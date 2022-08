Les meilleurs claviers de 2022 : 10 périphériques indispensables pour votre Mac ou votre PC

(opens in new tab)

Included in this guide:

Il vaut toujours d'investir un peu plus dans l'un des meilleurs claviers bureautiques ou gaming. Croyez-nous, nous passons la majeure partie de notre journée à taper sur notre clavier, que ce soit pour écrire un article ou tester un logiciel comme un jeu. Et nous pouvons attester de la différence considérable que peut procurer un excellent modèle.

Pourquoi acheter un clavier de qualité , surtout quand Amazon propose des tas d'options à bas prix ? Tout clavier médiocre peut fonctionner correctement comme périphérique de saisie. Cependant, un clavier haut de gamme s'avère généralement plus précis, plus rapide et beaucoup plus réactif, tout en répondant totalement à votre confort d'utilisation - même dans les espaces restreints. Et, tout comme lorsque vous utilisez la meilleure souris et le meilleur écran, il changera la façon dont vous interagissez avec votre ordinateur et améliorera votre expérience globale.

Voici notre sélection évolutive, comprenant les meilleurs claviers mécaniques, quelques-uns des meilleurs claviers gaming et même certains de nos mini-claviers préférés.

Notre sélection

Quel clavier acheter en 2022 ?

(Image credit: Razer)

1. Razer Huntsman v2 Analog La liberté au bout des doigts Caractéristiques techniques Interface: Filaire Clavier rétroéclairé: Oui Switches: Optiques analogiques specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Razer Gold Partner Program (opens in new tab) Voir à Razer (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Touches entièrement personnalisables + Pressions délicieusement tactiles Pourquoi attendre - Le câble double intégré n'est pas le plus flexible

Combinant les dernières technologies optiques et les commutateurs de touches mécaniques analogiques de Razer, le Razer Huntsman v2 Analog est suffisamment performant pour obtenir une note de cinq étoiles de notre part. Et ce serait encore le sous-estimer ! Ce clavier gamer offre la meilleure expérience de frappe que nous avons testés au cours des derniers mois, avec un retour tactile extrêmement satisfaisant et un repose-paume conçu pour vous permettre de jouer plus longtemps, sans sensation de gêne. Mieux encore : sa capacité double macro vous permet d’enregistrer deux actions sur une seule touche - en fonction de la pression appliquée, vous activerez un item ou un autre au sein de votre inventaire, tirerez ou rechargerez votre arme avec la même touche. Un ajout qui change totalement la donne au sein des environnements FPS les plus compétitifs. Alors oui, ce modèle vous demande un investissement budgétaire un peu plus lourd, mais il vaut chaque centime d’euros dépensé.

Lire notre test complet (en anglais) : Razer Huntsman v2 Analog (opens in new tab)

(Image credit: Cherry)

2. Cherry Stream Desktop Keyboard Un clavier économique qui ne fait aucun compromis sur les performances Caractéristiques techniques Interface: Récepteur USB sans fil Clavier rétroéclairé: Non Switches: Mécanisme à ciseaux SX Les meilleures offres du jour Voir sur Cherry-World (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Une configuration incroyablement simple + Frappe très agréable Pourquoi attendre - Un design ennuyeux qui rappelle les périphériques de bureau des années 90

Bien que ce clavier Cherry Stream ne soit pas exactement le plus beau ni le plus compact, il ne vole clairement pas sa place dans notre classement. Nous avons en effet été grandement impressionnés par sa réactivité et le confort de frappe qu'il a offert lors des tests. Non seulement ce clavier à ciseaux Cherry SX est robuste et abordable, mais il se glisse aussi dans tous les espaces, ce qui ajoute à son confort. Son installation est également d'une simplicité déconcertante, ce que de nombreux utilisateurs occasionnels apprécieront. Vous n'avez besoin que d'un seul dongle pour le connecter, ainsi que sa souris assortie, à votre ordinateur de bureau ou portable. Ce qui devrait libérer certains des ports les plus essentiels de votre machine.

