau ordonné Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 31,5 pouces Résolution: 4K UHD (3840 x 2160) Luminosité: 350 cd/m2 Ports: HDMI 2.0 (x1), DisplayPort 1.4 (x1), Ethernet RJ45 (x1), USB 3.2 Type-C (x1), USB 3.2 Type-A (x4) (en aval) Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Conception robuste + Qualité d'image nette + Support USB-C + Excellente connectivité + Contraste élevé et couleurs excellentes Pourquoi attendre - Les haut-parleurs Dell doivent être achetés séparément - Chargement USB-C limité à 65 watts

Vous aurez besoin d'autant de flexibilité que possible si votre maison devient soudainement votre nouveau bureau. Avec ce modèle, Dell propose un moniteur "docking", ce qui signifie qu'il dispose de plusieurs options de connectivité, notamment l'USB-C pour simplifier les connexions et stimuler la productivité. Il a été conçu par Dell pour constituer un hub référent : vous pouvez donc laisser votre souris, votre ou vos webcam(s), votre clavier et vos clés USB branchés sur le moniteur, et n'avoir qu'un seul câble à relier en contrepartie sur votre ordinateur portable.

En plus de sa grande taille, il est doté d'un superbe écran IPS 4K de 31,5 pouces qui vous permet de voir plus et de faire plus. Avec une résolution 4K, vous n'aurez plus à plisser les yeux pour voir les données dans les feuilles de calcul ou les applications logicielles complexes.

Ces superbes caractéristiques sont associées à une esthétique moderne : un châssis noir mat et un support métallique argenté. Un seul joystick permet d'utiliser les menus OSD pour calibrer ou changer de mode d'affichage. Avec le support, vous pouvez régler la hauteur, l'inclinaison, le pivotement et la rotation de l'écran, ainsi que le passage en mode portrait. Vous pouvez également utiliser les trous VESA (100x100) à l'arrière du moniteur pour le fixer à un bras de moniteur ou à un support mural si vous ne voulez pas être limité par le support.

Vous disposez de trois options d'entrée vidéo : DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 et mode DP Alt sur USB-C, ce qui vous permet de charger votre ordinateur portable avec le même cordon que celui que vous utilisez pour la vidéo. En outre, il dispose de quatre ports USB 3.0 ainsi que d'un port réseau RJ45, ce qui permet de soulager votre ordinateur portable et d'acheminer tout le câblage fixe, y compris le réseau Gigabit Ethernet à haut débit, vers le moniteur.

Il est intéressant de noter que Dell a rendu les haut-parleurs optionnels. La mini barre de son Dell, proposée en option par la société, est fixée magnétiquement sous la lunette inférieure. Il n'y a pas non plus de prise casque sur ce modèle, ce qui signifie que vous devrez utiliser des haut-parleurs ou des écouteurs connectés en Bluetooth si vous ne voulez pas acheter la barre de son Slim SB521A de Dell.

Dell a résolu les problèmes récurrents de conférences vidéo avec une solution miracle. (Image credit: Dell S2722DZ)

3. Dell S2722DZ Le meilleur moniteur pour mener des visioconférences exceptionnelles Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 27 pouces Définition: 2K Quad-HD (QHD) (2560 x 1440) Luminosité: 350 cd/m2 Ports: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 1.4 (x1), USB 3.2 Type-C (x1) (en amont, charge de 65W, DP Alt Mode), USB 3.2 Type-B (x1) (en amont), USB 3.2 Type-A (x2) (en aval), Prise audio 3.5mm Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Design épuré + Faible encombrement + Nombreux ports + La webcam pop-up, bijou de confidentialité Pourquoi attendre - Le support réglable n'offre pas la meilleure hauteur possible

Travailler à domicile signifie que les réunions présentielles ont été remplacées par des visioconférences. Pour le meilleur ou pour le pire, nous nous sommes tous habitués à voir nos collègues par le biais de webcams de mauvaise qualité, un mauvais éclairage, des microphones médiocres, ou des angles de vue peu appréciables. Tout ceci nécessitant des ajustements et réglages subséquents jusqu'à revenir à la normale.

