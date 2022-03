Meilleurs PC pour la VR : quelle configuration est la plus puissante et immersive en 2022 ?

Included in this guide:

Avec l'avènement des technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle, les entreprises ont accès à de nouvelles possibilités de croissance et de formation. L'un des avantages de la VR est qu'elle permet à vos clients de découvrir vos produits et services de manière réaliste, comme s'ils se trouvaient dans un magasin physique.

Dans certaines industries, telles que le secteur médical, la défense et les services publics, la VR peut être avantageusement utilisée pour la formation interne dans un environnement virtuel en 3D afin de minimiser les coûts internes tout en réduisant les risques d'accident.

(Image credit: Craig Russell / Shutterstock)

Pourquoi privilégier un PC pré-monté et non un casque VR autonome ?

Les applications de réalité virtuelle offrent des avantages majeures si elles sont exécutées sur PC, notamment de meilleurs graphismes et une vitesse de traitement plus élevée par rapport à un système VR autonome. Ainsi, les développeurs ont la possibilité de créer une expérience VR véritablement immersive en haute définition, grâce à des GPU et des CPU à la pointe de la technologie. La VR se présente ainsi au maximum de son potentiel.

Les novices en la matière pourraient être tentés par l'option la moins chère : les casques de réalité virtuelle autonomes. En effet, les casques VR autonomes comprennent leur propre processeur, leur mémoire et leur GPU, ainsi que leurs propres batteries, et n'ont pas besoin d'un PC pour offrir une expérience VR. Cependant, ils ont des spécifications fixes et ne peuvent pas être mis à niveau. La question de savoir s'il faut utiliser un PC ou un appareil autonome pour la VR fait encore l'objet de nombreux débats, mais jusqu'à présent, de nombreux utilisateurs ont confirmé que le suivi de l'espace est plus précis sur un casque VR pour PC que sur un appareil autonome, sans parler de la question de la mise à niveau.

Si vous utilisez un PC pour la VR, vous pouvez le mettre à niveau au fur et à mesure que vos besoins ou ceux de votre casque augmentent, soit en ajoutant de la RAM, soit en mettant à niveau le GPU. L'industrie évoluant rapidement, il est facile de prendre le mauvais train lorsque vous travaillez avec la VR portable et de vous retrouver avec un vieil équipement ou une technologie dépassée.

Ainsi, sans plus attendre, nous vous présentons notre liste des meilleurs PC pour la VR.

Sans surprise, un PC conçu pour les joueurs offre le meilleur rapport qualité-prix en matière de VR. (Image credit: HP)

1. HP Omen 30L La meilleure station VR dans l'ensemble Caractéristiques techniques Processeur: AMD Ryzen 5 5600G (6 cœurs) RAM: 16 Go DDR4 Carte Graphique: Nvidia RTX 3060 Stockage: SSD 1 To, HDD 1 To Ports: USB Type-A (x2) (dessus), USB 3.2 Type-A (arrière) (x5), USB 2.0 Type-A (arrière) (x2), USB 3.2 Type-C (arrière), port Gigabit Ethernet Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Pourquoi l’acheter + Les meilleures spécifications pour la VR + Bon rapport qualité-prix + Apparence élégante et pièces standardisées Pourquoi attendre - Refroidissement limité - Le ventilateur du CPU est bruyant - Le port USB-C est à l'arrière

Les PC de jeu étant gourmands en ressources en termes de CPU, de RAM et de GPU, ils sont très bien adaptés à la réalité virtuelle. Ce PC élégant de HP, appelé Omen 30L, intègre des composants très rapides dans un châssis étroit et élégant, avec de jolis éléments de design qui améliorent son esthétique.

Il s'agit d'un PC grand public et non d'une station de travail, ce qui signifie que son prix reste raisonnable. Nous avons choisi l'édition AMD Ryzen 5 avec six cœurs et 16 Go de RAM. Elle intègre aussi un SSD PCIe rapide et un disque dur puissant de 1 To, ce qui laisse beaucoup de place pour le développement et les applications VR. D'autres configurations sont disponibles au détail, dont une incluant un SSD de 2 To et un disque dur de 2 To avec 64 Go de RAM.

Son panneau latéral en verre trempé semi-transparent met en valeur ces composants tout en permettant d'y accéder facilement sans avoir besoin d'outils. Il dispose d'un grand nombre de ports USB, dont l'USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbps - ce qui vous permettra de brancher facilement vos capteurs de positionnement VR. Il est toutefois dommage que le port USB-C soit placé à l'arrière.