Lire notre test complet (en anglais) : Cherry Stream (opens in new tab)

(Image credit: Razer)

3. Razer Pro Type Ultra Un clavier mécanique silencieux qui vaut chaque centime dépensé Caractéristiques techniques Interface: Bluetooth, Razer HyperSpeed 2,4 GHz, USB-C filaire Clavier rétroéclairé: Oui Switches: Mécanique Razer jaune specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Razer (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Les touches mécaniques sont étonnamment silencieuses + Se connecte à plusieurs appareils sans fil Pourquoi attendre - Switches linéaires uniquement en option - Coûteux

Le Razer Pro Type Ultra est peut-être cher, mais c'est exactement le genre de produit pour lequel vous êtes enclin à dépenser un peu plus. Équipé de touches mécaniques linéaires et silencieuses, vous obtiendrez un retour tactile satisfaisant sans le clic-clac inutilement bruyant qui pourrait déranger vos collègues au bureau ou vos clients pendant les appels vidéo. Il est également doté de nombreux extras, avec une connectivité multi-appareils et un luxueux coussinet pour garder vos poignets confortables - en particulier pendant les longues sessions de frappe. Lorsque vous utilisez la connectivité sans fil, vous disposez d'une autonomie de 214 heures en Bluetooth et de 207 heures en utilisant le dongle 2,4 GHz. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de devoir recharger chaque fois que la batterie s'épuise, vous pouvez aussi opter pour le filaire. Associez-le à la souris Razer Pro Click Mini, et vous ne verrez plus jamais vos tâches bureautiques éreintantes de la même manière.

(Image credit: Razer)

4. Razer Huntsman V2 Le meilleur (et le plus rapide) clavier des claviers gaming Caractéristiques techniques Interface: Filaire Clavier rétroéclairé: Oui Touches programmables: Oui specifications Colour Violet Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Razer (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Touches confortables et repose-poignet extrêmement doux + Polling rate de 8 000 Hz Pourquoi attendre - Pas d'accès USB ou de touches macro

Il y a beaucoup de choses à aimer sur le Razer Huntsman V2 que nous ne savons pas par où commencer. Ce clavier optique, l'un des meilleurs claviers pour le jeu, est doté d'un grand nombre de fonctionnalités. La meilleure d'entre elles est sans doute son polling rate de 8 000 Hz, qui devrait faire le bonheur des joueurs eSport et des dactylographes les plus rapides. Confortable, polyvalent et attrayant, il incorpore des capuchons de touches pratiques pour les longues sessions, et surtout des touches entièrement programmables avec un éclairage RGB seyant. Nous l'avons trouvé incroyablement silencieux pendant nos tests, bien plus silencieux que ses homologues mécaniques. C'est un véritable avantage pour les gamers habitués à jouer la nuit.

Lire notre test complet (en anglais) : Razer Huntsman V2 (opens in new tab)

(Image credit: Logitech)

5. Logitech MX Keys Mini Un clavier compact de premier ordre pour les télétravailleurs Caractéristiques techniques Interface: Filaire Clavier rétroéclairé: Oui Touches programmables: Non specifications Colour Gris Condition Neuf, Reconditionné Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Excellentes fonctionnalités logicielles + Touches ergonomiques + Design élégant et robuste Pourquoi attendre - Bluetooth uniquement - Inclinaison permanente, pas de support réglable

Le Logitech MX Keys Mini fait partie des meilleurs mini-claviers du marché. Non seulement il est compact, mais il se veut également fin et léger, ce qui le rend idéal pour vos déplacements quotidiens, ainsi que pour une utilisation à domicile. Le périphérique idéal pour les télétravailleurs. Malgré sa compacité, il offre une expérience de frappe agréable, avec ses touches ergonomiques agréablement tactiles (malgré l'absence de switches mécaniques). Il s'avère tout autant robuste - vous pouvez oublier les bosses comme les rayures, même malmené dans un sac à dos. Et, naturellement, puisqu'il s'agit de Logitech, il est doté d'un excellent système de connectivité multi-appareils, qui vous permet de l'associer à trois appareils à la fois et de passer facilement de l'un à l'autre à la volée.

