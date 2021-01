Meilleurs claviers gamer 2021 : 10 champions mécaniques et rétroéclairés pour vivre vos jeux intensément

Complétez votre configuration PC dédiée au jeu vidéo avec le meilleur clavier gamer qui vous permettra de vous hisser au sommet des plus gros classements multijoueur. Les claviers gamer sont bien plus qu'un simple périphérique rétroéclairé. Les claviers haut de gamme contribuent en effet à réduire la latence action / réaction, au cours d’une partie de battle royale par exemple, et ils vous font vivre une expérience encore plus immersive.

Plus précis, plus rapides et plus performants, les claviers gamer présents dans ce classement sont également dotés de fonctions complémentaires qui augmentent vos chances de gagner - comme le « N-Key Rollover », le basculement des touches, ainsi que la possibilité de créer et d'utiliser divers macros.

Il n'y a pas que les meilleurs PC Gamer ou les meilleures cartes graphiques qui sont essentiels pour obtenir une expérience de jeu ultime. Avec toutes les caractéristiques, la qualité de fabrication et les performances qu'offrent les meilleurs claviers de jeu, ils sont également des atouts essentiels à l’évolution des joueurs les plus compétiteurs. Alors, lisez la suite pour trouver celui qui vous convient le mieux. Et, pendant que vous êtes sur le marché des périphériques, visitez notre liste des meilleures souris gamer pour assembler le combo parfait.

Des promos intéressantes pendant les soldes d’hiver ?

Certes, elles ne sont pas du niveau de celles diffusées pendant le Black Friday mais les remises proposées durant les soldes d’hiver ne sont pas à négliger. Il est possible de se procurer un bon clavier gamer Corsair, Roccat ou Razer, en économisant quelques dizaines d’euros. Sachez que notre sélection des meilleurs claviers gamer remonte les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Dès lors, impossible pour vous de rater une bonne affaire. Les soldes d’hiver durent quatre semaines. En 2021, elles commencent le mercredi 20 janvier pour se terminer le mardi 16 février à 23h59.

Les meilleurs claviers gamer 2021 en un clin d'œil :

SteelSeries Apex Pro Razer Huntsman Elite Roccat Vulcan 120 Aimo Alienware Pro Gaming Keyboard AW768 Cooler Master MasterSet MS120 Corsair K95 RGB Platinum Havit Low Profile Mechanical Keyboard Razer Huntsman Tournament Edition SteelSeries Apex 3 Razer Cynosa V2

(Image credit: SteelSeries)

1. SteelSeries Apex Pro Le joueur PC propose, lui dispose. Interface : filaire | Clavier rétroéclairé : oui | Touches programmables : oui 257 € Voir à Cdiscount FR Des switchs mécaniques totalement personnalisables Structure esthétique en aluminium Silencieux Prix élevé

Le SteelSeries Apex Pro arrive sur un marché des claviers gamers qui n'a pas beaucoup évolué au cours de la dernière décennie. Nous nous sommes tellement habitués aux switchs mécaniques Cherry MX et à l'éclairage RVB que plus rien ne nous surprend réellement sur chaque nouveau modèle. Celui-ci parvient tout de même à modifié quelque peu notre perception. En effet, ce clavier gamer monstrueux présente non seulement une construction robuste et attrayante, avec peu ou pas d'espace perdu, mais également de nouveaux switchs mécaniques totalement réglables par l'utilisateur. Vous avez bien lu: vous pouvez personnaliser la plupart des touches présentes et simplifier votre prise en main sur n’importe quel jeu. Ajoutez à cela un silence de frappe quasi absolu et, évidemment, un éclairage RVB saisissant et un écran OLED, vous obtenez alors le champion incontestable de cette catégorie.

(Image credit: Razer)

2. Razer Huntsman Elite Tout simplement brillant. Interface : filaire | Clavier rétroéclairé : oui | Touches programmables : oui Prime 186,03 € Voir à Amazon 163 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Excellente réactivité Rétroéclairage saisissant Plutôt bruyant Reste onéreux

Si vous avez besoin de vitesse, alors le Huntsman Elite est votre meilleur allié grâce à ses nouveaux interrupteurs optomécaniques. Une technologie qui consiste à combiner des interrupteurs mécaniques avec des capteurs optiques, et qui permet au Huntsman Elite de passer à une vitesse de frappe supérieure, avec des performances 30% supérieures à celle de tout clavier mécanique haut de gamme. De même, la durabilité du clavier est doublé puisqu’il peut enregistrer jusqu’à 100 millions de clics. Son éclairage RGB est plus puissant que jamais, avec 104 faisceaux de lumière générés. Seul inconvénient de ce système optique est que chaque touche doit produire son propre laser – ce qui s’avère bruyant, consomme beaucoup d’énergie et nécessite deux ports USB pour fonctionner correctement. Mais peut-on réellement passer à côté du clavier le plus rapide de l’Ouest, comme de l’Est ?

