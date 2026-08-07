Quel PC portable Dell choisir ? Ces modèles font partie des meilleurs testés récemment

L’équipe informatique de TechRadar teste chaque année des dizaines d’ordinateurs portables, et les modèles Dell font régulièrement forte impression. Au moment de réunir les appareils les mieux notés pour cet article, il a d’ailleurs été difficile d’en trouver un seul réellement décevant. Le choix ne manquait pas. Vous trouverez donc ci-dessous une sélection d’ordinateurs portables Dell testés au cours de l’année écoulée, voire un peu plus, et ayant obtenu au moins quatre étoiles à l’issue de notre processus d’évaluation particulièrement exigeant.

La plupart sont des ordinateurs portables haut de gamme capables de rivaliser avec ce qu’Apple propose de mieux. La sélection comprend toutefois aussi d’excellents modèles abordables, ainsi que plusieurs appareils 2-en-1 polyvalents qui conviendront parfaitement aux étudiants. Un modèle gaming particulièrement réussi et un excellent ordinateur portable destiné aux professionnels ont également été retenus.

Pour en savoir plus sur chaque modèle, cliquez sur le bouton « Voir les détails ». Vous découvrirez alors un résumé de ses principaux points forts et points faibles, ainsi qu’un lien vers notre test complet. Pour comparer directement ces ordinateurs, consultez également notre classement des meilleurs ordinateurs portables Dell. Vous pouvez aussi retrouver nos modèles préférés, toutes marques confondues, dans notre guide complet des meilleurs ordinateurs portables. Avons-nous oublié un modèle que vous recommanderiez ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.

Ordinateurs portables Dell notés 4,5 étoiles