Lire notre test complet (en anglais) : Logitech MX Keys Mini (opens in new tab)

6. Logitech Craft Le meilleur clavier pour les créateurs de contenus Caractéristiques techniques Interface: Sans fil Clavier rétroéclairé: Oui Switches: Mécaniques à ciseaux specifications Colour Noir Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Conception solide + Le cadran est unique et utile pour les créatifs Pourquoi attendre - Très cher

Avec le Logitech Craft, nous avons enfin trouvé un clavier conçu spécifiquement pour les créateurs de contenus. Ce périphérique est solide, tactile et attrayant, mais il comporte également un cadran unique dans son coin supérieur gauche. C'est l'élément clé ici, car il permet aux graphistes, photographes ou vidéastes d'accélérer et de faciliter leur édition, tout en se concentrant sur le processus de création. La fonctionnalité de cette molette varie en fonction de l'application, allant du simple contrôle du volume sur le bureau à la modification des calques via Photoshop. Les touches, elles, délivrent un bon rebond et une grande précision sans aucun décalage discernable pendant nos tests.

Lire notre test complet (en anglais) : Logitech Craft (opens in new tab)

(Image credit: Apple)

7. Apple Magic Keyboard Le meilleur clavier pour les utilisateurs de Mac Caractéristiques techniques Interface: Sans fil Clavier rétroéclairé: Oui Switches: A ciseaux Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Voir à SBSUPPLY FR (opens in new tab) Voir à alternate FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Frappe appréciable + Super léger et fin + Robuste Pourquoi attendre - Se salit facilement

Le Magic Keyboard d'Apple est le clavier le plus confortable, le plus fiable et le plus beau que nous ayons jamais eu le plaisir d'utiliser. C'est incroyable de voir à quel point ce clavier est fin et élégant, surtout si l'on considère le confort d'utilisation qu'il procure, grâce à son grand rebond et à son retour tactile satisfaisant. Cela est dû, bien sûr, en grande partie à ce mécanisme de ciseaux stable, qu'Apple a également adopté sur ses ordinateurs portables. Il est également très facile à utiliser. Allumez-le pour la première fois et il s'associera automatiquement à votre Mac - c'est tellement Apple. Enfin, il y a la batterie, qui dure un mois avant de devoir être rechargée, contrairement à d'autres claviers de productivité Bluetooth qui ne durent que quelques jours.

(Image credit: Razer)

8. Razer Deathstalker V2 Pro Le meilleur clavier gaming Low Profile Caractéristiques techniques Interface: HyperSpeed 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, filaire (USB) Clavier rétroéclairé: Oui Switches: Optiques Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Voir chez Razer (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Profil fin et élégant + Distance d'actionnement plus courte + Très confortable Pourquoi attendre - Onéreux

Le Razer Deathstalker V2 Pro se fraye un chemin tout tracé sur la première place du podium des meilleurs claviers Low Profile avec des caractéristiques impressionnantes. Nous apprécions notamment sa faible distance de déplacement de 2,8 mm et son actionnement court de 1,2 mm (si vous optez pour la version optique linéaire), soit un peu moins que notre favori précédent, le Logitech G915 TKL Lightspeed, ce qui rend les commandes vidéoludiques et la saisie encore plus confortables.

Il se révèle incroyablement polyvalent avec trois options de connectivité : Bluetooth, USB filaire et sans fil 2,4 GHz, ce qui vous permet de vous connecter à trois périphériques en même temps. De même, grâce aux trois boutons situés à l'arrière, vous pouvez passer rapidement d'un appareil à l'autre.

Parmi les autres points d'intérêt, citons l'autonomie de 40 heures sur une seule charge, l'éclairage Chrome RGB hautement personnalisable et la conception entièrement programmable.

(Image credit: Unicomp)

9. Unicomp New Model M Un clavier robuste et rétro, idéal pour les dactylographes Caractéristiques techniques Interface: Filaire Clavier rétroéclairé: Non Switches: A ressort Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Voir chez PCKeyboard (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Switches à ressort de rappel étonnants + Design rétro rappelant les périphériques des années 90 Pourquoi attendre - Les touches peuvent rapidement entraîner une fatigue des doigts - Plus que ce que la plupart des gens dépenseraient pour un clavier

Vous vous souvenez de ces vieux claviers IBM Model M ? Eh bien, c'est ce que le New Model M d'Unicomp cherche à imiter. Disponible à la fois en version USB et PS/2, il utilise des switches à ressort qui se composent d'un ressort hélicoïdal situé entre la capsule de la touche et un marteau pivotant, qui s'effondre lorsqu'on clique dessus.

