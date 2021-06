Test du clavier gamer Roccat Magma RGB

Le Roccat Magma ne fait pas forcément une très bonne première impression avec son design bon marché et ses effets RVB démesurés. Mais une fois que vous vous y serez habitué, vous découvrirez un clavier gamer incroyablement compétent et délicieusement agréable au toucher… qui ne vous ruinera pas. S'il lui manque certaines des fonctions les plus bluffantes des claviers mécaniques plus coûteux, le Magma reste un excellent choix d'entrée de gamme.

Le Roccat Magma RGB en résumé

À la sortie de sa boîte, le clavier gamer Roccat Magma RGB ne donne pas exactement la meilleure première impression. Associé à un repose-paume inclus, le Roccat Magma occupera une place importante sur votre bureau. La qualité de fabrication se révèle également cheap, le Magma RGB apparaissant plus léger et creux que de raison.

Nos sentiments mitigés se sont poursuivis une fois le Roccat Magma branché. L'éclairage RVB du clavier est visible à travers une grande plaque de membrane qui se trouve sous les touches. L'effet est honnêtement assez écrasant au début, il agacera probablement les utilisateurs plus friands des profils RVB subtils.

(Image credit: Future)

Pour autant, la qualité de l'éclairage RVB se révèle excellente. Par défaut, le Roccat Magma utilise la fonction d'éclairage AIMO de la société. Cette option modifie dynamiquement les couleurs et les motifs de l'éclairage RVB en fonction des programmes que vous utilisez. Honnêtement, son utilisation s’avère globalement fascinante et cela permet au Magma de se démarquer de la masse de claviers RGB abordables, actuellement en circulation.

L'impression initiale que le Roccat Magma est bon marché s'estompe dès que vous commencez à taper sur le clavier. Les frappes sont impressionnamment silencieuses et les touches individuelles restent suffisamment espacées pour que vous ne subissiez aucune imprécision - ou alors, très rarement. De ce fait, le Magma s’impose comme une alternative solide aux claviers mécaniques plus bruyants, ainsi qu’un premier choix évident si vous avez l’habitude de taper vite.

(Image credit: Future)

À 59,99 € l’unité, le Roccat Magma veut séduire le public en tant que clavier gamer d’entrée de gamme “luxueux”. Beaucoup le choisiront sans trop d’hésitation comme premier clavier gamer, par exemple. Avant d’évoluer vers des périphériques plus aboutis.

Il est beaucoup plus abordable que le Roccat Vulcan TKL Pro, qui se vend à 159,95 €, et bien que le Magma ne dispose pas des caractéristiques haut de gamme de ce dernier, comme sa superbe finition en bronze et ses touches flottantes tactiles, l'expérience de frappe du Magma ne peut que fédérer sur sa qualité - et son prix extrêmement bas.

(Image credit: Future)

Pour ce qui est des performances gaming, le Roccat Magma se montre admirablement convaincant. Les touches individuelles ne présentent pas de résistance inutile. Ainsi, vos mouvements et vos actions demeurent rapides et réactifs, quel que soit le jeu lancé. C’est un atout certain dans une partie de battle royale ou sur les meilleurs MMO.

Cependant, le Magma n'offre pas la sensation satisfaisante d'un clavier mécanique. Ce cliquetis tactile est totalement absent ici, ce qui pourrait rebuter les joueurs PC plus expérimentés. D'un autre côté, les frappes sont relativement silencieuses, ce qui rend le Magma parfait pour poursuivre votre session multijoueur toute la nuit sans réveiller vos colocataires, votre conjoint ou vos enfants.

(Image credit: Future)

Ce que vous n'obtiendrez pas du Roccat Magma, cependant, c'est un avantage compétitif certain lors de vos parties en ligne. Contrairement à des claviers gamer plus spécialisés comme le Corsair K70 TKL, les touches ZQSD/WASD du Magma ne sont pas surélevées ou texturées, une caractéristique physique qui aide souvent à gagner quelques demi-secondes nécessaires dans des jeux de tir comme Valorant ou Overwatch.

Le Magma ne dispose pas non plus d'options de personnalisation qui lui permettraient de se démarquer. A l’instar d’un profil tournoi dédié pour attiser la curiosité des amateurs d’eSport. Il n'a pas non plus le facteur de forme compact des mini-claviers, son pavé numérique volumineux et sa façade RVB ajoutant une surface importante à la structure complète.

Ceci étant dit, ces quelques oublis ne méritent pas que vous zappiez le Magma comme clavier gamer abordable. Au contraire, la simplicité du Magma en fait un choix parfait pour les joueurs PC au budget limité. Il vous permettra même d’investir davantage dans les composants internes de votre nouvelle configuration.

(Image credit: Future)

Ce dont le Magma peut se vanter, en revanche, c'est de sa fonction Game Mode très pratique. Celui-ci est capable de convertir le verrouillage des majuscules en fonction Easy-Shift par défaut, éliminant ainsi les problèmes de boîte de dialogue en majuscules que nous avons tous connus dans une partie multijoueur. Cette fonction, combinée à ces 26 touches en simultané N-Key rollover, devrait éliminer la plupart des risques de ghosting et offrir une expérience de jeu solide.

Si vous aimez customiser votre clavier, le Magma est pris en charge par Roccat Swarm, un logiciel de personnalisation tout-en-un qui vous permet de modifier les effets RVB, les liaisons de touches individuelles, les raccourcis et le délai de répétition des caractères lorsque vous maintenez une touche enfoncée... parmi de nombreuses autres options. Plusieurs emplacements de profil sont également pris en charge, ainsi qu'une gamme d'effets sonores associés à une ou plusieurs pressions de touche. Si c'est votre truc.

Swarm, hélas, n'est pas aussi riche que le logiciel iCUE de Corsair, et il dispose de quelques options gadgets dont il aurait pu se passer, comme les effets sonores susmentionnés. Cependant, c'est toujours une bonne application - certains diront amusante - pour les débutants. Son point fort : la possibilité de changer les raccourcis clavier par défaut, une option d'accessibilité fort bienvenue.

Achetez-le si...

Vous avez envie d’essayer un clavier gamer pour la première fois

Le Roccat Magma est un excellent premier choix en matière de claviers gamer. Il n'est pas le plus complet de sa catégorie, mais constitue un bon point de départ si vous commencez à jouer sur PC.

Vous n’êtes pas qu’un joueur PC

Le Roccat Magma est une proposition intéressante pour les gamers, grâce à son mode jeu efficace. Néanmoins, c’est aussi un clavier réactif qui délivre une expérience de frappe agréable et rend le traitement de texte moins rébarbatif.

Vous disposez d’un budget serré

Vous ne mettrez pas votre compte en banque à l’agonie en achetant le Roccat Magma. Son prix est plus élevé que celui des claviers bureautiques classiques, mais il demeure relativement abordable en tant que clavier gamer d’entrée de gamme.

Ne l'achetez pas si...

Vous recherchez un modèle plus haut de gamme

Si vous avez le budget nécessaire, d'autres claviers gamer sont disponibles à un tarif plus élevé, comme le Corsair K70. Ce dernier met le Roccat Magma à terre en termes de design, de fonctionnalités et de rapidité.

Vous préférez un rétroéclairage plus discret

Bien que le RGB du Roccat Magma puisse créer de superbes effets visuels, ce gadget peut apparaître un peu trop m’as-tu-vu ici - du moins pour certains utilisateurs.