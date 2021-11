Meilleurs claviers à petit prix : complétez votre configuration bureautique sans vous ruiner

Vous devriez donner une chance aux claviers bon marché, vous les trouverez peut-être aussi performants et robustes que les claviers plus coûteux disponibles sur les meilleures boutiques high-tech. Bien que ces claviers à plus de 75 euros bénéficient de leurs propres avantages - comme un ensemble de touches programmables ou un rétroéclairage premium, par exemple - cela ne signifie pas nécessairement qu'ils éclipsent leurs rivaux plus économiques en termes de performances, de durabilité et de polyvalence.

En fait, nous avons nous-mêmes utilisé quelques claviers abordables, et nous nous sommes appuyés sur certains d'entre eux pour réaliser notre rédaction d'articles quotidienne sans encombre, c'est pourquoi nous sommes plus qu'heureux de les recommander ici. Certains des meilleurs claviers économiques de cette liste sont même dotés d'options intéressantes, comme la connectivité multi-appareils. Plus important encore, ils offrent tout le confort dont vous avez besoin pour les longues sessions de traitement de texte ou même de jeux non compétitifs.

1. Microsoft Bluetooth Keyboard Le meilleur clavier complet à petit prix. Caractéristiques techniques Interface: Bluetooth Touches: à membrane Rétroéclairage : aucun Pourquoi l'acheter + Faible encombrement + Excellente expérience de frappe Pourquoi attendre - Non rechargeable

Les habitués des interfaces Windows vont adorer taper sur le clavier Bluetooth de Microsoft, conçu pour fonctionner de manière transparente avec le système d'exploitation et la suite Microsoft Office. Il est doté de raccourcis spécifiques à Microsoft 365 ou aux diverses applications Windows, ainsi que de commandes multimédias et d'une touche de recherche. Il y a même une touche emoji, pour pouvoir intégrer facilement des émoticônes dans vos emails et messages. Comme il s'agit d'un clavier de taille normale, vous bénéficiez d'une expérience complète, y compris d'un pavé numérique. Il est également doté d'un profil fin et soigné pour un look plus minimaliste, et offre une expérience de frappe confortable pour vos longues sessions de travail.

Le seul problème que nous ayons rencontré avec ce modèle réside dans son alimentation obsolète (via une pile AAA). Microsoft garantit une autonomie de trois ans, avant nécessité de la changer mais à notre époque, il est presque inacceptable qu'un périphérique ne soit pas rechargeable.

Les utilisateurs de Mac, quant à eux, vont adorer associer leur MacBook ou leur Mac à cet adorable clavier qui est absolument exceptionnel. Le Logitech K380 est en fait également compatible avec Windows et Chrome OS, mais nous adorons le coupler avec nos MacBooks car les deux vont parfaitement de pair. Quel que soit le système d'exploitation avec lequel vous l'utilisez, c'est un véritable plaisir de taper sur ce clavier grâce aux commutateurs en forme de ciseaux situés en dessous. C'est aussi un excellent compagnon de voyage de par son profil élégant, fin et petit.

Mieux encore : il est également capable de connecter jusqu'à trois appareils à la fois, et ses trois boutons de connectivité situés en haut permettent de passer facilement d'un support à l'autre. Si cela ne vous impressionne pas, nous ne savons pas ce qui le peut !

Il présente un défaut toutefois. Malheureusement, il n'est pas rechargeable, ce qui signifie que vous devrez remplacer ses piles à un moment donné. Cependant, nous utilisons le nôtre depuis plus d'un an maintenant, et il ne montre aucun signe de faiblesse.

3. Microsoft Ergonomic Keyboard Le meilleur clavier ergonomique bon marché. Caractéristiques techniques Interface: USB Touches: à membrane Rétro-éclairage : Aucun Pourquoi l'acheter + Design ergonomique + Touches Microsoft dédiées Pourquoi attendre - Caractéristiques très limitées

Le Microsoft Ergonomic Keyboard ne gagnera peut-être pas de concours de beauté de sitôt, mais ce qui lui manque en termes de style, il le compense largement en fluidité. En effet, son design ergonomique à clavier divisé a pour but d'atténuer les crampes ou foulures potentielles causées par de longues sessions de frappe. Bien sûr, ce design ne serait pas complet sans un repose-poignets rembourré. Celui qui est inclus ici suit les courbes inclinées du clavier pour une sensation de frappe agréable, en favorisant une position neutre du poignet. Faisant de votre expérience de frappe sa priorité, il est même livré avec un certain nombre de touches de raccourci dédiées pour Microsoft Office 365 et vos lecteurs multimédia. Ainsi que quelques fonctions diverses.

Ce clavier offre très peu de bonus en dehors de son design ergonomique. Vous ne trouverez ni rétroéclairage, ni personnalisation, ni aucun type de commutateur spécial. Et si vous souhaitez un clavier ergonomique disponible dans une autre couleur que le noir, vous devrez chercher ailleurs. Mais quel en serait l'intérêt quand le meilleur modèle du genre est juste sous vos yeux ?

Un clavier non mécanique dédié au jeu peut sembler une hérésie pour les gamers invétérés, mais croyez-nous quand nous disons que le Logitech G213 Prodigy offre toujours cette sensation satisfaisante de frappe... sans le prix élevé qui va avec. Ce clavier présente également de nombreux avantages en termes de fonctionnalités. Il dispose de cinq zones d'éclairage RVB, d'une course de 4 mm et d'un fonctionnement très silencieux. Étant donné qu'il s'agit d'un clavier à membrane, il est résistant aux éclaboussures (jusqu'à 60 ml de liquide), ce qui en fait une excellente option pour les joueurs les plus jeunes ou les plus maladroits. Son repose-poignets intégré ajoute encore à sa valeur. Alors que les meilleurs claviers gamer plus onéreux nécessitent d'en acheter un séparément, celui du G213 Prodigy ne vous coûtera pas un centime de plus. En outre, ce modèle permet d'enregistrer vos macros, ajoutant clairement à sa valeur.

Il n'égalera jamais un clavier mécanique haut de gamme en termes de performances professionnelles. Cependant, vous ne trouverez pas de meilleur rapport qualité-prix que celui-ci sur le segment entrée de gamme.

5. Cherry Stream Desktop Le meilleur combo clavier et souris au prix le plus bas. Caractéristiques techniques Interface: sans fil via un récepteur USB Touches: à ciseaux (SX Scissor) Rétroéclairage : aucun Pourquoi l'acheter + Installation incroyablement simple et facile + Clavier très agréable à utiliser Pourquoi attendre - Design banal

Ne vous laissez pas décourager par l'extérieur ennuyeux du Cherry Stream Desktop. Ce combo clavier-souris se révèle performant et confortable. En fait, son clavier est l'un des meilleurs sur lesquels nous n’ayons jamais tapé, avec une sensation et un retour satisfaisant plus une exécution incroyablement réactive. Il s'avère clairement conçu pour de longues heures de frappe, et croyez-nous quand nous vous disons que vous ne vous lasserez pas de l'exploiter.

De plus, son installation sous Windows apparaît extrêmement simple, contrairement à bon nombre de ses concurrents sans fil. Enfin, son prix se veut étonnant, surtout quand on sait qu'il est également livré avec une souris tout aussi fiable et dotée d'un excellent support pour les paumes.

Il n'est pas livré avec un grand nombre de fonctionnalités, mais cela ne posera nullement problème aux utilisateurs recherchant une configuration classique, sans fioriture.