Les PC de la gamme Alienware Aurora de Dell sont dotés d'un processeur et d'un GPU puissants, adaptés à la VR. (Image credit: Dell)

2. Alienware Aurora R12 Le meilleur système VR pour les professionnels Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i7 11700F (8 cœurs) RAM: 64 Go Dual Channel DDR4 Carte graphique: GeForce RTX 3080 10 Go GDDR6X Stockage: SSD PCIe 1 To + HDD 1 To Ports: DisplayPort (x3), HDMI (x1), USB 3.1 Type-A (x3, façade), port USB-C (façade), ports casque et micro (avant), USB 3.1 (x4) (arrière), USB 2.0 (x6) (arrière), USB-C (arrière), Ethernet 2,5Gbps (+WiFi 6) Pourquoi l’acheter + Esthétique étonnante + Excellentes performances + Facilité d'entretien et de mise à niveau Pourquoi attendre - Coûteux

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'avons pas inclus les Alienware R13/R14 annoncés au CES ? Nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner les R13 ou R14, et le R12 de l'année dernière continue de recevoir des critiques à gauche et à droite, donc nous supposons qu'Alienware a l'intention de coexister avec les deux lignes de produits pendant un certain temps

En termes de design, la série Alienware Aurora se distingue par l'abandon du "design de boîte carrée avec un panneau latéral en verre" commun aux autres PC gamer, au profit d'un design inspiré des vaisseaux spatiaux. Ceux qui travaillent dans le domaine du design VR apprécieront son look futuriste.

Lors de la mise à niveau de son offre Intel i7 - il y a aussi une variante avec un CPU AMD Ryzen - Alienware a choisi de conserver le même CPU 11700F avec refroidissement liquide et la même carte graphique Nvidia RTX3080 propulsée par 10 Go de VRAM... tout en augmentant la capacité de stockage et la RAM. Par rapport aux 16 Go de mémoire de son prédécesseur, le R12 passe à 64 Go de RAM, et le stockage est passé d'un SSD de 512 Go plus un disque dur de 1 To à un SSD de 1 To plus un disque dur de 2 To, le tout pour le même prix de détail initial.

L'Alienware Aurora R12 est disponible en deux couleurs : "Lunar Light" et "Dark Side of the Moon". Un port USB-C 3.2 Gen 2 en façade, ainsi que trois ports USB-A, permettent de connecter facilement des casques VR sans avoir à passer par l'arrière comme avec d'autres PC. Il dispose de nombreux ports USB à l'arrière, dont un port USB-C et 10 ports USB-A. Nous avons été agréablement surpris par l'inclusion d'Ethernet 2,5G au lieu d'Ethernet Gigabit, la norme désormais plus ancienne. Une carte d'affichage Nvidia 3080 très puissante fournit trois connexions DisplayPort ainsi qu'une connexion HDMI 2.1.

Avec cette station de travail Lenovo, vous pouvez visiter différents environnements VR. (Image credit: Lenovo)

3. Lenovo ThinkStation P620 Le système VR le plus extensible Caractéristiques techniques Processeur: AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 3.9 GHz 16 Cœurs RAM: 32 Go 3200 MHz RDIMM ECC (2 x 16 Go) Carte graphique: NVIDIA Quadro RTX4000 8 Go Stockage: SSD M.2 1 To Ports: Displayport 1.4 (x3), USB-C 3.2 Type C (x2) (avant), USB-C 3.2 Type A (x2) (avant), USB 3.2 Type A (x6) (arrière), audio 3.5mm, Ethernet RJ45 Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Assistance sur site pendant trois ans + Superbe conception interne et extensibilité + Module TPM 2.0 pour la compatibilité avec Windows 11 + Ultra-personnalisable + Transferts de fichiers ultra-rapides Pourquoi attendre - Retards de livraison annoncés

La ThinkStation P620 de Lenovo est une station de travail compacte, un peu plus petite que votre boîtier ATX typique, mais elle est dotée d'une conception flexible qui vous permettra de rester productif pendant des années. Deux connecteurs USB-C sont situés sur le panneau avant, où vous pouvez brancher votre casque VR, et six connecteurs USB-A sont situés à l'arrière.

En plus de son intérieur irréprochable, où vous pouvez changer ou ajouter des cartes sans utiliser de tournevis, le souci du détail de Lenovo commence dès sa poignée avant. Le processeur, un AMD Ryzen PRO 3955WX, est un monstre de 16 cœurs avec une vitesse de 3,90 GHz qui peut monter jusqu'à 4,30 GHz. Une autre version est disponible avec un CPU 3945WX à douze cœurs, qui convient également à des usages VR.