Le télétravail entraîne également des problèmes lombaires, compte tenu des mauvaises postures provoquées par l'usage de petits écrans d'ordinateurs portables. Pour cette raison, de nombreux salariés à domicile choisissent d'acheter un moniteur externe pour compléter leur configuration. Dell a décidé d'apporter une solution miracle à ces dernier : le S2722DZ, qui combine un excellent écran avec une webcam performante.

Grâce à la dalle IPS, l'écran offre des couleurs vives qui couvrent 99% de la gamme de couleurs sRGB d'Adobe, ce qui convient même aux professionnels du graphisme. Avec une luminosité de 350 nits, un rapport de contraste de 1 000:1 et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 75 Hz, il promet d'être un écran raisonnablement lumineux et pratique.

Néanmoins, ce qui le distingue de la concurrence, c'est la caméra pop-up IR de 5 Mpx avec de larges angles de vue et des microphones antibruit qui sont intégrés à l'appareil. Grâce à celle-ci, vous pourrez exposer votre meilleur profil lors de vos appels vidéo, tout en ayant une bonne voix grâce à son microphone de qualité. De plus, vous pourrez bien entendre vos partenaires, car il dispose d'une paire de haut-parleurs de 5 watts.

Avec les connecteurs situés à l'arrière du moniteur, vous pourrez connecter ce moniteur via DisplayPort, USB-C (mode alt DP) ou HDMI. Le port USB-C peut délivrer jusqu'à 65W de puissance pour charger un ordinateur portable, ce qui est considérable. L'appareil comporte deux ports USB 3.2 à 5 Gbps, l'un à l'arrière et l'autre sur la face inférieure gauche, ce qui en facilite l'accès.

Une précision des couleurs exceptionnelle et une résolution 4K UHD très nette. (Image credit: Asus)

4. ASUS ProArt Display PA279CV Le meilleur écran pour monter vos vidéos chez vous Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 27 pouces Résolution: 4K UHD (3840 x 2160) Luminosité: 350 cd/m2 Ports: USB 3.1 Type-C (amont, alimentation 65W, DP Alt Mode), USB 3.0 Type-A (aval) (x4) DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x2), Verrouillage antivol Kensington Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Voir à Amazon Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Grands angles de vision + Excellente gamme de couleurs + Ergonomie fantastique + Grande taille d'écran et haute résolution + Règle intégrée pour faciliter les mesures Pourquoi attendre - Alimentation interne non remplaçable par l'utilisateur

Un écran 4K à ultra-haute définition (UHD) permettra d'élever la productivité de votre bureau à domicile vers de nouveaux sommets. Les professionnels de la création ont fait entendre leurs souhaits puisqu'ASUS propose toute une série d'écrans ProArt qui produisent tous des graphismes époustouflants, avec une précision des couleurs plus ou moins grande. Parmi les nombreux moniteurs ProArt, nous désignerons celui-ci par son numéro de modèle, PA279CV.

En tant que mise à niveau du PA278CV, qui est son prédécesseur QHD 2K, ce moniteur offre une résolution 4K. Les créateurs de contenu peuvent obtenir une image nette et des couleurs précises grâce à sa couverture parfaite de l'espace colorimétrique sRGB. Vous pouvez choisir parmi douze modes d'affichage prédéfinis, en plus des réglages manuels, à l'aide des boutons situés en bas de l'écran.

Grâce à sa large gamme de couleurs et à sa densité d'information plus élevée, il est idéal pour les travailleurs à domicile qui éditent des photos ou des vidéos ou utilisent des applications de productivité. Le grand écran permet de travailler plus facilement sans passer d'une fenêtre à l'autre. Comme il ne scintille pas et qu'il est doté de filtres à faible lumière bleue, vous pouvez travailler de longues heures devant lui sans vous abîmer les yeux, deux aspects qui font généralement défaut aux moniteurs moins chers.

Outre des bords fins et un design simple avec un plastique de finition métallique, son support est doté d'un clip à l'arrière pour la gestion des câbles. Avec son revêtement antireflet mat, ce moniteur offre des couleurs éclatantes avec 100 % de l'espace colorimétrique sRGB, ce qui est excellent pour la plupart des utilisations professionnelles.

