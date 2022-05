Meilleurs mini-claviers 2022 : quel périphérique envisager lorsqu'on a de petites mains ?

Included in this guide:

Ne sous-estimez pas les meilleurs mini-claviers en raison de leur structure compacte. Un clavier de taille normale peut être doté de beaucoup plus de fonctions, mais la plupart des gens n'en profitent pas de toute façon. D'un autre côté, les petits claviers peuvent être aussi précis et fiables que leurs homologues de taille normale, mais ils ont l'avantage supplémentaire de prendre moins de place et d'être plus portables.

Ainsi, bien que les mini-claviers soient quelque peu sous-estimés, ils méritent d'être pris en compte aux côtés de la meilleure souris pour petite main, en particulier si vous accordez une importance primordiale à l'espace et à la légèreté. Si vous êtes toujours en déplacement, si vous travaillez dans un café ou si vous disposez d'un petit bureau, ces périphériques de petite taille vous permettront de répondre à vos besoins tout en conservant un encombrement réduit.

D'ailleurs, nous avons choisi tous ces claviers ci-dessous non seulement pour leur taille, mais aussi pour leurs performances fantastiques et leur ensemble de fonctionnalités supplémentaires. Quel que soit votre choix - un clavier gamer, un clavier mécanique pour le codage ou un clavier fin et léger pour les voyages - vous êtes assuré que vos besoins en matière de frappe seront satisfaits. Voici les meilleurs mini-claviers de 2022.

1. Microsoft Wedge Mobile Keyboard Le clavier idéal pour les utilisateurs nomades Caractéristiques techniques Interface: Sans fil Rétroéclairage: Non Dimensions: 25,6 x 10 x 2,1 cm Poids: 598 g Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Agréablement portable + Facile à connecter + Raccourcis clavier pratiques Pourquoi attendre - Convient uniquement aux tablettes - Coûteux

Chaque élément du Wedge Mobile Keyboard de Microsoft est conçu pour les voyages, qu'il s'agisse de son design compact (25,6 cm de long et moins de 2,5 cm d'épaisseur), de sa connectivité Bluetooth ou de son couvercle conçu pour servir de support à votre tablette Windows. Certes, il n'est pas aussi léger que de nombreux modèles de notre liste des meilleurs mini-claviers, mais le fait qu'il soit fin, durable et doté d'une housse à double usage permet de le ranger facilement dans votre sac à dos ou votre valise. Mieux encore pour vos besoins en matière de frappe, le Microsoft Wedge Mobile Keyboard s'avère très confortable, avec des touches légères et réactives. Pour ne plus vous acharner inutilement sur la même entrée. Pour finir, vous pouvez comptez sur une ligne esthétique fort élégante, ce qui ne gâche rien.

Il faut reconnaître à Logitech la capacité de créer des périphériques qui non seulement sont beaux et agréables à utiliser, mais qui sont également ingénieux dans leurs moindres fonctions. Prenez le Logitech K780, par exemple. Ce petit clavier sans fil est un périphérique multi-appareils, ce qui signifie qu'il s'associe idéalement à votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone. En plus de cela, il permet de taper sans effort sur plusieurs appareils grâce à la technologie FLOW de Logitech : il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour l'utiliser sur un autre appareil. Il reconnaît également automatiquement chaque appareil auquel il est connecté et s'adapte au système d'exploitation de chaque appareil. Enfin, il dispose d'un support qui s'adapte à la fois à votre tablette et à votre smartphone, ainsi que d'une autonomie de deux ans.

Le Corsair K63 Wireless ne fait pas seulement partie des meilleurs mini-claviers, il est aussi l'un des meilleurs claviers de jeu à ce jour. C'est vrai. Corsair a réussi à doter ce clavier d'un grand nombre de fonctionnalités et de finitions que les joueurs sérieux attendent de leurs claviers dans un design compact - de l'éclairage LED personnalisable par touche et des touches multimédia dédiées à l'anti-hosting, au remplacement complet des touches et même à une touche de verrouillage Windows. C'est aussi un périphérique gaming parfait pour les globe-trotters, qui bénéficie d'une connectivité sans fil 2,4 GHz ultra-rapide à 1 ms.

4. Corsair K83 Wireless Le meilleur mini-clavier pour les amateurs de streaming Caractéristiques techniques Interface: Sans fil Rétroéclairage: Oui Switches: Ciseaux Ultra-low Profile Dimensions: 38,1 x 12,52 x 2,82 cm Poids: 480 g Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Nombreuses options de connectivité + Frappe agréable + Fonctions secondaires rétroéclairées Pourquoi attendre - Petit trackpad - Dongle encombrant

Corsair est peut-être connu pour ses périphériques de jeu, mais cela ne veut pas dire que c'est tout ce qu'il sait faire. Le clavier sans fil Corsair K83 en est la preuve, offrant une solution de clavier presque complète pour tous vos besoins bureautiques. Il est confortable à utiliser et robuste, ce qui lui permet de rester longtemps sur votre bureau. De plus, c'est bien plus qu'un simple clavier : il dispose d'un pavé tactile de précision intégré avec des fonctionnalités de plateau tournant, ainsi que d'un joystick et d'un rouleau de volume. Bien sûr, Corsair le présente comme étant le compagnon idéal des gamers, mais il est également indispensable pour lire des contenus multimédias, se connecter à votre PC depuis votre téléviseur et contrôler les appareils connectés compatibles.