Le CPU dispose de huit canaux de mémoire, ce qui signifie qu'il peut prendre en charge jusqu'à 512 Go de mémoire système, qui peut être répartie sur huit DIMM de 64 Go. Il est également possible d'ajouter un espace de stockage supplémentaire à votre achat, moyennant une légère augmentation de prix, comme un SSD PCIe M.2 de 2 To plus puissant. Il peut accueillir jusqu'à cinq disques durs SATA, ce qui n'est pas rien si vous le remplissez de disques de 10 To.

La boutique en ligne de Lenovo propose quatre configurations différentes : la plus abordable ne dispose que de 256 Go de stockage SSD et d'une Quadro P620 de base avec 2 Go de VRAM, ce qui la rend totalement inadaptée à une utilisation VR. Il a donc fallu choisir la configuration la plus chère (référence 30E1S0FG00), qui met à jour le Ryzen Pro en version 16 cœurs et fait passer la carte vidéo à une NVIDIA Quadro RTX 4000 avec huit gigaoctets de RAM. Le résultat est que le stockage SSD passe à 1 To, ce qui est une bonne nouvelle pour les amateurs de VR.

Qu'est-ce qu'on peut ne pas aimer dans ce système ? Les délais de livraison. La pénurie de pièces à l'échelle du secteur a eu des répercussions sur Lenovo et l'expédition de votre système sur mesure peut prendre des semaines. Donc, si vous en voulez un et que vous le trouvez au détail avec le bon GPU pour la VR, foncez.

Pour ceux qui veulent un maximum de puissance VR dans un espace aussi réduit que possible, ce PC compact de Zotac ne décevra pas. (Image credit: Zotac)

4. Zotac Magnus One Le système VR le plus compact Caractéristiques techniques Processeurs: Intel Core i7-10700 (8 coeurs) RAM: 16 Go DDR4 Carte graphique: Nvidia RTX 3070 Stockage: HDD 1 To Ports: HDMI (x1), USB 3.2 type A (avant), USB 3.2 Type-C (avant), USB 3.2 Type A Gen1 (x2) (arrière), USB 3.2 Type A Gen 2 (x4) (arrière), prise audio 3,5 mm Pourquoi l’acheter + Nombreux ports USB, y compris USB-C, à l'avant et à l'arrière + Processeur et carte graphique de qualité + Design minimaliste et sobre + Excellente connectivité avec Ethernet 2,5G et Wi-Fi 6 Pourquoi attendre - Bruyant

Une carte graphique haut de gamme est nécessaire pour faire fonctionner la réalité virtuelle, ce qui limite la taille de votre PC en raison des exigences du GPU. Malgré cela, Zotac a prouvé que nous n'avons pas besoin d'un énorme boîtier de PC pour profiter de la VR.

Son système Magnus a la taille d'une boîte à chaussures inclinée à 90 degrés. Un processeur Core i7-10700 et une carte graphique GeForce RTX 3070 LHR sont logés dans ce boîtier de 8,3 litres, en plus de deux emplacements pour SSD et d'une baie de 2,5 pouces. Le système que nous avons sélectionné dispose de 16 Go de RAM DDR4, d'un SSD de 512 Go et d'un disque dur de 1 To. Il est également disponible dans une configuration barebones qui vous oblige à ajouter votre propre mémoire, votre propre stockage et votre propre système d'exploitation.

Le PC se veut élégant et unique grâce à sa petite taille et aux nombreux trous d'aération sur son côté. De plus, son châssis noir est d'une élégance certaine, sans les voyants fantaisistes de nombreux PC de jeu. Avec deux ports USB à l'avant et six à l'arrière, vous ne devriez pas avoir de problème pour connecter votre casque VR et vos capteurs. Il y a deux ports USB 3.2 de type A et un port USB 3.2 de type C à l'avant, tous deux capables d'atteindre 5 Gbps, ainsi qu'un lecteur de carte SD et une prise casque. L'USB 3.2 Type A Gen 1 et Gen 2 se trouve à l'arrière.

Sa connectivité s'avère primordiale : il y a de l'Ethernet filaire à 2,5 Gbps et du WiFi 6, avec deux antennes directement montées sur la partie supérieure arrière du châssis. Après avoir retiré le couvercle supérieur, vous pouvez facilement retirer les panneaux latéraux pour mettre à niveau ses composants à l'avenir.

Vous bénéficiez d'une connectivité de premier ordre, d'un processeur puissant et d'un GPU puissant, alors qu'est-ce qui pourrait vous déplaire ? Le bruit. Plusieurs ventilateurs fonctionnent en même temps pour dissiper la chaleur générée par ses composants, ce qui les rend audibles à travers les grilles de ventilation. Cependant, si vous utilisez un casque, ce point reste discutable. Les casques Oculus Quest et Quest 2 les prennent en charge, il suffit de brancher le casque sur le port audio.

