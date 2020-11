Meilleurs PC Gamer pas cher : quelle configuration PC de premier choix obtenir avec un petit budget ?

Les PC Gamer les plus économiques n’ont pas pour seul avantage leur prix réduit. Ils offrent aussi une configuration souvent décente, parfois étonnante, pour lancer des jeux gourmands avec des paramètres élevés. Ils prouvent qu'il n'est pas nécessaire d’épargner trois mois de salaire pour profiter des meilleurs jeux PC du moment. Et ce, grâce aux offres plus puissantes bien que plus accessibles d'Intel et d'AMD - notamment les processeurs Coffee Lake Refresh et Ryzen de troisième génération, ainsi que les GPU Navi d'AMD - ces ordinateurs peuvent offrir une interface de jeu exceptionnelle à un coût inférieur au marché.

Bien sûr, les PC Gamer d’entrée de gamme n'atteindront jamais les performances avancées des meilleurs PC Gamer. Néanmoins, ils vous assurent le profil essentiel pour jouer aujourd’hui en résolution Full HD, avec un framerate convenable. Vous serez probablement tenté par la PS5 ou la Xbox Series X, qui vous offriront une définition 4K voire 8K sur des titres next-gen incroyables, mais elles finiront par se montrer onéreuses sur le long terme. Le coût des jeux PC, en particulier sur Steam, s’avérant nettement plus abordable que celui des jeux consoles.

Nous avons sélectionné ci-dessous cinq des plus grandes options possibles à ce jour. Combinant une configuration qui pourra vous faire oublier votre PS4 Pro ou votre Xbox One X, tout en restant dans une fourchette de prix assez souple pour vous permettre d’augmenter votre bibliothèque de jeux en parallèle.

Acheter un PC Gamer pendant le Black Friday

Le Black Friday vous donne rendez-vous le 27 novembre. L'occasion d'acquérir l'un des meilleurs PC Gamer à bas prix pour enrichir votre bibliothèque de jeux AAA à un prix global très avantageux. Que vous achetiez l'un des meilleurs PC Gamer pour vous-même ou que vous prévoyiez d'en offrir un pour Noël, il reste toujours très sage d'attendre cette date. Mais au cas où, jetez toujours un œil sur nos prix les plus récents et les plus bas, recensés ci-dessous.

Quel PC Gamer acheter à bas prix en 2020 ?

(Image credit: HP)

1. HP Omen 25L A réserver aux fans du matériel AMD. Processeur : AMD Ryzen 5 3500, 7 3700X ou 9 3900 | Carte graphique : AMD Radeon RX 5500 - NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | RAM : 16 Go – 32 Go DDR4 | Stockage : SSD 256 Go - 2 To Facile à faire évoluer Excellent système de refroidissement Quantité de RAM appréciable Design peu engageant

La conception massive du HP Omen 25L n’emballera nullement les joueurs à la recherche d’un minimum d’esthétisme. Cependant, passé ce sacrifice, il met à disposition de ces derniers les meilleurs processeurs AMD Ryzen de 3e génération, couplé à des quantités de RAM et de stockage impressionnantes - ainsi qu’à une carte graphique RX 5500 des plus performantes. Si vous êtes plutôt Team Intel et Nvidia, vous pourrez opter pour une puce Intel de 10e génération plus la RTX 2070 Super en supplément, moyennant un prix moyen plus conséquent. La configuration AMD vous permet au moins de contrôler vos dépenses, tout en bénéficiant des fonctionnalités haut de gamme de la marque - à l’instar de l’Omen Command Center capable de personnaliser les paramètres de jeu, surcadencer le CPU et la RAM, ou activer le contrôleur RVB. Comme quoi, il y a quelque chose à faire de cette boîte noire au look faussement classique.

(Image credit: MSI)

2. MSI Trident 3 9th Le modèle qui a déjà converti un bon nombre de joueurs console. Processeur : Intel Core i7 de 9e génération (max) | Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 Super (max) | RAM : jusqu'à 16 Go | Stockage : jusqu'à 1 To Petit et passe-partout Encore beaucoup de puissance Sa configuration ne peut évoluer Quelques bloatwares à bord