En termes de connectivité, il ne déçoit pas non plus : vous pouvez le connecter à votre ordinateur via trois méthodes différentes : USB-C (mode DP alt), DisplayPort ou HDMI. Il y a également quatre ports USB 3.1 de type A en aval, de sorte que vous pouvez connecter des clés USB, des webcams, des claviers, des souris ou des boules de commande directement au moniteur, laissant un seul cordon attaché à votre ordinateur portable ou PC. Grâce à la prise en charge de l'USB-C power delivery, le moniteur peut fournir jusqu'à 65W d'énergie pour charger votre ordinateur portable sur le même câble que celui utilisé pour transmettre la vidéo.

Un moniteur 4K Ultra-HD qui peut se déplacer sans effort dans toute la maison. (Image credit: UPerfect)

5. UPerfect True4K Le meilleur écran pour travailler dans n'importe quelle pièce de votre maison Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 15,6 pouces Résolution: 4K UHD (3840 x 2160) Luminosité: 400 cd/m2 Ports: USB-C Thunderbolt 3, mini HDMI 2.0 Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Écran 4K très net + Haut-parleurs intégrés + Châssis en aluminium + Prend en charge USB 3.1 et Thunderbolt + Mode paysage et portrait Pourquoi attendre - Pas vraiment une marque de premier plan

Lorsque vous travaillez à domicile, vous n'avez peut-être pas autant d'espace que vous le souhaiteriez. Parfois, votre ordinateur portable peut occuper une grande partie de votre bureau et vous avez simplement besoin d'un écran secondaire qui n'empiète pas en permanence sur votre espace de travail. Une fois que vous aurez fini de travailler, vous pourrez peut-être laisser les enfants regarder un film sur l'écran. Les moniteurs portables comme celui-ci vous permettent de faire tout cela.

Notre seule réserve est que nous n'avions jamais entendu parler de cette société auparavant. Cependant, le grand nombre d'évaluations à cinq étoiles sur Amazon par des centaines d'évaluateurs et les commentaires positifs de la communauté Mac exigeante nous ont convaincus qu'il ne s'agissait pas d'une opération frauduleuse. Les marques comme ASUS, qui ne proposent toujours que des options Full HD, sont toujours en retard sur ce segment de marché.

Doté d'une dalle IPS de 15,6 pouces enfermée dans un châssis en aluminium, ce moniteur UPerfect 4K offre des images époustouflantes en résolution UHD. L'étui en cuir PU fait office de support lorsqu'il est replié. La dalle offre une gamme de couleurs sRGB à 100 %, une luminosité de 400 nits, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un angle de vision de 178 degrés. Avec son mode faible lumière bleue, vous n'avez pas non plus à vous soucier d'endommager vos yeux.

De plus, il dispose d'une prise casque et de haut-parleurs. En outre, ce moniteur peut être fixé au mur à l'aide d'un support VESA (75 * 75 mm).

Budget serré ? Vous pouvez quand même améliorer votre installation pro à domicile avec cet écran abordable de HP. (Image credit: HP)

6. HP 24mh La meilleure option budgétaire pour bénéficier d'un second écran Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 24 pouces Résolution: 1080P Full HD (1920 x 1080) Luminosité: 250 cd/m2 Ports: HDMI (x1), DisplayPort (x1), VGA Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Bonne qualité d'image + Rotation de 90 degrés + Filtrage de la lumière bleue + Taux de rafraîchissement de 75 Hz + Entrées HDMI, DisplayPort et VGA + Dalle mince, presque sans rebords Pourquoi attendre - Limité à 1080p

Ne désespérez pas si votre porte-monnaie est mince et votre budget serré, vous pouvez toujours obtenir un moniteur externe qui améliorera vos conditions de travail à domicile. Avec ce moniteur HP 24MH, vous aurez juste la bonne taille. Il est plus grand que l'écran de votre ordinateur portable, mais il n'est pas trop grand au point d'occuper tout votre bureau ou votre surface de travail.

Outre sa conception robuste, il est également doté d'une dalle mince, pratiquement dépourvue de bordures autour de l'écran, ce qui lui confère un aspect attrayant. Les angles de vision horizontaux et verticaux de 178° de l'écran permettent d'obtenir des images claires et nettes, et son taux de rafraîchissement peut aller jusqu'à 75 Hz, alors que la valeur par défaut de Windows est de 60 Hz. Assurez-vous d'aller dans les paramètres d'affichage de Windows et de modifier le taux de rafraîchissement de 60 à 75 Hz.