(Image credit: Roccat)

3. Roccat Vulcan 120 Aimo Un clavier de science-fiction. Interface : filaire | Clavier rétroéclairé : oui | Touches programmables : oui 151,99 € Voir à Cdiscount FR 95 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Frappe confortable Eclairage magnifique Repose-paume à améliorer Lui aussi est coûteux

Roccat conçoit consciencieusement d'excellents claviers gamer depuis un certain temps maintenant. Mais dans un marché de plus en plus compétitif, comment vous démarquer du reste de la foule ? Avec le Vulcan 120 Aimo, qui a été lancé durant le Computex 2018, Roccat combine expérience, qualité de fabrication et design époustouflant pour livrer un modèle qui aurait pu aisément se retrouver à la place actuelle du SteelSeries Apex Pro. Ce clavier svelte utilise les switchs Titan de Roccat, plutôt que les Cherry MX que l'on trouve sur la plupart des autres claviers de cette liste - et nous pouvons attester de leur superbe, avec 4 ms de gagner sur la réponse de frappe. Au-delà du retour tactile étonnant, le Vulcan 120 Aimo fait preuve d’un silence exemplaire, que viendra troubler la beauté de ses LED RVB magnifiées par la transparence des touches. Il s’avère vraiment facile, dès lors, d’hésiter entre l’achat du clavier Roccat et celui des deux têtes d’affiche de ce classement.

(Image credit: Alienware)

4. Alienware Pro Gaming Keyboard AW768 Une valeur étonnamment sûre. Interface : filaire | Clavier rétroéclairé : oui | Touches programmables : oui 189,56 € Voir à Amazon Interrupteurs Cherry MX Brown Abordable Placement des macros peu idéal Corps en plastique

Quand on cite la marque Alienware, la notion de « rapport qualité-prix » n’est pas forcément la première à nous venir à l’esprit. Mais, cette fois-ci, le clavier Alienware Pro Gaming AW768 s’impose véritablement comme une bonne affaire. Pour le prix d’un modèle haut de gamme vieux de trois ans, vous obtenez un clavier gamer plus moderne et robuste, équipé de touches mécaniques ainsi que de touches macro dédiées qui vous permettent d’éliminer les boss de jeux les plus résistants en quelques secondes - un indispensable aussi si vous êtes amateurs de rogue-likes. Oui, ce n'est pas le clavier le plus riche en fonctionnalités, et sa conception en plastique pourra rebuter les plus exigeants, reste que le Pro Gaming AW768 s’implique sur chaque jeu avec le plus grand des sérieux. Et ce, à tarif moindre.

(Image credit: Cooler Master)

5. Cooler Master MasterSet MS120 Une alternative économique qui ne laissera pas indifférent. Interface : filaire | Clavier rétroéclairé : oui | Touches programmables : non Check Amazon 14 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Conception compacte Eclairage remarquable Souris incluse relativement moyenne Aucun logiciel de personnalisation

Tout n'a pas besoin d'appartenir au segment haut de gamme pour servir efficacement vos usages informatiques, et le Cooler MasterSet MS120 en est le parfait exemple. Bien que celui-ci soit présenté comme un ensemble clavier-souris, le clavier est ici la star du show. Pour un peu moins de cent euros, vous composez avec un clavier dont la force de frappe se veut aussi agréable que réactive. Les interrupteurs proposés restent silencieux, ce qui vous permet de vous défouler sans crainte lors d'un match MMO en plein cœur de la nuit. La personnalisation est minimaliste, vous donnant tout de même le contrôle sur l’éclairage RVB. On apprécie également la compacité du clavier gamer qui peut se poser facilement dans une chambre ou un bureau plus petit. Oubliez en revanche la souris incluse dans le pack, elle dessert l’étonnement que vous aurez après quelques parties menées via ce clavier abordable mais nerveux.

(Image credit: Corsair)

6. Corsair K95 RGB Platinum La Rolls Royce des claviers gamer RVB. Interface : filaire | Clavier rétroéclairé : oui | Touches programmables : oui 174,99 € Voir à Cdiscount FR 905 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Une boule à facettes aplatie (et hypnotique) Des raccourcis ultra-pratiques Belle conception en aluminium Le repose-paume se salit vite

Corsair est plus ou moins responsable de la démocratisation des claviers RVB auprès du grand public - avec son K95 Platinum, il amène ces derniers à leur apogée avec une barre lumineuse intégrée et près de 16,8 millions d'options de couleurs, couvrant l’intégralité du périphérique de jeu. Mieux encore, il dispose d’autres armes de séduction massive, à l’instar de ses switchs dont la pression minimale vous garantit des réflexes plus véloces. Comptez aussi 6 touches macros dédiées, 8 Mo de mémoire pour stocker tous vos profils, ainsi qu’un cadre en aluminium de qualité militaire. Tout comme son interface Corsaire Utility Engine qui vous invite à ordonner de façon claire et concise vos séquences de rétroéclairage ou encore vos raccourcis les plus plébiscités. Bref, un clavier gamer qui plaira assurément aux plus maniaques d’entre nous.

