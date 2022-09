Test Logitech G715 TKL

Le Logitech G715 est une innovation rafraîchissante dans le segment des claviers gamers, mené par la devise “qui se ressemble, s’assemble”. Malheureusement, l’originalité a un prix et nous avons du mal à justifier celui de ce périphérique sans fil, pourtant robuste et premium.

Le Logitech G715 TKL en résumé

Le Logitech G715 est un clavier de jeu sans fil solide qui pourrait un jour prétendre à une place de choix dans notre classement des meilleurs claviers sans fil - lorsque son prix conseillé aura subi une première coupe généreuse.

Annoncé aux côtés de la souris Logitech G705 et du casque Logitech G735 dans le cadre de la collection personnalisable Aurora, ce clavier sans pavé numérique peut être obtenu pour 209 €. Et, alors qu’il s’agit déjà d’un sacré investissement en soi, vous devrez payer une petite fortune pour profiter de chaque accessoire personnalisable, vendu séparément.

Heureusement, l'excellente qualité de fabrication du Logitech G715 compense un peu l'amertume laissée par la facture demandée. En fait, avec ses superbes touches RGB éclairées individuellement et ses boutons multimédia dédiés, il n'y a pratiquement aucun défaut à signaler en termes de fonctionnalités. Nous avons ici tout ce que l'on est en droit d'attendre d'un clavier haut de gamme.

Nous n'avons pas non plus à nous plaindre de ses performances gaming de premier ordre. Chaque touche est incroyablement réactive et agréable à presser, ce qui se prête parfaitement aux sessions rapides sur des jeux comme Valorant et aux parties plus lentes comme celles d’Age of Empires IV.

Dans l'ensemble, le Logitech G715 est une entrée agréable sur le marché, nous éloignant de l'esthétique ennuyeuse noir/RGB qui a embourbé l'industrie pendant des décennies. Malheureusement, il appartient à une catégorie de périphériques jugée économique, ce qui rend son achat difficilement justifiable aujourd’hui.

Prix et disponibilité

Il ne faut pas se voiler la face : à 209 €, le Logitech G715 est un produit technologique coûteux. Et, compte tenu de sa capacité de personnalisation à outrance, il est frustrant de constater que vous devrez débourser 19,99 € supplémentaires pour chacune des plaques supérieures amovibles Pink Dawn et Green Flash, ainsi que 39 € pour les jeux de touches correspondants.

En somme, si vous voulez avoir la possibilité de personnaliser chaque élément de votre G715 comme prévu, vous devez débourser 329 € pour un seul clavier. Oui, vous avez bien lu.

En revanche, le clavier est déjà livré avec un repose-poignets en forme de nuage d'une valeur de 19 €. Vous pouvez également opter pour la version filaire du clavier, le Logitech G713, ce qui vous fera économiser 30 €. Bien évidemment, cela ne changera pas grand-chose au coût des accessoires supplémentaires. De plus, n'oubliez pas que, bien qu'elles puissent paraître similaires, les plaques supérieures amovibles du G715 et du G713 sont légèrement distinctes et ne sont donc pas interchangeables.

Note : 1/5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Design

Conception solide et élégante

Design compact sans pavé numérique

Switches tactiles, linéaires ou clicky

Le Logitech G715 présente un design sans pavé numérique de 87 touches et une esthétique soignée qui s'articule autour du choix délicat de couleurs blanc, rose pastel et vert pastel. Enfin, nous bénéficions d'une rupture bien nécessaire avec l'aspect ennuyeux et banal des claviers gaming ordinaires.

Dans l'ensemble, ce produit est incroyablement robuste et sa construction s’avère de très haute qualité. Cependant, bien qu'il s'agisse d'un clavier TKL, il serait difficile de qualifier ce produit de transportable étant donné sa longueur de 37 cm de long (pour 15,7 cm de large) mais aussi son poids de 976 g. Si vous utilisez un ordinateur portable pour jouer en déplacement, il est préférable de laisser le G715 à la maison.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Comme on peut s'y attendre de la plupart des claviers gamer dans cette gamme de prix, vous aurez le choix entre des switches tactiles, linéaires ou clicky. Sous le clavier, il y a également deux réglages de hauteur différents, qui peuvent être utilisés en tandem avec le repose-poignet inclus pour éviter que vos mains ne se fatiguent pendant les sessions de jeu prolongées.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Le Logitech G715 dispose de touches RGB éclairées individuellement et d'un éclairage sous le boîtier, le tout pouvant être personnalisé à l'aide de plusieurs options prédéfinies via le logiciel Logitech G Hub. L'arrière de l'appareil comprend un port USB Type-C pour charger l'appareil à l'aide du cordon USB-A vers USB-C de 1,8 mètre de long qui est fourni dans la boîte.

Note : 4/5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Performances

Entrées entièrement réaffectables

Touches multimédia dédiées et bouton Mode Jeu

Connectivité sans fil Bluetooth et Lightspeed

Malgré son prix élevé, le Logitech G715 est un plaisir à utiliser pour les jeux et la bureautique en général. Les titres FPS rapides et riches en mouvements tels que Overwatch et Valorant ont été aisés à prendre en main via le G715. Tout comme les jeux plus classiques qui s'appuient sur des raccourcis clavier comme Stardew Valley et Minecraft. Cependant, si vous aimez les MMO à l’instar de World of Warcraft, vous devriez peut-être opter pour un clavier de taille normale, car vous perdez le pavé numérique ici.

Les joueurs passionnés peuvent remodeler chaque touche à l'aide du logiciel G Hub pour mieux répondre à leurs besoins. Le Logitech G715 dispose également des boutons multimédias habituels et de la molette de volume que vous vous attendez à trouver sur la majorité des claviers gamer Logitech G.

En ce qui concerne l'autonomie, le Logitech G715 n'a rien d'extraordinaire. Bien qu'elle puisse varier en fonction de votre choix d'éclairage, Logitech affirme que le clavier offre environ 25 heures d'utilisation avec toutes les LED allumées au maximum. C’est une option appréciable, mais c'est nettement moins que les 40 heures d'autonomie promises par le Logitech G915 TKL à 100% de luminosité.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Côté connectivité, le Logitech G715 est plus ou moins simple. Il octroie la possibilité de se synchroniser avec un périphérique via Bluetooth et avec un autre en utilisant le récepteur USB Lightspeed à faible latence, une caractéristique remarquable de Logitech. Le clavier dispose également d'une touche courte qui permet de basculer entre les deux, de sorte que vous pouvez passer d’un périphérique à l’autre à la volée.

Note : 4/5

Faut-il acheter le Logitech G715 TKL ?

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Achetez-le si...

Vous aimez les claviers pastels

Tant que vous n'avez pas à débourser pour des capuchons de touches supplémentaires et une plaque supérieure amovible, le Logitech G715 deviendra facilement la pièce maîtresse de toute configuration gaming esthétiquement plaisante.

Vous recherchez un clavier de qualité

Malgré ses défauts évidents, le Logitech G715 est un excellent clavier, doté d'un design très élégant et d'une construction solide.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget limité

Avec un prix initial de 209 €, auquel vous devez ajouter un surplus pour chaque accessoire, ce clavier nécessite un investissement important si vous voulez maximiser son esthétique.