5. Logitech K400 Le meilleur mini-clavier pour procrastiner Caractéristiques techniques Interface: Sans fil Rétroéclairage: Non Dimensions: 35,43 x 13,97 x 2,36 cm Poids: 390 g Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR Voir à Darty FR Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Grande autonomie + Bon marché Pourquoi attendre - Le pavé tactile n'est pas si génial - Touches moins réactives

Regardons les choses en face : il y a des jours où nous nous sentons paresseux et où nous avons juste envie de nous asseoir sur le canapé pour regarder notre émission préférée... et peut-être répondre à un ou deux e-mails entre les épisodes. Eh bien, Logitech a un clavier pour ces jours-là aussi. Avec une portée sans fil de 10 mètres, le K400 pourrait bien être l'un des meilleurs petits claviers pour quiconque dispose d'une installation informatique connectée à la télévision, offrant à ses utilisateurs un contrôle accru grâce à l'ajout d'un pavé tactile et de touches multimédia dans un corps déjà svelte et compact. Pour une utilisation encore plus fluide, ce clavier dispose de touches F personnalisables. Vous n'aurez peut-être plus jamais à vous lever de votre canapé.

6. Logitech K380 Le meilleur mini-clavier multitâches Caractéristiques techniques Interface : Sans fil Rétroéclairage: Non Dimensions: 27,9 x 12,4 x 1,6 cm Poids: 422 g Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Voir à Cdiscount FR Voir à EBAY_FR Pourquoi l’acheter + Frappe et retour d'information admirables + Rapide, précis et réactif + Confortable Pourquoi attendre - Non rechargeable

Vous aurez du mal à trouver des défauts au clavier Bluetooth K380 Multi-Device de Logitech. Conçu pour ceux dont le travail et la vie personnelle sont synonymes de multitâches, qu'ils travaillent et voyagent en même temps ou qu'ils partagent constamment leur temps entre plusieurs appareils, il est doté de fonctionnalités qui leur facilitent la vie. Il est petit et fin, ce qui le rend incroyablement portable.

Le Logitech K380 est doté de la connectivité Bluetooth pour plusieurs appareils et de trois boutons qui vous permettent de passer rapidement d'un appareil à l'autre. De plus, il est étonnamment abordable, ce qui le rend facile à utiliser pour votre portefeuille. Sans parler du fait que, pour un clavier petit et fin, l'espacement entre les touches est confortable, et que les touches elles-mêmes offrent un excellent rebond et un retour tactile pour une expérience de frappe agréable.

7. Apple Magic Keyboard Le meilleur mini-clavier pour les Apple addicts Caractéristiques techniques Interface: Sans fil Rétroéclairage: RGB personnalisable Dimensions: 27,9 x 11,5 x 1,1 cm Poids: 231 g Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Voir à EBAY_FR Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Frappe appréciable + Super léger et fin + Robuste Pourquoi attendre - Prix élevé

Le Magic Keyboard d'Apple est le clavier le plus confortable, le plus fiable et le plus beau que nous ayons jamais eu le plaisir d'utiliser. C'est incroyable de voir à quel point ce clavier est fin et élégant, surtout si l'on considère le confort d'utilisation qu'il procure, grâce à son grand rebond et à son retour tactile satisfaisant. Cela est dû, bien sûr, en grande partie à ce mécanisme de ciseaux stable, qu'Apple a également adopté sur ses ordinateurs portables. Il est également très facile à utiliser. Allumez-le pour la première fois et il s'associera automatiquement à votre Mac - c'est tellement Apple. Enfin, il y a la batterie, qui dure un mois avant de devoir être rechargée, contrairement à d'autres claviers de productivité Bluetooth qui ne durent que quelques jours.

8. Logitech Pop Keys La meilleure machine à écrire compacte Caractéristiques techniques Interface: Sans fil, récepteur USB Logi Bolt Rétroéclairage: Non Dimensions: 32,1 x 13,8 x 3,5 cm Poids: 779 g Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR Voir à Cdiscount FR Voir à GrosBill FR Pourquoi l’acheter + Design et couleurs attrayants + Frappe satisfaisante + Belle autonomie Pourquoi attendre - Il faut aimer les emoji

Si vous recherchez la sensation d'une machine à écrire tout en donnant à votre installation une belle touche de couleur, le bien nommé Logitech Pop Keys est une option fantastique. Vous adorerez la pression profonde, les touches rondes et le rebondissement extrêmement satisfaisant, bien que si vous êtes habitué aux claviers plus modernes avec moins de course, vous devrez peut-être vous adapter. Il est également étonnamment polyvalent, avec deux options de connectivité, jusqu'à trois ans d'autonomie et une connectivité multi-appareils. Il est également doté de trois boutons qui vous permettent de passer sans effort d'un appareil à l'autre et de cinq boutons emoji.