(Image credit: Havit)

7. Havit Low Profile Mechanical Keyboard Une avalanche de fonctionnalités dans un petit clavier. Interface : filaire | Clavier rétroéclairé : oui | Touches programmables : oui Check Amazon 121 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Toutes les touches sont programmables Design fin et épuré Frappe courte Pas de commande multimédia

Vous vous dites peut-être que si vous avez essayé l'un des meilleurs claviers gamer, vous les avez tous essayés : tous se définissent par leur carcasse rectangulaire imposante, embellie par un éclairage RVB gadget. Eh bien, le clavier mécanique Havit Low Profile vous surprendra. Bien qu'il soit doté lui aussi d'un éclairage RVB (honnêtement, comment pourrait-il en être autrement ?), il laisse le reste des clichés au placard. Attrayant et réactif, ce clavier se révèle plus petit que bon nombre de ses concurrents et ne garde que l’essentiel : des touches facilement programmables et confortables autant pour jouer que taper vos rapports ou discuter en ligne. Il n’y a pas de bouton multimédia, et à vrai dire, cet oubli sera vite pardonné au vu du prix minimaliste de cet outsider intriguant.

(Image credit: Razer)

8. Razer Huntsman Tournament Edition Le Razer Huntsman que nous apprécions, en version plus petite et plus économique. Interface : filaire | Clavier rétroéclairé : oui | Touches programmables : oui Prime 149,99 € Voir à Amazon Switchs rapides Câble amovible Design minimaliste Peu de fonctionnalités supplémentaires

Cette Tournament Edition est quelque peu magique. Elle parvient en effet à transformer le Razer Huntsman Elite, en tête de ce classement, en modèle plus compact. Ce, sans perdre une once de sa rapidité - bien au contraire - dans le but ultime de s’imposer sur la scène eSports. A moins de 150 €, c’est aussi une version plus abordable du champion de Razer, qui conserve les interrupteurs optomécaniques et la durabilité qui en fait le succès de ce dernier. C’est enfin un clavier des plus esthétiques, grâce à l’éclairage Razer Chroma personnalisable associé à une conception minimaliste du châssis qui vous encourage à le glisser dans votre sac à dos pour rejoindre un tournoi entre amis ou entre pros.

(Image credit: SteelSeries)

9. SteelSeries Apex 3 Le silence ne coûte pas plus cher. Interface : filaire | Clavier rétroéclairé : oui | Touches programmables : non 159,85 € Voir à EBAY-FR Prix compétitif Eclairage RVB admirable L’absence d'interrupteurs mécaniques peut frustrer Pas de connexion USB

Le terme « budget » a généralement une connotation négative dans le monde des périphériques gaming pour PC. SteelSeries contribue à modifier cette dernière sur le long terme, en proposant un clavier aussi abordable qu’il s’avère robuste et performant : l’Apex 3. La marque a remplacé ici les touches mécaniques traditionnelles par des touches à membranes, bien plus souples et qui délivrent une expérience de frappe plus confortable. Mais surtout plus silencieuse. Idéal pour prêter davantage attention aux bruits environnants dans une partie multijoueur - et reposer les tympans de ceux qui partagent la chambre voisine du joueur ou qui aimerait regarder leur émission TV favorite sans cliquetis parasite. Le tout pour moins de 100 €.

(Image credit: Razer)

10. Razer Cynosa V2 Un modèle d’entrée de gamme qui s’invite dans la cour des grands. Interface : filaire | Clavier rétroéclairé : oui | Touches programmables : oui Prime 64,95 € Voir à Amazon Des améliorations importantes par rapport à son prédécesseur Un prix avantageux Personnalisation décente Interrupteurs à membrane

Razer affiche peut-être un catalogue dense de produits onéreux, mais il a aussi la capacité de concevoir des appareils de qualité à un prix abordable. C’est le cas du Razer Cynosa V2, un clavier gamer à moins de 70 € qui brille par son design chic et durable, mais surtout par son flux de nouvelles fonctionnalités. L'éclairage RVB subit ici une mise à niveau remarquable : chacune des touches est maintenant rétroéclairée individuellement et par conséquent, semble un peu plus lumineuse. Nous notons par ailleurs une solide personnalisation des touches et un tout nouveau jeu de commandes multimédia. Même si vous n'avez jamais été un mordu des claviers à membrane, celui-ci pourrait bien vous convertir, surtout pour son prix hors normes.