Si l'apparence de votre support de jeu importe autant que sa puissance, alors vous pourriez être séduit par le MSI Trident 3 9th, qui ressemble bien plus à une console de salon qu’à un PC Gamer. Pratique pour le dissimuler dans votre salon ou dans votre chambre. Mais la couverture ne fait pas tout et ce petit gabarit cache bien plus de puissance sous le capot que bon nombre de ses compétiteurs. Il se révèle d’ailleurs moins cher que la plupart des propositions de ce classement, dans sa configuration la plus premium : à savoir un processeur Intel Core i7 de 9e génération, un GPU RTX 2060 Super et 16 Go de RAM. Des caractéristiques qui ont de quoi faire du bruit, sauf que lui se montre agréablement silencieux, de par son système de refroidissement MSI Silent Storm Cooling 2. On aime enfin la possibilité de lui associer jusqu’à trois écrans haute définition, pour élargir votre vision au-delà du raisonnable.

(Image credit: Dell)

3. Dell G5 Un PC féroce pour petits budgets. Processeur : Intel Core i3-9100 - i9 9900K de 9e génération | Carte graphique : NVidia GeForce GTX 1650 - RTX 2070 | RAM : 8 Go - 64 Go | Stockage : SSD 1 To - SSD 1 To + Disque dur 2 To Configurations parées pour la VR Très belle tour Idéal si vous débutez avec un PC Le modèle de base ne suffira pas pour les jeux les plus exigeants

Un châssis unique associé à un prix à battre. Le dernier né de la série G de Dell est un concurrent solide dans le domaine des PC Gamer économiques. Le Dell G5 5090 est doté de processeurs Intel de 9e génération ainsi que des cartes graphiques GTX et RTX les plus puissantes de Nvidia. Le modèle de base vous permettra de redécouvrir des hits des années 2010 en Full HD mais il vous faudra opter pour les options Core i7 / GTX 1660 Ti ou RTX 2060 - à partir de 1 100 € - pour accéder à la VR. S’il s’agit de votre premier ordinateur de jeu, foncez !

(Image credit: Future)

4. HP Omen Obelisk Vos jeux n'ont jamais été aussi réalistes. Processeur : Intel Core i5-8400 - i5-9600K | Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti - RTX 2080Ti | RAM : jusqu'à 64 Go | Stockage : Disque dur 1 To + SSD 256 Go - 512 Go Jeux en Ray-Tracing Châssis transparent et luxueux Ronronne en mode ultra Son prédécesseur est une alternative plus accessible

Ce monstre rectangulaire est digne de son surnom car il est tombé dans un chaudron de puissance dès sa conception. Plus qu'il n’en faut pour la plupart des joueurs. Quand vous disposerez des fonds nécessaires pour obtenir une de ses configurations premium (au moins celle combinant la carte graphique RTX 2060 Super et un Core i7), vous accéderez à la technologie Real Time Ray-Tracing de Nvidia. Un indispensable pour lancer vos jeux les plus récents en mode ultra-réaliste. Malheureusement, les acheteurs soucieux de leur compte en banque devront se rabattre sur un gameplay légèrement en dessous et une tour qui a tendance à se faire entendre si vous activez les paramètres graphiques les plus élevées. Néanmoins, en raison de sa grande évolutivité, vous ne serez qu’à une ou deux mises à jour de la meilleure expérience de jeu. Et honnêtement, nous avons vu des machines plus onéreuses pour cette belle série de spécifications techniques.

(Image credit: Intel)

5. Intel Ghost Canyon NUC Petit, mais loin d'être inoffensif. Processeur : Intel Core i5 - i9 de 9e génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 630 | RAM : 8 Go - 64 Go DDR4 | Stockage : SSD 128 Go SSD - 2 To Extrêmement modulable Belles performances Difficile de trouver plus compact Le prix grimpe vite en fonction de la configuration

Le NUC d'Intel a parcouru un long chemin depuis ses humbles débuts. Par exemple, alors que les anciens modèles ont longtemps fait abstraction de mémoire vive ou de stockage pour minimiser leur tarif, le nouveau Ghost Canyon délivre un certain volume de Go par défaut. Cette ultime édition se veut plus personnalisable que jamais avec un grand choix de configurations modulables - attention de ce fait, la facture finale pourrait très vite vous échapper (surtout si vous décidez d’embarquer 64 Go de RAM !). Le plus essentiel ici étant de lui ajouter une carte graphique viable pour jouer à quelques titres AAA en 1080p. Qui plus est, vous pouvez le placer ou l’emporter n’importe où, le « Ghost » de son appellation est on ne peut plus mérité - son silence soigne aussi sa réputation.