Outre les entrées DisplayPort et HDMI, les utilisateurs disposant de moyens limités seront heureux d'apprendre qu'il dispose également d'une ancienne entrée VGA que les personnes disposant de très vieux PC pourront y connecter.

Un écran rotatif à 90 degrés, une hauteur réglable et une base pivotante ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui distinguent ce moniteur des autres dans sa gamme de prix. En passant en mode faible lumière bleue, vos yeux seront moins sollicités, car les couleurs se déplacent dans un spectre plus chaud avec des blancs plus naturels. Son haut-parleur est d'une puissance modeste, mais cela ne lui nuit en rien.

Achat d'un second écran : les qualités qui priment

Lors du choix d'un moniteur, le premier obstacle évident est le prix, combien dépenser pour l'acheter et si le prix que vous payez compense les avantages que vous obtiendrez. Le deuxième point à prendre en compte est la connectivité ; idéalement, vous voulez un moniteur qui correspond aux sorties que votre ordinateur portable fournit : USB-C, Thunderbolt, HDMI ou DisplayPort. Si votre ordinateur portable est vraiment très vieux, il n'a peut-être qu'une sortie VGA. Dans ce cas, vous aurez probablement besoin d'un adaptateur HDMI bon marché ou, mieux encore, d'un adaptateur graphique externe USB doté de sorties modernes.

Au-delà de ces points de décision de base, les obstacles se multiplient : vous devez prendre en compte la résolution et la précision des couleurs si vous êtes un professionnel de la création, et enfin la taille de l'écran en fonction de vos besoins de travail et de l'espace disponible sur le bureau et dans la pièce.

Si vous passez fréquemment des appels vidéo (Zoom, Google Meet, Jitsi Meet, Skype, etc.), vous devrez décider si vous allez utiliser l'écran principal de votre ordinateur portable et sa webcam pour ces appels ou si vous allez plutôt acheter un écran secondaire avec une meilleure webcam intégrée et l'utiliser pour vos appels vidéo. Tous ces choix orienteront votre sélection vers le moniteur qui répond le mieux à vos besoins.

Taille : Il n'y a pas de limites à ce que vous pouvez choisir, mais l'installation d'un espace de travail improvisé à la maison peut limiter la taille que vous pouvez raisonnablement choisir. Un écran de 24 pouces est un bon point de départ pour les espaces de bureau limités et vous pouvez le placer presque partout. Pour ceux qui disposent d'un espace dédié au bureau à domicile, un écran de 27 ou 32 pouces peut convenir, voire un écran ultra-large de 34 pouces pour le bureau à domicile ultime.

Définition : Si vous choisissez de garder votre ordinateur portable comme écran de travail principal, il arrive qu'un écran secondaire Full HD 1080P pour la vidéoconférence change la donne et soit tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre flux de travail sans vous ruiner. Les écrans Full HD sont très bon marché de nos jours, à tel point que s'en procurer deux n'est plus un luxe. Vous pouvez trouver des détaillants qui les vendent par packs de deux, car le 1080P n'est plus à la pointe de la technologie.

Cependant, si votre travail nécessite une forte densité d'informations, comme des feuilles de calcul ou des logiciels spécialisés avec des interfaces utilisateur complexes, le 2K, également connu sous le nom de QuadHD, est une bonne étape intermédiaire avant de passer au UHD. Les professionnels de la création qui ont besoin de textes nets et d'un affichage à haute résolution seront mieux servis en passant directement à un écran 4K.

Connectivité : Toutes les connexions numériques telles que HDMI, DisplayPort (DP) et USB-C/Thunderbolt vous permettront d'obtenir une image stable. Vous n'obtenez que des résolutions limitées, des câbles encombrants et des sorties bruyantes si votre ordinateur portable dispose d'un connecteur VGA analogique. Les adaptateurs entre HDMI, DP, DVI et USB-C sont vraiment bon marché et prêts à l'emploi. Cependant, il est préférable de s'en tenir à ce que votre ordinateur fournit. Si votre ordinateur dispose d'une sortie DP, optez pour un moniteur doté d'une entrée DP. Il en va de même pour l'USB-C et l'HDMI.