Un système de jeu optimisé pour le HTC VIVE et l'Oculus Rift VR qui convient aux petits budgets. (Image credit: CyberPowerPC)

5. CyberPowerPC Gamer Xtreme VR Gaming PC (GXiVR8060A11) La meilleure option VR économique Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5-11400F (6 Coeurs) RAM: 8 Go DDR4 Carte graphique: NVIDIA RTX 2060 6 Go Stockage: SSD NVMe 500 Go Ports: DisplayPort 1.4 (x1), HDMI (x1), USB 3.1 Type A (x2), USB 2.0 Type A (x2), Gigabit Ethernet Pourquoi l’acheter + Des composants de qualité + Prix bas + Optimisé pour le HTC VIVE et l'Oculus Rift VR Pourquoi attendre - Mémoire modeste

Bien qu'il soit tentant de monter ses propres PC lorsque le budget s'avère serré, il est plus économique de se tourner vers des machines pré-construites en raison des prix plus bas que les fabricants peuvent obtenir sur les GPU. CyberPowerPC est l'un de ces constructeurs spécialisés qui utilisent des composants de marque sur leurs configurations. Du boîtier à l'alimentation en passant par la RAM et le GPU. En tant que meilleur vendeur avec étiquette Amazon Choice, nous pensons que c'est un excellent candidat pour cette catégorie.

Plus important encore, CyberPowerPC a testé le système pour s'assurer qu'il répondait aux spécifications requises afin d'être utilisé avec les casques VIVE de HTC et Oculus Rift de Facebook.

Le boîtier de ce PC gamer est typiquement noir avec des LED RGB et des côtés en verre trempé. Vous trouverez à l'intérieur de ce système une carte mère Gigabyte B560 DS3h AC avec 8 Go de RAM, un processeur Intel i5 11400F à six cœurs et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 avec 6 Go de mémoire vidéo.

En termes de ports, il y a six ports USB 3.1, deux USB 2.0, une connexion réseau filaire Gigabit Ethernet et un Wi-Fi "AC" intégré. Bien entendu, un clavier et une souris sont également fournis. Vous pouvez envisager de passer à 16 Go de RAM si vous voulez profiter des vitesses à double canal.

Dans un environnement professionnel, monter son propre PC n'est pas la meilleure option. Cela prend du temps et n'est pas extensible au-delà d'un seul sans imposer une charge supplémentaire à votre personnel informatique. Toutefois, les exigences en matière de VR sont tout à fait à la portée de nombreux PC prêts à l'emploi, qu'ils soient conçus pour les joueurs ou pour des stations de travail graphiques. Pour commencer, vous avez besoin d'un processeur très rapide de dernière génération et de l'une des meilleures cartes graphiques disponibles.

Il doit également y avoir suffisamment de ports pour brancher le casque VR et tous les capteurs de mouvement nécessaires - même si plusieurs sont autorisés, de nombreux experts recommandent de s'en tenir à trois. Par conséquent, les PC de jeu dotés de cartes graphiques puissantes conviennent à l'utilisation de la VR dans un cadre professionnel, tout comme les stations de travail. En résumé, la configuration requise dépend du casque que vous avez l'intention d'utiliser, mais il suffit de dire qu'un casque VR phare comme le HP Reverb G2 nécessite un processeur Intel Core i5, Core i7 ou Intel Xeon E3-1240 (ou mieux) avec 8 Go de RAM ou plus, 16 Go de RAM étant recommandés. Un port de sortie vidéo DisplayPort 1.3 et des ports USB 3.0 de type C sont également nécessaires.

Compte tenu des exigences minimales du casque VR, nous avons sélectionné des systèmes dotés de 8 Go de RAM ou plus, avec des processeurs Intel i5 ou supérieurs (y compris AMD Ryzen 5 ou supérieur), et un SSD rapide. Des points supplémentaires ont été accordés aux systèmes équipés de cartes vidéo figurant dans la liste des cartes recommandées sur le site Web "VR Ready Solutions" de Nvidia, qui comprend notamment les Quadro RTX 8000, 6000, 5000 et RTX 4000.

Nous avons réduit nos choix à cinq catégories : le meilleur système global offrant le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur choix pour les professionnels avec un prix moyen, le système le plus extensible en fonction de la flexibilité d'extension de la mémoire et du stockage, le système le plus portable en fonction de la taille globale du système, et enfin la meilleure option budgétaire pour les nouveaux venus dans le domaine de la VR qui ne veulent pas se ruiner.