Ces touches demandent plus d'effort pour être pressées que n'importe quel autre switch moderne. Alors, pourquoi s'infliger cela ? Eh bien, vous êtes récompensé de cet effort par une réponse tactile qui rappelle les claviers mécaniques classiques d'autrefois, ainsi que par un bruit qui rendra fous tous ceux qui vous entourent. De plus, vous bénéficiez d'un clavier particulièrement robuste. Si vous êtes un dactylo de la vieille école qui passe la majeure partie de sa journée à rédiger des documents, c'est une option formidable. Assurez-vous simplement que vos voisins les plus proches ne soient pas gênés par le bruit.

(Image credit: Das)

10. Das Keyboard 4 Professional Un clavier haut de gamme, riche en fonctionnalités, adapté à tous les bureaux Caractéristiques techniques Interface: Filaire Clavier rétroéclairé: Non Switches: Cherry MX en acier plaqué or specifications Colour Noir, Bleu, Marron Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un design terriblement luxueux + Plusieurs fonctions additionnelles Pourquoi attendre - Des options coûteuses

Certains claviers respirent la classe, et le Das Keyboard 4 Professional est l'un d'entre eux. Il présente tout ce que les gens aiment des claviers Das, notamment un panneau supérieur en aluminium massif pour plus de rigidité et un look très minimaliste. Mais il est également doté de ses propres caractéristiques, comme un bouton de volume surdimensionné et un hub USB 3.0 SuperSpeed à deux ports. D'autres caractéristiques dignes d'intérêt sont le bouton de mise en veille instantanée et la barre de pied qui fait également office de règle !

Avec des switches mécaniques Cherry MX en acier plaqué or sous les capuchons de touches, vous êtes également assuré de vivre la meilleure et la plus satisfaisante expérience de votre vie. Cela en fait une option formidable pour le bureau. Bien sûr, les touches multimédia dédiées en font également le clavier idéal pour ceux qui aiment consommer des médias tout en restant productifs. Ce n'est pas le clavier le plus abordable de notre liste, mais si vous recherchez quelque chose d'un peu plus haut de gamme, Das est la solution.

FAQ

Il va sans dire que si vous exigez l'aspect et la sensation que seuls les switches mécaniques peuvent offrir, plutôt que ceux qui sont minces et furtifs, nous vous suggérons de consulter plutôt notre tour d'horizon des meilleurs claviers gaming.

Les joueurs accordent la priorité à l'actionnement que procurent les claviers mécaniques à sensation de clic, tandis que les utilisateurs traditionnels de la maison et du bureau privilégient l'aspect pratique. Cela dit, l'ampleur du son produit par un grand nombre de claviers mécaniques en rebute plus d'un. Pour ces personnes, nous avons également quelques claviers à membrane s'avèrent plus que recommandables.

Tester des périphériques est une affaire sérieuse, même si la plupart des gens ont l'impression qu'ils passent après tout le reste. C'est particulièrement vrai pour les claviers. Après tout, il s'agit de votre principale interface d'interaction avec votre PC ou votre ordinateur portable, et la plupart des gens l'utilisent toute la journée. Cela signifie qu'il doit être non seulement fiable et performant, mais aussi confortable et satisfaisant à utiliser.

C'est pourquoi nous prenons nos tests de claviers au sérieux. Chaque clavier qui atterrit sur nos bureaux est traité et utilisé comme notre clavier principal pendant une semaine ou plus. C'est le meilleur moyen de s'assurer que nous l'expérimentons de la même manière que les consommateurs le feraient dans le monde réel, mais aussi que nous rencontrons toutes les bizarreries, les défauts et les problèmes.

Nous examinons également son design et son ergonomie. Une priorité absolue pour les claviers est de minimiser la fatigue des doigts, des poignets et des épaules. Pour les claviers compacts, nous vérifions également dans quelle mesure ils sont faciles à transporter ou idéaux pour les petites installations.

Si un clavier est sans fil ou dispose d'une connectivité sans fil, nous examinons de plus près cette connexion : sa solidité, son décalage éventuel et sa portée. Si un clavier possède des fonctionnalités supplémentaires, nous les testons également, en vérifiant leur efficacité et leur utilité dans des scénarios réels. Enfin, nous comparons tout ce que nous avons appris avec le prix du clavier pour déterminer s'il s'agit d'une valeur sûre ou si son prix est trop élevé pour être recommandé.